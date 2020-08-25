При фаворите императрицы Екатерины Великой — светлейшем князе Григории Потёмкине — состояло большое количество людей ловких и деловых. Именно они были теми «руками», которыми он превращал богатый чернозёмом и возможностями край в то, что вскоре стали звать Новороссией. Одним из таких людей был Михаил Леонтьевич Фалеев.

«"Новорось", говорят рашисты?» Кто на самом деле основал города от Луганска до Одессы
«"Новорось", говорят рашисты?» Кто на самом деле основал города от Луганска до Одессы
© РИА Новости, Макс Ветров | Перейти в фотобанк

Он пользовался у екатерининского фаворита неограниченным доверием за умение быстро и качественно решать поставленные перед ним задачи. Выходец из купеческого сословия, Фалеев занимался в Кременчуге торговлей, когда Потёмкин прибыл в Таврию. Благодаря организации в период русско-турецкой войны 1768-1774 годов бесперебойных поставок армии светлейшего князя амуниции и провизии, Фалеев быстро попал в поле его зрения, заслужил благосклонность, и стал делать стремительную карьеру.

С 1779 по 1887 год по поручению Потёмкина купец за собственные средства расчищал фарватер в районе днепровских порогов, сделав этот самый опасный участок Днепра условно судоходным. В 1781 году Фалеев получил военный чин майора, а в 1787 году он уже был полковником. В июне того же года, после известного путешествия Екатерины Второй по Таврии и Крыму, он был назначен смотрителем за пропуском судов через днепровские пороги и награждён орденом Святого Владимира IV степени, а в 1788 году его возвели в дворянское сословие.

Одновременно Фалеев не забывал о бизнесе, зарабатывая баснословные барыши на поставках леса, угля, артиллерии и припасов Севастопольскому и Херсонскому адмиралтействам, русской армии, а также новым городам Крыма и Новороссии.

Весной 1788 года Потёмкин направил его в Херсон, где Фалеев в кратчайшие сроки организовал строительство 15 гребных боевых кораблей, ставших основой Днепровско-Черноморской флотилии. Они сыграли значительную роль в осаде и штурме турецкой крепости Джанкрименд (Очакова), добычей которой Потёмкин непомерно гордился. Причастных к этой своей победе людей он ценил, никогда не забывал и всячески продвигал по службе.

В первых числах августа 1788 года Фалеев и корабельных дел мастер Семён Иванович Афанасьев прибыли в устье реки Ингул.

День в истории. 20 мая: окончательно основан Екатеринослав
День в истории. 20 мая: окончательно основан Екатеринослав
© Картина неизвестного художника по оригиналу Фердинанда де Мейса. Конец XVIII века

Здесь их усилиями была проведена разбивка местности под строительство эллингов и кузницы. Уже 23 августа Фалеев докладывал своему покровителю: «Заложил я на устье Ингула кузницу каменную на 16 саженей длины и на 8 ширины. Подрядчики обязались выстроить оную через месяц. Для двух эллингов место пособное избрано…»

Фактически с этой даты берёт своё начало современный Николаевский завод им. 61 коммунара.

Постройки возводили 90 плотников и каменщиков. Тяжёлые земляные, погрузочно-разгрузочные и прочие низкоквалифицированные тяжёлые работы делали 140 невольников и 129 пленных турок. Инструменты, оснастка, строительный лес и прочие материалы подвозили водой из Херсона. Постепенно на пустынном берегу вырастали эллинги со стапелями для закладки будущих многопушечных парусников, кузница, столярные, такелажные и прочие мастерские, жилые дома и бараки. Была устроена паромная переправа.

Уже через год быстро разрастающаяся верфь проводила ремонт судов и кораблей, но Фалеев добивался большего.

6 декабря 1779 года он писал светлейшему: «…Эллингов столько сделано, что можно корабль закладывать и строить его, между тем и эллинг закончить. Для постройки сего корабля лесу достаточно заготовлено, железа есть 3600 пудов и доски, когда понадобятся, подвезены будут».

«Деколонизация» Николаева начинается с памятника основателю города
«Деколонизация» Николаева начинается с памятника основателю города
© commons.wikimedia.org, CC BY 3.0/Александр Андрейко

Потёмкин с радостью воспринял известие одного из своих надёжнейших помощников и разрешение на постройку корабля дал. После взятия Очакова, случившегося 17 декабря — в канун дня святого Николая Мирликийского, — он уже распорядился дать будущему городу, которому предстояло вырасти вокруг новой верфи, название Николаев.

Заложенный 5 января 1790 года на стапелях верфи корабль также нарекли в честь этого святого — «Святым Николаем». Руководство работами доверили прибывшему из Херсона 50-летнему корабельному подмастерью Александру Петровичу Соколову.

«Святой Николай» был парусным фрегатом 44-пушечного ранга, способным на самом деле нести 50 орудий. После завершения строительства на его деках установили 20 18-фунтовых и 22 24-фунтовые медные пушки, до этого использовавшиеся в качестве осадных орудий; 24 трофейные турецкие 7-фунтовые медные пушки (они при определении класса корабля не учитывались) и 4 однопудовых медных «единорога». Длина фрегата составляла 45,7 метров, ширина — 12,9, осадка — 6,26, водоизмещение его достигало 1840 тонн.

При постройке парусных кораблей основными работниками были плотники и конопатчики — от их количества и квалификации зависела скорость постройки. Кроме них, также задействовались пильщики, столяры, купорщики, кузнецы, парусники, шлюпочники, резчики, фонарники, слесари, кузнецы, маляры и специалисты множества других профессий.

Однако нарождающиеся города Новороссии возникали в безлюдной местности — на десятки, а то и сотни километров вокруг не было ни сёл, ни деревень. Людей приходилось собирать и везти сюда со всей империи, а потому часто прибывали рабочие с низкой квалификацией, которые уже на месте обучались ремеслу у опытных мастеров. Это тормозило постройку фрегата.

Власти Николаева уничтожают историческую память горожан
Власти Николаева уничтожают историческую память горожан
© РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

Фалеева задержка не устраивала, а потому он затребовал из Таганрога нового корабела — премьер-майора Ивана Васильевича Должникова, а Соколова от руководства отстранили. Новый кораблестроитель установил изнурительный режим работы. То, что от него вскоре начали умирать мастера и чернорабочие, Фалеева не интересовало. Ему в первую очередь требовался результат. Больше всего он боялся потерять благосклонность светлейшего князя — подняться по карьерной лестнице очень тяжело, а вот слететь вниз и потерять всё нажитое за десятилетия кропотливой работы проще простого.

Тем временем от плохих условий труда и физического перенапряжения только за три месяца 1790 года умерло 547 плотников. Для Новороссии, испытывающей перманентный кадровый голод, и как раз в первую очередь в строивших корабли плотниках, это был ощутимый урон, за который с Фалеева стали спрашивать.

Тот оправдывался непривычным для пришлых людишек жарким климатом, хотя в конце концов, под давлением очевидных фактов, вынужден был признать настоящую причину этого внезапного «мора». Тем не менее, никакого наказания за гибель более чем полутысячи людей он так и не понёс — ему были готовы простить многое, а плотников «бабы ещё нарожают».

Тем временем, пусть не так быстро, как того хотелось Фалееву и Потёмкину, но работы продолжались. 30 июня 1790 года на верфи приступили к обжигу корпуса «Святого Николая» смолой. Должникова освободили от руководства работами, и на его место вернули Соколова.

25 августа строительство закончилось и корабль торжественно спустили на воду. В своём донесении светлейшему князю Фалеев с радостью рапортовал: «Сего числа пополудни в шестом часу корабль «Святой Николай» при собрании членов Адмиралтейства и многочисленного народа спущен с помощью Божией благополучно».

Превзошедший Ганнибала. Кто стоял у истоков Херсона и Черноморского флота
Превзошедший Ганнибала. Кто стоял у истоков Херсона и Черноморского флота
© Public domain

В море корабль доверили вывести капитану 1-го ранга Ивану Тихоновичу Овцыну. 20 сентября началось выдвижение фрегата к Очакову. Для того чтобы благополучно преодолеть изобилующее отмелями и мелями устье Южного Буга, его установили на камели — уменьшающие осадку понтоны. Но даже на них в некоторых местах «Святой Николай» застревал. Тогда приходилась заводить на барках якоря и, постепенно выбирая их, снимать фрегат с отмели. Процедура повторялась многократно пока, наконец, 28 сентября корабль не встал на якорную стоянку у Лиманской банки. Его сняли с камелей, привели на ровный киль и уже 30 сентября он стоял на рейде Очакова.

27 декабря, несмотря на то, что море штормило, «Святой Николай» взял курс на главную базу Черноморского флота — Севастополь. По прибытии Овцын рапортовал Фалееву: «…Корабль ходит отменно хорошо и во всем, как в повороте, так и в правлении нельзя желать лучшего».

Так началась 200-летняя эпоха кораблестроительства на Николаевских верфях, которая быстро завершилась с обретением Украиной независимости.

Что касается фрегата, то жизнь у него, как для боевого парусного корабля, сложилась не слишком долгая, но славная. После введения в строй 31 июля 1791 года в составе эскадры контр-адмирала Фёдора Фёдоровича Ушакова он участвовал в победном сражении с турецким флотом у мыса Калиакрия.

Семь лет спустя в составе той же эскадры он отправился в Средиземноморский поход для борьбы с кораблями наполеоновской Франции. Принимал участие в блокаде и штурме острова Корфу, высадке десантов у Бриндизи, Бари, Манфредонии. В районе Неаполя участвовал в поддержке сухопутных операций десантного отряда капитана 2-го ранга Григория Григорьевича Белли

Чума в Херсоне, или Как адмирал Ушаков свой первый орден заслужил
Чума в Херсоне, или Как адмирал Ушаков свой первый орден заслужил
© chinese.fansshare.com

В январе 1800 года поступил приказ Ушакова о возвращении фрегата на Корфу, но неаполитанское правительство упросило адмирала оставить корабль в Неаполе. Год «Святой Николай» пребывал в составе отряда кораблей капитана 2-ранга Александра Андреевича Сорокина. Когда же пришло ему время возвращаться на родину, выяснилось, что корпус фрегата обветшал и дальнего морского перехода, скорее всего, не вынесет.

12 апреля 1801 года корабль вывели из состава флота. Пушки с него сняли и погрузили на борт фрегата «Михаил», который вскоре доставил их на Корфу. 26 июля 1802 года корпус «Святого Николая» продали в Неаполе с аукциона за 11 460 дукатов.

 