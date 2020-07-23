Вопрос о существовании древнерусской народности приобрел отчетливый политический характер. Не в последнюю очередь это связано с желанием политических элит в Белоруссии и Украине максимально дистанцироваться от России и русской истории

В Российской империи концепция триединого русского народа популяризировалась не только учеными, но и властью, заинтересованной в стирании этнографических границ между Великороссией, Малороссией и Белоруссией. Усилия царского правительства принесли свои плоды, на начало XX века многие украинцы и белорусы считали себя частью единого русского народа и патриотами России. В основе их мировоззрения лежал тезис об изначальном единстве восточнославянских народов и общей исторической судьбе до монголо-татарского завоевания.

Приход к власти большевиков поставил точку в формировании единого русского народа. С 1924 года в СССР проводилась политика коренизации, суть которой заключалась в дерусификации национальных окраин. На Украине и в Белоруссии это выразилось в насильственной украинизации и белорусизации. Часто процессом руководили бывшие лидеры националистических движений, по конъюнктурным причинам примкнувшие к большевикам. В результате на 1991 год им удалось внушить большей части населения УССР и БССР идею «особости» от России, что привело к фактическому расколу единого русского народа на три части.

В советской исторической науке древнерусская народность в некотором смысле была «реабилитирована» в 40-е годы. Многие видные ученые (Мавродин, Рыбаков, Греков, Лихачев) попытались вернуться к изначальному общерусскому проекту, однако их усилий оказались тщетными.

В настоящий момент академическая наука в трех восточнославянских республиках вроде бы и не отрицает существование единого национального корня, однако существенно ограничивает трактовки общего исторического прошлого. В то же время большое распространение получили псевдоисторические концепции, созданные националистами в 90-е годы. Последние упали на уже удобренную почву и стали базовой основой для идеологии всех русофобских сил на постсоветском пространстве.

В данной статье я приведу основные доказательства существования древнерусской народности на основании летописей и художественной литературы Средневековья. Их сведения часто являются единственными источниками по ранней истории восточных славян и позволяют взглянуть на идею древнерусской народности глазами ее современников.

Разумеется, в статье я приведу также тезисы противников данной теории, в большинстве своем современных украинских и белорусских авторов.



Киевские корни теории древнерусской народности

Удивительно, но факт — возникновение теории о древнерусской народности имеет прямое отношение к современной Украине.

Дело в том, что малороссийское (украинское) православное духовенство в XVII веке выступало главным идеологом общерусского единства.

Православное образование на левобережной Украине было развито намного сильнее, чем в великоросских землях, поэтому многих местных священников часто приглашали в Москву, чтобы основывать школы и даже учить царских детей.

Изданный в типографии Киево-Печерской лавры «Киевский синопсис» (1674 год), написанный архимандритом Иннокентием Гизелем, содержит все основные положения о древнерусской народности и популяризирует эту идею среди духовенства и мирян.

Гизель пишет о едином «славено-российском» народе, а Киев называет «преславным верховным и всего народа российского главным градом», возвращенным в единую Россию усилиями общерусского царя Алексея Михайловича.

Любопытно, что в настоящий момент «Синопсис» не слишком известен в российской историографии, хотя в свое время он неоднократно переиздавался и был самым распространённым историческим сочинением в России.

Причины, по которым «Синопсис» появился именно в Малороссии, лежат на поверхности.

Прошло не так много времени после Переяславской Рады, провозгласившей объединение малороссийского и великоросского народа. Православное духовенство, наиболее заинтересованное в отделении от католической Речи Посполитой, стремилось обосновать данное событие, придать ему духовный смысл. В связи с этим идея об изначально едином русском народе пришлась к месту.

Вряд ли Гизель подозревал, что его сочинение станет основой для формирования исторической концепции, положенной в основу государственной идеологии Московского царства и Российской империи.

Идеи архимандрита, изложенные в «Синопсисе», были подхвачены всеми ведущими русскими историками XVIII — начала XX столетия.



Главные аргументы в пользу теории

Сразу же стоит отметить, что взгляды Гизеля были основаны на глубоком изучении древнерусских летописей.

Все они описывают события древнерусской истории на огромном пространстве. Уже «Повесть временных лет» называет среди русских городов не только Киев и Чернигов, но и Новгород, Смоленск, Ростов и Полоцк.

В нашу задачу не входит описание всех интерпретаций «Синопсиса», поэтому достаточно будет сказать, что последователи Гизеля в целом следовали его тезисам.

Гораздо интереснее разобрать теорию о древнерусской народности с точки зрения современных научных представлений.

Авторство самого термина принадлежит советскому историку Владимиру Мавродину, который впервые употребил его в 1945 году в монографии «Образование Древнерусского государства»

Рассмотрим основные положения этой теории.

1) Православие (религия и культура)

Принятие в 988 году князем Владимиром Святославичем христианства стало переломным моментом в жизни древнерусского общества. Ранее он попытался сделать государственной религией язычество, однако вскоре осознал, что оно не годится для данной цели.

История распространения христианства на Руси описано не только в летописях, но и в духовной литературе. Поэтому мы можем судить о нем по многим источникам. И здесь сразу же обнаруживаются границы современной Владимиру Руси. Крещение язычников происходит не только в Киеве, но и в Новгороде, Полоцке, Смоленске.

Таким образом, мы можем судить о едином древнерусском народе, охваченном крещением.

После 1054 года (разделение христианской церкви на православную и католическую) православная церковь утверждается на Руси и распространяется в самые ее «медвежьи» углы. Все русские земли приобретают единое духовенство, которое поддерживает широкие контакты между собой в рамках общей церковной организации.

На момент монголо-татарского завоевания мы наблюдаем на территории Руси конфессиональное единство. Кроме того, православные иерархи всеми силами стремились утвердить не только духовное, но и политическое единство Руси, свидетельством чему выступает многочисленная духовная литература.

2) Единый язык

Духовная литература Киевской Руси создавалась на церковнославянском языке, но летописи и иные светские документы написаны на разговорном русском.

И здесь обнаруживается замечательная особенность. Многочисленные художественные произведения, созданные в разных уголках Руси, были прекрасно понятны на всем ее пространстве.

Те же русские былины, сюжет которых касается южнорусских земель, замечательно сохранились на современном русском Севере.

Древнерусские книжники прекрасно были знакомы со всем массивом современной им литературы, а не только с литературой Киевского или Владимирского княжества.

Это говорит о единстве древнерусского языка, его распространении в пределах всей Руси от Киева до Белоозера.

3) Династия

Всеми русскими княжествами управляли князья из династии Рюриковичей. Кроме того, их уделы часто состояли из волостей, расположенных в разных частях Руси.

Так, князю Всеволоду Ярославичу в удел были отданы земли Владимиро-Суздальской Руси, где его сын и внук (Владимир Мономах и Юрий Долгорукий) строят многочисленные города, а также утверждаются навсегда. Именно из этой династии в последующем выделяются московские князья.

В «Слове о полку Игоревом» наравне упоминаются князья, владения которых располагались на территории современной Российской Федерации, Белоруссии и Украины. В этих странах (особенно в двух последних) есть тенденции к обособлению «своих» ветвей Рюриковичей, но для автора «Слова» этих границ нет. Он описывает князей как близких родичей, он зовет на помощь владимирцев и полочан против единого иноплеменного врага.

Частью «Русской земли» называет Новгород и тамошний летописец в 1234 году.

3) Борьба с внешним врагом

Силы русских княжеств часто объединялись ради совместных походов против общего врага. Часто таким врагом были степные кочевники или крестоносцы.

Летописцы восторженно отзываются о совместной деятельности князей, они отмечают, что дело защиты Руси — это святое и праведное дело.

В то же время раздробленность вызывает печаль летописцев, они со скорбью отмечают конфликты между князьями на всей территории Руси.

4) Летописи

Русские летописи являются главным источником по истории средневековой Руси. Очень часто они содержат историю не отдельных княжеств, а всей русской земли. Для русского летописца не имеет значения, происходит ли действие его «анналов» в Киеве, Полоцке или во Владимире. В то же время он конкретно выделяет народы, к Руси отношения не имеющие и дает им отдельные названия.

5) Самосознание

Во всех письменных источниках документального или художественного характера писатели позиционируют себя частью общерусского пространства. Они обращаются не к населению отдельных княжеств, а ко всем жителям Руси.

Эта традиция долгие годы продолжает сохраняться даже после монголо-татарского завоевания.

5) Общее государство

Длительное время русские княжества находятся в подчинении Киеву, который является политическим и духовным центром Руси. Позже, в период раздробленности, Киев продолжает сохранять свою духовную значимость, князья по-прежнему считали большой честью занимать киевский стол.

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Таковы основные аргументы в пользу существования единого древнерусского народа до середины XIII столетия. Позже эти доказательства легли в основу московской государственной идеологии, стали основанием для многочисленных войн за объединение русских земель.

Вместе с тем уже в XIV веке прежние культурные и политические связи частично утрачиваются, разные части русского народа ведут отдельное существование в составе иноплеменных государств.

Критика теории о древнерусском народе

Разумеется, у любой теории есть не только сторонники, но и критики.

Одним из первых академических противников концепции о древнерусском народе был киевский профессор Михаил Грушевский. Позже он стал одним из организаторов националистического движения на Украине, в 1917 г. возглавил Центральную Раду, претендовавшую на власть в губерниях Юго-Запада Росии, а затем стал академиком уже в советской Украине.

В своих трудах Грушевский стремился нивелировать роль великоросского народа в истории Руси и фактически отказывал ему в праве на древнерусское наследие.

Стоит отметить, что главные противники идеи о триедином русском народе появились на горизонте лишь в начале XX века. Они стремились найти идеологическое обоснование для отделения Украины от России.

В Белоруссии противники общерусского единства укрепились уже после 1917 года, когда к власти пришли большевики, считавшие русскую идею «великодержавным шовинизмом». Они заняли видные места не только в государственном аппарате, но и в культурной сфере.

Такие историки, как Всеволод Игнатовский критиковали древнерусскую народность с позиций марксизма, что было лишь прикрытием их националистических взглядов.

В настоящий момент главными противниками общерусской концепции выступают историки Данилевский, Пивторак, Плохий и Прицак (умер в 2006 году). Как не трудно догадаться, подавляющее большинство из них проживают на территории современной Украины.

Главные доводы противников древнерусской идентичности большей частью политизированы и не находят опоры в источниках: обращается внимание на гигантскую территорию древней Руси, якобы не охваченную православной культурой.

Украинские националисты и вовсе делают упор на поздний этап заселения Северо- Западной Руси (России), что якобы свидетельствует о том. что она была колонией Киева с преимущественно финно-угорским населением.

Заключение

В настоящий момент приверженность теории о древнерусской народности является еще и вопросом самоидентификации.

Любопытно, что еще в 2011 году на круглом столе в Киеве историки трех восточнославянских государств заявили о признании данной концепции. Это произошло в рамках празднования 1150-я Древнерусского государства.

Нет никаких сомнений в том, что противники общерусского единства со временем полностью утвердят свою позицию в Белоруссии и Украине. В немалой степени это связано с тем, что современная Россия не особенно стремится к защите своих исторических ценностей на мировой арене.

Так или иначе, но общая основа позволила в свое время объединить русские земли, которые несколько столетий находились в одном государстве.

На всем протяжении последующей истории среди известных деятелей этого единого государства неоднократно мелькают «украинские» и «белорусские» фамилии. Очень сложно (а местами и невозможно) разделить вклад каждого из восточнославянских народов в историю и культуру России.

Это позволяет надеяться, что рано или поздно концепция получит новую жизнь не только в культурно-историческом, но и в политическом поле…