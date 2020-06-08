В этот день в 1920 году в Образеевке на Сумщине в крестьянской семье родился Иван Никитович Кожедуб — самый результативный воздушный ас среди летчиков союзнических войск. Талант летчика у Кожедуба был просто потрясающий. Но знавшие его люди отмечали и невообразимую среди летчиков скромность — на самом деле сбитых фашистских асов было еще больше

Нищее сельское детство

Почти все биографии пилотов укладываются в их боевую деятельность. Такова специфика работы. Если нет войны — разговор идет о, скажем, испытательской работе или педагогической, в которой редко встретишь исключительные страницы для рассказа. У Кожедуба кроме таланта пилота были и другие выдающиеся способности.

Сельская жизнь в старые времена была, конечно, не подарок. Кожедуб в своих воспоминаниях с горечью пишет о том, как его совсем еще пацаненком отдавали в работу живущему по соседству куркулю: за день тяжелой работы по уборке двора и сараев с птицей получал Ваня то копейку, то вчерашний завтрак хозяина. Как харьковская дворянка стала героем Советского Союза © РИА Новости, Иван Шагин | Перейти в фотобанк

Отец работал на заводе в соседней Шостке (до нее от Образеевки всего семь километров), а по вечерам не чурался книжки. И хотя жена корила его, мол, книжка «тоби грошей не заробыть», к чтению Кожедуб-старший пристрастил и младшего сына Ивана, которого в семье, как это часто бывает с «последышами», любили больше других детей.

Очень рано у Ивана открылся талант к рисованию. Отец поощрял его занятия и делал ему самопальные альбомчики для рисунков, которые бережно хранил. В годы Иванова детства отец его мечтал, что сын станет сельским художником и будет разрисовывать церкви и клубы. Даже договорился с местным маляром, он же самодеятельный художник, что тот возьмет в учение пацана. Не срослось — маляр умер. Но рисовать Иван не бросил, со временем увлекшись еще и черчением. Сам он утверждал, что глазомер, умение видеть перспективу, приобретенные на уроках рисования и черчения, позже пригодились ему в профессии военного летчика.

С детских лет Ивана Кожедуба отличали два полезных для любого человека качества: упорство (но не упрямство) и дисциплинированность. Они рано обратили на себя внимание педагогов. Поэтому в сельской школе он совмещал статус учащегося с должностью библиотекаря начиная с 7 класса. Ну а что делать — библиотекарей в те трудные времена на сельские школы не хватало.

Иванова юность

По окончании школы Иван Кожедуб по совету отца отправился в Шостку учиться в тамошнем химическом техникуме. Никаких автобусов в те времена, разумеется, в тех местах не ходило, и Иван просто ходил на учебу из села в город и обратно. Правда, позже переселился в общежитие техникума — не хотел терять три часа на дорогу. Самый знаменитый пограничник СССР — 110 лет Никите Карацупе © РИА Новости, Петр Бернштейн | Перейти в фотобанк

Кожедуб был небольшого роста, но с отроческих лет отличался «тяжелоатлетическим» телосложением — кряжистый и мускулистый, с огромной грудной клеткой, что помогло ему легко пройти отбор и в шосткинский аэроклуб, и медицинскую комиссию при приеме в Чугуевское авиационное училище, куда поступил в 1940 году. И в школе, и в техникуме, и в училище любил крутиться на турнике, а двухпудовую гирю поднял впервые в тринадцать лет.

Любовь к силовым упражнениям он пронес через всю жизнь. Уже после войны, в 1946 году, на соревнованиях в Монине Кожедуб поднял двухпудовку 21 раз.

Да и согласитесь — в самой фамилии Кожедуб есть что-то былинное, слышится отзвук народных саг о древнерусских богатырях. И то сказать — его родная Ображеевка стоит на полпути между Новгород-Северским, вотчиной того самого князя Игоря Святославича, о котором сложено знаменитое «Слово», и Глуховым, столицей малороссийских гетманов в XVIII веке.

Лучший?— Будет инструктором

Читая воспоминания Ивана Кожедуба о времени, проведенном в училище, не можешь отделаться от впечатления, что курсант Кожедуб был самым обыкновенным, таким, как все. А иногда даже «лажал» в полетах, за что ему доставалось от отцов-инструкторов. «Эскадрилья №5»: фильм о будущей войне © скриншот фильма "Эскадрилья №5"

На самом деле восьмимесячный курс обучения он прошел первым, сдал все экзамены, включая основной, летный, на отлично. И был оставлен в Чугуеве инструктором. Надо ли говорить, что на такие должности из вчерашних курсантов отбирались самые выдержанные и способные.

С училищем Иван Никитич откочевал и на восток после начала Великой Отечественной войны. Многочисленные рапорты об отправке в действующую армию отклонялись — авиация в первый год войны несла просто чудовищные потери, кадры готовить надо было по ускоренной программе, и тут уж инструкторы с опытом ценились на вес золота.

Тот, кто видел старый советский фильм «Добровольцы», живо припомнит сцену, в которой герой актера Петра Щербакова, инструктор где-тот в тылу, просится на фронт. Наверное, примерно такие сцены переживал и Иван Кожедуб. Наконец, его отпустили на фронт.

Ас мог не состояться

Произошло это только весной 1943 года. А первый воздушный бой с немцами он провел 26 марта 1943 года. Примечательно, что будущий ас едва не погиб.

Пушечная очередь «Мессершмидта» попала точно в кабину. Первый снаряд слегка задел шлемофон, второй снаряд, фугасный, разорвался на бронеспинке. Учитывая, что снаряды в ленту снаряжались через один — фугасный-бронебойный, везение было ошеломительным. Александр Бурда — танковый ас из-под Луганска © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

Опытный летчик-инструктор, конечно, имел больше шансов на выживание и на успех. Отправляясь на фронт, сержант Кожедуб (он окончил курс в училище в 1941-м, единственном году, когда при выпуске на давали офицерского звания) получил звездочку младшего лейтенанта. К осени 1944 года он был уже майором.

Меньше года понадобилось пареньку из сумского села, чтобы войти в элиту советских летчиков-истребителей.

В боевой аттестационной характеристике, подписанной командиром полка 17 января 1944 года, указано, что старший лейтенант Кожедуб имеет 173 боевых вылета на самолете Ла-5, провел 52 воздушных боя, в которых лично сбил 25 самолетов противника. «Общий налет 777 часов, из них 177 час. 03 мин. боевой налет».

Его война

Метод ведения воздушного боя у Кожедуба был прост, но требовал высокого пилотажного умения, четкого ориентирования в воздухе и над местностью и мужества — вираж, разворот и стрельба по противнику с очень короткой дистанции — наверняка.

Тут надо заметить, что Кожедубу повезло — он все войну прошел на «лавочкиных» (ЛА-5, ЛА-5ФН, ЛА-7). Эти самолеты имели значительное преимущество перед немецкими в маневренности и не уступали им в скорости. Поэтому часто столкновение с противником приносило Кожедубу победу. Иногда, кстати, не одну. За весь период своей боевой работы Кожедуб трижды одерживал по три победы в день (12.10.44, 03.06.44, 12.02.45) и однажды — четыре (02.10.43). В пяти боях им было сбито по 2 самолета.

Будучи ярко одаренным, талантливым человеком, в то же время он неизменно проявлял великую скромность — например, никогда не записывал на свой счет сбитый самолет противника, если сам не видел, как тот упал на землю. Даже не докладывал. День в истории. 20 апреля: погиб самый молодой советский «смертник» из Донбасса © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

— Ведь загорелся же немец! Все видели, — говорили летчики после возвращения на свой аэродром.

— А вдруг он до своих дотянет, — возражал в ответ Кожедуб.

Интересно, что он ни разу не был сбит.

За два с лишним года боевой службы его несколько раз подбивали, но он всегда дотягивал до своего аэродрома. Однажды во время воздушного боя на истребителе Ла-7, который проходил над территорией противника, самолет Кожедуба был подбит.

На машине заглох двигатель, и Иван Кожедуб, чтобы не сдаваться в плен немцам, выбрал для себя на земле цель и начал на нее пикировать. Когда до земли оставалось совсем немного, двигатель истребителя неожиданно снова заработал, и Кожедуб смог вывести машину из пикирования и благополучно вернулся на аэродром.

В основе такой везучести, разумеется, кроме таланта был громадный инструкторский опыт. И несомненно, что, будь у нас в начале войны хотя бы треть таких опытных пилотов, как Кожедуб, немецкой авиации ничего бы не светило, а дутый немецкий ас Хартман, которого, к великому сожалению, удалось избежать пули конвоира в советском плену в Донбассе, был бы никому неизвестен.

Его награды

Кожедуб заслуженно получал свои награды. Первого Героя Советского Союза он получил в феврале, а второго — уже в августе 1944 года. Третью «Золотую звезду» Иван Никитович Кожедуб получил уже после войны — «за высокое воинское мастерство, личное мужество и отвагу». День в истории. 10 октября: учрежден украинский орден для украинских героев Великой Отечественной © предоставлено автором

Среди сбитых Иваном Кожедубом вражеских самолетов были: 21 истребитель FW-190, 18 истребителей Ме-109, 18 бомбардировщиков Ju-87, 3 штурмовика Hs-129, 2 бомбардировщика He-111, 1 истребитель PZL P-24 (румынский), 1 реактивный самолёт Ме-262.

Кстати, Кожедубу приписывают пять сбитых американских самолетов (два по ошибке, три — за вторжение в советское воздушное пространство), но официального подтверждения этому факту нет. Но с американцами повоевать, ставшему в мае 1945-го подполковником, Ивану Кожедубу все-таки довелось. И еще как.

Из академии в небо Кореи

После победы Иван Никитович Кожедуб пошел учиться в Академию ВВС. Напомним, ему было всего 25 лет тогда. Почему бы и не поучиться. Тем более что этого требовала служба. Иначе пришлось бы уходить на гражданку. А как о таком думать боевому летчику, лучшему асу Страны Советов.

Курс в академии был окончен в 1951 году. К тому времени Иван Никитич женился и получил трехкомнатную квартиру в Москве на Чистых прудах. По указанию Сталина, внимательно следившего за карьерой своего лучшего пилота, Кожедуб становится командиром 324-й истребительной авиадивизии. Американский счет Ивана Кожедуба © РИА Новости, Иван Шагин | Перейти в фотобанк

Именно она, оснащенная новейшими реактивными самолетами-истребителями МиГ-15, была отправлена в Корею помогать КНДР бороться с вторгшимися в страну войсками США, хотя официально у них был мандат ООН.

Как пишет современный биограф летчика, «в ходе войны в Корее с марта 1951 по февраль 1952 г. дивизия Кожедуба одержала 215 побед, потеряв 52 самолета и 10 летчиков. Правда, сам Кожедуб в боевых вылетах не участвовал из-за строго запрета командования.

По возвращении на родину Кожедуб окончил академию Генштаба, занимал ряд высоких командных должностей в ВВС, в том числе командовал авиацией Московского военного округа».

Он всегда вызывал живой интерес

На этом можно было бы и окончить рассказ о летчике Кожедубе, заметив только, что в 1985 году Иван Никитич, еще не старый, всего-то 65 лет, стал маршалом авиации СССР.

Скончался он в 1991 году 8 августа, не дожив несколько недель до гибели государства, в котором жил и которое защищал на всех фронтах, не щадя, как говорится, живота своего.

В отличие от очень многих героев войны, интерес к нему (так же, как и к другому лучшему асу СССР Александру Покрышкину) не ослабевал до его кончины. Огромен он и сегодня.

Автор книги об Иване Кожедубе Иван Бодрихин пишет: Ушёл из жизни последний украинский Герой Советского Союза © скриншот с видео "lviv24"

«В марте 1990 года Кожедубу позвонил американский художник, через переводчика представился, рассказал, что нарисовал картину одного из его боев, и попросил о встрече. На рисунке была изображена пара Ла-7, атакующих Ме-262. Внизу подпись — «Ivan Kodjedub». На встрече американец выложил на стол целую кипу своих творений, несколько недорогих сувениров и попросил старого маршала оставить на них свой автограф.

— Рука болела месяц, — жаловался Иван Никитович.

Этот случай свидетельствует о популярности Кожедуба во всем мире. А весной 1985 года Кожедубу, еще не ставшему маршалом, через дипломатов, представителей общественности, немецких деловых кругов предлагалась богатейшая программа поездки и скромный подарок по ее окончании — легковой автомобиль «мерседес-бенц». но Иван Никитович в принципиальных жизненных вопросах был тверд:

— День Победы я провожу всегда со своими боевыми друзьями».

Сегодня, когда на Украине находят новых героев той страшной войны, когда пытаются изображать патриотами Украины фашистских прихвостней, не лишним будет напомнить молодежи о настоящем украинце, воевавшем за честь, свободу и независимость своей родины так, как никому из бандеровской нечисти и не снилось, — Иване Никитовиче Кожедубе.