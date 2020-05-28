Атака на Грубешув. Как бандеровцы и поляки стали братьями по оружию

В ночь с 27 на 28 мая 1946 года состоялась самая известная совместная операция Украинской повстанческой армии (УПА*) и Армии Крайовой (АК) — атака на польский город Грубешув. Однако сотрудничество УПА* и АК началось ещё раньше

В массовом сознании Украинская повстанческая армия (УПА*) и польская Армия Крайова (АК) считаются непримиримыми врагами.

Ведь противостояние между украинскими и польскими националистами продолжалось в межвоенной Польше ещё с 1920-х годов, а с началом Второй мировой войны перешло в фазу вооружённой борьбы. Особенно жестокой она стала после «Волынской резни» — массового уничтожения мирного польского населения Волыни боевиками ОУН*-УПА* и группами украинских крестьян из окружающих сёл. Лесной ад. Как закалялась УПА* © commons.wikimedia.org, Кочерга

Примечательно, что накануне «Волынской резни» польское подполье пыталось договориться с УПА*, чтобы остановить намечающуюся вакханалию убийств.

Первые переговоры с местным командиром СБ ОУН*(б) Шабатурой были проведены 7 июля 1943 года. На следующую встречу, назначенную на 10 июля 1943 года, прибыла делегация во главе с полномочным представителем окружного командования Армии Крайовой Зыгмунтом Румелем («Кшиштоф Поремба») и представителем Волынского района АК Кшиштофом Маркевичем («Чёрт»).

Поскольку Маркевич знал Шабатуру со школьных времен, в знак доброй воли поляки отказались от вооруженного сопровождения. Однако после прибытия на место встречи польские переговорщики были вероломно захвачены и убиты.

Но если конфликты и взаимная резня украинцев и поляков на Волыни и Галичине в российских и украинских источниках описаны достаточно подробно, то о подобной ситуации на Холмщине упоминают редко.

А ведь город Холм (Хелм) сразу же после занятия гитлеровцами в сентябре 1939 года был определён ими как один из центров «украинского возрождения» — с целью противостояния польскому населению региона. В Грубешуве, как в одном из больших уездных городов Холмщины, размещались различные украинские (на самом деле оуновские) организации, а также действовал созданный немецкой администрацией Украинский вспомогательный комитет (УВК). Русское сердце польской земли. Почем Забужская Русь стала Хелмским повятом © commons.wikimedia.org, Alina Zienowicz

Нацисты привлекали украинских полицаев и к акциям по выселению польского населения в этом регионе, а часть польских земель, кроме немецких поселенцев, получали также украинцы. Это и вызвало первые акции польского подполья против украинских националистов: так, в марте 1943 в Грубешуве был застрелен председатель УВК Николай Струтинский и ещё один украинский активист, бывший полковник петлюровской армии Яков Войнаровский.

Но основная вооружённая борьба между польскими и украинскими боевиками в районе Грубешува началась во второй половине 1943 года, когда на Холмщину начали массово прибывать выжившие поляки с Волыни.

Реагируя на приказ главного коменданта АК генерала Бура-Комаровского от 4 августа 1943-го о начале общей акции возмездия украинцам, территорию Холмщины охватила так называемая «Грубешувская революция». Акции АК сопровождались жестокостью, которую усиливали эмоции беглецов от антипольского террора УПА* на Волыни.

В результате количество убитых украинцев на Холмщине с осени 1943 до конца года, по разным данным, достигло 500 человек. Оба крыла ОУН* реагировали на это усилением акций против поляков.

На Закерзонье перешли как отделы бандеровской УПА*, так и мельниковской Легион Самообороны, а на месте украинские националисты создавали сельские отряды самообороны. При этом к антипольским акциям в регионе были привлечены и подразделения дивизии СС «Галичина». 75 пять лет резне в Гуте Пеняцкой. Как проходила совместная карательная акция дивизии СС «Галичина» и УПА* © commons.wikimedia.org, Stanisław i Andrzej Tomczakowie

В 1944 году главным инициатором карательных акций против украинцев в рамах «Грубешувской революции» был комендант Грубешувского района АК Мариан Голембиевский («Ирка»). Этот бывший солдат польской армии в 1941-м попал в Англию, где прошёл курс разведывательной деятельности, а в октябре 1942-го был заброшен с группой диверсантов в Польшу.

Главной ударной силой района были батальоны под командованием «Рыся» и «Виктора». Польские объединенные силы во время нескольких акций уничтожили украинские сёла Сагрынь, Пригорелое, Меткое, Шиховичи, Теребин, Стриженец, Турковичи и другие (всего более 30), в которых расстреляли или замучили почти полторы тысячи украинцев.

Кстати, подразделения АК в 1944-м, кроме нападения на украинцев и органы новой польской власти, грабили и местные сберкассы, о чём потом с гордостью вспоминали ветераны — мол, это ж были коммунистические деньги, нужные нам для организационной деятельности.

Не менее кровавым было возмездие УПА*. Бандеровцы заставили своего заклятого врага «Рыся» оставить Грубешувщину, после чего стали в уезде господствующей силой. Украинские боевики преодолели реку Солокия (приток Буга, протекающей через Угнев и впадающий в Буг у Сокаля), полностью сожгли польское село Остров и создали тактический отрезок, чтобы противодействовать полякам в их возможной атаке на Львов.

В окрестностях Лашчува в бой с УПА вступили отряды АК из Томашевской группировки, тут образовался своеобразный фронт. Потери каждой из сторон насчитывали 3-4 тысячи жертв, главным образом, из числа мирного населения. Украинские мифы. «Героический бой» УПА под Гурбами © из открытых источников

Польско-украинское противостояние вспыхнуло с новой силой, когда в январе 1945 началось новое наступление Красной армии, в результате чего советские войска и НКВД в большинстве покинули территорию Закерзонья, чем создали условия для нового «героического» братоубийства.

Как пишет польский историк Гжегож Мотыка, польские подпольщики начали подражать УПА* с Волыни: запылали украинские сёла, а гибель гражданских лиц стала массовой. Символом тогдашнего лозунга Армии Крайовой «Украинцы на Украину» стало село Павлокома, где 3 марта 1945 года боевики из подразделения АК и местной польской самообороны убили почти всех местных украинцев

Правда, к тому времени различные подразделения УПА* и АК уже вели переговоры о сотрудничестве с целью борьбы против общего врага — коммунистических властей Польши и СССР.

Первое известное перемирие было подписано 29 апреля 1945 года в селе Седлиско над Саном, оно распространялось на Жешувскую и Перемышльскую земли и продержалось до осени 1945-го.

Стоит отметить, что с формальной точки зрения 19 января 1945 Армия Крайова была распущена — приказом её последнего командующего Леопольда Окулицкого. Однако ряд командиров и солдат АК восприняли этот приказ как разрешение на начало самостоятельных боевых действий против СССР и нового коммунистического правительства Польши.

Позже, в августе 1945-го, на базе не подчинившихся приказу о роспуске подразделений АК была создана самая массовая организация вооружённого антикоммунистического подполья в Польше — союз «Свобода и Независимость» (СиН), который продолжал считать себя Армией Крайовой. 75 лет назад поляки убили сотни украинцев в селе Павлокома © galinfo.com.ua

21 мая 1945 года в Руде-Ружанецкой представители Замойской АК и УПА* при посредничестве католических и православных священников подписали соглашение, решив «сотрудничать перед лицом общей угрозы со стороны польских коммунистов и советского НКВД». Территории деятельности были разграничены, было решено прекратить акции против гражданского населения и обмениваться разведывательной информацией.

С польской стороны соглашение подписал к тому времени уже комендант Замойского округа АК Мариан Голембиевский, а с украинской — уполномоченные Главным командованием УПА и Украинской главной освободительной радой Юрий Лопатинский, Сергей Мартынюк и Николай Винничук. Подготовительные переговоры со стороны УПА* вёл референт Службы Безопасности ОУН*(б) Евгений Штендера («Зоряный»).

В сентябре действие подписанного в Руде-Ружанецкой соглашения было распространено на Холмщину и Подляшье, то есть перемирие и сотрудничество между УПА* и АК охватило все этнически смешанные территории. Новость о перемирии между АК и УПА* мигом облетела пограничье и с облегчением была воспринята обеими общинами. В это время даже появилась переработанная украинская колядка:

Нова радість стала, як УПА повстала,

Яка підлих комуністів знищила чимало,

АК помагає, бо вже добре знає,

Як антихрист лютий Сталін народи карає.

Евгений Штендера позже вспоминал:

«В то же время большие отделы коммунистического Войска Польского (ВП) заявились в районах, заселённых украинским жителями, и приступили к реализации агрессивной программы депортации в СССР. Прекращение этой акции было главной проблемой украинских подразделений. Одесские каникулы командующего УПА* Романа Шухевича © Public domain

Поляки обещали, что срочно начнут военные выступления на польских территориях с целью отвлечения внимания коммунистов от украинских территорий. Обещано также осуществление пропаганды среди воинов ВП с призывом перестать использовать грубые методы против украинских крестьян и саботировать акции по их эвакуации. Договорились, что пока угроза не минует, украинские семьи могут найти убежище в польских деревнях».

Обе стороны придерживались договорённостей даже после ареста М.Голембиовского в январе 1946 года в Варшаве (кстати, на суде ему вменялась не только антигосударственная деятельность, но и «сотрудничество с бандами УПА*»).

Более того, 6 апреля подразделения УПА* и АК провели первую совместную боевую акцию — захват станции узкоколейки в селе Вербковичи. Фактической целью операции был захват эшелона с украинскими переселенцами.

И хотя непосредственно эту цель реализовать не удалось (состав со 184 семьями был отправлен на сутки раньше), все же акция оказалась весьма успешной для УПА*. Боевики захватили не только немало оружия и боеприпасов, но и комиссара МИД УССР, который руководил депортацией украинского населения из Польши. Чиновника позже возили по украинским сёлам, где он каялся и призывал не выезжать в УССР. Ликвидация Шухевича. Удача Судоплатова, или «зрада» в рядах ОУН-УПА? © Public domain

Окрылённые успехом, поляки предложили осуществить совместный удар на Грубешув, предоставив разведданные о силах НКВД, польских подразделениях, а также планы города. В конец апреля план атаки утвердил командующий УПА* в Польше, полковник Мирослав Онишкевич (Орест) — кстати, его подразделение ранее уничтожило поляков городка Тарношин в Люблинском воеводстве.

19 мая 1946-го в окрестностях Грубешува состоялась встреча командиров подразделений АК и УПА*, на которой были согласованы детали совместной операции. В первую очередь планировалось освободить свыше 50 арестованных накануне людей из подполья АК, а также разгромить комиссию по переселению украинцев и захватить её документы.

В ночь с 26 на 27 мая около 300 боевиков УПА*, которыми руководил Евгений Штендера, отмаршировали на место встречи с АК, в лес между селами Трещаное и Подгорцы, в шести километрах от Грубешува. В другой части того же леса собрались отряды АК числом около 150 человек под общим командованием Казимира Витриляка.

В 23:00 27 мая они совместно перешли мост через реку Гучва со стороны Славентина и незаметно вошли в Грубешув. Первым отделился украинский отряд, который должен был захватить комиссию по выселению.

Боевики УПА* также взяли в полукольцо здание НКВД. Примечательно, что во время штурма они использовали немецкие снаряды для реактивных миномётов, называя их «торпедами» и запуская с самодельных установок. Этими выстрелами они разбили часть здания, где был штаб, казарму и конюшню, а также часть гаража. День в истории. 28 марта: бандеровцы убили друга Хемингуэя, за которого Сталин поднимал тост © historytime.ru | historytime.ru | Перейти в фотобанк

Главной же целью поляков, как, собственно, и всей атаки, было Управление Безопасности, ведь бойцы АК стремились освободить своих заключённых товарищей. Его захватила группа под командованием «Млота», выпустила узников и сожгла здание вместе с документами.

После часа ночи началась также атака на комендатуру милиции, которая располагалась на пересечении современных улиц Партизан и Погодной. Но милиционеры отбили две первых атаки сил АК и третью, общую с УПА*, поэтому комендатуру милиции захватить так и не удалось.

Неудачей завершились и две атаки УПА* на комиссию по переселению — подвели недостоверные сообщения разведки, охрана там оказалась вооруженной до зубов, а помещение укрепленным. Зато помещение Польской рабочей партии было уничтожено, изъяты документы и убиты два невооружённых партработника.

В целом бой в городе длился полтора часа, в его ходе поляки захватили почту (хотя там были деньги, но взломать сейф не удалось), а также уничтожили автотранспорт различных государственных учреждений. Хотя в городе базировался 5-й пехотный полк Войска Польского, как и обещали в АК, его подразделения не выдвинулись на поддержку сил НКВД и полькой милиции. «Концлагеря перешли под управление новых хозяев». Как Польша окончательно решила немецкий вопрос © commons.wikimedia.org, German Federal Archives

Лише через несколько часов после завершения атаки на Грубешув польские военные изобразили погоню за нападавшими, причём среди преследователей был поручик Войцех Ярузельский, будущий лидер народной Польши, объявивший военное положение в ПНР в 1981 году.

По окончании акции польские отряды отступили в направлении Славентина, где в лугах ожидали повозки, которые отвезли боевиков АК до села Глинисска. За украинцами, которые отходили в сторону Теребинского леса, двинулись силы НКВД при поддержке небольшого отряда Красной Армии, который оказался в городе случайно, по дороге из Германии в СССР. Кстати, на его вооружении была танкетка, что стало неожиданностью для нападавших. Но преследование подразделений УПА*, длившееся вплоть до 2 июня, не дало особых результатов.

Потери во время атаки на Грубешув с обеих сторон были небольшими: на улицах города погибли два боевика УПА, во время отступления — ещё трое. У АК была только одна потеря — женщина-санитарка. По неофициальным данным, НКВД потеряло 10 человек убитыми (в том числе одного майора), польская милиция — 5 человек, были убиты также два коммунистических функционера. Кроме зданий, подвергшихся штурму, в городе сгорело и шесть жилых домов.

Примечательно, что атаке АК и УПА* на Грубешув противостояли… этнические украинцы: местным отделом польского УБ руководил Владимир Атласюк, а одним из командиров управления НКВД в Городе был капитан Прокопенко.

Хотя чисто военных успехов нападение на Грубешув не принесло, однако оно дало сильный пропагандистский эффект, и на протяжении нескольких месяцев польские и советские подразделения в регионе пребывали в режиме повышенной тревожности. День в истории. 31 января во Львове застрелился начальник штаба УПА* © loda.gov.ua

Озабоченность активным сотрудничеством АК и УПА* весной 1946 высказывал и руководитель Министерства государственной безопасности УССР генерал-лейтенант Савченко, который разослал информацию об этом во все областные управления МГБ Западной Украины. При этом он приказал:

«Во время проведения агентурно-оперативных мероприятий и чекистских операций обратить особое внимание на выявление украинского-польских нелегальных документов и других материалов, подтверждающих в какой-то мере факты переговоров… Подвергнуть квалифицированному допросу арестованных из числа руководящего состава ОУН-УПА и АК по вопросам переговоров и соглашения между украинскими и польскими националистами в последнее время».

Хотя Мариан Голембиовский, который после выхода из тюрьмы в 1956 продолжил антикоммунистическую деятельность в Польской народной республике, а в 1982-м спокойно эмигрировал в США, называл атаку на Грубешув «первым cо времён Пилсудского и Петлюры масштабным вооруженным сотрудничеством поляков и украинцев», она оказалась лишь эпизодом в конкуренции АК и УПА* за поддержку Запада.

Летом 1946 года эмигрантское правительство Польши в Лондоне запретило своим вооружённым структурам любые контакты с украинскими националистами. Правда, как вспоминал Евгений Штендера, «благодаря общим знакомым поддерживались контакты с черным рынком и руководителями АК на уровне сёл, так что до акции «Висла» процветала торговля между обеими сторонами, а отделы УПА* часто квартировали в польских селах».

Кстати, сам Штендера в 1948 году командовал подразделениями УПА*, перебравшимися в зону оккупации союзников в Германии, а с 1957 года живёт в Канаде, причём с 1975 года является главным редактором пропагандистской серии «Летопись УПА*». День в истории. 24 октября: во Львове бандеровцами зверски убит знаменитый писатель © i.livelib.ru | i.livelib.ru | Перейти в фотобанк

Штендера неоднократно приезжал на Украину, читал лекции во Львовской политехнике, тесно сотрудничает с посольством Украины в Канаде. В феврале 2010 года одним из последних указов Виктора Ющенко был награждён «Крестом Ивана Мазепы».

В современной Польше об «атаке на Грубешув» в контексте сотрудничества АК и УПА* вспоминать не любят.

К примеру, когда в 1997 году историки Гжегож Мотыка и Рафал Внук издали книгу «Паны и резуны. Сотрудничество АК-СиН и УПА в 1945-1947», их обвинили чуть ли не в государственной измене. В подавляющем большинстве польских публикаций речь идёт о совместной с УПА* операции, проведённой организацией «Свобода и Независимость» — чтобы, не дай Бог, не запятнать святое название «Армия Крайова» «братством по оружию» с «Украинской повстанческой армией».

Однако и тут не всё так однозначно.

С одной стороны, председатель правящей партии «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский неоднократно заявлял, что «Украина с Бандерой и Шухевичем в Европу не войдёт». С другой — в Варшаве закрывают глаза на героизацию украинскими властями нацистских коллаборантов, в том числе виновных в убийстве мирных поляков. А почему НКГБ поймало Кука? Как последний командующий УПА* дожил до «Дня незалежности» © Twitter,

Более того, когда во время встречи президентов Польши и Украины в Освенциме 27 января 2020 года Владимир Зеленский заявил, что польская сторона за свой счёт восстановит памятник на могиле боевиков УПА* на горе Монастырь в районе села Верхрата, никаких возражений от Анджея Дуды не прозвучало.

Кстати, тогда президенты двух стран обсуждали возможность совместно отпраздновать «польско-украинское братство по оружию» во время похода Пилсудскокго на Киев и битвы под Варшавой в 1920 году.

Странно, что никто ещё не предложил Владимиру Зеленскому отметить в следующем году 75-летие совместной атаки УПА* и АК на Грубешув. И памятник боевикам на горе Монастырь как раз по этому поводу можно открыть — ведь именно в окрестностях Верхраты находился штаб УПА*, который готовил соглашение с АК в мае 1945 года.

* Организация, запрещенная в Российской Федерации