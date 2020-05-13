Последний бой Великой Отечественной: Как украинские партизаны в Чехии с эсэсовцами воевали

Отгремел победный салют 9 мая 1945 года, отрадовались фронтовики, отрадовался весь народ необъятного СССР. А где-то ещё продолжались бои, ещё гибли солдаты. Последнее сражение Великой Отечественной официально закончилось 12 мая, а реально 13-го, потому что даже после капитуляции своего командования отдельные отряды эсэсовцев ещё сопротивлялись

История эта началась в феврале 1945 года, когда ночью над территорией Чехии с транспортного самолёта Ли-2 во вражеский тыл была заброшена группа советских диверсантов.

Командовал ею опытный партизан, капитан Евгений Олесинский, действовавший под оперативным псевдонимом Смирнов. Украинец, уроженец Приднестровья, он встретил 22 июня 1941 года в Молдавии в звании капитана в составе 95-й стрелковой дивизии. Дивизия принимала участие в обороне Одессы, затем была эвакуирована вместе с остальными частями Приморской армии и погибла в июле 1942 года при обороне Севастополя. «Мы не могли толком понять – почему оставляем Одессу». Финальный аккорд героической обороны © РИА Новости, Яков Халип | Перейти в фотобанк

Точная судьба Олесинского в этот период его жизни автору неизвестна, но судя по тому, что уже летом 1943 года он занимал должность командира разведки Коростышевского партизанского отряда (Житомирская область), Евгений Антонович, видимо, попал в плен и бежал из него, после чего попал к партизанам.

17 июля 1943 года его отряд присоединился к кавалерийскому соединению партизанского генерала Михаила Наумова, вместе с которым совершил рейд по Житомирской и Киевской областям Украины (июнь — декабрь 1943 года). С января по март 1944 года соединение сделало свой последний — Западный — рейд по Ровенской, Волынской, Дрогобычской, Львовской, Тернопольской областям и территории Люблинского воеводства Польши.

Олесинскому закончить рейд не довелось — в феврале он поступил в распоряжение спецшколы Украинского штаба партизанского движения (УШПД).

В феврале 1945 года небольшая группа десантников-диверсантов под его командованием высадилась юго-западнее Праги и приступила к формированию на новом месте партизанского соединения. Командование поставило перед Олесинским задачу — нарушить вражеские коммуникации, чтобы затруднить снабжение подразделений вражеской группы армий «Центр».

Успешно десантировавшись, группа приступила к выполнению задания. День в истории. 1 февраля: советские партизаны уходят в легендарный Степной рейд © РИА Новости, Леонид Коробов | Перейти в фотобанк

Прежде всего была установлена связь с местными подпольщиками, подготовлена площадка для приёма грузов — оружия, боеприпасов и взрывчатки. Уже к 20 апреля группа разрослась в состоявшее из 10 отрядов интернациональное партизанское соединение «Смерть фашизму».

Партизаны соединения почти полностью парализовали железнодорожное и автомобильное сообщение через Пршибрамский округ: 23 апреля партизаны подорвали эшелон, следовавший по направлению Инце — Бероун; 26 апреля на дороге Пршибрам — Вишневая взлетел на воздух шоссейный мост; была нарушена телеграфная связь по линии Пршибрам — Добржиш. 28 апреля не стало шоссейного моста по линии Пршибрам — Глубош.

Командиры местных немецких охранных подразделений не собирались мириться со сложившимся положением, и 28 апреля район действия партизан Олесинского был плотно обложен со всех сторон карателями.

Однако «наумовцам», составлявшим костяк командования отряда, к такому было не привыкать. Противника отвлекали небольшие группы прикрытия, состоявшие из хорошо подготовленных диверсантов, в то время как основные силы каждый раз выскальзывали из подготовленного для них мешка.

В ответ партизаны наносили удары по коммуникациям самих карателей и продолжали выполнение своей основной задачи. 29 апреля в районе Ржевище на ведущей в Прагу дороге взлетел на воздух мост через реку Бероунку. На следующий день на шоссейной дороге Пльзень — Пршибрам партизаны уничтожили 17 автомобилей, 10 подвод, более 250 солдат и офицеров. Их оружие тут же было роздано быстро пополнявшему отряд местному населению. Однако на всех желающих винтовок и автоматов не хватало, и тогда Олесинский решил добыть оружие у противника.

Пока основная часть квартировавших в Пршибраме эсэсовцев гонялась за партизанами по местным лесам, они наведались к ним самим в самое их логово. Помощь так и не пришла. Тяжкий штурм Карпат ради словацких «братушек» © cas.sk

В ночь на 2 мая три отряда соединения, общее командование которыми взял на себя ещё один «наумовец» и сослуживец Олесинского по Коростышевскому отряду — уроженец Житомирской области Михаил Марченко, напали на Пршибрам. В соединении Наумова он занимал должности помощника начальника штаба отряда, командира взвода. Также, как и Олесинский, Марченко прошёл спецшколу УШПД, успел повоевать в Словакии в составе 1-й Словацкой партизанской бригады им. М. Штефаника.

Одним словом, немцам противостоял матёрейший противник.

Партизаны внаглую ворвались в городок и буквально за 10 минут на глазах у обалдевших от происходящего немцев вывезли у них со склада три автомашины с оружием и боеприпасами. Одновременно начальник штаба соединения Михаил Баранов устроил с другими отрядами несколько засад между Добжищем и Мнишеком и также захватил несколько вражеских автомашин с вооружением.

Таким образом, к вечеру 2 мая в распоряжении командира соединения «Смерть фашизму» было 1750 бойцов, вооружённых 1200 винтовками, 120 автоматами и 100 пулемётами. Кому не хватило боевого оружия, тех обеспечили реквизированными по окрестным сёлам охотничьими ружьями.

К полудню 3 мая всё соединение стянулось к Пршибраму. К начальнику гарнизона был отправлен парламентёр с ультиматумом, который гласил: если гарнизон городка не сдастся, его уничтожат; если пострадает хотя бы один мирный житель, пленных брать не будут. Начальник знал, что Берлин уже пал, и война вот-вот и так закончится, вне зависимости от того, будет он геройствовать или нет, а потому выпустил из тюрем всех политических заключённых и приказал своим подчинённым сдаться. День в истории. 20 апреля: погиб самый молодой советский «смертник» из Донбасса © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

Но некоторые из особо твердолобых эсэсовцев решили хранить верность погибающему Третьему рейху до конца — их раздробленные группы партизанам пришлось «доколачивать» до полудня 4 мая.

В считанные дни от противника были освобождены соседние городки Инце и Добржиш, а также 57 близлежащих сёл — большая часть Пршибрамского района. В освобождённых населённых пунктах формировались отряды народной милиции, шла их подготовка к обороне (последнее, как показали последующие события, оказалось не лишним).

Вскоре поступили сообщения о начавшемся в Праге восстании. Олесинский собрал и отправил туда два боевых отряда. По всему району собиралась провизия и доставлялась в чешскую столицу по уцелевшим и не контролируемым немцам дорогам трофейным автотранспортом.

Командир соединения «Смерть фашизму» знал, что с немцами в том числе воюет и 1-я дивизия РОА — она проходила через Пршибрамский округ, но партизанские отряды пропустили её без боя, зная, что, во-первых, «власовцы» идут помогать пражанам, а во-вторых, что силы у партизан слишком неравны.

Но это совершенно не значило, что Олесинский не собирался совсем с ними воевать.

В разгар боёв за Прагу к нему привели задержанного власовского генерала — заместителя начальника штаба Вооружённых сил Комитета освобождения народов России уроженца Бердичевского уезда Киевской губернии и бывшего полковника РККА Владимира Баерского (в плену он принял псевдоним Боярский). Во время допроса он ударил Олесинского по лицу своим стеком. Капитан дал ему дописать свои показания (они потом фигурировали в судебном процессе над генералом-предателем Андреем Власовым), после чего приказал повесить. Как Путин и Трамп у Зеленского встречу на Эльбе «украли» © commons.wikimedia.org,

На следующий день в партизанскую засаду попала штабная колонна РОА, в которой ехали власовские генералы: начальник штаба РОА бывший генерал-майор РККА Фёдор Трухин и бывший советский полковник Михаил Шаповалов. Первого вскоре передали советскому командованию, а второго, так как он в драку не лез, не повесили, а расстреляли, вместе с его женой и немецким офицером связи майором Карлом Людвигом Оттендорфом.

Тем временем 8 мая, руководивший Пражским восстанием Чешский национальный совет договорился с немецким командованием, что его войска оставят столицу Чехии без боя и беспрепятственно проследуют на запад, чтобы сдаться там западным союзникам.

В результате уже 9 мая партизанам Олесинского пришлось вести бои с остатками дивизии СС «Дас Райх», штурмовавшей Прагу боевой группой СС «Валленштейн» и другими отступавшими из чешской столицы эсэсовскими подразделениями. Они понимали, что за их «художества» ничего хорошего им в случае капитуляции Красной армии не ждёт, а потому страстно желали сдаться американцам или англичанам.

Особенно не горел желанием попасть в распростёртые объятия СМЕРШа командующий этим сводным эсэсовским корпусом, численность которого достигала 7 тысяч человек, бывший начальник Управления СС в Богемии и Моравии обергруппенфюрер СС Карл-Фридрих фон Пюклер-Бургхаус.

Этот упырь в человеческом обличье до того, как попал в Чехию, с января 1942 года по март 43-го занимал должность высшего руководителя СС и полиции в Центральной России, а затем по февраль 44-го командовал 15-й гренадерской дивизией СС. Он возглавлял карательные операции в Ленинградской, Псковской, Смоленской областях и Белоруссии: его руки были по локоть в крови мирных советских граждан. Штурм Рейхстага и украинские солдаты Белорусского фронта © РИА Новости, Владимир Гребнев | Перейти в фотобанк

Понятное дело, что с такой занимательной историей за плечами, кроме суда и казни, его в СССР ничего более не ждало. И эсэсовцы, не считаясь с потерями, подрываясь на установленных партизанами минах, преодолевая завалы и наводя взорванные мосты, упорно пробивались на запад… но пробиться никак не могли.

О тех боях Евгений Олесинский потом вспоминал: «…Шли бои без фронта и тыла, трудно было разобраться, кто к кому попал в окружение».

В тот же день 9 мая Пюклер-Бургхаус связался со штабом 3-й армии союзников, назойливо интересуясь, кому сдавать танки, самоходки и прочее оружие, и куда вести подчинённых ему людей. Однако американцы принимать капитуляцию у эсэсовцев отказались и порекомендовали обратиться к своим коллегам из 1-го Украинского фронта.

Дело в том, что 9 мая, после того, как стало известно, что не капитулируют центральная группа немецких войск под командованием генерал-фельдмаршала Шернера и южная группа немецких войск под командованием генерал-полковника Велера, к представителям американской и английской военных миссий обратился начальник Генерального штаба Красной Армии генерал армии Алексей Антонов. Он попросил их, капитуляцию у подразделений этих групп не принимать, и союзники пошли ему навстречу.

Осознав, что они обречены, эсэсовцы Пюклер-Бургхауса остановились возле демаркационной линии в районе сёл Милин, Сливице и Чимелице, буквально в нескольких километрах от Пршибрама. Они несколько дней закапывали в землю уцелевшие самоходки и танки, готовил траншеи, блиндажи и ДзОТы — одним словом, создавали мощную линию обороны. День в истории. 6 мая: советские войска заняли город, в который затем переселили поляков из Львова © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

11 мая партизаны капитана Олесинского попытались их атаковать, но потеряли почти полсотни человек и вступили в перестрелку. Вскоре в бой ввязались мотоциклисты из 99-го гвардейского отдельного мотоциклетного батальона. За ними подтянулись другие мотострелковые подразделения 2-го гв. механизированного корпуса, 25-го стрелкового корпуса, корпусная артиллерия и реактивные миномёты.

С рассветом 12 мая гаубицы и «катюши» открыли по позициям эсэсовцев ураганный огонь. Они били, не переставая, до темноты. Самолёты 112-го гвардейского истребительного авиаполка буквально висели в небе над позициями противника, постоянно штурмуя их и сбрасывая бомбы. С противоположной стороны демаркационной линии им вторила артиллерия 3-й армии союзников. Около трёх часов ночи начали сдаваться в плен первые подразделения.

Одни источники утверждают, что Пюклер-Бургхаус подписал капитуляцию в присутствии командира 104 гв. стрелковой дивизии генерал-майора Ивана Серегина и начальника штаба 4-й американской бронетанковой дивизии полковника Аллисона. После этого обергруппенфюрер попросил американцев взять в плен хотя бы его одного и его семью, и после отказа вышел на улицу и застрелился.

По другим, он застрелился у себя в блиндаже так ничего и не подписав.

Как бы там ни было, но к исходу 12 мая эсэсовцы в основном капитулировали, хотя полностью, по воспоминаниям Олесинского, стрельба в районе Пршибрама затихла только к утру 13 мая. Власовцы, немцы, чехи, украинцы и Красная армия. Что творилось в Праге во время освобождения © РИА Новости, Леонид Доренский | Перейти в фотобанк

Немцы потеряли около 1.000 человек, в плен сдалось около 6.000. Потери чешских партизан составили 46 человек, с советской стороны погибли 56 солдат. Так закончилось последнее крупное сражение Великой Отечественной войны.

В окрестностях города Пршибрама в густом лесу, на месте, где в боях с эсэсовцами погибли партизаны отряда «Смерть фашизму» Евгения Олесинского, в 1961 году был установлен памятник с надписью:

«Здесь погибли в борьбе с нацистами бойцы партизанского отряда «Смерть фашизму» — чехи, словаки, испанец, украинцы, русские, которые в годы II мировой войны воевали за освобождение народов Европы от фашизма. На вечную память!»