В этот день в 1907 году родился Роман Руденко. Никто дольше него не занимал пост генерального прокурора Союза. Он отметился во всех значимых вехах своего времени: поучаствовал в репрессиях, выступил обвинителем на Нюрнбергском трибунале, помог расправиться с Берией, а затем принял активное участие в разоблачении репрессий.

По поводу точной даты рождения Руденко имеются определенные споры.

В различных источниках указываются и 25 июля, и 30 июля (эта дата наиболее распространенная) и даже начало августа. Нет ясности и с социальным происхождением: в одних источниках его отец упоминается как казак, в других как крестьянин, в третьих — как крестьянин-бедняк. «Чьи вы, хлопцы, будете...» — 125 лет Николаю Щорсу © fresher.ru

Впрочем, место, где родился Руденко, было достаточно богатым. Носовка (ныне Черниговская область Украины) была развитым населенным пунктом, одних только школ там насчитывалось целых три. А еще сахарный, винокуренный и кирпичный заводы, регулярные ярмарки, своя больница и три каменных церкви. Настоящая роскошь для провинциального села, которое некогда было владением знаменитых Мусиных-Пушкиных.

Окончив носовскую семилетку Руденко некоторое время проработал на сахарном заводе. Там он вступил в комсомол, что и предопределило его дальнейшую карьеру.

Комсомольцев в глубинке в начале 20-х было очень мало, эти люди делали моментальную карьеру. Вот и вчерашний чернорабочий сразу же вошел в руководство комсомольского райкома, а через несколько месяцев был принят в партию.

Проведя два года в культурно-пропагандистском отделе Носовского райкома, он перешел в Рабкрин, где несколько месяцев проработал инспектором.

В конце 20-х — начале 30-х широкое распространение получили т.н. комсомольские путевки и партийные мобилизации, когда лично преданных сталинской партийной линии людей вручную размещали по различным ведомствам.

Руденко по такой мобилизации угодил в прокуратуру.

Не должно удивлять то, что новоиспеченный сотрудник прокуратуры не имел ни соответствующего образования, ни опыта. В те годы это было магистральной дорогой кадровой политики. Главное, чтобы человек не имел партийных колебаний, а дальше втянется как-нибудь сам. День в истории. 10 июня: расстрелян арестованный в Харькове князь Долгоруков © Public domain

Руденко родился в удачное время, в силу возраста он не успел примкнуть ни к каким партийным фракциям, оппозициям и т.д., а таких людей с 1929 года стали с неистовой настойчивостью продвигать вверх, зачастую через несколько ступенек.

Руденко успел всего полгода проработать следователем в Нежинской прокуратуре, как был назначен помощником Черниговского окружного прокурора. А еще через полтора месяца 22-летний Руденко уже сам стал прокурором одного из районов Николаевской области УССР.

Но и на этом посту он надолго не задержался. Стратегически и политически важный Донбасс также нуждался в лояльных кадрах.

В 1931 году Руденко становится помощником мариупольского прокурора, через год — старшим помощником прокурора Донецкой области, которая в то время объединяла весь Донбасс. Наконец, в 1937 году Руденко становится прокурором всей Сталинской (Донецкой) области.

Поскольку прокурор в обязательном порядке находился в составе расстрельной «тройки» наряду с партийным руководителем и местным главой НКВД, Руденко просто не мог не принять участие в репрессиях. Все расстрельные «альбомы» в обязательном порядке подписывались всеми тремя участниками тройки.

В 1938 году область была разделена на Сталинскую и Ворошиловградскую (Луганскую). После раздела Руденко возглавил прокуратуру Сталинской. Именно на Донбассе его и присмотрел Никита Хрущев, который сразу поладил с прокурором и в дальнейшем помогал в его карьере. Сага о разделении Донбасса. Как Донецк и Луганск начали жить отдельно © commons.wikimedia.org, Валерий Дед

По предложению Хрущева в 1942 году Руденко назначается заместителем прокурора УССР. Впрочем, в то время должность была скорее виртуальной, потому как вся территория республики была оккупирована немцами. Зато сразу после освобождения Украины Руденко был перемещен на пост прокурора республики.

Одной из загадок Нюрнберга стал как раз выбор Руденко на позицию главного обвинителя нацистов от СССР.

Многие ошибочно полагают, что Руденко был прокурором СССР, потому и попал в Нюрнберг. Однако прокурором Союза в то время был Константин Горшенин. Он тоже был лояльным и проверенным человеком, Сталин доверял ему и после войны даже сделал министром юстиции. По статусу именно ему логично было бы представлять СССР на трибунале. Однако выбор был сделан в пользу Руденко, который без году неделя как стал прокурором УССР.

Сын Руденко в одном из интервью предполагал, что это произошло из-за особого статуса Украины. Она, наряду с прибалтийскими республиками и Белоруссией, была одной из полностью оккупированных в годы войны республик. Но прибалтийские республики были еще слабо интегрированы в СССР, а БССР была невелика, поэтому УССР на их фоне явно выделялась.

Во-первых, она была крупнейшей из полностью оккупированных союзных республик. Во-вторых, компартия Украины была крупнейшей партийной организацией в СССР. Таким образом назначение Руденко было продолжением той же логики, по которой УССР была включена в состав ООН как отдельная республика.

Новый взлет Руденко произошел сразу после смерти Сталина. День в истории. 3 сентября: СССР впервые возглавил украинец © AFP,

Хрущев, хорошо знавший его еще по довоенным временам, назначил его на пост генерального прокурора. В этой должности Руденко стал одним из главных проводников хрущевской политики. Прежде всего, именно он помог разделаться с Берией и всеми его выдвиженцами.

Руденко был обвинителем на нескольких громких процессах по делам «банды Берии», в том числе и в судах над председателем коллегии МГБ СССР Виктором Абакумовым и 1-м секретарём ЦК КП Азербайджанской ССР Мир Джафаром Багировым.

Помимо этого, Руденко был одним из самых активных участников реабилитации жертв сталинских репрессий. Именно он первым озвучил общее число репрессированных в годы террора. Несмотря на то, что он сам принимал в них участие, именно по инициативе Руденко была сформирована первая комиссия по пересмотру дел. Он же ее и возглавлял на протяжении двух лет.

Руденко также был членом комиссии Президиума ЦК, которая готовила для Хрущева материалы о «сталинских перегибах и извращениях», с которыми он затем выступил на знаменитом ХХ съезде КПСС.

Более того, Руденко порой даже проявлял большую настойчивость, чем остальные партийцы. Так, он предлагал наказать своего предшественника Виктора Бочкова, который задним числом ставил прокурорскую подпись на расстрельных приговорах. Бочков, надо сказать, на тот момент был заместителем начальника ГУЛАГа. Но на него у партийцев были другие планы, так что инициативу Руденко в итоге замяли.

Руденко оставался во главе советской прокуратуры 28 лет — больше, чем кто-либо другой. День в истории. 8 апреля: к власти в СССР пришел днепропетровский клан © РИА Новости, Дмитрий Козлов | Перейти в фотобанк

Давно уже был смещен выдвинувший его Хрущев и состарился сместивший его Брежнев, а позиции Руденко все так же оставались незыблемы. С большой долей вероятности Руденко благополучно доработал бы до Перестройки, если бы не умер в 1981 году.

Менять его смысла не было, Руденко всего ориентировался на линию партии: надо — участвовал в репрессиях, надо — разоблачал репрессии, потребовалось бы — помогал бы и Перестройке. Ни сталинистом, ни троцкистом, ни хрущевцем он никогда не был, поэтому и вошел в историю советской прокуратуры как человек, дольше всех занимавший свой пост.