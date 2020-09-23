День в истории. 23 сентября. в Елисаветграде родился самый таинственный и близкий соратник Ленина

В этот день в 1883 году появился на свет Григорий Радомысльский, он же Зиновьев - самый близкий соратник Ленина в партии большевиков и одна из самых загадочных фигур советской эпохи. О ранних годах Зиновьева до сих пор не известно практически ничего.

К XXI веку в общих чертах удалось отследить биографии Ленина и даже Сталина, пусть и не без белых пятен. Практически по часам восстановлена биография Троцкого. Но вот о человеке, который некоторое время считался номером 2 в партии большевиков и стоял во главе гигантской международной организации, руководившей всеми революционными действиями в мире, от террора и экспроприаций до попыток государственного переворота, неизвестно почти ничего. А то что известно вызывает большие сомнения. День в истории. 3 марта: в Елисаветграде родился автор «Трех толстяков» © РИА Новости, Михаил Озерский | Перейти в фотобанк

В этом тексте мы не будем подробно касаться личности Зиновьева в постреволюционное время, когда он уже всегда был на виду, а сосредоточимся на его дореволюционном жизненном пути, который скрыт от посторонних глаз.

Будущий глава Коминтерна родился в семье Аарона Радомысльского, который был владельцем собственной молочной фермы. Уже с этого пункта начинаются многочисленные расхождения в биографии вождя революционеров.

В одних источниках указано, что семья была бедной и едва сводила концы с концами, в других, что она была состоятельной, в-третьих Аарон предстает едва ли не местным олигархом.

Семья жила в Елисаветграде, который волею судеб оказался едва ли не самым часто переименованным городом бывшей Российской империи.

В 1924 году Зиновьев инициировал кампанию по переименованию городов и предложил назвать Петроград Ленинградом. Вслед за этим было увековечено и имя самого Зиновьева. Родной Елисаветград был переименован в Зиновьевск. В 1934 году уже после опалы Зиновьева город переименовали в честь Кирова. И уже после победы Майдана Кировоград был переименован в Кропивницкий в честь украинского театрального деятеля. День в истории. 22 мая: родился любимый малоросс Александра III © Public domain

Весьма необычной деталью в биографии Зиновьева был тот факт, что, будучи уроженцем крупного города, он учился не в гимназии, а находился на домашнем обучении. Отец сам учил его всем премудростям грамоты.

О ранних годах Зиновьева неизвестно практически ничего. Из всех большевистских вождей он самый засекреченный. Единственная биография Зиновьева была издана в 1925 году, еще когда он руководил Коминтерном и по сути была написана с его слов. Более поздние исследователи жизни революционера бросали все усилия на период его нахождения у власти, в крайне случае (начиная со второй половины нулевых) когда он стал приближенной к Ленину фигурой.

В раннем детстве с Зиновьевым приключился неприятный инцидент, он случайно убил своего родственника. Эта история известна из воспоминаний художницы Нины Вержбинской-Рабинович. Ее бабушка по материнской линии — Мириам Елизаветинская приходилась родственницей Радомысльским. Они жили по соседству, а младший брат Елизаветинской был частым партнером по играм Григория Радомысльского-Зиновьева, который приходился ему двоюродным братом. Во время одной из таких игр Зиновьев случайно (как он сам уверял) столкнул своего 9-летнего кузена в яму с негашеной известью, где тот и погиб.

Также известно, что у Зиновьева было много братьев и сестер, но информацию о них найти не так просто.

Лия Радомысльская вышла замуж за Самула Закса, известного под псевдонимом Хома Брут. Закс был сыном богатого купца, состоял в РСДРП и до революции имел тесные связи с Ганецким и Парвусом. День в истории. 15 сентября: в тюрьме умер одессит, помогавший Ленину «закладывать бомбу» под СССР © РИА Новости, А. Свердлов | Перейти в фотобанк

Младший брат — Михаил Радомысльский, известный под кличкой Миша Злой погиб в Елисаветграде в 1919 году от рук григорьевцев. О других братьях Абраме и Александре известно еще меньше. Абрам в 1936 году получил 5 лет лагерей и был реабилитирован в хрущевские времена. Об Александре известно только то, что он вообще был.

Согласно официальной автобиографии, с подростковых лет Зиновьев подрабатывал частными уроками.

В 1901 году он увлекся революцией и вступил в РСДРП. Через год, опасаясь ареста он эмигрировал в Швейцарию, где сошелся с Лениным. В 1903 году на 2-м съезде РСДРП, где произошел раскол на большевиков и меньшевиков, он поддержал первых и завоевал расположение Ленина, который сделал его своим самым доверенным лицом. Уже в 1905 году Зиновьев был введен в состав ЦК.

Вся история выглядит довольно стройно, если не знать деталей, которые рушат всю картину.

Итак, в 1901 году Зиновьев вступает в РСДРП. Но вот незадача, елисаветградский комитет РСДРП был образован только в 1902 году! Ладно, можно допустить, что Зиновьев немного смухлевал и увеличил себе партийный стаж. Однако в 20-е годы большим тиражом был опубликован сборник о становлении РСДРП в Елисаветграде и там Зиновьев упоминался лишь один раз, в контексте его недолгого визита в родные края в 1917 году. Лев Троцкий как украинский политик. Борьба за независимость Украины от сталинского СССР © homsk.com

Сообщается о его участии в организации стачек в Новороссийске в 1902 году, из-за чего он и вынужден был покинуть страну. Однако важнейший элемент этой революционной инициации Зиновьева по какой-то причине был обойден вниманием историков даже в тот период, когда Зиновьев был одним из самых могущественных людей страны.

19-летний Зиновьев эмигрирует в Берн, где знакомится с Лениным и сразу же становится его близким соратником. Официальное обоснование причины, по которой никому не известный «студентик», как звали его эмигранты, стал правой рукой Ленина — поддержка позиции вождя большевиков на 2-м съезде партии.

На этом съезде действительно доминировали выходцы из юго-западных малороссийских и новороссийских губерний, которые составляли значительную часть делегатов, в противовес делегатам от великоросских комитетов.

Но вот очередная незадача. Съезд хорошо задокументирован и всего его участники известны поименно. В съезде приняло участие 57 участников, и среди них не было Зиновьева! Соответственно, истории про то, как Зиновьев героически выступил в защиту Ленина на этом съезде — обыкновенная фальсификация.

Но тогда почему Ленин ввел в ЦК 22-летнего Зиновьева, не имевшего ни малейших заслуг перед революционным движением и даже сколько-нибудь серьезного стажа в партии? Трудно дать ответ на этот вопрос, однако с 1905 года Зиновьев становится самым доверенным и близким человеком Ленина вплоть до 1917 года. Как верный оруженосец он всюду следует за Ильичом, меняя место жительства вслед за ним и кочуя из страны в страну.

10-е годы тоже весьма слабо освещены в биографиях Зиновьева. В этот период помимо выполнения поручений Ленина он был занят преимущественно журналистским трудом. За несколько лет в эмиграции он обзавелся связями, благодаря которым периодически публиковался в различных зарубежных изданиях. Украинский след в убийстве Троцкого. Как выходец из Умани сыграл ключевую роль в охоте советских спецслужб © wsws.org

Так, в период Первой мировой Зиновьев сблизился с преподавателем венского университета, социал-демократом Карлом Грюнбергом — предтечей новых левых и франкфуртской школы, а также учителем знаменитого теоретика экономического либерализма Фридриха фон Хайека. По протекции Грюнберга, издававшего в те годы собственный журнал, Зиновьев печатался в нем. Помимо прочего Зиновьев вступил в социал-демократическую партию Швейцарии, что не упоминалось в его советских биографиях.

Наиболее значительную роль Зиновьев играл в Циммервальдском движении — объединении тех самых социал-демократов, которые в годы Первой мировой выдвинули лозунг превращения империалистической войны в гражданскую. На одной из их конференций был сформирован исполнительный комитет — Интернациональная социалистическая комиссия Циммервальда

Зиновьев был доверенным лицом Ленина в этом исполкоме и фактически его посредником с остальными членами движения, среди которых было немало меньшевиков, с которыми сам Ленин брезговал даже разговаривать. Как вспоминала известная социалистка Анжелика Балабанова «когда Ленину требовалось совершить какой-то нечестный маневр, он поручал сделать это Зиновьеву».

Именно по поводу Циммервальда у Ленина и Зиновьева началось первое расхождение по тактическим вопросам. Ленин выступал за выход из организации, которая не оправдала надежд, тогда как Зиновьев предлагал остаться и выдавить всех оппонентов, чтобы безраздельно ей завладеть. Спор между ними был прерван начавшейся Февральской революцией, после которой оба устремились в Россию.

В дальнейшем пути Ленина и Зиновьева разойдутся еще один раз, зато по самому серьезному вопросу — о вооруженном захвате власти в Петрограде. Впрочем, Ленин простит своего соратника, с которым они вместе укрывались в шалаше в Разливе. Георгий Пятаков: старый большевик, которому Ленин хотел набить морду, а Сталин — расстрелял © commons.wikimedia.org, Public Domain

В дальнейшем пути Ленина и Зиновьева разойдутся еще один раз, зато по самому серьезному вопросу — о вооруженном захвате власти в Петрограде. Ленин едва не изгонит его из партии за «дезертирство и предательство», за то, что тот «слил» планы восстания в прессу и противился революции. Впрочем, почти сразу Ленин простит своего соратника за поддержку в самом трудном вопросе — о Брестском мире.

При жизни Ленина Зиновьев станет третьим человеком в партийной иерархии после Ленина и Троцкого. Он будет руководить Петроградом и, самое главное, Коминтерном в период его расцвета, когда надежды на мировую революцию еще будут очень высоки. На короткий период после смерти Ленина и низвержения Троцкого, этот уроженец Елисаветграда окажется самым могущественным большевиком в стране. Но это будут буквально несколько дней могущества. Очень скоро заявит о себе его соратник по борьбе против Троцкого Иосиф Сталин, который легко лишит Зиновьева рычагов влияния.

Самый близкий соратник Ленина окажется в неожиданной роли партийного оппозиционера, которая ему совершенно не шла. В отличие от Троцкого, который упивался борьбой и наслаждался ходьбой против течения, Зиновьев лидерских и по-настоящему важных для революционера качеств не имел. И если Троцкий еще создаст Сталину массу неприятностей, то Зиновьев станет любимой игрушкой для битья для нового генерального секретаря.

Сталин с удовольствием будет заставлять Зиновьева униженно каяться во всех реальных и выдуманных грехах, то отправляя его по тюрьмам и ссылкам, то неожиданно прощая, и в конце концов, демонстративно избавится от окончательно сломленного и деморализованного экс-оппонента на первом Московском процессе в 1936 г.