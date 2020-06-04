В начале мая 2020 года премьер Венгрии Виктор Орбан в очередной раз разместил у себя в Facebook изображение карты «Великой Венгрии», в состав которой входила и территория нынешней Закарпатской области Украины. Но в Киеве этого «не заметили», хотя, учитывая уровень украинской дипломатии, могли и действительно проморгать

Специально для них, а также для всех интрересующихся судьбами Восточной Европы мы расскажем о том, что такое «Великая Венгрия» в 100-летнюю годовщину события, которое поставило на этой державе крест.

4 июня 1920 был подписан Трианонский мирный договор, в результате которого Венгрия лишилась 72% территории, 64% населения, в том числе 3 миллионов этнических венгров, а также выхода к морю и флота. День в истории. 4 апреля: Венгрия отдала Польше Королевство Русское © Public domain

Этому событию предшествовало поражение Австро-Венгерской империи в Первой мировой войне и революционные события в самой Венгрии. Как следует из самого названия, которое с 1867 г. носила держава Габсбургов, она состояла из двух основных частей. При этом королевство Венгрия само отнюдь не было монолитным образованием. В него входили обширные славянские области — Хорватия, Словакия, Карпатская Русь, румынская Трансильвания, а также немецкие анклавы. Все вместе эти регионы «дуалистической монархии» получили наименование Транслейтании.

Венгерское правительство проводило интенсивную политику мадьяризации, но, несмотря на десятилетия целенаправленных усилий в этом направлении венгры составляли лишь 54,5% населения Транслейтании в 1910 году.

Неудивительно, что после начала Первой мировой войны национальные меньшинства Венгерского королевства жаждали поражения Австро-Венгрии. Парадоксально, но этого же хотела и значительная часть венгерских элит.

Хотя изданный 16 октября 1918 года Манифест императора Австро-Венгрии Карла I о федерализации империи «никоим образом не нарушал целостность земель Святой Короны Венгерской», на следующий день парламент Венгрии расторг унию с Австрией и провозгласил независимость страны.

Однако это решение сыграло с Венгрией злую шутку. День в истории. Опубликован императорский манифест о федерализации © Public domain

Катастрофа на фронте, а также необходимость сохранения территориальной целостности Венгрии от вторжения войск Антанты вынудило императора назначить 27 октября 1918 г. регентом королевства эрцгерцога Иосифа-Августа. Однако фактически это была последняя попытка императора сохранить контроль над Транслейтанией. И эта попытка провалилась.

30 октября 1918 года граф Михай Каройи выступил в парламенте Венгрии с эмоциональной речью, в которой призвал к закреплению завоеваний венгерского народа в условиях разложения империи.

Местные социал-демократы с подачи графа Каройи призвали рабочих и солдат к восстанию 31-го числа. С самого раннего утра огромные вооружённые толпы стали стекаться к центру города и к королевскому дворцу. На одежде у собравшихся были приколоты цветки астр, потому выступление позже получило название «революция астр» — так что режиссёр «цветных революций» конца ХХ века, выходец из Венгрии Джордж Сорос опирался на опыт земляков.

Армия восставших не встретила никакого сопротивления. К полудню эрцгерцог Иосиф-Август бежал из Будапешта. Император, осознав сложившуюся ситуацию, назначил Каройи премьером.

Те земли Венгерской короны, которые был населённые преимущественно венграми, приняли новость с ликованием, посчитав революцию удачно завершившимся последним боем за независимость. День в истории. 1 ноября: «Листопадовый Чин», создание Западно-Украинской Народной Республики © commons.wikimedia.org, Запорожець1

В то же время, 29 и 30 октября 1918 г. хорватское Загребское народное вече и Словацкий национальный совет объявили об отделении от Венгрии, а в Трансильвании усилилось движение за объединение с Румынией. В условиях продолжавшейся войны и выработанных Антантой принципов по разделу Австро-Венгрии новое правительство Венгрии уже не могло остановить развал государства.

Хотя Австро-Венгрия подписала 3 ноября 1918 в Падуе капитуляцию и перемирие с Антантой, Венгрия не считала этот документ обязывающим для себя, и рассчитывала на более выгодные условия.

В итоге правительство графа Михая Каройи 13 ноября 1918 года заключило в Белграде новое перемирие с Антантой от имени Венгерской республики. Однако возглавлявший делегацию Антанты командующий союзными войсками на Балканах французский маршал Луи Франше д´Эспере, против ожидания, навязал Венгрии гораздо более жёсткие условия, чем те, что предусматривалось Падуанским пактом.

В ноябре 1918 года Каройи чрезвычайным декретом объявил «стране и народу о ликвидации постылой монархии и установлении Народной Республики». Молодая Венгерская республика оказалась в условиях экономической блокады и военно-политического давления, снять которые Антанта обещала только после подписания мирного договора. Карои существенно сократил численность вооружённых сил республики, и в итоге войска Чехословакии, Румынии и Югославии в течение всей зимы 1918-1919 годов значительно расширили территории своих стран за счёт Венгрии.

21 февраля 1919 года специальная комиссия во главе с французским представителем Андре Тардьё на мирной конференции в Париже предложила «совету десяти» отвести противостоящие венгерские и румынские войска по всей линии их соприкосновения, а в образовавшуюся нейтральную зону (размеры которой планировалось максимально увеличить, включив в неё всю Подкарпатскую Русь) ввести войска Франции, Великобритании, Италии и США. «Глобус Украины». Карты, интриги и провал на Парижской мирной конференции © youtube.com

20 марта 1919 года Франция направила Венгрии ультимативную ноту полковника Фернана Викса, в которой требовала признания Венгрией своих новых границ по линии расположения венгерских войск на момент составления документа. Каройи, к тому времени уже избранный президентом Венгрии, понимал, что это означает утрату значительных территорий, подал в отставку и передал власть социал-демократам.

Те, объединившись с коммунистами, образовали новое коалиционное правительство под формальным руководством Шандора Гарбаи (и фактическим лидером венгерских коммунистов Белы Куна) и провозгласили 21 марта Венгерскую Советскую Республику (ВСР).

Теперь уже Бела Кун пытался заключить мирное соглашение с Антантой и даже встречался в Будапеште с будущим премьером Южно-Африканского союза британским генералом Яном Смэтсом, однако Англия и Франция не отреагировали на эти переговоры. По большому счёту, Советская Венгрия не рассчитывала на смягчение условий стран-победителей, уповая на поддержку большевистской России и мировую социалистическую революцию.

Со своей стороны большевики, вынудившие войска Антанты покинуть Одессу, Николаев и Херсон, далее готовили прорыв через Румынию, оккупировавшую к тому моменту уже и Бессарабскую губернию России. Однако мятеж атамана Григорьева и последовавший затем развал красного фронта на Украине заставил их отказаться от планов пробиваться на выручку красной Венгрии.

А державы Антанты стремились усугубить положение Советской Венгрии, они установили полную блокаду страны и начали прямую военную интервенцию, вооружив и снабдив своими военными кадрами армии Румынии и Чехословакии. Метания атамана Таврического. К 100-летию григорьевского мятежа © kinoursa.ru

Венгерская Красная армия на первых порах держала оборону и даже перешла в контрнаступление, провозгласив Словацкую Советскую Республику в южной и восточной частях Словакии. Но после того, как венгерскими «красными» была одержана победа над войсками Чехословакии, президент США Вудро Вильсон был вынужден направить Венгрии приглашение в Париж на переговоры по установлению границ.

Правительство ВСР получило также ультиматум Клемансо, в котором французский премьер-министр требовал отозвать Венгерскую Красную армию из Словакии и отвести её за установленную перемирием 3 ноября 1918-го демаркационную линию, взамен обещая прекратить румынскую интервенцию.

Хотя социалистическое руководство Венгрии и приняло эти условия, страны Антанты не только не допустили его к мирному урегулированию, но и не выполнили своих обязательств. Вооружённое наступление против ВСР продолжилось, что закончилось падением советской власти в Венгрии. Только после этого Антанта согласилась начать в Версале официальные переговоры о заключении мирного договора, хотя на деле вопрос о границах Венгрии был решён Верховным советом Антанты ещё в мае-июне 1919 года.

Собственно, именно в мае 1919-го русины бывшей Угорской Руси (нынешняя Закарпатская область Украины) официально попросились в состав Чехословакии. Регион под названием «Подкарпатская Русь» официально вошел в состав Чехословакии 10 сентября 1919 года, когда был подписан Сен-Жерменский мирный договор, в котором было сказано, что «Чехословацкое государство включает в себя автономную территорию Русинов к югу от Карпат». День в истории. 8 мая: Закарпатье попросилось в состав Чехословакии © Public domain

Венгерская Советская Республика была разгромлена 2 августа 1919 года при поддержке войск Антанты, и было провозглашено восстановление Венгерской Народной Республики. Последняя, в свою очередь, была уничтожена 8 августа вернувшим власть регентом эрцгерцогом Иозефом-Августом. Однако его Антанта вынудила две недели спустя отказаться от власти и вернуть республику, которая была признана законной властью в Венгрии лишь 25 сентября 1919 года с формированием правительства Кароя Хусара.

Но республика в Венгрии опять пала после вхождения в Будапешт контрреволюционных войск под командованием Миклоша Хорти и Иштвана Бетлена 25 ноября 1919 года. Хорти объявил о реставрации монархии, провозгласил себя регентом в отсутствии короля, а вопрос об окончательном утверждении государственного строя должно было решить «свободно избранное Национальноу собрание».

Новые власти Венгрии были более приемлемы для держав Антанты, однако условия мирных переговоров выгоднее для Венгрии отнюдь не стали.

Среди разработчиков мирного договора был чешский политик и дипломат Эдвард Бенеш, один из архитекторов Чехословакии, который настаивал на жёстких требованиях к Венгрии. Он справедливо полагал, что в развязывании Первой мировой войны Будапешт повинен даже больше, чем Вена. А Франция была заинтересована в укреплении окружающих Венгрию государств (в том числе посредством получения больших территорий) для её сдерживания, и для предотвращения воссоздания монархии Габсбургов.

Всё это вылилось в создание антивенгерского альянса Чехословакии, Румынии и Югославии, известного как «Малая Антанта». Чья Силезия? Как три восстания, один референдум и международные посредники решали судьбу спорного региона © Public domain

На мирные переговоры в Париж венгерская делегация прибыла 7 января 1920 года, её возглавлял граф Альберт Аппоньи, один из главных виновников ненависти национальных меньшинств «Великой Венгрии» к Будапешту. В 1906-1910 и 1917-1918 годах граф занимал пост министра по делам религии и просвещения Венгрии. Его имя носил принятый в 1907 году так называемый Lex Apponyi («Закон Аппоньи»), которым все начальные школы Венгрии переводились исключительно на венгерский язык преподавания.

15 января 1920 года венгерским представителям был вручён проект мирного договора. Вопреки протестам венгерской делегации, державы Антанты соглашались лишь на мелкие уступки и второстепенные поправки, а единственной поправкой, по существу, стало увеличение предельного размера венгерского военного флота на Дунае. Не имея возможности добиться изменения основных условий мирного договора, делегация Аппоньи в конце марта 1920 года вернулась домой.

8 марта 1920 года Совет министров иностранных дел в Лондоне в последний раз обсуждал вопрос границ Венгрии: британский премьер-министр Дэвид Ллойд Джордж допускал ревизию предыдущих условий, однако французский дипломат Филипп Бертело решительно отверг возможность подобного пересмотра. Тем не менее, премьер-министр Франции Александр Мильеран, новый председатель Парижской мирной конференции, вручивший текст окончательных условий мирного договора венгерской делегации 6 мая 1920 года, сопроводил его приложением — собственным письмом, в котором утверждал, что положения договора касательно границ ещё могут быть пересмотрены в будущем.

Это создало у венгерских дипломатов иллюзию «временного» характера Трианонского договора, побудив всё же подписать его, но также питало впоследствии венгерский ревизионизм и реваншизм.

Новая венгерская делегация хортистского правительства, возглавляемая министром труда Агоштом Бенардом и чрезвычайным послом и государственным секретарём Альфредом Драше-Лазаром, подписала мирный договор между Венгрией и представителями стран-победительниц 4 июня 1920 года в 16:32 по центральноевропейскому времени в Большом Трианонском дворце Версаля, по названию которого договор и был назван «Трианонским». День в истории. 15 марта: 80 лет назад провозглашена и сразу ликвидирована Карпатская Украина

Документ был ратифицирован регентом Хорти 15 ноября 1920 года и вступил в силу после его ратификации «главными державами» (исключая США) 26 июля 1921 года.

Первая часть договора содержала устав Лиги Наций. Вторая часть договора описывала границы Венгрии с соседними странами, юридически оформляя положение, фактически сложившееся в бассейне Дуная после войны.

В результате была зафиксирована потеря Венгрией значительных территорий: Трансильвания и восточная часть Баната были присоединены к Румынии, Хорватия, Бачка и западная часть Баната вошли в состав Королевства Югославии, при этом Венгрия также отказывалась от всяких прав на порт Фиуме (ныне Риека), Словакия и Подкарпатская Русь вошли в состав Чехословакии, а Бургенланд был передан Австрии.

Однако официальное объединение Бургенланда с Австрией 28 августа 1921 года вызвало кризис: фактически занятие региона австрийской полицией и пограничниками было остановлено в тот же день местными ополченцами при военной поддержке Венгрии. С помощью итальянского дипломатического посредничества кризис был разрешён осенью 1921 года.

С 14 по 16 декабря 1921-го прошёл референдум, на котором в части территорий Бургенланда с преобладающим венгерским населением, включая столицу региона Шопронь (Эденбург), большинство жителей высказалось за присоединение к Венгрии.

Часть III Трианонского договора содержала политические положения, в которых Венгрия отказывалась «от всяких прав и правооснований… на территории бывшей австро-венгерской монархии», отошедшие к Италии, Югославии, Румынии, Чехословакии и Австрии, попутно признавая независимость новых стран — Югославии и Чехословакии. Начало конца Великой Румынии © AP,

Венгерское правительство обязывалось предоставить всем жителям Венгрии «полную и совершенную защиту их жизни и свободы без различия происхождения, национальности, языка, расы или религии», уравнять всех венгерских граждан «перед законом и в пользовании гражданскими и политическими правами».

Венгрия также обязывалась уважать «независимость всех территорий, входивших в состав бывшей Российской империи к 1 августа 1914 года», и признать отмену Брест-Литовского мирного договора 1918 года, а за небольшевистской Россией резервировалось право на получение с Венгрии всяких реституций и репараций.

Заключительные части Трианонского договора фактически дублировали положения Версальского, в частности, обязывали Венгрию отказаться «от всех каких-либо прав, правооснований или привилегий на все территории вне Европы, которые могли бы принадлежать бывшей австро-венгерской монархии или её союзникам» и признать различные договоры, заключённые «союзными и объединившимися державами».

Трианонский договор, в результате которого Венгрия лишилась 72 % территории и 64 % населения (в том числе 3 миллионов этнических венгров), выхода к морю и флота, 88 % лесных ресурсов, 83 % производства чугуна и 67 % банковско-кредитной системы, был воспринят в Словакии и Румынии как восстановление справедливости, а в самой Венгрии — как национальная трагедия. Мир, когда уже поздно. Ошибка Венгрии, на которой можно учиться Украине © РИА Новости, Георгий Зельма | Перейти в фотобанк

Популярность получили лозунги «Нет, нет, никогда!» (Nem, nem, soha!) и «Верните всё!» (Mindent vissza!) В разных местах страны были воздвигнуты «Трианонские памятники», оплакивающие расчленённую Венгрию.

Ультраправые организации воздвигают такие монументы и в наше время, а при правительстве Виктора Орбана, начиная с 2010 года, 4 июня отмечается как мемориальный День национального единства.

При активной поддержке нацистской Германии Трианонский договор был пересмотрен в 1938-1940 годах. Прошли так называемые «Венские арбитражи», по которым Венгрия вернула себе часть утраченных в 1920 году земель. По Первому Венскому арбитражу к Венгрии отошёл юг Словакии и Закарпатье, по Второму — север Трансильвании. А в 1941 году в состав Венгрии вошла часть захваченной Германией Югославии (Бачка / Войводина).

После Второй мировой войны Венские арбитражи были объявлены юридически ничтожными по Парижскому договору 1947 года.

Венгрия в настоящее время вновь существует в границах, определённых Трианонским договором, вдобавок ещё и утратив небольшую территорию к югу от Братиславы в пользу Чехословакии (с 1993 года — территория Словакии). За их пределами остаются значительные национальные венгерские меньшинства (венгры-секеи в Румынии, венгры Словакии, Австрии, Войводины, закарпатские венгры на Украине).

Вопрос «защиты соотечественников» время от времени поднимается политиками Венгрии — не столько всерьёз, сколько в популистских целях. Как Хрущев едва не расширил Украину за счёт Румынии © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

Кстати, главная претензия Будапешта к официальному Киеву ныне — вовсе не территории, а политика в области языка и образования, которую постмайданная Украина проводит вполне в духе «Закона Аппоньи», в т.ч. в населенных венграми районах Закарпатья.

Любопытно, что наличие на опубликованной Орбаном карте «Великой Венгрии» украинского Закарпатья не заметили даже в редакции телеканала Euronews — в соответствующем сюжете вспомнили только о Хорватии, Румынии, Словакии и Сербии. Примечательно, что штаб-квартира Euronews находится во французском Лионе, в нескольких сотнях километров от Большого Трианонского дворца Версаля.

Но вряд ли стоит искать в этом скрытый смысл, ведь остающаяся в ряду влиятельных мировых держав Франция окончательно решила вопрос «Великой Венгрии» ещё сто лет назад.