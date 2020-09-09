9 сентября 1914 г. русский пилот Петр Нестеров первым в мире выполнил фигуру высшего пилотажа, известную как «мертвая петля», и приземлился знаменитым. Всего через год (без одного дня) он вновь попытался совершить в небе то, чего до него никто не делал. Оба эти события произошли над территорией современной Украины

Петр Нестеров родился в 1887 году в Нижнем Новгороде в семье военного, преподававшего в кадетском корпусе. Ранняя смерть отца серьезно пошатнула положение семьи, однако Нестерова как сына офицера и сироту приняли в кадетский корпус на казенный кошт, то есть на полное государственное обеспечение. День в истории. 21 марта: в Одессе состоялся первый в России публичный авиационный полет © commons.wikimedia.org, Public Domain

По своему основному профилю Нестеров был артиллеристом. Он окончил Михайловское артиллерийское училище и несколько лет успел прослужить в артиллерии на Дальнем Востоке.

За несколько лет до начала Великой войны в мире начался авиационный бум. Не обошел стороной он и Россию. Там было создано несколько авиационных школ, в которые командировали офицеров-добровольцев, желавших обучаться на суперсовременной технике. Нестеров некоторое время прослужил в воздухоплавательной роте на аэростатах, но в 1912 году подал рапорт на обучение в школе пилотов в Гатчине.

После сдачи экзамена поручик Нестеров был направлен для прохождения дальнейшей службы в Киев. Через несколько месяцев после переезда он поразил весь Киев и всю Россию, совершив трюк, считавшийся многими невыполнимым.

Вечером 27 августа (9 сентября) 1913 года Нестеров успешно выполнил мертвую петлю на глазах зрителей и специальной комиссии, состоявшей из командира его роты, сотрудника Киевского общества воздухоплавания и еще одного дипломированного военного летчика. Члены комиссии должны были своими подписями засвидетельствовать, что Нестеров действительно выполнил петлю. День в истории. 5 июня: русский князь в Киеве взлетел на первом отечественном самолете © Public domain

В то время аэропланы были достаточно хлипкими и оснащались относительно слабыми моторами. У многих специалистов существовали обоснованные сомнения, что они вообще способны выполнить подобную петлю.

Чтобы выполнить эту фигуру, Нестерову пришлось подняться на высоту одного километра, выключить мотор и направить самолет в пике. Когда до земли оставалось порядка 600 метров, он включил мотор и по дуге направил самолет вверх. Чтобы не выпасть из открытой кабины, летчик заранее закрепил себя специальными ремнями. Замкнув петлю он выключил мотор и спланировал на ВПП Сырецкого военного аэродрома.

О трюке Нестерова написали почти все российские газеты, а сам он через три дня получил звание штабс-капитана. Однако не все газетные заметки понравились Нестерову. Особое недовольство и ярость у него вызывало то, что многие журналисты называли его «русским Пегу».

Французский летчик Адольф Пегу в то время был европейской звездой и регулярно изумлял публику акробатическими номерами в воздухе. Нестерову это сравнение очень не нравилось, он даже отправил в газеты несколько статей, в которых рассказал о своих ощущениях во время выполнения петли и призвал не сравнивать его с Пегу.

Но сравнения были неизбежны. День в истории. 14 марта: Легендарный летчик Нестеров совершил рекордный перелет в Одессу © ruspekh.ru

Тем более что французский авиатор практически одновременно с Нестеровым выполнил тот же трюк. Разница между их полетами была несколько дней. Нестеров совершил свой полет 27 августа (9 сентября по григорианскому календарю), а Пегу 21 сентября. Интернета в те годы не было, а новости из страны в страну приходили с опозданием. Так что Пегу считал себя первым пилотом, выполнившим петлю. Поскольку он имел общемировую известность, а Нестеров до выполнения трюка не был известен даже в России, долгое время приоритет в выполнении этой фигуры пилотажа отдавался французу.

Впрочем, в настоящее время даже в англоязычных публикациях признается приоритет Нестерова.

С началом войны полк Нестерова был переброшен на Юго-Западный фронт. Воздушных боев в то время еще не было, т.к. самолеты были не вооружены. Вылеты сводились к разведке либо бомбометанию.

Но Нестеров и в этих условиях намерен был стать первопроходцем.

Он был убежден, что можно совершить таран вражеского самолета, не повредив при этом свой. Для этого нужно было спикировать на противника сверху и ударить его шасси по определенной точке крыла. Теоретически это действительно было возможно, но для этого требовалась исключительная хладнокровность и чрезвычайно точный расчет. Ошибка в несколько сантиметров или секундное замешательство могло погубить пилота. День в истории: 18 августа: русская армия начала битву за Галичину © Художник А. Щелумов

Тем не менее, Нестеров намерен был попробовать.

8 сентября 1914 года Нестеров атаковал австрийский аэроплан в районе Жолквы. Набрав высоту, он спикировал на машину, но, к сожалению, случилось именно то, о чем предупреждали другие пилоты. Рассчитать свою скорость, сопоставить ее со скоростью неприятеля и еще исключительно точно найти место для удара было очень трудно, и Нестеров промахнулся.

Как было указано в акте расследования гибели Нестерова:

«Вследствие трудности учесть поступательную скорость обеих машин аппарат штабс-капитана Нестерова не ударил австрийский аэроплан колесами, а врезался мотором между двумя несущими поверхностями бимоноплана.

Доказательством сего служат: а) совершенно изломанный винт Морана, б) обмотавшаяся вокруг обломка того же винта наружная покрышка боуденовского гибкого вала от счетчика оборотов, в) поломка вала, отделение мотора от аппарата и отдельное его падение на землю, метрах в 130 от первого».

Самолет Нестерова после столкновения потерял управление и начал падать по спирали. Летчик, по одной версии, был выброшен из кабины сразу после удара. По другой версии он выпал уже из падавшего самолета. День в истории. 19 июня: под Тернополем погиб «легендарный витязь неба» родом из Киева © feldgrau.info | feldgrau.info | Перейти в фотобанк

На похороны Нестерова пришло множество киевлян. Со всеми воинскими почестями авиатор был похоронен на Аскольдовой могиле.

Уже после гибели Нестерова его правоту доказал другой русский ас — Владимир Казаков, весной 1915 года успешно совершивший воздушный таран и оставшийся в живых.

После Второй мировой войны Нестеров стал культовой фигурой и в СССР. Город Жолква (укр. Жовква Львовской области), в окрестностях которого погиб летчик, был переименован в его честь (после распада СССР его переименовали обратно). Улицы Нестерова появились во многих городах СССР.

Прах Нестерова был перезахоронен на Лукьяновском кладбище Киева, где покоится до сих пор.