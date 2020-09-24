День в истории. 24 сентября: первый в мире угольный комбайн убил своего создателя

В этот день в 1939 г. трагически погиб выдающийся изобретатель Алексей Иванович Бахмутский. Его детище – первая в мире машина, сочетавшая в себе набор функций по добыче угля, вывело добычу ископаемого топлива в СССР на новый уровень, но погубило собственного творца.

В 1959 году на шахте «Северная» в донецком городке Снежное раздавали награды за успешное испытание угольного комбайна «Донбасс». Машина, вышла настолько успешной, что ее не нашли даже с чем сравнить. Кто-то вспомнил Алексея Иванович Бахмутского, жившего совсем надалеко от Снежного, в Первомайске на Луганщине. «Вот с чем можно сравнить наш «Донбасс», — закивали инженеры-горняки из «Донгипромаша». Тем более, что его комбайн был вообще уникальным во всем».

Изобретатель первого в мире угольного комбайна Алексей Бахмутский в где-нибудь Америке мог бы стать невероятно богатым человеком. Еще бы — не каждому выпадает сделать что-то такое первое в мире, что сходу идет в массовое производство. Но он был обычным парнем из Донбасса, для которого изобретательство представляло смысл существования. Прочее, его простого шахтера, мало интересовало. В рабочих поселках Донецкого края всегда было много таких «кулибиных». На работе мысли и рук этих сотен тысяч любознательных людей держалась породившая их инженерно-технологическая цивилизация Донбасса.

Карьера рудничного паренька

Изобретатель увидел свет 17 марта 1893 года в забытом богом поселке Петро-Марьевке, выросшим со временем в город Первомайск Луганской области. Пара шахт и десяток кабаков — перспектива выбиться в люди у местных подростков была невелика. Но, если есть интерес к жизни, шансы повышаются. Как белорусский шляхтич помог американцам справиться с козлом и стал знаменитым металлургом Донбасса © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Алексей попал на шахту почти взрослым — в 13 лет, а в 16 лет он стал камеронщиком, то есть дежурил возле подземных насосов. Должность невелика, но ответственна и внушает некий пиетет к подземным машинам. В какой-то мере парню помогало образование — все-таки 5 классов местной церковно-приходской школы окончил. Конечно, не всем и учение помогает, но как писал в свое время Михаил Булгаков, никакая школа ничему никого не учит, она лишь шнурует ум, если он есть, в высокий сапог.

Как бы там ни было, на шахте «Татьяна», где трудился юный Бахмутский, все знали, что Лёха «повернут» на книжках, особливо, технических. Присматривались к способному юноше и управляющие шахтой. Неожиданно для всех в поселке, 18-летний Бахмутский был поставлен мастером в электромеханические мастерские рудника. Удивительно было то, что столь молодой человек оказался на достаточно большой должности, которую десятилетиями традционно занимали иностранные специалисты.

Уважительное отношение к рационализаторским и организационным способностям молодого человека спасло его и в 1914 году, когда Бахмутского призвали в армию чуть не сразу после начала Первой мировой. Составители книги «Русские инженеры», выходившей в советское время в серии «ЖЗЛ», сообщали:

«Летом 1914 года Алексея Бахмутского призвали в армию и, как опытного мастера, о чем указывалось в сопроводительном письме с шахты, определили в команду связистов, а оттуда направили на военный завод. Тут он проявил свои способности изобретателя и предложил телефонно-фонический вызов для телеграфных аппаратов. Изобретение оказалось настолько удачным, что вскоре стало применяться на всех военных телеграфах».

Революции и войны мало изменили Бахмутского. В 1920 году он вернулся на родину и поступил на родной рудник механиком.

Время — вперёд!

В 1922-1923 годах специальная комиссия с профессорами Петроградского горного института и Екатеринославного горного училища во главе составила масштабный план восстановления и развития шахт Донецкого каменноугольного бассейна. День в истории. 22 февраля: в Харькове создано Центральное правление каменноугольной промышленности Советской России © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

Лозунг «Донбасс — сердце России» родился именно в то время и подразумевал, что это «сердце» даст уголь — «кровь» промышленности. Но сердце нуждалось в починке, которую, забегая вперед, скажем, удалось завершить к 1929-1930 годам.

Починка велась одновременно со столь же масштабным развитием предприятий углепрома. Правительство СССР выделило сотни миллионов валютных рублей на покупки новой американской и немецкой техники. В первую очередь закупали врубовые машины, «врубовки», если по-простому. Без них нельзя было резко повысить производительность труда, без которой в свою очередь, нечего было и думать о большой индустриализации и выходу страны на мировой уровень технологического развития.

Местный талант

Приехавший в Донбасс в 1924 году американский горняк-коммунист Пинтер вспоминал, с каким энтузиазмом ждали шахтеры новых машин. Он же рассказывал и о том, как мало было таких машин и умельцев, которые бы могли ею правильно пользоваться. «Харьков темпам не изменил». Как создавался американский гигант сталинской индустриализации © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

Как раз в это же время механик Бахмутский взялся внедрять у себя на шахте купленную за границей врубовую машину. Алексей Иванович сделал это с присущим ему изяществом и в скоростном темпе. Шахта немедленно рванула вперед, перевыполняя планы по добыче (в Донбассе говорят с ударением на букве «о») угля. Заслуженной наградой специалисту стало выдвижение его на должность главного механика Первомайского рудоуправления, объединявшего более десяти шахт.

Авторы «жэзээловского» очерка пишут с восторгом о том, как в это время же задержались с прибытием механики немецкой фирмы «Эйгофф», обязанные по договору смонтировать и пустить в лавах Первомайского рудоуправления пять врубовых машин — новинок горной техники. Бахмутский вызвался решить эту задачу вместо немецких механиков, с чем успешно справился, для чего привлек лучших механиков и слесарей с шахт управления.

Затем он, как говорится, не переведя духа, принялся совершенствовать подземные угольные конвейеры фирм «Фрейлих» и «Клюпфель». Немецкая техника была приспособлена для других горно-геологических условий, и Бахмутский наметанным глазом сразу увидел, где и как они будут ломаться, если их не переделать «под себя».

«Сделанные в мастерских Первомайского рудоуправления конвейеры оказались столь надежными, что их после опробования рекомендовали к повсеместному распространению», — пишут историки отечественного изобретательства.

Первый в мире

К главному делу жизни Бахмутский пришел в начале тридцатых.

Тогда, с началом решительного индустриального рывка Страны Советов были объявлены два всесоюзных отраслевых конкурса на создание горного комбайна. К 1932 году было предложено 50 конструкций комбайнов, 4 из них оказались серьезными проектами, но только машина Бахмутского реально отвечала абсолютно всем правилам добычи угля в Донбассе, особенно, на проблемах пластах. День в истории. 16 ноября: в Запорожье запущен американский гигант сталинской металлургии © РИА Новости, Б. Елин | Перейти в фотобанк

Комбайн Бахмутского был первой машиной в мире, одновременно выполнявшей зарубку, отбойку и навалку угля в забое. Ключевое слово тут «одновременно».

В возможность именно единовременного, синхронного выполнения таких подземных работ не верил никто в мире. Более, того, еще и три года спустя после этого за границей находились люди, не верящие тому, что такую сложную и серьезную машину создал советский шахтер, который даже не был дипломированным инженером.

Тем не менее, в конце августа 1932 года в шахту «Альберт» (старая шахта в Первомайске того времени) был помещен первый в мире угольный комбайн конструкции Бахмутского. Назывался он Б-1 и собран был за несколько месяцев энтузиастами механических мастерских тут же, в Первомайске. Он сходу показал неслыханную производительность 20 т в час — в три раза больше, чем давал рабочий в лаве до того.

Показательно, что Бахмутский, при всех своих достоинствах, был не одинок в своих изрбретательских усилиях не только в Донбассе, но и на родном предприятии. Буквально вслед за испытанием Б-1 в этом же тресте «Кадиевуголь» механики Яцких и Роменко предложили свою конструкцию — их комбайн назывался ЯР-1, и тоже был одобрен всесоюзной комиссией после испытаний.

А в самой Кадиевке спешили закрепить успех местного начинания.

В сентябре того же года Кадиевский горком партии рассмотрел информацию об испытаниях Б-1 и принял решение всеми силами помочь поскорее пустить такие машины в забои. Сага о разделении Донбасса. Как Донецк и Луганск начали жить отдельно © commons.wikimedia.org, Валерий Дед

«Придавая огромное значение этому новому механизму в горном деле, обещающему большое будущее в деле социалистической механизации Донбасса, горпартком считает необходимым: поручить тресту «Кадиевуголь» поставить перед Наркомтяжпромом вопрос о выпуске первой серии комбайнов для развернутого применения их в нескольких шахтах».

Через несколько дней технический совет треста «Кадиевуголь» заслушал отчет Бахмутского. И здесь было отмечено, что проблема создания комбинированной машины, позволяющей одновременно производить зарубку, отбойку и навалку угля, с изобретением Бахмутского «принципиально и практически решена».

Первые пять штук угольных комбайнов, выпущенных с серию Горловским заводом им. Кирова назывались «тип Б-6-39». До самой войны они отлично показывали себя на нескольких шахтах Донецкого бассейна.

Нелепый случай

Сам изобретатель, словно не замечая свалившейся на него славы, продолжал трудиться над новыми идеями. За семь лет он вместе со своими единомышленниками успел создать еще шесть моделей комбайна, конструктивные решения которых, к слову сказать, нашли применение во многих типах советских машин (например, «Донбасс» и «Горняк»). День в истории. Шахты Донбасса переводят на добычу угля в две смены © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

Слава скромного кадиевского механика не померкла даже на фоне знаменитого земляка с шахты «Ирмино» Алексея Стаханова, который, между прочим, тоже освоил позже работу на комбайне Бахмутского. В январе 1939 года в числе первых горных инженеров страны Алексей Иванович Бахмутский был награжден орденом Ленина.

Гибель его была нелепой и как-то по-производственному неправильной.

Случилось все 24 сентября 1939 года. Бахмутский производил наладку своего нового комбайна С-24 под землей. Второпях нарушил технику безопасности — сам полез что-то там исправлять под ножи машины. Оттуда крикнул рабочему-ассистенту, чтобы подал инструмент. А тот не расслышал и завел комбайн.

Машина отрезала своему создателю руку. Пока подняли на поверхность, он потерял чересчур много крови, и через сутки скончался.