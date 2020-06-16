«В 86 верстах от Харькова»
Икона Каплуновской Божией Матери многие годы была одной из главных святынь Слобожанщины. Она находилась в селе Каплуновка Богодуховского уезда Харьковской губернии (ныне — Краснокутский район Харьковской области). Как же она туда попала?
Сведения об истории этой святыни можно почерпнуть из сочинения архиепископа Филарета (Гумилевского) «Историко-статистическое описание Харьковской епархии», изданного более 160 лет назад:
«Первый храм в Каплуновке в честь Рождества Пресвятой Богородицы построен был в 1688 г. Строителем был Ахтырский полковник Иван Иванович Перекрестов, получивший пред тем по жалованной грамоте землю в 20 верстах от Ахтырки в вершине р. Хухры и назвавший образовавшееся здесь поселение черкасов по имени осадчего Каплуна — Каплуновкой.
За год до построения храма явился к полковнику на службу из Польши Иван Ильич Уманов, — едва ли не выходец из Умани. В следующем году Иван Ильич просил полковника исходатайствовать ему сан священства, и в 1688 г. посвящен он был во священника Каплуновской церкви Рождества Богородицы митрополитом Авраамием».
Именно Иван Уманов и приобрёл эту чудотворную икону. А было это, по сообщению того же архиепископа Филарета, так:
«Сент. 8 1689 г. священник Иоанн видел во сне благолепного и украшенного сединами мужа, который сказал ему: на третий день после сего придут к тебе из Москвы три иконописца, один лет 60, другой 80, третий 90 лет; у старшего из них сними сверху связки семь икон, и осьмую — Казанскую икону Богоматери — возьми себе с благоговением, и узришь благодать.
Уманов, пораженный сновидением три дня постился, служил литургию и по окончании литургии на третий день, возвращаясь домой из храма, увидел иконописцев тех лет старости, как ему сказано было во сне. Он пригласил их к себе в дом и взял у старшего связку икон, и осьмая из икон связки действительно была Казанская икона Божией Матери. Он оставил эту икону у себя за 15 коп., которых, однако, иконописец не взял.
Две недели икона находилась в доме священника, а на третьей неделе, ночью с субботы на воскресенье явилась священнику дева необыкновенной красоты и, пробуждая его перстом, сказала: «Иерей Иоанн! не держи Меня в твоей храмине, отнеси в храм Божий».
Священник перенёс икону в храм. С тех пор в Каплуновке, принадлежавшей Перекрестовым-Осиповым и Коновницыным и находилась в храме эта икона.
Все эти сведения помещены в описании явления и чудес св. иконы Каплуновской, составленном в 1744 г. харьковском коллегиуме, где говорится, что описание явления святой иконы взято со свидетельства, данного священником Иоанном Умановым.
По сообщению Филарета, «в рукопись внесены и чудеса бывшие после 1741 г., и иные из них засвидетельствованы собственноручной подписью испытавших на себе милость Богоматери, другие записаны рукой самих облагодетельствованных;
между ними приложено в копии письмо Ивана Паскевича, писанное к настоятелю Каплуновского храма, иеромонаху Герману с Извещением о исцелении жены его Паскевича, совершившемся в 1760 г. по милости Богоматери».
Упомянутый здесь Иван Яковлевич Паскевич является первым носителем этой впоследствии знаменитой фамилии (Пасько — прозвище его отца). Он приходится прапрадедом генерал-фельдмаршала Ивана Паскевича-Ереванского
Символ Полтавской победы
Пожалуй, самый известный эпизод истории Каплуновской иконы Божьей Матери связан с событиями Северной Войны, а конкретно с вторжением шведского короля Карла XII на Украину в 1709 году.
Царь Петр находясь в Харькове и узнав о месночтимом чудотворном образе, вызвал к себе того самого отца Иоанна Уманова с Каплуновской иконой, которую и оставил при армии.
О дальнейших событиях сохранилось несколько приданий, восходящих к отцу Иоанну Уманову.
Согласно первому из них в Каплуновке, якобы, остановился сам Карл с гетманом-изменником Мазепой. Там шведские солдаты попытались поджечь храм, но дрова, которыми обложили церковь никак не хотели разгораться. Такой небывалый феномен заинтересовал шведского короля и тот поинтересовался у Мазепы, отчего это церковь никак не поддаётся огню. Известный своей религиозностью гетман поведал о чудотворном образе Богоматери, который ранее находился в Каплуновской церкви.
«Шведский король — сообщает далее архиепископ Филарет — велел привести к себе кого-нибудь из каплуновских жителей. Сыскали одного человека в лесу, Григория Журавля, и Карл стал расспрашивать его, где стоит Петр с войсками. Тот отвечал, что в Харькове. Затем Карл спросил, тут ли икона Богородицы. Узнав, что она унесена в армию, он сказал Мазепе:
— Церкви и без иконы не могли зажечь, а где будет Она Сама, там, наверное, придется нам очень плохо.»
«Было ли это на самом деле, неизвестно», — резюмирует автор «Историко-статистического описания Харьковской епархии», однако отмечает, что прибывание Карла и Мазепы в тех местах надежно засвидетельствовано сражениями за расположенные неподалёку местечки Красный Кут и Горднее.
К этому можно добавить, что факты уничтожения и осквернения православных храмов шведскими интервентами известны, что нашло отражение и в тексте анафемы Ивану Мазепе.
Следующий эпизод связан уже непосредственно с Полтавской битвой:
«Перед началом Полтавского боя царь Петр приказал носить Каплуновскую икону по рядам русской армии и со слезами молился перед образом. Затем после битвы священник Иоанн с иконой был вытребован в Москву и оттуда уже отпущен с святыней домой. Государь своими руками сделал на икону серебряную вызолоченную ризу с драгоценными каменьями, и серебряный ковчег.
На киоте этом — надпись: «В сем ковчеге император Петр I по окончании 1709 года с Карлом XII под Полтавой войны, прислал обратно в Каплуновку чудотворный образ Богоматери».
С иконой совершались ежегодные крестные ходы, совпадавшие со временем конца уборки урожая. Она посещала села Козиевку, Колонтаев, города Краснокутск и Богодухов и многие другие населённые пункты.
Особенно большой крестный ход с иконой был совершен в 1909 году, в 200-летний юбилей битвы под Полтавой. Икона была принесена к памятнику погибшим воинам на поле битвы, посетила Полтаву, где перед ней молился император Николай ІІ.
Каменный храм Рождества Богоматери в Каплуновке был основан в 1788 и освящен в 1798 г.
«Представьте себе храм с 20 окнами в главном куполе: размер громадный! Четыре малые купола стоят как бы на страже по сторонам большого купола; храм такой обширности, что в нем свободно могут помещаться до 2000 человек. В нем ныне, кроме главного престола, два придельные: южный во имя Петра митрополита Киевского; северный в честь Пр. Иеремии и прав. Елисаветы; а прежде был еще престол во имя свят. Николая в верхней галерее, которая уничтожена по случаю оказавшейся трещины в боковых стенах храма.
Построение сего храма происходило под особенным наблюдением Св. Синода, который выдавал от себя книгу для сбора подаяний. Ахтырский протоиерей Максим Яновский определен был в попечители построения храма. Тогдашний владелец Каплуновкн Еремей Васильевич Перекрестов-Осипов, а по смерти его супруга Елисавета Степановна, урожденная Коновницына, употребили значительный капитал на этот храм», — писал архиепископ Филарет.
И так было до 1929 года, когда храм был закрыт, а икона сначала попала в Харьков, а потом в киевский антирелигиозный музей в Лавре. Однако в послевоенное время ее следы теряются.
Существует также почитаемый список с Каплуновской иконы, который обычно оставался в храме во время крестных ходов. Он был вначале среди икон храма в села Высокополье, в 1970-е годы передан музею в Киеве, оттуда продан в магазин антиквариата, а в 90-х годах XX века был выкуплен и подарен Крестовоздвиженскому монастырю в Полтаве. Там он находится в алтаре Троицкого храма.
Оттуда в 2009 году образ путешествовал в Санкт-Петербург на празднование 300-летия Полтавской битвы.
Харьков: было два Каплуновских храма
Как сообщает известный харьковский историк Дмитрий Багалей, «Рождество-Богородичная (Каплуновская) церковь… построена в 1810 году. Главными ее строителями считаются генерал Сабуров и купец Добрынин. Освящена она 26 августа 1810 г. преосвященным Христофором Сулимою, что видно из сохранившейся в церковном архива грамоты о ее освящении от 10 октября 1810 г.
Из этой же грамоты видно, что церковь была освящена во имя Каплуновской иконы Божией Матери, называлась Каплуновскою. Когда и по какому случаю она переименовала в Рождество-Богородичную, — сведений об этом в церковном архиве не имеется; но несомненно, что это сделано до 1845 г., так как в метрических, книгах, которые ведутся в церкви с этого года, она называется уже Рождоство-Богородичною».
Возле храма покоился прах Ивана Рижского, первого ректора Харьковского университета (умер 14 марта 1811 г., как это значится на его памятнике). Там же в 1819 году упокоился профессор красноречия Иван Срезневский, отец знаменитого историка и филолога Измаила Срезневского, одного из первых исследователей архивов Слобожанщины. На это кладбище, уже закрытое, в юности ходил гулять студент Николай Костомаров, а его квартирный хозяин, ректор университета Петр Гулак-Артемовский журил его за это.
И он понимал, о чем говорил. Район этот именовался Дурноляповкой и отличался особым хулиганством вплоть до открытия в 1885 году технологического института. Когда неподалёку от храма стали селиться буржуа и купцы, то уже старое название никто не вспоминал.
С 1 января 1845 г. Каплуновская церковь сделана приходскою. К приходу ее принадлежали и жители Журавлевки до построения там Петропавловской церкви. В 1896 г. начата постройка новой церкви на 1200 мест по проекту Алексея Бекетова. Причем Святейший Синод объявил закрытую старую церковь ценным памятником архитектуры и запретил ее сносить.
Так и стояли рядом две Каплуновские церкви вплоть до 1920-х годов, пока не были снесены большевиками обе. Сейчас на их месте стоят жилые многоэтажки в стиле конструктивизма. В одной из них жили создатели танка Т-34 Михаил Кошкин и Александр Морозов. А от церквей осталось только название недавно переименованного переулка Краснознаменного в Каплуновский.
P.S.
Лишь в 1999 году по благословению митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима и по просьбе местной жительницы библиотекаря Александры Гук была основана и зарегистрирована религиозная община в Каплуновке в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Был установлен поклонный крест на месте самого первого деревянного храма.
Постоянное богослужение началось в 2001 году в бывшей сторожке — приходской школе уничтоженного храма. Иногда в этот храм из Полтавы доставляют икону.
Какой образ подарил Патриарх новому храму, пока неясно, но списки с Каплуновской иконы изготавливали в Харькове и Полтаве еще с елизаветинских времён.