В этот день в 1957 году в эксплуатацию была сдана гостиница «Украина». Она венчала собой завершение грандиозного проекта сталинской эпохи - возведение столичных высоток, которых, как известно всего семь штук. «Украина», которой изначально определялось название совершенно московское - «Дорогомиловская», свое имя получила по инициативе Никиты Хрущева

По первоначальному плану гостиницу собирались сдать в 1954 году аккурат к широко отмечаемому 300-летию воссоединения Украины с Россией.

Последняя из «семи сестер»

Здание красавицы гостиницы «Украина», наверное, одно из самых известных сооружений этого проекта наряду с высотками МГУ, МИД СССР на Смоленской площади и знаменитым по литературе и кинематографу дому на Котельнической набережной.

Сдавали его последним, поэтому при его строительстве были применены многие доселе неизвестные ни в Союзе, ни в мире строительные технологии и механизмы. День в Истории. 7 ноября: В Харькове открыт первый советский небоскреб © РИА Новости, Н. Ковальчук | Перейти в фотобанк

Такие, например, как специально под задачу возведения московских высоток изобретенный советскими инженерами самоподнимающимся по ходу роста этажей башенный кран.

Впервые его применили при строительстве МИДовского здания, а на «Украине» уже совершенствовали. Перечень придумок и рационализаций мог бы занять ни одну страницу, заметим только, что масштабная московская стройка вызывала новшества у архитекторов и строителей не только в столице.

В это же самое время, например, строили уникальное здание Крытого рынка в Сталино (Донецк), где придумали особую технологию возведения купола плитами «внахлест» и сварили стекло для сотен окошечек равное которому употреблялось позже только в космосе.

Довоенный план осуществили после войны

История высотных зданий начиналась еще в голодные годы Гражданской войны, но только к середине 30-х страна, преодолевшая первый этап индустриализации, смогла позволить себе подойти к решению этих задач на практике.

Увы, гонка вооружений, вызванная неминуемо приближающейся войной, отложила реализацию проекта на послевоенное время. И к 800-летнему юбилею Первопрестольной, последовавшему в 1947 году, все высотки были официально заложены. Правда, строительные работы все же начались тремя и четырьмя годами позже.

Николай Кружков, историк архитектуры российской столицы 11 лет назад написал об этом: А почему НКГБ поймало Кука? Как последний командующий УПА* дожил до «Дня незалежности» © Twitter,

«Семь монументальных высотных зданий, построенных в Москве в 50-х годах, совершенно по-новому раскрыли столицу перед москвичами, сделав явными такие черты и особенности городской планировки, о которых прежде мало кто подозревал.

Немногие прежде могли себе представить, что Смоленская площадь находится так близко от Каменного моста, Дома правительства и Кремлевской набережной, что Тверской бульвар направлен на Смоленскую площадь.

Можно ли было подумать, что облик Лубянской площади для новых поколений станет неразрывно связан с высотным зданием на Котельнической набережной, силуэт которого поднялся почти во всю высоту в Китайгородском проезде.

Сколько открытий во взаимном расположении частей города делает тот, кто видит панораму высотных зданий Москвы с Ленинских гор! Так, полвека назад, впервые в мировой практике, в Советском Союзе было осуществлено одновременное строительство группы высотных зданий, объединивших в единый ансамбль огромный город с многовековой историей».

«Стройка века»

Заметим то, что сегодня не кажется столь очевидным, потому что стало привычным — строительство московских высоток по масштабу и дерзновенности задуманного стоит в одном ряду с индустриализацией, послевоенным восстановлением Донбасса, освоением целинных земель и покорением космоса.

Именно так и воспринимали эту гигантскую столичную стройку и советские граждане, и иностранцы, ставшие, кстати, в 1957 году первыми гостями «Украины». В отеле разместились участники первого Международного фестиваля молодежи и студентов. Украинский национализм и советский социализм Александра Довженко © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

Что касается, партийных и хозяйственных органов, то они в конце концов отказались даже от использования на стройке «Украины» и других высоток труда заключенных. И хотя его было совсем немного, и только на неквалифицированных работах, специальным постановлением партийно-хозяйственного актива Москвы эту практику изжили, дескать, величественные памятники социалистическому творческому труду должны возводить свободные люди с незапятнанной биографией.

Но, кстати, были случаи, когда осужденным, имевшим полезную специальность, предлагали досрочное освобождение с условием трехлетнего труда на строительстве. Ясное дело, что предлагалось такое только тем зека, у кого статьи были «безобидные».

В отличие от большинства других «систершипов» здание «Украины» получило свое место на Дорогомиловской набережной задолго до начала «высотного» проекта.

Еще по плану застройки Москвы 1940 года здесь намеревались соорудить многоэтажный жилой дом в 20-22 этажей, но намерения эти наткнулись на бытовавшее тогда среди строителей столицы мнение, что ввиду слабых грунтов, нельзя строить выше 9-12 этажа. Потом началась война, но площадка была застолблена, и очень выгодно укладывалась в масштабный план с точки зрения соблюдения архитектурного облика города.

Детище архитектора Мордвинова

Строил будущую гостиницу известный архитектор Аркадий Мордвинов, который в молодые годы увлекался популярным в России (в ней же изобретённым) конструктивизмом. Это увлечение Мордвинова нашло выход в его первом большом проекте — здании харьковского почтамта (1927-1929), которое чуть позже было так неудачно скопировано в Сталино, где почтамт из-за экономии средств сделали и ниже, и меньше в целом.

Сыграл как-то этот факт из его биографии или нет, но, как бы там ни было, именно проект Аркадия Мордвинова, сделанный в соавторстве с крупнейшим советским специалистом по высотному строительству Вячеславом Олтаржевским, в 1949 году победил в конкурсе на строительство «Украины» (тогда еще «Дорогомиловской гостиницы»).

Построить ее планировали за четыре года. Сегодня это кажется подвигом титанов, но именно столько понадобилось, например, на возведение здания МГУ и общежития к нему на 6000 мест. Экономические реалии, впрочем, внесли свои коррективы и строить гостиницу начали только в 1952 году, а основной массив работ пришелся на 1954-1957 годы. День в истории. 3 сентября: СССР впервые возглавил украинец © AFP,

Нужно сказать, что в эти годы по инициативе Хрущева уже развернулась кампания по борьбе с «излишествами в архитектуре», главной персональной жертвой которой стал Мордвинов. Однако гостинице повезло, и великолепного убранства ее не лишили.

«Украина» вышла «ростом» в 206 метров (73 метра — шпиль). Кстати, мало кто знает, что изначально все московские высотки планировалось строить без шпилей. Их они получили благодаря Иосифу Сталину.

Историки архитектуры утверждают, что что Сталин, проезжая на свою ближнюю дачу мимо строившегося здания МИД на Смоленской площади, очень интересовался строительством, не выходя, впрочем, из автомобиля.

Как-то, когда здание уже начало приобретать контуры нью-йоркских небоскрёбов 1910-1920 годов, он вдруг сказал: «Вижу шпил». Это стало новостью для всех и в том числе для самих архитекторов. Видимо, Сталин очень быстро проехал от Кремля до Смоленской площади и у него в сознании запечатлелся образ кремлевской башни, из ворот которой он выехал. Вождь мысленно «прикинул» ее на верхушку недостроенной высотки, и это было как озарение.

Раздать по шпилю решили всем «сестрам», причем на здании МИД пришлось пересчитывать пять верхних этажей. Незапланированные шпили делали из тонкой листовой стали, ведь каркас здания уже был рассчитан и начат, и дополнительной нагрузки не предполагал.

Украина советская — «Украине» московской

«Украина» славится своим как внешним, так и внутренним убранством. И надо сказать, стараниями Никиты Хрущева, именно предприятия тогдашней Украинской ССР приняли немалое участи в оформлении гиганта.

Именно по инициативе Никиты Сергеевича еще в бытность его главой Украинской республики, там получила развитие керамическая промышленность. Например, огромный, и по своему передовой для того времени, завод керамических материалов в Киеве был построен еще в 1945 году. Его продукция активно использовалась при послевоенной реконструкции столицы Советской Украины.

В 1950 году в Киеве было завершено строительство четырех больших домов по Красноармейской улице, в 1950-1951-м велось строительство многоэтажного 122-квартирного жилого дома на Крещатике. В этих домах керамика применялась не только в системе облицовки. Например, в доме на Крещатике тонкостенные керамические блоки и легковесный пористый кирпич использовались для кладки пяти верхних этажей. Из керамических балок выполнялись перекрытия, которые доставлялись на строительную площадку в готовом виде. День в истории. 7 марта: «Украина» впервые поднялась в небо Перейти в фотобанк

Естественно, что все эти технологические новшества, отмеченные к слову, сталинскими премиями, были перетянуты и на московские стройки. Особенно, много керамики было использовано на здании МИД на Смоленской площади, и на «Украине».

Керамику для высоток поставлял Харьковский завод Главкерамики Министерства промышленности стройматериалов СССР. Облицовка здания выполнялась пустотелыми керамическими блоками. На «Украину» ушло более четверти миллиона таких блоков.

Украина поставляла «Украине» и другим высоткам не только керамику, но и сырье для нее, поскольку было решено построить производство керамических изделий в Подмосковье. Лучшими глинами поделился с Москвой Донбасс — со своего месторождения в Часов Яре (родина И. Кобзона, к слову — авт.).

Любопытно, что для масштабных облицовочных работ в Москве не нашлось достаточного количества облицовщиков. Их срочно начали готовит, но на прорыв бросили рабочих треста Коксохиммонтажа из Донецкой области, отлично умевших делать огнеупорную кладку доменных и мартеновских печей.

Так что львиная часть керамической облицовки на «Украине» — дело рук рабочих Сталинского, Макеевского и Енакиевского металлургических спецпредприятий, таких, например, как «Донецккоксохиммонтаж».

Кого там только не было, кого там только нет

Гостинца «Украина» с помпой была открыта 25 мая 1957 года.

А в начале июня газета «За культурную торговлю» отмечала, что в «Украине» — крупнейшей в Европе гостинице — насчитывается 1026 номера. В 1964 году Никита Хрущев успел поставить последний идеологический штрих в облике «Украины» — у ее стен поставили памятник Тарасу Шевченко резца украинского скульптора аргентинского происхождения Михаила Грицюка.

Этот отель стал одним из самых представительских в Москве наряду с гостиницей «Москва» и позднейшей «Россией». Книга почетных гостей отеля пестрит автографами звёзд мировой величины. От ракетного щита Родины до американских подпевал © РИА Новости, Сергей Казак | Перейти в фотобанк

Здесь можно найти автографы Марчелло Мастроянни, Роберт Де Ниро, Мишель Легран, Патрисия Каас,Сезария Эвора, Закари Куинто, Доминик Купер, Майкл Флэтли, Одри Тоту, Софи Лорен, Хоакин Кортес, Рэйф Файнс, Френсис Форд Коппола, Винг Реймс, Шон Бин, Кристиан Слейтер, Эдриан Броуди, Роналдо, Зинедин Зидан, Криштиану Роналду и другие знаменитости. В 2017 году в ней останавливался во время своего визита в Москву председатель Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзинь Пин.

В 2005 году гостиницу «Украина» приватизировали — ООО «Бисквит» приобрела 100-процентный пакет акций за 7 миллиардов 881 миллион рублей (275 миллионов долларов). Капитальная реконструкция здания, продолжавшаяся до апреля 2010-го. В ходе работ была осуществлена перепланировка, в результате которой номерной фонд сократился до 505 традиционных номеров и 38 апартаментов, оснащённых кухней.

Формально инвесторы сохранили историческое имя, однако официально гостиница стала называться «Гостиница Рэдиссон Ройал, Москва».

Но и в новом обличье, как и 63 года назад, эта знаменитая высотка радует глаз москвичей и гостей российской столицы. Сбылась мечта тов. Сталина, который на совещании по реконструкции столицы СССР в январе 1947 года, говорят, так обосновывал необходимость строительства московских высоток:

«Ездят у нас в Америку, а потом приезжают и ахают — ах, какие огромные дома! Пускай ездят в Москву, также видят, какие у нас дома, пусть ахают».