Георгий Пятаков: старый большевик, которому Ленин хотел набить морду, а Сталин — расстрелял

5 августа 1890 года в семье управляющего одним из бесчисленных сахарных заводов Киевской губернии родился человек, которому судьба уготовила роль одного из самых противоречивых и мало уважаемых членов партии РСДРП(б)

Трудный подросток

Георгий Пятаков рос в достатке, но, как иногда случается в таких спокойных семьях, был предоставлен сам себе. Главным свойством характера Георгия с детства была необоримая лень кипучего свойства. Он не любил и не умел учиться, но всегда ставил свое мнение выше любого другого.

Это часто приводило его к печальным обстоятельствам. Он с трудом, со второй попытки, получил документ о прохождении курса в реальном училище, поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета, но бросил учебу. День в истории. 28 июля: умер бывший нарком, изгнанный Лениным из Украины © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

Нельзя сказать, что у Пятакова не было задатков, но все они как-то так естественно уходили в тень его задиристого эго, не желавшего иметь ничего с общим мнением.

Студенческая среда привела было юного Пятакова в ряды анархистов.

Там бы ему и оставаться. Глядишь, со временем примкнул бы к батьке Махно. Но нет — случайность стала причиной того, что юный Георгий спутался с большевиками.

«Мама» Бош

Случилось это в городе Киеве, который в начале прошлого века был полон революционерами самого разного толка. И одной из харизматичных фигур была глава городского комитета РСДРП (б) Евгения Бош.

Властная и хорошо образованная дочь немецкого еврея, разбогатевшего на операциях с землей в Херсонской губернии, и молдавской дворянки, она была старше Георгия на 11 лет. Как часто водится, в таких случаях, он получил не только «гражданскую жену», но и «мамку», и наставника в партийных делах.

О роли семейственности в их союзе говорит тот факт, что, когда Бош арестовали в 1912 году, секретарем киевской подпольной организации стал ее «муж» Пятаков.

Впрочем, его и самого несколько раз арестовывали, а потом и вовсе упекли в ссылку на полтора года. Оттуда он бежит, соединяется с Бош и через некоторое время появляется в Европе, примкнув к ленинской группе.

Не сошлись характерами

Надо сказать, что парочка Бош-Пятаков неоднократно портила нервы русским эмигрантам из числа социал-демократов. В основном своим непостоянством.

Любопытно, что они сумели раздраконить своим упрямством даже Владимира Ленина. Лидер большевиков долго и безуспешно пытался объяснить этим двум киевлянам, в чем состоит суть его идеи о праве всякой нации на самоопределение, но так и не смог. Характерно, что Пятаков и Бош так и не смогли толком объяснить свою позицию, вместо аргументов они предпочитали скандалить.

После очередной такой истерики Ленин написал в письме Инессе Арманд: «Великороссы — палачи украинского народа». Ленин как украинский политик © РИА Новости, кинокадр | Перейти в фотобанк

«Они не хотели учиться мирно и товарищески. Воротили нос. Пусть проваливают к черту! Я им набью морду и ошельмую как дурачков перед всем светом».

Пятаков жутко обиделся на Ленина, в знак демарша покинул редакцию теоретического журнала партии «Коммунист», и даже покинул Швейцарию.

В этом был весь Пятаков, который всегда хотел быть правым.

Однако к 1917 году отношения с Лениным наладились. Последний, будучи циничным прагматиком, знал, что в партии не так много подкованных в теории людей, к тому же Пятаков был известен как отличный администратор. В этом его среди русских коммунистов превосходил только Иосиф Сталин. Впрочем, у того были и другие таланты.

После Октябрьской революции Пятаков пришелся ко двору. Живи он чуть позже, его считали бы незаменимым «орговиком» — человеком, который на любой работе найдет того, кто сделает ту или иную работу наилучшим образом. В позднем СССР такие таланты ценили. Не то что скандалистов.

А Пятаков, умея вести себя надменно и непредсказуемо, выводил из себя всех, кто с ним общался. Из-за его поведения «горели» иногда другие люди. Как, например, бывший с ним в одно время заместителем главы правительства УССР Артем (Сергеев) — основатель и руководитель Донецко-Криворожской республики.

Кстати, именно с Донбассом связана одна история, которая вышла Георгию Пятакову боком.

Юг России: голод и холод

Случилась эта история в 1922 году в Юзовке, которая еще на стала городом Сталино.

Надо понимать, что за время это было. Свирепый голод минувшего года уложил индустриальный край на лопатки. Никита Хрущев: юзовский старт любителя жизни © AFP, HO

На ладан дышит Юзовский металлургический завод, стоят залитые водой шахты, рабочие массово оставляют «убитый» город в поисках скудного пропитания. 6000 одних забойщиков покинуло рабочие места, 5000 металлургов забыли о домнах и мартенах, замер железнодорожный транспорт. Хлеб выдается по карточкам, но его не хватает.

К лету становится понятно, что на хороший урожай в стране надеяться не приходится, что голод снова возьмет свое, что страшный, еще невиданный в России, урожай смертей от недоедания еще впереди.

Большевики в Юзовке весь двадцатый и двадцать первый годы пытались самортизировать последствия многолетних войн, запустить производство, получить хотя бы мизер товарной продукции, столь необходимой и для строительства нового государства, и для добывания хлеба насущного.

Потому как в голой донецкой степи, по всем разбросанным в пыльном зное рабочим поселкам не родила в те годы даже лебеда. А как говорил Лев Толстой, «голод в России наступает не тогда, когда хлеб не родит, а когда лебеда не вызревает» и нечем мужику спасаться от бескормья…

«Отцы» и «дети»

Вскоре после войны в Бахмуте (Артемовске) был создан Комитет каменноугольной промышленности Донбасса.

«Видимо, речь идет о 1921-м и начале 1922 года, — пишет об этом событии в своих «Воспоминаниях» Никита Хрущев. — Когда я вернулся на рудники и стал работать на Рутченковских копях, угольную промышленность Донбасса возглавлял Георгий Пятаков, крупный политический и хозяйственный деятель. Он считался видным экономистом и слыл авторитетом. Потом его заменили, не знаю точно, по каким причинам».

Уточним, — Пятаков командовал Центральным управлением угольной промышленности на Украине и заседал в Харькове. В Бахмут же «начальником Донецкого каменноугольного бассейна» (так его должность именуют в некоторых источниках) послали старого партийца, бывшего сормовского рабочего Ивана Чугурина. День в истории. 22 февраля: в Харькове создано Центральное правление каменноугольной промышленности Советской России © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

А секретарем Юзовского окружного комитета ВКП(б) был неожиданно для всех поставлен 21-летний сын паровозного кочегара из-под Тулы Авраамий Завенягин.

Впрочем, в то время, если и удивлялись такому назначению, то недолго.

Во-первых, паренек успел в 17 лет вступить в партию, побыть комиссаром политотдела стрелковой дивизии и предревкома в Старобельске, выдержав вместе с отрядами ЧОН нешуточную «гонку на опережение» в степных боях с махновскими партизанами.

А во-вторых, революционная эпоха вывела в люди такое огромное число «гайдаров», что к этому привыкли. Да и должностишка председателя Юзовского окружкома партии та еще была. Как принято было говорить — расстрельная должность.

Это потом коммунистов здесь прибыло, в сталинские да донецкие времена, а до тридцатых годов, если и встречались пламенные революционеры, то все больше из меньшевиков и бывших эсеров. Юзовка вообще считалась их вотчиной в те буревые годы.

Пир во время чумы

Осенью 22-го года в Стране Советов было особенно голодно, рабочие Юзовки держались из последних сил. Грабеж был повсеместным явлением. Местные газеты пестрели такими сообщениями:

«В районе Дурной балки неизвестными была остановлена и полностью раздета донага работница Серая, возвращавшаяся со смены. Все вещи забрали».

Бандитизм правил бал — на Рыковке, Александрово-Григорьевке, Пастуховке, Семеновке, Рутченковке и других поселках Юзовки «деловые» практически заменили собой Советскую власть.

И вот представьте себе картину: в один прекрасный день по замершему в предсмертных судорогах городу с грохотом проносится мотор, в котором сидят, судя по внешнему виду, вполне партийные товарищи в кожаных фуражках с алыми звездами, орут дурными голосами пьяные песни (отнюдь не революционного содержания), размахивают револьверами и чуть ли не палят из них в белый свет, как в копеечку…

Фантасмагория, призрак проклятого прошлого, недавнего причем, с участием деникинских офицеров и махновских атаманов. Представить невозможно!

Одинокие, опухшие с голоду милиционеры, обалдело взирают на это немыслимое непотребство и внезапно узнают — о, ужас! — в предводителе разгульной компании не зажравшегося недобитого купчика, не потерявшего страх «спеца» из бывших, не обнаглевшего «в корень» заводилу бандючков с поселка, а самого товарища Чугурина! Того самого «начальника Донецкого каменноугольного бассейна».

Ну, понятно, никто авто не тормознул — начальство из Бахмута по Юзовке гуляет! Но по команде, понятное дело, доложили. Скандал жутчайший, политическое дело! Что скажет рабочий класс и так далее…

Такими делами в те поры занималось ЧК. Под свой контроль брало как минимум. Донесли в окружком партии. Дескать, товарищ Авраамий Павлович Завенягин, примите меры по партийной линии! Лев Троцкий как украинский политик. Борьба за независимость Украины от сталинского СССР © homsk.com

Принципиальный Завенягин

Наш Завенягин при всех своих замечательных организационных качествах и личной беспримерной храбрости все еще максималист — возраст! Не медля ни дня, он выносит на губком партии один единственный вопрос — исключить тов. Чугурина из рядов славной нашей Коммунистической партии, и точка! Чтобы неповадно было другим.

И окружной, и тем более губернский парткомитеты застыли в растерянности. Как так — уволить?! Кого? Чугурина?! Личного друга Пятакова, члена партии с 1902 года, «искровца», одного из авторов большевистских манифестов в феврале 1917 года?!

Молокосос, без году неделя в партии требует исключить из нее человека, который в апреле 17-го на Финляндском вокзале лично вручал партийный билет самому Ильичу, прибывшему возглавить победоносную рабоче-крестьянскую революцию! Хорош гусь, нечего сказать.

Георгий Пятаков был шокирован. А затем телефонным звонком из Харькова резко и ультимативно отреагировал — да мы тебя, сынок, самого исключим за поклеп на заслуженного борца за рабочее дело! Губком, чего вы телитесь, готовьте постановление!

В общем, заварилась каша. Бумаги в переписке Харькова с Бахмутом и Юзовкой перевели… неизвестно сколько, но наверняка столько, чтобы оправдать ленинскую характеристику Пятакова:

«Пятаков — человек, несомненно, выдающейся воли и выдающихся способностей, но слишком увлекающийся администраторством и администраторской стороной дела, чтобы на него можно было положиться в серьезном политическом вопросе». Однажды на «Мосфильме». Как знаменитая одесская подпольщица стала врагом народа © kino-teatr.ru

Но не тут-то было.

Пьяная выходка заслуженного товарища запротоколирована? Запротоколирована. Решение Юзовского окружкома есть? В наличии, со всеми подписями, включая подпись секретаря парткома индустриального техникума Хрущева Н.С. И ВЧК веское слово сказала, да и вообще — Авраамий Завенягин член Всеукраинского ЦИК, его так просто из партии тоже не попрешь.

А осадочек остался

Кончилось все, конечно, мирно. Полгода внутрипартийной «бузы» московские «спецлюди» урегулировали так: в 1923 году Завенягина поблагодарили за партийную непримиримость и услали на учебу в Московскую горную академию; Чугурин тоже покинул край терриконов. После этой истории он прожил еще долго, плодотворно руководя судостроительной верфью в родном Сормово.

А Пятакова просто сняли. Тихо и благородно. Хрущев до смерти понять не мог, за что. Более того, в партийных органах такой проступок, укрывательство «аморалки», считался тяжелым преступлением, которое, несомненно, было учтено «где надо» и в личном деле Пятакова.

Но если б дело было только в этом случае!

Все двадцатые годы Пятаков провитийствовал в рядах оппозиции, то примыкая к ней, то выходя из нее. Активными связями с Лео Троцким активно подпортил себе большевистскую карму. В конце концов, притих, был даже выдвинут в руководители тяжелой индустрии под рукой Серго Орджникидзе (старых кадров с образованием партии все еще катастрофически не хватало), но и там не мог сдержать Георгий Пятаков своего буйного и упрямого характера.

Знавший его в начале 30-х годов видный работник Коминтерна Иосиф Бергер, утверждал, что Пятаков пристрастился к рюмке: «в течение последнего года работы в Наркомтяжпроме он часто являлся на работу пьяным, напивался до белой горячки».

Суд и расправа

В итоге случилось то, что случилось со многими «старыми большевиками», — маховик сталинских репрессий, раскрутившись, забрал и жизнь Пятакова.

Самое невероятное, что поначалу он должен был быть судьей на всех этих процессах, которые вывели в расход Зиновьева, Каменева, Рыкова, Постышева, Бухарина и других. Но каким-то образом оказался среди них.

И тут он не угомонился. Немецкий писатель Лион Фейхтвангер, описавший эти показательные процессы, вспоминал Пятакова на скамье подсудимых: Феррари из Екатеринослава. Как НКВД погубил звезду советской разведки © commons.wikimedia.org, Public Domain

«Я никогда не забуду, как Георгий Пятаков, господин среднего роста, средних лет, с небольшой лысиной, с рыжеватой, старомодной, трясущейся острой бородой, стоял перед микрофоном и спокойно и старательно повествовал о том, как он вредил во вверенной ему промышленности.

Он объяснял, указывая вытянутым пальцем, напоминая преподавателя высшей школы, историка, выступающего с докладом о жизни и деяниях давно умершего человека по имени Пятаков и стремящегося разъяснить все обстоятельства до мельчайших подробностей, охваченный одним желанием, чтобы слушатели и студенты всё правильно поняли и усвоили».

Был ли виновен Георгий Пятаков?

В шпионаже, который ему «шили», едва ли, это знали уже тогда. Во вредительстве же — бог его знает. Американский инженер Джон Литлпейдж, работавший в Советской России в 1927-1937 годах, например, считал, что многие случаи саботажа в промышленности не могли быть возможны без участия или без ведома Пятакова.

В любом случае в 1938 году Пятаков был расстрелян. Незадолго до казни в письме на имя Сталина он требовал расстрелять всех, кто виновен по его делу, то есть себя самого — тоже. Но и этого мало — он просил дать ему право руководить этим расстрелом.

Характер — вторая натура.