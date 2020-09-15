В преамбуле пока действующей Конституции Республики Беларусь записано, что народ РБ принимает основной закон страны, «опираясь на многовековую историю развития белорусской государственности». Что это за «многовековая история»?

Очевидно, авторы Конституции исходили из романтического национального мифа, согласно которому белорусскими государствами признаются Полоцкое княжество, Великое княжество Литовское, и даже Речь Посполитая рассматривается как белорусско-польско-литовская держава (в принципе, мифология как мифология, бывает и посмешней — македонские славяне, например, приватизировали историю античной Македонии с царём Филиппом и его сыном Александром Великим).

Однако если говорить серьёзно, то первые государственные образования, именуемые «белорусскими», возникли только после Октября 1917-го: 25 марта 1918 г. была провозглашена Белорусская Народная Республика (БНР), 1 января 1919 г. — Советская Социалистическая Республика Белоруссия, позже переименованная в Белорусскую Советскую Социалистическую Республику (БССР). Независимость постправды. Белорусская народная республика как исторический миф © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

БНР представляла собой фантомное государственное образование, существовавшее главным образом в воображении его создателей. БССР была куда более реальным политико-правовым субъектом: она обладала системой органов власти, фиксированной территорией, формальным суверенитетом и правом выхода из состава СССР (после Второй мировой войны Советская Белоруссия даже стала самостоятельным членом ООН).

Белоруссия Лукашенко прямо признаёт себя преемницей БССР, националистическая оппозиция апеллирует к опыту «государственного строительства» БНР, пытаясь противопоставить «народную» республику советской.

С нашей точки зрения, дихотомия БССР/БНР является ложной: оба проекта белорусской государственности разрабатывались и реализовывались социалистической интеллигенцией, ставившей своей целью максимально возможное отторжение Белоруссии от остальной России. В этой связи вполне логично, что многие «государственные деятели» воображаемой БНР стали впоследствии советскими служащими в аппарате реальной БССР.

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25 марта 1918 г. произошло одно из ключевых событий в мифологии белорусского национализма — Рада БНР приняла Третью Уставную грамоту, провозгласившую независимость Белорусской Народной Республики в «этнографических границах проживания белорусов». В Грамоте отмечалось:

«Год тому назад народы Белоруссии вместе с народами России сбросили ярмо русского царизма, который сурово притеснял Белоруссию; не спрашивая народ, он бросил наш край в пожар войны, которая начисто разрушила города и села белорусские.

Теперь мы, Рада Белорусской Народной Республики, сбрасываем с родного края последнее ярмо государственной зависимости, которое насильно набросили русские цари на наш свободный и независимый край». Дорогой невезучих. Что такое белорусский национализм и откуда он взялся © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Начиная с 1990-х, 25 марта в Белоруссии отмечается неофициальный праздник — «День Воли», посвященный провозглашению независимости БНР. В этот день в Минске проходит шествие белорусских националистов.

Несмотря на то, что сегодня создание Белорусской Народной Республики рассматривается «свядомыми» историками как важный этап развития белорусской государственности, БНР лишь с изрядной долей условности можно назвать «государством».

На оккупированной немцами территории Белоруссии все вопросы государственного уровня решались германской военной администрацией. БНР не имела собственной армии, органов власти на местах, финансовой и судебной системы. Полномочия белорусского правительства ограничивались сферой культуры и образования. Словом, БНР была одной из многочисленных фантомных республик, провозглашённых в1918-1920 гг. на территории бывшей Российской империи.

При этом Белорусскую Народную Республику, в отличие от ряда других политических фантомов того времени, официально не признало ни одно (!) государство в мире.

Белорусские сепаратисты рассчитывали прежде всего на помощь Германии, а потому 25 апреля 1918 г. они отправили телеграмму кайзеру Вильгельму II, в которой объявлялась благодарность «за освобождение Белоруссии германскими войсками от тяжёлого чужого гнёта, насилия и анархии» и выражалась просьба о защите независимости белорусского государства со стороны Германской империи.

Однако немецкое руководство отказалось признавать суверенитет БНР, считая Белоруссию частью большевистской России. Германия готова была терпеть на захваченной территории потешное белорусское правительство, но поощрять его игры в «незалежнасць» немцы не собирались. Чьё Полесье? История и перспективы белорусско-украинской борьбы за спорный регион © commons.wikimedia.org, Public Domain

Не сложились у БНР отношения даже с самым близким соседом — Украиной: восточноевропейские «державы» за всё время своего существования так и не смогли договориться о том, кому должно принадлежать Полесье. Один из участников белорусского национального движения того времени — историк М.В. Довнар-Запольский вспоминал:

«Правительство Украинской рады, хотя и выразило симпатию новому государственному образованию, выказало ряд колебаний и стало проявлять империалистические тенденции в смысле легального захвата южных частей Белоруссии. Оно считало себя слишком прочным и вместо того, чтобы поддержать Белоруссию, стало предъявлять к ней территориальные требования…

Правительство Украинской рады было сметено гетманским режимом, который оказался ещё менее дальновидным. Украинское правительство стало захватывать южные уезды Белоруссии и вело себя так, что дальнейшие переговоры с ним потеряли для белорусского правительства всякий реальный интерес».

Пожалуй, единственными атрибутами государства, имевшимися у Белорусской Народной Республики, были герб и флаг (вопрос о существовании гимна БНР до сих пор остаётся дискуссионным). В качестве государственного герба был утверждён герб Великого княжества Литовского «Погоня», в качестве государственного флага — бело-красно-белое полотнище.

В 1991-1995 гг. бел-чырвона-белы сцяг (он же БЧБ, он же «сало-мясо-сало») был государственным флагом Республики Беларусь. Сегодня им размахивают протестующие против Лукашенко.

История БЧБ за сто с небольшим лет его существования обросла героическими легендами, суть которых сводится к тому, что под этим священным знаменем гордые литвины наголову разбивали презренных москалей во всех литовско-московских битвах. Однако на самом деле никакого отношения к Великому княжеству Литовскому этот флаг не имеет. Чей Гомель? Идентичность второго по величине города Белоруссии в начале XX века © Public domain

«Происхождение нашего сегодняшнего бело-красно-белого флага сравнительно недавнее, — писал в 1944 году белорусский эмигрант А. Адамович в издававшейся в Берлине газете «Ранiца», — и связано с революционным временем 1917 г., потому что вопрос об общенациональном или государственном флаге в прошлом не был исследован. А нашим национальным деятелям 1917 г. и вовсе неизвестен. Пришлось им выступить в этой области свободными творцами.

В результате этого творчества сразу появился одноцветный белый флаг. Наверное, в признании его национальным флагом руководствовались расшифровкой самого названия «Беларусь».

Однако вскоре выявилось несоответствие такого одноцветного белого флага: он слишком бросался в глаза на фоне революционного понимания символики цветов (красный — цвет революции, белый — цвет контрреволюции). К тому же он издавна имел международное значение знака сдачи, капитуляции на войне. Поэтому вскоре посредине белого полотнища флага была проведена красная, «революционная», полоса. Так и появился наш сегодняшний флаг».

После поражения немцев в Первой мировой войне и подписания Компьенского перемирия, по которому Германия была обязана вывести войска с оккупированных земель, большевики направили РККА на освобождаемые территории. Ввиду приближения Красной армии Рада БНР 3 декабря 1918 г. переехала из Минска в Вильну, находившуюся под контролем польских формирований. И более назад не возвращалась.

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В январе 1918 г., ещё до провозглашения БНР, в Москве при Народном комиссариате РСФСР по делам национальностей был создан Белорусский национальный комиссариат (Белнацком), члены которого выступали за создание Белорусской Советской Республики. Такой же позиции придерживалось Центральное бюро белорусских секций РКП(б). Советская власть или ее враги? Кто на самом деле создал Белоруссию © AFP, Sergei GAPON

Большевистское руководство поддержало идею национально-государственного самоопределения белорусского народа, поскольку считало белорусов отдельной нацией, а не частью триединого русского народа, как это было принято в дореволюционной России. Лишь немецкое наступление в начале 1918 г. помешало провозглашению Белоруссии советской республикой.

После ухода с территории Белоруссии немецких войск работа по созданию белорусской советской государственности активизировалась. 24 декабря 1918 г. ЦК РКП(б) принял решение о создании Белорусской Советской Социалистической Республики. На следующий день нарком по делам национальностей Джугашвили (Сталин) сообщил о принятом решении главе Белнацкома Дмитрию Жилуновичу.

30-31 декабря 1918 г. в Смоленске состоялась VI Северо-Западная областная конференция РКП(б) (по ходу дела переименованная в I съезд Коммунистической партии (большевиков) Белоруссии), на которой была принята резолюция о преобразовании Западной коммуны, объединявшей с сентября 1918 г. все контролируемые РККА белорусские территории, в Белорусскую Советскую Республику. На съезде было сформировано Временное рабоче-крестьянское советское правительство Белоруссии во главе с Жилуновичем.

1 января 1919 г. Временное правительство Белоруссии опубликовало Манифест, который провозгласил создание Советской Социалистической Республики Белоруссия. 5 января белорусское правительство переехало из Смоленска в Минск, ставший с этого времени столицей ССРБ.

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Правительство БССР предприняло максимально возможные усилия для того, чтобы привлечь на свою сторону деятелей БНР.

В 1923 г. была объявлена амнистия для руководителей и рядовых участников «антисоветских национальных организаций и формирований, действовавших в период с 1918 по 1920 гг.». В Прагу, где обосновались Рада и правительство БНР, ездила представительная советская делегация во главе с «народным поэтом» Янкой Купалой, перед которой была поставлена задача убедить эмигрантов вернуться на родину. Со своей задачей делегация успешно справилась. День в истории. 6 марта: умер украинский национал-коммунист, которого обожал Хрущев © massovoodessa.blogspot.com

Отметим, что в рамках БССР было сделано всё, о чём мечтали БНРовцы: созданы центральные и местные органы власти, в которых работали преимущественно уроженцы Белоруссии, проведена «белорусизация» всех образовательных учреждений, обеспечены тепличные условия для развития белорусской литературы, практически вытеснена из общественно-политического дискурса и массового сознания концепция триединого русского народа.

Таким образом, у белорусских националистов не было причин не сотрудничать с большевиками.

Признав советскую власть, националисты активно включились в осуществление начатой большевиками политики «белорусизации».

Ключевые должности в Институте белорусской культуры (Инбелкульте), ставшем главным форпостом «белорусизации», заняли бывшие противники красных: Ян Середа (1-й председатель Рады БНР), Язеп Лёсик (2-й председатель Рады БНР, подписавший верноподданническую телеграмму на имя кайзера Вильгельма II), Александр Цвикевич (бывший премьер-министр БНР, впоследствии страстный обличитель западнорусской идеологии), Степан Некрашевич (бывший представитель БНР в Одессе) и др.

Пожалуй, из всех сотрудников Инбелкульта наибольшего внимания к своей персоне заслуживает Вацлав Ластовский.

Имея за спиной всего четыре класса народной школы, бывший председатель правительства БНР получил в Советской Белоруссии должности директора Белорусского государственного музея и заведующего кафедрой этнографии Инбелкульта, а после преобразования последнего в Белорусскую академию наук — стал её секретарём и обладателем учёного звания «академик АН БССР». Кто был палачом белорусов - Муравьёв или Калиновский? © Public Domain

Как учёный, Ластовский прославился тем, что «обелорусил» одного из руководителей Польского восстания 1863 г. — Винцента Константы Калиновского, по сей день являющегося главным героем незалежной Беларуси.

Любопытно, что академик, создавая образ белоруса Кастуся, не гнушался даже откровенными фальсификациями. Раздувание культа «белорусского героя» Кастуся Калиновского, бывшего на самом деле второстепенным польским мятежником, стало с подачи Ластовского одним из направлений проводимой в БССР политики «белорусизации».

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В 1930-х бэнээровцы были репрессированы, поплатившись за своё сотрудничество с большевиками, однако идеи белорусского национализма продолжали реализовываться на протяжении всего времени существования БССР.

Именно в советское время называть белорусов русскими стало считаться предосудительным и оскорбляющим их национальные чувства, тогда же «мова» стала в директивном порядке считаться родным зыком белорусов. То есть деятелей БНР советская власть использовала для дерусификации Белоруссии, а когда они заложили основы антирусской идентичности белорусов и, соответственно, стали не нужны — избавилась от них.

Нечто похожее мы наблюдаем в Белоруссии сейчас.

Много лет нынешние белорусские власти использовали националистов для выписывания Белой Руси из Русского мира. С 2018 года Лукашенко даже начал санкционировать «День Воли», который ранее считался оппозиционным мероприятием и часто разгонялся ОМОНом. После выборов 9 августа поклонники БНР взбунтовались против преемника БССР, и тот решил устроить им новый 37-й.