«Русские не сдаются!» Как на подступах к Киеву в полном окружении сражалась легендарная подземная крепость

Действия набравшихся опыта немецких штурмовых групп показали уязвимость большинства дотов Киевского укрепрайона (КиУРа). Но только не этого.
Двести пятый, один из первых дотов «минного типа», получился очень внушительным: заложенные на девятиметровую глубину 358 метров подземных ходов-потерн, пять оголовков для шести пулеметов, толщина стен — 135 сантиметров, перекрытия — 90. Он находился на самом опасном, южном участке обороны, который не был прикрыт широкой поймой реки Ирпень, как это было на западном и северном участках.
Небольшая подземная крепость в принципе не боялась ничего. А ее недостаток в виде отсутствия вентиляционных колодцев и трубы перископа сыграл на руку: когда немцы выбрались на крышу дота, они просто не понимали, что делать дальше.
Зайти через дверь тоже было невозможно — пулемет и позволявшая в случае чего отойти подальше длина входного коридора позволяли класть гостей пачками. Самоходка, обстрелявшая амбразуры с другого берега заболоченной поймы реки Северка, тоже успеха не добилась — одну бронезаслонку заклинило, но за ночь бойцы ее починили.
Внутри оказались заперты 15 бойцов во главе с лейтенантом, которые сдаваться отказались.
Наоборот, гарнизон сам совершал вылазки наверх. Официальная версия подвига дота № 205, приведенная в книге «Киевский Краснознамённый» от 1969 года, гласит:
«Бесстрашие, жгучую ненависть к оккупантам проявили воины дота № 205. Вот их имена: лейтенант В.П. Ветров, младший командир И.П. Музыченко, политбоец И.П. Рыбаков, красноармейцы Андриенко, Волкотруб, Гробовой, Квартич, Клочко, Мелешко, Нетунский, Опанасенко, Осадчий, Романчук, Сорока, Ярошенко, Ярошевский.
Ещё в первые дни обороны города, будучи отрезанными от своих, они стойко отражали яростные атаки гитлеровцев. Потерпев неудачу, фашисты подослали лазутчиков, которые предлагали сдаться. "Русские не сдаются!", — был ответ смельчаков. По инициативе политбойца Рыбакова был выпущен боевой листок, в котором со всей силой прозвучали патриотические слова: "Дот не сдадим, будем биться до конца!»".
Обычная, кстати, история для агитпропа — «имена» без единого имени. Из-за этого долгое время исследователи сильно путались в лейтенантах Ветровых. Но оцифровка архивов и время позволили установить всех.
Командир гарнизона Георгий Кириллович Ветров — из Воронежской области, ранее учился в Киевском пехотном училище, оттуда был переведен в Свердловское пехотно-пулеметное училище, а после выпуска служил на границе по специальности, командиром пулеметного взвода.
Кстати, кроме него русским по национальности был только сам политбоец (т.е. зам политрука) Иван Рыбаков. Белоруссию представлял минчанин Александр Квартич, а остальные были украинцами. Сержант Иван Музыченко — из с. Лемешовка Яготинского района Киевской области. Рядовой Адам Красовский — с Буковины. Последние трое пережили войну — как и командир 28-го отдельного пульбата капитан Иван Кипоренко. Но тогда еще все они не знали своего будущего.
По доту велся непрерывный огонь, электроснабжение было нарушено. В ночь с 8 на 9 августа командование выделило специальную группу, которая бы ночью пробилась к сооружению и передала приказ на отход с предварительной порчей вооружения. В нее вошли сержант Федор Клопот, герой обороны соседнего дота №203 (оттуда в 205-й перешел Красовский) и лейтенант Андрей Жуковец, друг Ветрова по училищу. В два часа ночи все благополучно добрались до осажденных, но командир выходить отказался, попросил доставить продовольствие и боеприпасы.
Такое героическое неподчинение не могло не привлечь внимания, поэтому делами 205-го дота заинтересовался лично комфронтом генерал Михаил Кирпонос.
«И тогда начальник штаба 37-й армии А.А. Мартьянов привел к нему бойца-разведчика, побывавшего в доте в составе разведывательной группы. Состоялся короткий разговор.
Разведчик: «Держатся. Говорят, что имеют приказ и из дота не уйдут».
Кирпонос: «Фамилии их вы не узнали?»
Разведчик: «Никак нет: некогда было. Мы у них были всего минут десять. Они спросили про обстановку, закурили, сказали, что три дня были без хлеба. Тут же их лейтенант — фамилия его Ветров, так его называли, с одним бойцом пошёл куда-то за продуктами. Потом перед нашим уходом они вернулись, принесли продукты и патроны. Когда мы уходили, они сказали, чтобы пехота не бегала «туда-сюда», а также твердо удерживала свои позиции».
Кирпонос вынул бумагу и написал:
«Дорогие друзья, товарищи, защитники дота № 205! Восхищен вашим мужеством и упорством. Родина не забудет вашего подвига. Жалею, что не удалось навестить вас. Подателю этой записки сообщите свои имена и фамилии для награждения вас орденами. Крепко жму ваши мужественные руки и желаю новых боевых успехов в священной борьбе с немецкими захватчиками. Кирпонос».
Героев тут же приняли в партию.
А 10 августа они стали известными всей армии: корреспонденты газеты «Красная Звезда» Александр Шуер и Сергей Сапиго пробрались на КП комбата Кипоренко и по телефону задали несколько вопросов — в частности, кто особенно отличился при обороте дота?
«У нас не оказалось колеблющихся и маловеров. Все хорошо выполняют свой долг перед родиной и дерутся с врагом так, как нас учит нарком обороны товарищ Сталин», — непреклонно ответил Ветров, сообщив также, что, когда немцы выслали лазутчиков, предложивших сдаться, двоих он лично пристрелил из винтовки.
В газете «Красная Армия» 13 августа 1941 года поэт Борис Палийчук опубликовал следующее стихотворение:
Первая ночь и шестая ночь —
Одна на одну похожи.
В первую дот наш осилить невмочь
Врагу. И в шестую — тоже.
В щелку посмотришь — какие поля,
Милые сердцу долины,
Наша политая кровью земля,
Славная мать — Украина.
Пусть окружили, зажали в кольцо,
В доте и душно, и знойно.
Руки тверды, и спокойно лицо,
Родина, слышишь, спокойно!
С этого дня бойцы 175-й стрелковой дивизии не оставляли попыток отбить у противника село Юровка, на окраине которого стоял дот 205. У гарнизона полностью исчерпались запасы провизии и закончились патроны.
Только 18 августа 1941 года дот №205 был деблокирован. Героическая эпопея гарнизона лейтенанта Ветрова закончилась.
А вот дальнейшая его судьба неизвестна. Последним его мог видеть во Владимиро-Волынском офлаге все тот же капитан Кипоренко, записывавший в «захалявную книжечку» фамилии тех, кого он там видел. Но тот ли это Ветров — уже не спросишь.
Мы не знаем, где он лежит. Но короткая история его жизни, наверное, лучший памятник и Георгию Кирилловичу, и многим тем, от кого и имен не осталось.