Советско-польская война стала зенитом славы главного бесарабца Советской России Григория Котовского. Летом 1920 г. за ним прочно укрепился статус лидера красной конницы. Этим он был обязан отваге и высокой боеспособности бригады, которой командовал на советско-польской войне. Данное воинское соединение имело бессарабско-приднестровские корни.

Советское командование неоднократно использовало Котовского в качестве центра притяжения для бессарабских и приднестровских кадров в Красной Армии.

В 1918 г. в составе вооружённых сил Одесской Советской республики действовал конно-разведывательный отряд Котовского, сформированный в Тирасполе из местных добровольцев и бессарабцев, перешедших через Днестр после румынской оккупации.

В феврале 1918 г. газета «Одесская почта» так описывала миссию красного командира: «Котовский, пользуясь своим прекрасным знакомством с топографией Бессарабии, где он родился и жил, часто заходит румынам в тыл, совершает на них время от времени набеги и всегда с той стороны, откуда его меньше всего ожидают».

Через год, во второе пришествие красных на Днестр Котовскому был выдан официальный мандат на организацию «боевых частей для освобождения Бессарабии от гнета мирового империализма». Эта важная миссия была закреплена должностью «военного руководителя Овидиопольского военного комиссариата».

Овидиополь — местечко на самом берегу Днестровского лимана расположенное прямо напротив старинного бессарабского города Аккерман (совр. Белгород-Днестровский Одесской области — прим. ред.).

Котовскому отводилась важная роль при вступлении советских войск в Бессарабию. Однако по ряду причин эта экспедиция в мае 1919 г. не состоялась.

В июне того же года Котовский возглавил 2-ю стрелковую бригаду 45-й стрелковой дивизии (в составе трёх стрелковых полков, кавалерийского и артиллерийского дивизионов). Значительную часть бригады составляли кадры, подобранные Котовским для действий в Бессарабии.

Тогда же по настоянию комбрига в его подразделение был включён полк бессарабцев, сформированный в Подольском Приднестровье. Его основу составили участники подавленного румынами Хотинского восстания (в начале 1919 г.), укрывшиеся за Днестром. Именно это формирование и получило ко многому обязывающее наименование — Первый Бессарабский кавалерийский полк.

В сентябре 1919 г. бригада Котовского попала в эпицентр резонансной военной операции.

Котовцы стали основной ударной силы левой колонны Южной группы советских войск, преодолевшей 400 км. из Приднестровья на Волынь для соединения с основными силами красных. Переход Южной группы пролегал по территории, подконтрольной петлюровцам. Тогда красными было одержано несколько побед над численно превосходившим противником, а бригада Котовского сыграла важную роль в овладении советами Житомиром.

В своих воспоминаниях после окончания Гражданской войны Котовский характеризовал своих бойцов образца 1919 г., не только как «геройских, непобедимых», но и «диких». Этот эпитет, по словам красного командира, его бойцам дали белые. Но и сам он был не против таких характеристик.

Видимо сказывался образ знаменитой «Дикой дивизии» императорской армии в Мировой войне. Многие характеристики дивизии кавказских конников можно увидеть и в бригаде Котовского: поощрение отчаянной смелости при жесточайшей дисциплине, абсолютная власть командира, круговая порука, культ боевого братства, который продолжил существовать и после смерти лидера.

Главными требованиями Котовского к новобранцам была физическая сила и храбрость. Предпочтение отдавалось лихим наездникам и отменным рубакам. При этом их социальное происхождение особого значения не имело. Элиту дивизии наряду с дворянином-анархистом (Котовский имел дворянское происхождение) составляли бывшие крестьяне, разнорабочие, экс-офицеры царской армии, учителя и, конечно же, профессиональные преступники.

Этнический состав также был разнообразен. Кроме украинцев, молдаван и русских к началу советско-польской войны был целый эскадрон мадьяр. К бригаде прибивались и пленные немцы, и славянские подданные бывшей Австро-Венгрии.

Вот как весьма красноречиво характеризовал котовцев отнюдь не их симпатизант, белоэмигрантский историк Роман Гуль: «По пестроте, по отчаянности, по «аромату этого пестрого букета», вряд ли даже наполеоновская кавалерия Мюрата могла бы соперничать с советской кавбригадой, оглавленной разбойной фигурой Григория Котовского».

Тем не менее, в Бригаде Котовского существовала железная дисциплина, мародёрство и еврейские погромы карались очень сурово. Реквизиции проводились исключительно на социально-классовой основе, в отношении имущих сословий. В бригаде существовала общая касса, куда вносилась определённая часть военной добычи.

Незадолго до вторжения польских войск на Украину в 1920 г. подразделение Котовского было переформировано в Отдельную кавалерийскую бригаду.

Примечательно, что Бессарабии бригада Котовского была обязана не только кадровым составом, но и кавалерийским статусом.

В разгар боёв с «самостийниками» командир Бессарабского полка Михаил Нягу (прообраз Пети Бессарабца из «Свадьбы в Малиновке» в блистательном исполнении Николая Слипченко), предпринял рейд за Днестр. Из родного Сорокского уезда Нягу привел 60 лошадей, коих похитил с конезавода, на котором сам некоторое время трудился. Этого количества кровных рысаков было достаточно для комплектования эскадрона.

Создавая Юго-Западный фронт против «белополяков» Советское правительство стягивало все имевшиеся воинские резервы. Но был в противостоянии котовцев с польскими войсками и особый геополитический аспект.

Румыния и Польша находились в фактической коалиции. Бухарест помогал Варшаве военными поставками, пытался отправлять и добровольцев. Между тем антирумынские повстанцы из Бессарабии были очень мотивированной частью конницы Котовского на польской войне.

Первое крупное дело на польском фронте представилось бригаде Котовского в мае 1920 г. при наступлении на Белую Церковь.

Здесь полностью оправдалась задача по повышению мобильности кавбригады, преследуемая в ходе прошедшей реорганизации. Воспользовавшись атакой поляков на позиции советской пехоты, кавполки Котовского (теперь под его командованием было уже два полка конников) ударили им во фронт и тыл. Легионеры польского генерала Гелера стойко держались, но их просто захлестнул напор красной конницы.

В том бою у Ольшанки Котовский лично вёл в атаку второй полк. Врезавшись в самую гущу вражеских построений, он зарубил польского полковника. Поляки понесли жестокие потери, но и котовцы недосчитались ранеными и убитыми около половины из своего состава.

В дальнейшем Отдельная кавбригада сыграла ключевую роль во взятии красными Белой Церкви.

В мае — июне 1920 г. советские войска в Белоруссии и на Украине перешли в общее наступление, фронт рухнул, и бригада Котовского устремилась на Волынь и Галицию. Её основной задачей было прикрытие совместно с 45-й дивизией левого фланга Первой конной армии.

Конница Котовского неслась вперёд по 40 км. в день. Когда же поляки пытались организовать очередной заслон и советские пехотные полки не справлялись с его прорывом, в бой вводилась Отдельная кавалерийская бригада. Сверкая шашками, со свистом и гиком, улюлюканьем «дикие» котовцы неслись в атаку и обеспечивали прорыв.

Лихими атаками котовцев были взяты Казатин, Краснопль, а позже и древний Изяслав. Порою, для достижения большей неожиданности атак комбриг даже не высылал вперёд разведку.

Однако, если наскоки желаемого результата не приносили, кавалеристов приходилось спешивать и вести в штыковые атаки. Так складывались бои за местечки Любар и Лабунь.

Чем западнее продвигались советские войска, тем ожесточённее становилось сопротивление поляков. В начале июля волынское местечко Грицев насколько раз переходило под контроль войск Котовского и группы польского полковника Гогенауэра.

В ходе этих сражений проявлялись как сильные, так и слабые стороны комбрига Котовского.

С одной стороны, высочайшая самоотверженность, доведённый до абсолюта принцип «делай как я». С другой — импульсивность, этажность; комбриг запросто мог послать эскадрон или сам пойти во главе полков в совсем не обязательную, но эффектную и опасную атаку.

Одно из таких геройств Котовского едва не стоило ему жизни.

Инцидент случился 17 июля 1920 г. Комбриг повёл своих спешившихся бойцов на хорошо укреплённые позиции у селения Горынка в Волынской губернии. Во время артобстрела наступательный построений бригады один из снарядов разорвался рядом с Котовским и тот получил тяжёлую контузию. Комбриг выбыл из строя до конца лета.

Случались и действия в польском тылу, когда котовцы вспоминали о методах партизанской войны. Было много успешных рейдов, но один из них едва не подвёл трагическую черту под историей бригады.

Во время лечения Котовского его подчинённые были блокированы у лесистого холма «Божья гора» близ Почаева. Неоднократные попытки бригады вырваться из кольца окружения результатов не давали. Положение спасло лишь появление конников Будённого.

Котовский вернулся в строй на том этапе Львовской операции, когда основная ударная сила Юго-Западного фронта — Первая конная армия уже отправилась на выручку советским войскам под Варшаву. Сил для дальнейшего наступления на столицу Галиции было явно недостаточно.

14 армия, на которую легла основная тяжесть дальнейших боёв под Львовом, была вынуждена перейти к обороне, а затем и начать отступление.

Бригада Котовского была одним из последних подразделений Красной Армии, которое продолжало действовать на западном берегу Буга. Далее были тяжёлые арьергардные бои.

Заключение перемирия с Польшей застало кавбригаду на северо-западе Подольской губернии. Затем последовали новые успешные бои с петлюровцами, когда котовцы вернулись туда, откуда начинался боевой путь Первого Бессарабского полка — в Приднестровскую Подолию.

В 1923 г. на основе Отдельной кавалерийской бригады была создана Третья Бессарабская кавалерийская дивизия. Её командиром стал Николай Криворучко, командовавший вторым полком бригады во время польской войны. Причём, «Бессарабской» эта дивизия стала не сразу, а спустя полтора года после образования, незадолго до учреждения Молдавской Автономной республики в составе Украины.

После гибели Котовского в 1925 г. его имя дополнило название дивизии.

Бессарабский полк, получивший в ходе этой реорганизации порядковый номер 13, продолжил комплектоваться преимущественно из жителей Приднестровья (Молдавской АССР) и являлся подшефным воинским подразделением для правительства автономной республики.

До самого заката кавалерии как рода войск дивизия имени Котовского считалась элитным воинским соединением.

В 1928 г. она удостоилась ордена Красного знамени, а в 1935 г. — ордена Ленина. В 1939 г. весьма символичным было её участие в новом, на этот раз успешном Польском походе Красной армии.

В 1940 г. Бессарабская дивизия, вероятно, выполнила свою главную военно-политическую миссию — в составе войск Южного фронта вступила в Бессарабию и, в частности, северную часть региона. Ту самую бессарабскую область, где в свое время полыхало Хотинское восстание, откуда происходил Первый Бессарабский полк.

В начале Великой Отечественной Войны Бессарабская дивизия побывала на разных направлениях, проявила высокую боеспособность и героизм, за что удостоилась гвардейского статуса. 25 декабря 1941 г. она была преобразована в Пятую гвардейскую кавалерийскую дивизию.

Затем было участие в Сталинградской битве, освобождении Донбасса, Белорусской наступательной операции, бои в Восточной Пруссии. За отличие в боях при Танненберге (вблизи от Грюнвальда) дивизия также получила почётное наименование Танненбергская.

Великую Победу Бессарабско-Таннебергская гвардейская кавалерийская дивизия встретила на Эльбе, а в 1946 г. была расформирована.

Так завершилась история военного соединения Советской армии, носившего наименование «Бессарабская», начало которой было положено во время советско-польской воны.