16 июля 1917 года был зафиксирован компромисс между Временным правительством и Центральной Радой. В тот жа день он был обнародован в качестве ІІ Универсала Центральной Рады. О том, какие последствия он имел для российской государственности и что так и осталось нерешенным, и пойдёт речь в этой статье.

16 июля 1917 года был зафиксирован компромисс между Временным правительством и Центральной Радой. В тот жа день он был обнародован в качестве ІІ Универсала Центральной Рады. О том, какие последствия он имел для российской государственности и что так и осталось нерешенным, и пойдёт речь в этой статье.

Украинский вопрос

После принятия І Универсала переговоры между Петроградом и Киевом не прекращались. 11 июля (28 июня) в Киев прибыла делегация Временного правительства в составе Александра Керенского, Ираклия Церетели и Михаила Терещенко.

Представители центральной власти заявили, что правительство не будет возражать против автономии Украины, однако… Они попросили воздержаться от одностороннего декларирования этого принципа и оставить окончательное решение вопроса Всероссийскому учредительному собранию. По их мнению, стороны не обладают той степенью легитимности, чтобы решать такие серьёзные базовые вопросы русской государственности.

Переговоры закончились компромиссом. Временное правительство признало право на самоопределение за «каждым народом». Однако, что такое «народ», из кого он состоит и на какой территории проживает, осталось неясным. День в истории. 17 марта: в Киеве появилась самопровозглашенная украинская власть

Дальнейшее обсуждение украинского вопроса привело к тому, что внутри самого Временного правительства случился раскол.

Кадетам однозначно было не по нраву заигрывание с украинскими националистами. Меж тем, такая политика отличала многих членов этой партии в течение всего её существования. Именно они были инициаторами снятия всяческих ограничений на использование малороссийского наречия, многие из их деятелей спонсировали украинский театр и фольклорные ансамбли. И вот теперь пришел тот предел, дальше которого конституционные демократы прогибаться не могли.

Фактическое «предрешение» государственного устройства вызвало правительственный кризис, выразившийся в протестной отставке министров-кадетов. Глава правительства и министр внутренних дел князь Георгий Львов, министр общественного призрения князь Дмитрий Шаховской и министр финансов Андрей Шингарёв решили уйти, причем кн. Шаховской и Шингарёв покинули свои министерства немедленно, 15 июля, а премьер — пятью днями позже.

В тот же день, 2 (15) июля, из Петрограда в Киев пришла телеграмма с текстом правительственной декларации, где говорилось о признании Генерального секретариата как высшего распорядительного органа Украины, а также о том, что правительство благосклонно отнесётся к разработке Украинской радой проекта национально-политического статута Украины. Полный текст телеграммы на следующий день был переведён на украинский язык и прочитан на заседании Рады.

Универсал из Петрограда

Но оглашением дело не кончилось. Текст перевода телеграммы Временного правительства, дополненный, как и положено, пафосной преамбулой, был принят в качестве Второго универсала Украинской Центральной рады. Он гласил: Возвращение блудного профессора. Как московский поезд вёз в Киев «первого президента Украины» Михаила Грушевского © commons.wikimedia.org,

«Граждане земли Украинской!

Представители Временного правительства сообщили нам о тех определенных мерах, которые Временное правительство должно принять в деле управления на Украине до учредительного (в тексте «остаточного» — укр. окончательного) собрания.

Временное правительство, стоя на страже завоеванной революционным народом воли, признавая за каждым народом право на самоопределение и относя окончательное установление формы его до учредительного собрания, протягивает руку представителям украинской демократии — Центральной Раде, и призывает в согласии с ним творить новую жизнь Украины на благо всей революционной России.

Мы, Центральная рада, которая всегда стояла за то, чтобы не отделять Украину от России, чтобы вместе со всеми народами ее стремиться к развитию и благосостоянию всей России и к единству демократических сил ее, с удовольствием принимаем призыв правительства к единению и оповещаем ВСЕХ ГРАЖДАН УКРАИНЫ…»

А дальше следовал текст этой самой телеграммы из Петрограда. Сформированный Радой Генеральный секретариат объявлялся «органом Временного правительства». Так, из самодеятельного этот орган превращался в легально действующий.

Прояснился и военный вопрос, сформулированный таким образом: «Уставший от имперской неволи украинский народ». Новый эпический провал дистанционного обучения

«Что касается комплектования украинских военных частей, то для этого Центральная Рада будет иметь своих представителей при кабинете военного министра, при Генеральном штабе и при Верховном главнокомандующем, которые будут принимать участие в делах комплектования отдельных частей исключительно украинских, поскольку такое комплектование, по опредилению военного министра, будет являться, с технической стороны, возможным без нарушения боеспособности армии».

Рада вынуждена была пополнить свой состав за счёт представителей других национальностей, проживающих на территории Украины. Вопрос о том, из чего состоит эта самая территория, так и оставался открытым, зато великороссы, евреи и поляки смогли принять участие в украинских делах и остудить горячие головы «украинизаторов».

И, разумеется, декларировалось: «Двигаясь в направлении к автономному строю на Украине, Центральная Рада в согласии с национальными меньшинствами Украины подготовит проекты законов об автономном устройстве Украины для внесения их на утверждение Учредительного собрания».

«Эффект домино» и финляндский «рай в шалаше»

Так уж совпало, что в день принятия Второго Универсала в самом Петрограде произошло событие, куда более опасное для Временного правительства.

Там начались антиправительственные выступления, в которых приняли активное участие большевики. Демонстрация, заявленная как мирная, быстро переросла в вооружённое противостояние «активистов» с мирными городскими жителями и частями Петроградского гарнизона, верными правительству. Юзовка до Сталино. Рождение столицы Донбасса © drkm-dnr.ru

В ответ Временное правительство ввело в столице военное положение, начало преследование партии большевиков и за массовые беспорядки, и за «пломбированный вагон». Оно также расформировало воинские части, принимавшие участие в «мирной» демонстрации, и ввело смертную казнь на фронте.

Скомпрометированные проездом через германскую территорию Ленин и Зиновьев бежали на территорию Финляндии, где проводили время в шалаше на озере Разлив. Туда из Петрограда к ним приезжали те их товарищи, которые ни в сговоре с врагом, ни в подготовке демонстрации замечены не были.

Вне зависимости от того, кто и как укрывался в шалаше на Карельском перешейке, через 10 дней после соглашенния с Украиной, 12 (25) июля Сейм Финляндии направил в адрес Временного правительства требование признать «неотъемлемые права Финляндии». Он провозгласил независимость от России во внутренних делах и ограничил компетенцию Временного правительства вопросами военной и внешней политики.

Правительство, само собой разумеется, в самоопределении отказало Финляндии. Но не окончательно и бесповоротно, а как Центральной Раде, до решения Учредительного собрания. Правда, в этом случае оно действовало жестче — разогнало Сейм. Менее чем в ста верстах от Петрограда терпеть самостийнисть в военное время — это непозволительная роскошь. День в истории. 23 июня: назло Временному правительству Центральная Рада объявила безграничную автономию Украины © commons.wikimedia.org, Андрій Ковальов

24 июля (6 августа) 1917 было сформировано второе коалиционное правительство, в которое вошли 7 эсеров и меньшевиков, 4 кадета, 2 радикальных демократа и 2 беспартийных. Министром-председателем Временного правительства стал эсер Александр Федорович Керенский.

«Украинский вопрос» несколько прояснился, но так и остался открытым. По-прежнему, было неясно, в каких границах будет действовать Рада со своим Генеральным Секретариатом, как с ней будут соотноситься новые губернские и уездные земства, повсеместно избираемые и много чего еще.

Развязка ожидалась в августе 1917 года.