Освященный накануне патриархом Кириллом храм в честь Воскресения Христова посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах. По окончании службы Святейший, передал министру обороны России Сергею Шойгу «чудотворный образ Каплуновской Божией Матери».

«В 86 верстах от Харькова»

Икона Каплуновской Божией Матери многие годы была одной из главных святынь Слобожанщины. Она находилась в селе Каплуновка Богодуховского уезда Харьковской губернии (ныне — Краснокутский район Харьковской области). Как же она туда попала? Приручая Дикое Поле. Как русские цари создавали Слободскую Украину © Public domain

Сведения об истории этой святыни можно почерпнуть из сочинения архиепископа Филарета (Гумилевского) «Историко-статистическое описание Харьковской епархии», изданного более 160 лет назад:

«Первый храм в Каплуновке в честь Рождества Пресвятой Богородицы построен был в 1688 г. Строителем был Ахтырский полковник Иван Иванович Перекрестов, получивший пред тем по жалованной грамоте землю в 20 верстах от Ахтырки в вершине р. Хухры и назвавший образовавшееся здесь поселение черкасов по имени осадчего Каплуна — Каплуновкой.

За год до построения храма явился к полковнику на службу из Польши Иван Ильич Уманов, — едва ли не выходец из Умани. В следующем году Иван Ильич просил полковника исходатайствовать ему сан священства, и в 1688 г. посвящен он был во священника Каплуновской церкви Рождества Богородицы митрополитом Авраамием».

Именно Иван Уманов и приобрёл эту чудотворную икону. А было это, по сообщению того же архиепископа Филарета, так:

«Сент. 8 1689 г. священник Иоанн видел во сне благолепного и украшенного сединами мужа, который сказал ему: на третий день после сего придут к тебе из Москвы три иконописца, один лет 60, другой 80, третий 90 лет; у старшего из них сними сверху связки семь икон, и осьмую — Казанскую икону Богоматери — возьми себе с благоговением, и узришь благодать. Рождение Харькова. Кто основал город и при чем тут легендарный атаман Сирко © dobovo.com

Уманов, пораженный сновидением три дня постился, служил литургию и по окончании литургии на третий день, возвращаясь домой из храма, увидел иконописцев тех лет старости, как ему сказано было во сне. Он пригласил их к себе в дом и взял у старшего связку икон, и осьмая из икон связки действительно была Казанская икона Божией Матери. Он оставил эту икону у себя за 15 коп., которых, однако, иконописец не взял.

Две недели икона находилась в доме священника, а на третьей неделе, ночью с субботы на воскресенье явилась священнику дева необыкновенной красоты и, пробуждая его перстом, сказала: «Иерей Иоанн! не держи Меня в твоей храмине, отнеси в храм Божий».

Священник перенёс икону в храм. С тех пор в Каплуновке, принадлежавшей Перекрестовым-Осиповым и Коновницыным и находилась в храме эта икона.

Все эти сведения помещены в описании явления и чудес св. иконы Каплуновской, составленном в 1744 г. харьковском коллегиуме, где говорится, что описание явления святой иконы взято со свидетельства, данного священником Иоанном Умановым.

По сообщению Филарета, «в рукопись внесены и чудеса бывшие после 1741 г., и иные из них засвидетельствованы собственноручной подписью испытавших на себе милость Богоматери, другие записаны рукой самих облагодетельствованных; Первый после Суворова. Как потомок казака из Полтавы стал великим русским полководцем © Public domain

между ними приложено в копии письмо Ивана Паскевича, писанное к настоятелю Каплуновского храма, иеромонаху Герману с Извещением о исцелении жены его Паскевича, совершившемся в 1760 г. по милости Богоматери».

Упомянутый здесь Иван Яковлевич Паскевич является первым носителем этой впоследствии знаменитой фамилии (Пасько — прозвище его отца). Он приходится прапрадедом генерал-фельдмаршала Ивана Паскевича-Ереванского

Символ Полтавской победы

Пожалуй, самый известный эпизод истории Каплуновской иконы Божьей Матери связан с событиями Северной Войны, а конкретно с вторжением шведского короля Карла XII на Украину в 1709 году.

Царь Петр находясь в Харькове и узнав о месночтимом чудотворном образе, вызвал к себе того самого отца Иоанна Уманова с Каплуновской иконой, которую и оставил при армии.

О дальнейших событиях сохранилось несколько приданий, восходящих к отцу Иоанну Уманову. Долгая дорога к Полтаве. Шахматная доска Петра Великого © aria-art.ru

Согласно первому из них в Каплуновке, якобы, остановился сам Карл с гетманом-изменником Мазепой. Там шведские солдаты попытались поджечь храм, но дрова, которыми обложили церковь никак не хотели разгораться. Такой небывалый феномен заинтересовал шведского короля и тот поинтересовался у Мазепы, отчего это церковь никак не поддаётся огню. Известный своей религиозностью гетман поведал о чудотворном образе Богоматери, который ранее находился в Каплуновской церкви.

«Шведский король — сообщает далее архиепископ Филарет — велел привести к себе кого-нибудь из каплуновских жителей. Сыскали одного человека в лесу, Григория Журавля, и Карл стал расспрашивать его, где стоит Петр с войсками. Тот отвечал, что в Харькове. Затем Карл спросил, тут ли икона Богородицы. Узнав, что она унесена в армию, он сказал Мазепе:

— Церкви и без иконы не могли зажечь, а где будет Она Сама, там, наверное, придется нам очень плохо.»

«Было ли это на самом деле, неизвестно», — резюмирует автор «Историко-статистического описания Харьковской епархии», однако отмечает, что прибывание Карла и Мазепы в тех местах надежно засвидетельствовано сражениями за расположенные неподалёку местечки Красный Кут и Горднее.

К этому можно добавить, что факты уничтожения и осквернения православных храмов шведскими интервентами известны, что нашло отражение и в тексте анафемы Ивану Мазепе. День в истории. 23 ноября: Проклят «украинский Иуда» © commons.wikimedia.org, Public Domain

Следующий эпизод связан уже непосредственно с Полтавской битвой:

«Перед началом Полтавского боя царь Петр приказал носить Каплуновскую икону по рядам русской армии и со слезами молился перед образом. Затем после битвы священник Иоанн с иконой был вытребован в Москву и оттуда уже отпущен с святыней домой. Государь своими руками сделал на икону серебряную вызолоченную ризу с драгоценными каменьями, и серебряный ковчег.

На киоте этом — надпись: «В сем ковчеге император Петр I по окончании 1709 года с Карлом XII под Полтавой войны, прислал обратно в Каплуновку чудотворный образ Богоматери».

С иконой совершались ежегодные крестные ходы, совпадавшие со временем конца уборки урожая. Она посещала села Козиевку, Колонтаев, города Краснокутск и Богодухов и многие другие населённые пункты.

Особенно большой крестный ход с иконой был совершен в 1909 году, в 200-летний юбилей битвы под Полтавой. Икона была принесена к памятнику погибшим воинам на поле битвы, посетила Полтаву, где перед ней молился император Николай ІІ. «И грянул бой, Полтавский бой!» Как 310 лет назад Петр I выиграл свое самое знаменитое сражение © commons.wikimedia.org, Public Domain

Каменный храм Рождества Богоматери в Каплуновке был основан в 1788 и освящен в 1798 г.

«Представьте себе храм с 20 окнами в главном куполе: размер громадный! Четыре малые купола стоят как бы на страже по сторонам большого купола; храм такой обширности, что в нем свободно могут помещаться до 2000 человек. В нем ныне, кроме главного престола, два придельные: южный во имя Петра митрополита Киевского; северный в честь Пр. Иеремии и прав. Елисаветы; а прежде был еще престол во имя свят. Николая в верхней галерее, которая уничтожена по случаю оказавшейся трещины в боковых стенах храма.

Построение сего храма происходило под особенным наблюдением Св. Синода, который выдавал от себя книгу для сбора подаяний. Ахтырский протоиерей Максим Яновский определен был в попечители построения храма. Тогдашний владелец Каплуновкн Еремей Васильевич Перекрестов-Осипов, а по смерти его супруга Елисавета Степановна, урожденная Коновницына, употребили значительный капитал на этот храм», — писал архиепископ Филарет.

И так было до 1929 года, когда храм был закрыт, а икона сначала попала в Харьков, а потом в киевский антирелигиозный музей в Лавре. Однако в послевоенное время ее следы теряются. День в истории. 4 мая: старосветский помещик стал украинским премьером

Существует также почитаемый список с Каплуновской иконы, который обычно оставался в храме во время крестных ходов. Он был вначале среди икон храма в села Высокополье, в 1970-е годы передан музею в Киеве, оттуда продан в магазин антиквариата, а в 90-х годах XX века был выкуплен и подарен Крестовоздвиженскому монастырю в Полтаве. Там он находится в алтаре Троицкого храма.

Оттуда в 2009 году образ путешествовал в Санкт-Петербург на празднование 300-летия Полтавской битвы.

Харьков: было два Каплуновских храма

Как сообщает известный харьковский историк Дмитрий Багалей, «Рождество-Богородичная (Каплуновская) церковь… построена в 1810 году. Главными ее строителями считаются генерал Сабуров и купец Добрынин. Освящена она 26 августа 1810 г. преосвященным Христофором Сулимою, что видно из сохранившейся в церковном архива грамоты о ее освящении от 10 октября 1810 г.

Из этой же грамоты видно, что церковь была освящена во имя Каплуновской иконы Божией Матери, называлась Каплуновскою. Когда и по какому случаю она переименовала в Рождество-Богородичную, — сведений об этом в церковном архиве не имеется; но несомненно, что это сделано до 1845 г., так как в метрических, книгах, которые ведутся в церкви с этого года, она называется уже Рождоство-Богородичною».

Возле храма покоился прах Ивана Рижского, первого ректора Харьковского университета (умер 14 марта 1811 г., как это значится на его памятнике). Там же в 1819 году упокоился профессор красноречия Иван Срезневский, отец знаменитого историка и филолога Измаила Срезневского, одного из первых исследователей архивов Слобожанщины. На это кладбище, уже закрытое, в юности ходил гулять студент Николай Костомаров, а его квартирный хозяин, ректор университета Петр Гулак-Артемовский журил его за это. День в истории. 16 мая: родился русский историк, так и не ставший «справжнім українцем» © Public domain

И он понимал, о чем говорил. Район этот именовался Дурноляповкой и отличался особым хулиганством вплоть до открытия в 1885 году технологического института. Когда неподалёку от храма стали селиться буржуа и купцы, то уже старое название никто не вспоминал.

С 1 января 1845 г. Каплуновская церковь сделана приходскою. К приходу ее принадлежали и жители Журавлевки до построения там Петропавловской церкви. В 1896 г. начата постройка новой церкви на 1200 мест по проекту Алексея Бекетова. Причем Святейший Синод объявил закрытую старую церковь ценным памятником архитектуры и запретил ее сносить.

Так и стояли рядом две Каплуновские церкви вплоть до 1920-х годов, пока не были снесены большевиками обе. Сейчас на их месте стоят жилые многоэтажки в стиле конструктивизма. В одной из них жили создатели танка Т-34 Михаил Кошкин и Александр Морозов. А от церквей осталось только название недавно переименованного переулка Краснознаменного в Каплуновский.

P.S.

Лишь в 1999 году по благословению митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима и по просьбе местной жительницы библиотекаря Александры Гук была основана и зарегистрирована религиозная община в Каплуновке в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Был установлен поклонный крест на месте самого первого деревянного храма.

Постоянное богослужение началось в 2001 году в бывшей сторожке — приходской школе уничтоженного храма. Иногда в этот храм из Полтавы доставляют икону.

Какой образ подарил Патриарх новому храму, пока неясно, но списки с Каплуновской иконы изготавливали в Харькове и Полтаве еще с елизаветинских времён.