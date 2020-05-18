105 лет назад, 18 мая 1915 года, начались ходовые испытания «Вездехода» русского изобретателя, мастера Русско-Балтийского машиностроительного завода в Риге Александра Пороховщикова. На хорошей дороге эта машина, позже объявленная первым в мире танком, разогналась до 25 км/ч

Пороховщиков (кстати — дед замечательного советского актёра Александра Шалвовича Пороховщикова) был типичным для своего времени изобретателем, который занимался самыми разнообразными проектами — автомобилями, самолётами… В 1919-1923 годах выпускались учебные самолёты его конструкции — П-IV бис, П-IV 2бис, П-VI бис. Он изготовил собственную композитную броню — два слоя специально закаленного котельного железа с прокладкой из морской травы (при испытаниях выяснилось, что эффект от войлока ровно такой же, а сама броня ни в чем не превосходит обычную, цельную).

В августе 1914 года Пороховщиков обратился в ставку Верховного главнокомандования и в Особый комитет по усилению флота, обещая создать вездеходную машину на гусеничном ходу.

В январе 1915 года он представил чертежи и смету постройки боевой машины, называемой «Вездеход». Ему было выделено финансирование (почти 10 тыс. рублей), а также 50 солдат и рабочих.

В мае 1915 года машина была построена. Её длина составляла 3,6 метра, ширина — 2, а высота — 1,5 метра. Вес предполагался равным 3,5-4,0 тонны, экипаж — 1 человек. Двигатель мощностью 10 лошадиных сил обеспечивал скорость 25 и даже 40 км/ч. Последняя цифра представляется нереальной, и как именно первая была достигнута — вопрос. Похоже, что под уклон.

Самым интересным в машине была ходовая часть. У «Вездехода» была одна широкая гусеница из прорезиненной ткани, натянутая на четыре полых барабана. Для поворота использовались два колеса, размещенные спереди. Машина была колёсно-гусеничной — на шоссе передний нижний барабан поднимался, и машина катилась на заднем барабане и двух управляемых колёсах. На грунте машина должна была поворачивать при помощи тех же колёс, которые работали, как рули у корабля. Естественно, из этой задумки ничего не вышло — в мягком грунте колёса вязли без какого-либо эффекта. На практике машина поворачивалась оглоблей, которой водитель упирался в землю. Изобретатель сделал корпус водонепроницаемым, но испытания на воде не проводились.

В целом, по итогам испытаний было сочтено, что «при движении по обычной дороге «Вездеход» перед обычным автомобилем не имеет никаких преимуществ, а, наоборот, имеет только недостатки, как то: отсутствие дифференциала, наличие одной ленты вместо двух и прочее, а при движении по рыхлой почве автомобиль вовсе не пойдёт, ввиду наличия массы различных препятствий, вытекающих из несовершенства конструкции, неминуемого проскальзывания ленты по барабану и невозможности поворотов».

Новый интерес к «Вездеходу» возник после того, как 8 октября 1916 года газета «Новое время» напечатала заметку о первом боевом применении британских танков на Сомме. Уже 12 октября Пороховщиков опубликовал в той же газете статью «Сухопутный флот — русское изобретение». В ней утверждалось, что разработанный автором «Вездеход» — первый образец танка, и только косность военного ведомства не дала запустить его изобретение в производство раньше, чем английскую «лохань» (так тогда переводили английское слово «tank»; кстати, само название пошло от того, что первые танки перевозили под видом ёмкостей для воды, отправляемых в Россию).

В январе 1917 года Пороховщиков представил новый проект, в котором были уже четыре колеса сравнительно большого диаметра. При движении на колесах барабан с гусеницей земли не касался. Также у этой машины была башня оригинальной конструкции с пулемётом. Но и этот проект поддержки не получил.

После Великой Отечественной войны, на волне борьбы с безродным космополитизмом, теория Пороховщикова оказалась востребованной советской пропагандой. Правда, его фамилию вспомнили не сразу — он был расстрелян по обвинению в шпионаже и антисоветской агитации в июле 1941 года и реабилитирован только в 1955-м.

Появились совершенно фантастические сведения о намерении установить пулемётное вооружение в башне (это нововведение планировалось на второй версии машины, но она дошла только до стадии описания) и даже… бортовые фрикционы! Об этом, кстати, можно и в «Википедии» прочитать, хотя зачем, простите, нужны фрикционы машине с одной (!) гусеницей? Утверждалось и то, что корпус «Вездехода» был бронирован, хотя никаких сведений об этом в результатах испытаний нет, а броня Пороховщикова испытывалась на обычном автомобиле.

НИ: чисто одесский танк © ic.pics.livejournal.com/yuripasholok | ic.pics.livejournal.com/yuripasholok | Перейти в фотобанк

По сей день «Вездеход» фигурирует в популярной литературе как первый танк, хотя на самом деле это был именно вездеход, проект же танка (впрочем, неудачный) появился у Пороховщикова уже после боевого использования английских машин. Тогда уж первым вездеходом был полугусеничный трактор Хольта, серийно выпускавшийся с 1892 года.

Такая вот грустная история ура-патриотизма. И не говорите, что «Украина — родина слонов», а русские и украинцы — не братья. Конечно, смеяться над древними украми, выкопавшими Черное море, можно и нужно, но с такими случаями мы сталкиваемся регулярно. Причем отнюдь не только в истории России и Украины: в 1911 году австриец Гюнтер Бурстын (Бурштынь) изобрел выдвижные салазки с роликами, которые должны были обеспечить большую проходимость гусеничному транспортеру, к которому задним числом присобачили башню с пушкой, объявив эту конструкцию истинно арийским первотанком…