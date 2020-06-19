19 июня 1205 года под городом Завихост состоялась битва польских и русских войск, в которой последние были разгромлены, а князь Роман Мстиславич убит, что надолго остановило галицко-волынскую экспансию на Запад

Князя Романа Мстиславича современники вполне заслужено называли «самодержцем всея Руси» — причём такая формулировка содержится не только в Галицко-Волынской, но и в Ипатьевской летописи.

Однако этот властитель был активно вовлечён в политические процессы не только на Руси, но и в Европе — в Польше и Германии. Именно попытка вмешательства в борьбу за власть в Священной Римской империи стоила этому великому князю жизни. День в истории. 19 мая: скончался князь-«половцебойца» Владимир Мономах © Public domain

Как сказали бы нынешние борзописцы, Роман Мстиславич «получил европейское воспитание». В 1155 году его отец, князь Мстислав Изяславич, после поражений в междоусобной борьбе, вынужден был уехать в Польшу, к родственникам своей жены Агнешки — дочери князя Болеслава Кривоустого. Роману тогда было пять лет, и его воспитывали при дворе старшего брата матери, Великого князя Польши Болеслава IV Кудрявого.

Роман Мстиславич пробыл в Польше 12 лет, вернувшись на Русь только в 1167 году, когда киевляне призвали его отца на княжение.

Весной 1168 года Мстислав Изяславич предпринял большой поход против половцев во главе киевских, чернигово-северских, переяславских, волынских, туровских и городенских полков, нанёс им тяжелое поражение у «Чёрного леса», обезопасил торговые пути, захватил огромную добычу, освободил многих русских пленных. Эта победа прославила Мстислава и привела к тому, что новгородцы в том же году попросили у Мстислава на княжение его сына — Романа Мстиславича, который правил в Новгороде два года.

В августе 1170 года, после смерти отца, Роман вынужден был уйти из Новгорода и вокняжился во Владимире-Волынском.

В 1187 году в традиционно союзном Волыни с момента её обособления от Киева (1154) Галицком княжестве, вспыхнула борьба за власть. Она была связана с тем, что князь Ярослав Осмомысл завещал престол незаконнорожденному сыну, Олегу. Но и законный сын Владимир Ярославич не устроил галичан, и они в 1188 году призвали на княжение Романа, который оставил княжить на Волыни своего брата Всеволода Мстиславича.

Правда, тогда на Галицком престоле Роман продержался лишь несколько месяцев. Княжество было занято сначала венгерскими войсками, и король Венгрии Бела провозгласил князем Галицким своего сына Андраша. А в 1189-м престол всё же удалось занять сыну князя Ярослава Осмомысла — Владимиру Ярославичу (правда, лишь при помощи поляков, которым он за это гарантировал ежегодную выплату 2000 гривен серебром). День в истории: 850 лет назад Киев захвачен и подвергнут разграблению © Public domain

Роман Мстиславич не без проблем вернулся на княжение во Владимир-Волынский — убедить родного брата вернуть Волынский престол удалось только при поддержке князя Новгородского Рюрика Ростиславича, на дочери которого Роман был женат.

В 1194-м Рюрик занял Киевский престол, и Роман получил от него пять городов на Киевщине: Торческ, Треполь, Корсунь, Богуслав, Канев. Однако уже в следующем году, вследствие интриг князя Всеволода Большое Гнездо, Роман поссорился с тестем и даже развёлся с женой, Предславой Рюриковной.

После этого Роман Мстиславич вступил в тайный союз с претендовавшим на Киев черниговским князем Ярославом Всеволодовичем. Рюрик Ростиславич узнал об этом и объявил зятю войну, и тогда Роман обратился за помощью к своим польским родственникам.

С 1194 года Роман был союзником малолетних сыновей умершего малопольского князя Казимира Справедливого. Старший из них, Лешек Белый, стал князем Краковским, но его власть оспаривал дядя, Мешко Старый. Желая упрочить положение своих союзников и тем самым обеспечить себе их помощь в конфликте с Рюриком Ростиславичем, Роман вмешался в польскую усобицу.

Русские войска под его предводительством сражались на стороне Казимировичей в жестокой и кровопролитной битве на реке Мозгаве (13 сентября 1195), где были серьёзно ранены и сам Роман, и его главный противник Мешко Старый. Как пишут польские хронисты, сражение не принесло решающего успеха ни одной из сторон, однако помощь Романа всё-таки помогла Казимировичам избежать разгрома и отразить притязания их дяди на Краков.

На фоне соперничества за Киев между Рюриком и Романом (которое продолжалось до самой смерти последнего), в конце 1199 года князь Волынский фактически создал объединённое Галицко-Волынское княжество. После смерти князя Владимира Ярославича, войска Романа Мстиславича захватили Галич. День в истории. 23 апреля: князь Игорь выступил в свой самый знаменитый поход © Public domain

Польский хронист Винцентий Кадлубек, современник Романа, свидетельствует, что князь Волынский проводил в Галиче политику террора против известных своей независимостью местных бояр: одних он уничтожил, предав разного рода жестоким казням, другие сами в страхе разбежались по всем окрестным землям.

Объединение Волыни и Галичины в одних руках привело к изменению расстановки сил на Руси. Рюрик Ростиславич вступил в союз с Ольговичами, и в 1201 году стал готовить поход на Галич. Однако в том же году Роман опередил его, неожиданно появившись на Киевщине во главе волынских и галицких полков. Рюрик вынужден был оставить Киев, где Роман правил недолго, оставив княжить своего двоюродного брата Ингваря Ярославича.

Рюрик не смирился с поражением.

2 января 1203 года его войска в союзе с Ольговичами и половцами взяли Киев, причём союзники подвергли город жесточайшему разграблению: ограбили даже крупнейшие храмы города, Софийский собор и Десятинную церковь, а также все монастыри. Монахов и монахинь, священников и жен их, старых и увечных киевлян перебили, а молодых и здоровых продали в рабство. Пощадили только иностранных купцов, запершихся в каменных церквях, — им предоставили свободу в обмен на половину стоимости их товаров.

Рюрик вокняжился в Киеве, для этого клятвенно отрёкшись от Ольговичей и половцев.

Роман смог сбросить Рюрика с Киевского престола уже через год, но самому получить контроль над Киевом не удалось. Зимой 1204 года Роман Мстиславич организовал большой поход южнорусских князей на половцев, в котором принял и Рюрик Ростиславич. На обратном пути Роман и Рюрик с сыновьями остановились в Треполе и начали переговоры о распределении волостей, но к соглашению не пришли. 1185: фальстарт князя Игоря © nashahistory.ru | nashahistory.ru | Перейти в фотобанк

Дело кончилось тем, что Роман пленил Рюрика и его сыновей. Рюрика он отослал в Киев и там велел постричь в монахи вместе с его женой Анной и дочерью Предславой (бывшей женой Романа), а двух сыновей Рюрика Ростиславича Роман увёл как пленников в Галич. Но после переговоров с великим князем Всеволодом Большое Гнездо Роман отпустил их. Старший из них, Ростислав Рюрикович, женатый на дочери Всеволода Большое Гнездо, и стал тогда киевским князем.

Возможно, именно неудача в борьбе за Киев и привела к тому, что Роман Мстиславич обратил свой взор на Запад, причём не на соседнюю Польшу, а на Германию.

Тем более, что союзнические отношения с династией Гогенштауфенов издавна были в традиции галицких и волынских князей. Сам Роман Мстиславич был связан с Гогенштауфенами родственными узами: на одной из представительниц этого рода был женат его дед, Изяслав Мстиславич.

Есть также веские основания предполагать, что князь Роман приходился свояком сыну императора Священной Римской империи Фридриха Барбароссы, Филиппу Швабскому. Роман и Филипп были женаты на родных сестрах, дочерях Византийского императора Исаака II Ангела — соответственно, Ирине и Анне.

По мнению многих историков, активные политические контакты Романа Мстиславича начались не позже 1203 года. Как печенеги и половцы Русь терзали © Public domain

По-видимому, некоторое время князь Галицко-Волынский колебался с принятием окончательного решения о военном участии на стороне Гогенштауфенов в их борьбе с династией Вельфов. Две эти династии в то время соперничали за корону Священной Римской империи: ещё в 1198 году императорами себя провозгласили как Филипп Швабский (Гогентштауфен), так и Оттон Брауншвейгский (Вельф).

Поначалу преимуществом в противостоянии владел Оттон, однако к 1204 году его позиции ослабли. В том же году на сторону Филиппа Швабского перешли от Оттона многие феодалы, в том числе и брат Оттона, пфальцграф Рейнский Генрих V, герцог Брабанта Генрих I, король Чехии Пржемысл I, ландграф Тюрингии, и даже архиепископ Кёльна Адольф Альтенский, который 6 января 1205 года в Аахене повторно короновал Филиппа Швабского.

Кроме того, после завоевания Константинополя в ходе Четвёртого Крестового похода, большинство вернувшихся в Германию рыцарей также примкнули к Гогенштауфенам, на сторонне которых теперь был явный перевес во внутригерманском конфликте.

Убедившись в этом, Роман Мстиславич принял решение помочь своему германскому свояку, направив галицко-волынские войска в Саксонию.

Вот только незадача: на пути к цели находилась Малопольское княжество, а правящий там князь Лешек Белый был родственником и давним союзником галицко-волынского князя, и между двумя государствами был установлен мир и добрососедские отношения. Однако Лешек Белый был союзником Вельфов, что стало дополнительным поводом к походу Романа Мстиславича на польские земли в начале весны 1205 года.

Неудачи сопутствовали галицко-волынским войскам с самого начала. День в истории. 18 апреля: Украина впервые упоминается в исторических источниках © runivers.ru | runivers.ru | Перейти в фотобанк

Роман Мстиславич увяз в осаде Люблина, поляки успешно отбивали атаки русских. Лешек Белый, узнав о вторжении, стал набирать новое войско в Сандомире, Мазовии и Куявии. Эти части были подкреплены отрядами добровольцев из Кракова. Когда Роман узнал о надвигающейся на него польских силах, он снял с Люблина осаду и стал продвигаться глубже в Польшу, заняв несколько небольших городов.

Галицко-волынские войска дошли до Вислы и остановились на её правом берегу напротив городка Завихост.

Роман Мстиславич с небольшой дружиной переправился на другой берег Вислы, явно не ожидая нападения противника. Но польские войска были к этой вылазке готовы, и внезапным ударом уничтожили русский отряд.

Хотя более поздние польские хроники раздули масштабы битвы при Завихосте, основные подразделения с обеих сторон в вооружённое столкновение не вступали. Формально предводителями польских войск были князь Малопольши Лешек Белый и его младший брат, князь Куявии Конрад Мазовецкий, но непосредственно атакой на отряд Романа Мстиславича руководил воевода мазовецкий Кристин.

Описание битвы в различных польских источниках более позднего времени отличаются, однако её итог был однозначным: галицко-волынские войска, потеряв предводителя, спешно покинули польские земли. При этом польские летописцы делают акцент на вероломстве вторжения.

«Роман, забыв о бесчисленных благодеяниях, оказанных ему Казимиром и его сыном Лешком, осмелился напасть на своих братьев, но, получив удар мечом, испустил дух на поле боя» — сказано в «Великой Польской Хронике» начала XV века. Как Галичина чуть не завладела Австрией. Четыре версии мотивов князя Даниила Перейти в фотобанк

Известнейший польский хронист конца XV века Ян Длугош пытался объяснить неудачный поход Романа Мстиславича на Польшу спором из-за пограничных земель, начавшийся ещё во времена захвата «городов Червенских» киевским князем Владимиром Великим.

Однако Длугош допускает фактологическую ошибку, называя непосредственной причиной вторжения и осады Люблина галицко-волынскими войсками отказ польских князей заплатить компенсацию за военную помощь, оказанную им Галицко-Волынским княжеством в битве под Суходолом.

Вот только эта битва состоялась 25 марта 1243 года, и в ней принимал участие не князь Роман, а его сыновья, которые оказывали помощь малопольскому князю Болеславу Стыдливому в борьбе против Мазовецкого князя Конрада. В ходе последовавшей военной кампании в следующем году галицко-волынские войска действительно осаждали Люблин, о чём в хронике Длугоша есть отдельное упоминание.

Многочисленные исследования историков доказывают, что польский хронист перепутал и механически соединил в один сюжет два совсем разных эпизода: походы на Польшу галицко-волынского князя Романа в 1205-м и его сына Даниила в 1244-м.

Есть и ещё одно, более простое объяснение похода князя Романа Мстиславича в 1205 году: интриги претендента князя Великопольского Владислава III Тонконогого, который пытался распространить свою власть на Краков и Малопольшу. По крайней мере, такое предположение в 1206-м во время встречи со вдовой князя Романа высказал князь Лешек Белый. Был ли Даниил Галицкий первым украинским королём © credo.pro | credo.pro | Перейти в фотобанк

Однако всё же куда более вероятной причиной действий властителя Галичины и Волыни является его попытка вмешаться в борьбу за власть в Священной Римской империи германской нации.

Это подтверждает и Хроника Альбрика, созданная в середине XIII века во французской Шампани, в аббатстве ордена цистерианцев, поддерживавшего Вельфов. В этом документе содержатся многочисленные сведения о Польше того времени, иногда совершенно оригинальные, что свидетельствует о знакомстве автора с польскими источниками. Однако сообщение о походе князя Романа в 1205 году расходится с ними в одном важном моменте: Хроника Альбрика называет конечной целью именно Саксонию.

«Король Руси по имени Роман, который, выйдя из своих земель, намеревался через Польшу достичь Саксонии, чтобы, как мнимый христианин разрушить церкви, был разбит и убит по Божьему промыслу на реке Висла двумя братьями польскими Лешком и Конрадом, а всё его войско было или рассеяно, или уничтожено» — так в этой хронике описана битва при Завихосте.

И тенденциозность французского хрониста, называющего Романа Мстиславича «мнимым христианином», свидетельствует скорее в пользу достоверности сообщения о его походе именно в Саксонию, поскольку отвечает расстановке политических сил и взглядам участников событий того времени.

Сама же битва при Завихосте, несмотря на небольшое количество войск, принявших в ней участие, стала одним из поворотных моментов в истории Руси.

Во-первых, на несколько десятилетий были остановлены попытки экспансии Галицко-Волынского княжества на Запад — ведь в самом княжестве началась ожесточённая борьба за власть. День в истории. 4 апреля: Венгрия отдала Польше Королевство Русское © Public domain

Во-вторых, после смерти князя Романа Мстиславича его давний соперник за Киевский престол, Рюрик Ростиславич, немедленно скинул монашескую рясу и объявил себя князем Киевским вместо сына (он хотел расстричь и жену, но та не согласилась).

В последующие годы Галицко-Волынское княжество и его части переходили из рук в руки (в частности, в 1210-м Рюрик Ростиславич на несколько месяцев захватил власть над Галичем), и эта борьба прекратилась только в 1238 году, с окончательным вокняжением Даниила Романовича (Галицкого).