День в истории. 10 апреля: родился король, который присоединил к Польше Галичину и Волынь

В этот день в 1310 году родился польский король Казимир III. По иронии судьбы, он погиб не в бою, а на охоте. Свое прозвище «Великий» Казимир получил за гигантский рост, но впоследствии эта добавка к имени закрепилась благодаря заслугам монарха на поприще управления государством

Казимир III Великий был дальновидным политиком и мудрым стратегом. Протяжённость границ польского королевства к концу его правления возросла в два с половиной раза, он построил восемьдесят новых замков и новые крепостные стены в двадцати семи городах. Да и сама Польша преобразилась в руках великого владыки: по словам хронистов тех времён, Казимир получил её деревянной, а вернул — каменной.

Сын князя Польши, а впоследствии и короля, Владислава Локетека из рода Пястов, Казимир родился 30 апреля 1310 года в местечке Коваль. Мать Казимира, Ядвига Гнезненская, была дочерью калишского князя Болеслава Набожного. Два старших брата будущего государя умерли, поэтому Казимир являлся единственным претендентом на трон. Был ли Даниил Галицкий первым украинским королём © credo.pro | credo.pro | Перейти в фотобанк

Иногда дети олицетворяют собой противоположность родителям. В случае с сыном короля Владислава явные отличия прослеживались не только во внешнем облике, но и в характере. Если Владислав Локетек отличался порывистостью и способностью к риску, то Казимир не действовал наобум без предварительного расчета и явной выгоды.

Будущий король Польши ещё при жизни своего отца участвовал в государственных делах и как воин, и как политик. В 21 год Казимир уже имел опыт управления западными областями королевства, а с девятнадцати лет сражался совместно с Владиславом Локетком против крестоносцев, пытаясь вернуть Куявию, историческую область на севере Польши.

В 1333 году король Владислав Локетек умер, и в возрасте 23 лет его сын унаследовал польский престол, будучи коронованным 25 апреля в Кракове под именем Казимира III. Примечательно, что два предыдущих Казимира из рода Пястов на польском престоле не были королями: Казимир I Восстановитель (1016-1058) и Казимир II Справедливый (1138-1194) носили княжеские титулы.

Территориальная разобщенность королевства Польского в начале правления Казимира III представляла собой удручающую картину: утрата поморских земель, разделение Мазовии между Богемией и немецкими рыцарями, присоединение Силезии к Богемии. Страна была окружена врагами, которые отнимали у неё город за городом, и регулярно грабили оставшиеся.

Внутреннее состояние государства было не менее плачевно: бесправие, грубое дворянство, угнетённый народ, отсутствие просвещения, заброшенные поля, застой в торговле.

По мнению польских историков, величие Казимира III заключается именно в том, что он, несмотря на свою молодость, сразу понял положение вещей и наметил единственное средство спасения летящего в пропасть государства — мир с соседями и внутренние преобразования. Как Галичина чуть не завладела Австрией. Четыре версии мотивов князя Даниила Перейти в фотобанк

Всё правление Казимира является длинным рядом мирных договоров: с венграми (1334 год), чехами (Первый Вишеградский съезд, 1335 год, Вишеградский мир, 1336 год), тевтонским орденом (Калишский мир 1343 год). При этом нельзя сказать, что Казимир легко шёл на уступки: он отдавал лишь земли, которые удержать не мог, не упуская случая завладеть теми, которые были плохо защищены.

Так, после смерти бездетного властелина Галичины и Волыни, титуловавшего себя «королём Руси» Юрия II Болеслава, Казимир в ходе войны за Галицко-Волынское наследство овладел большинством его земель, и склонил соседей (Венгрию и Литву) к признанию за Польшей нового приобретения.

Не исключено, что в последнем случае король Польши сам подтолкнул ход событий.

Ведь в 1338 году Юрий II Болеслав на встрече монархов в Вишеграде подписал соглашение, предусматривающее, что в случае бездетной смерти короля Руси власть над его владениями будет передана королю Казимиру III. Собственно, ничего удивительного в этом не было: Юрий II Болеслав был сыном князя Мазовецкого Тройдена I из рода Пястов. Именно это соглашение, по мнению ряда историков, и сыграло роковую роль в жизни последнего короля Галичины и Волыни.

Хотя считается, что Юрия II Болеслава отравили галицкие бояре, чтобы захватить власть в государстве, главным выгодополучателем от этого стал король Польши.

Войска под предводительством Казимира III заняли, разграбили и сожгли Львов уже через 9 дней после смерти Юрия II в марте 1310 года — а ведь для подготовки такого похода в те времена требовалось значительное время. При этом полякам, католикам и иностранным купцам разрешено было покинуть Львов со своим имуществом. Битва за Микророссию. Исторические корни украинского церковного сепаратизма © Public domain

Согласно Льву Гумилёву («Древняя Русь и Великая Степь»), Казимир занял Галицию, «не выпустив ни одной стрелы». Учёный задается вопросом: куда же девалась древняя русская доблесть и где новая пассионарность?

Отвечая на него, Гумилёв написал, что преодолеть инерцию древней, пусть и ослабевшей, системы всегда трудно. Поэтому новые этносы возникают на границах этнических ареалов, где исходные субстраты лабильны и неустойчивы. Но с тем же успехом они могут быть просто поглощены другой системой, которой для «Червонной Руси», как называли Галичину, стала Польша.

Главной ценностью, которая интересовала короля Польши в сокровищнице галицко-волынских князей, были даже не золото и серебро, а древние княжеские клейноды и королевская корона, которую в 1254 году прислал князю Даниилу Романовичу папа римский Иннокентий IV.

Король Польши трактовал королевство Русское как наследство Пястов, и пытался занять её именно как представитель этого рода. При этом самые близкие родственники Юрия II Болеслава по линии Пястов, князья мазовецкие Семовит и Казимир, от прав на «королевство Русское» отреклись, получив за это от Казимира денежное вознаграждение.

Уже под конец своей жизни в письме к патриарху Константинопольскому с ходатайством о возвращении в Галич православной митрополии, Казимир III писал, что «ранее Русью владели мои кровные родичи, которые умерли и осиротили край, поэтому я вошёл на Русь, и принял её во владение».

Правда, за владение Русью Казимиру III пришлось бороться ещё не один десяток лет, причём не столько с галицкой и волынской знатью, сколько с Литвой, на которую эта знать поставила.

Первыми галицкими городами, которые сначала де-факто (в 1341-м), а потом и де-юре (в 1345-м) вошли в состав Польши, стали Санок и Перемышль. Но останавливаться на этом король Польши не собирался: в 1346 году он добавил в свой титул слова «властелин и дедич Руси».

В 1348-м Казимир III заключил мирные договоры с чехами, Тевтонским орденом и Золотой Ордой, и в следующем году вновь начал войну за «королевство Русское». К концу 1349 года польские войска заняли практически всю территорию бывшего Галицко-Волынского государства, под властью Литвы оставались только Луцк и Подолье. День в истории. 4 апреля: Венгрия отдала Польше Королевство Русское © Public domain

Эту военно-политическую действительность Казимир III Великий зафиксировал при поддержке своего союзника, короля Венгрии Людовика I Великого.

Подписанный 4 апреля 1350 года в городе Буда документ, который стал следствием договорённости между монархами Польши и Венгрии, сыграл огромную роль в дальнейшей истории Польши и Руси.

В нём король Людовик и брат его Стефан официально заявляли, что имеют наследственное право на «Русское королевство», но уступают его в пожизненное владение Казимиру — однако, если у Казимира не будет сына, то и Польша и Русь перейдут во владение к Людовику. Если же у Казимира будет сын — то Людовик или его наследники сохраняют право выкупить Русь у польских королей за 100 000 флоринов. Кроме того, Венгрия гарантировала Польше военную помощь против крестоносцев и всех других — но только в вопросах «королевства Русского».

Со своей стороны, король Польши обязался следовать подписанным королём Венгрии постулатам на встрече с епископами и высшими светскими чиновниками Польши и всех её земель, которая состоялась 18-19 мая 1350 года в городе Сулейов.

Однако польско-литовская война за галицко-волынское наследство продолжалась.

Очередной её этап закончился перемирием осенью 1352 года, по которому вся Галицкая земля оставалась за Польшей, Литве отходила вся Волынская земля и Берестейские волости, а Кременец оставался спорным и нейтральным, им управлял наместник «от князей литовских и от короля». «Игра престолов» по-русски. Как Витовт, Эдигей и Тамерлан решили судьбу Восточной Европы © Public domain

24 июня 1355 года был подписан мирный договор (кстати, самый старый договор между королевством Польским и Великим княжеством Литовским), определивший территориальные приобретения сторон.

Этот мир продержался до 1366 года, когда после очередного успешного наступления польских войск на литовские владения в состав Польши окончательно вошла не только Галичина, но и почти вся остальная Волынь (князю Любарту оставалась только Луцкая область, да и то сильно урезанная с запада).

Событиям 1366 года посвящена картина «Повторное занятие Руси» известного польского художника Яна Матейко — из его пропагандистского цикла «История цивилизации в Польше».

На Руси Казимир III Великий внедрял все те нововведения, которые уже дали положительный эффект в Польше.

К примеру, Казимир с самого начала своего правления осознавал всю шаткость и неудобство обычного права, действовавшего в качестве закона в старой Польше, но только в после укрепления королевской власти и внутреннего объединения польских земель он смог объявить единый закон для всей Польши — известный как Вислицко-Пётрковские статуты (1346-47), или Статуты Казимира Великого. Статуты действовали и на территории подвластной Польше Руси, но были переведены с латинского на западнорусский язык только в 1423-1438 годах.

При Казимире Великом по всей Польше, в том числе и на Руси, полным ходом шло строительство церковных школ, причём обучение в таких заведениях не было сосредоточено исключительно на богословии, с успехом преподавались здесь и общеобразовательные дисциплины. День в истории. 2 декабря: Константинопольский патриарх назначает в Киев еще одного митрополита Всея Руси, который затем выбрал Москву

В 1364 году король основал в Кракове один из первых университетов в Европе, где основной упор также делался не на богословии, а на праве. Краковский университет существует и доныне, является самым престижным вузом страны — хотя и называется Ягеллонским (имя Казимира Великого носит заштатный университет в Быдгощи).

Для налаживания торговых путей король очистил дороги Польши от разбойных шаек, которые в большом количестве образовывались из дезертиров. Были сокращены поборы и увеличены земельные наделы за счёт пустырей, проведена денежная реформа, монетный двор был подчинён лично королю и содержание серебра в монетах строго контролировалось. Шляхетское сословие было ограничено в своевольном отношении к холопам, за что Казимира Великого называли «холопским королём».

Известный польский хронист Ян Длугош зафиксировал и раздачу народу хлеба из королевских закромов, по мотивам этого события написано стихотворение русского поэта Якова Полонского «Казимир Великий» в котором есть такие строки:

«Уж на хлеб, — должно быть к урожаю, —

‎Цены, что ни день, растут, растут…

Только паны потирают руки —

‎Выгодно свой хлебец продают»…

Не успел он кончить этой песни:

‎«Правда ли?!» вдруг вскрикнул Казимир,

И привстал, и, в гневе, весь багровый,

‎Озирает онемевший пир…

Поднялись… дрожат… бледнеют гости.

‎«Что же вы не славите певца?!

Божья правда шла с ним из народа —

‎И дошла до нашего лица…

Завтра же, в подрыв корысти вашей,

‎Я мои амбары отопру…

Вы… лжецы! глядите: я, король ваш,

‎Кланяюсь, за правду, гусляру!..»

И, певцу поклон отвесив, вышел

‎Казимир, — и пир его притих…

«Хлопский круль!» в сенях бормочут паны…

‎«Хлопский круль!» лепечут жены их. Витовт и его «Ostpolitik». Как литовский князь завоевывал друзей и оказывал влияние на «Диком Востоке» © картина Яна Матейко | картина Яна Матейко | Перейти в фотобанк

Однако куда больший интерес у писателей вызывала любвеобильность Казимира Великого, особенно его легендарная любовница-еврейка Эстерка. Их роман стал одной из главных тем польской литературы на идиш, поскольку он символизировал счастливый союз поляков и евреев (по некоторым данным, у знаменитых любовников даже были дети).

Достоверно неизвестно, существовала ли Эстерка на самом деле, но в этой истории отразилось действительно благосклонное отношение Казимира Великого к еврейской общине в Польше, благодаря чему евреи — в том числе и на Руси — получили различные привилегии.

Правда, справедливости ради стоит отметить, что Казимир Великий отличался национальной и религиозной терпимостью, привилегии при нём имели и немецкие колонисты, и армянские торговцы.

В разных версиях легенды встреча польского короля и Эстерки происходила в разных польских городах, однако если их роман и имел место, то в Казимеже (Кузмир на идише) — маленьком городке на берегу Вислы, славившемся своей богатой еврейской общиной (сегодня район Кракова).

Русский писатель Фаддей Булгарин в своём рассказе «Эстерка» (1828) попытался выйти за рамки любовной истории: в его версии любовницу короля осудили на смерть сами евреи во главе с раввином, то есть Булгарин провёл прямую аналогию с судом над Христом.

Правда, привели к смерти 60-летнего и вполне здорового короля Польши не любовные похождения, а ещё одна его страсть — охота. «Черный лебедь» из Китая: что общего у коронавируса и Великой чумы XIV века © commons.wikimedia.org, Public Domain/Museo del Prado/Pieter Bruegel | Перейти в фотобанк

В ноябре 1370 года в окрестностях города Влощова король решил поразить копьем крупного дикого кабана. Но зверь оказался более ловким, чем польский монарх: кабан бросился на короля и разодрал его бедро своими устрашающими клыками. Поскольку охота проводилась вдали от населённых мест, никто не смог обеспечить раненому королю соответствующую медицинскую помощь.

По дороге в Краков король Казимир III Великий скончался.

Он не оставил после себя наследников, и династия Пястов на польском престоле закончилась. Однако наследством польского короля, которого считают величайшим правителем Речи Посполитой после Болеслава Храброго, стала Русь, которой Польша владела до своего исчезновения с карты Европы в конце XVIII века.