Как Путин и Трамп у Зеленского встречу на Эльбе «украли»

25 апреля в преддверии окончания Великой Отечественной войны случилась очередная круглая дата - 75-летие встречи американских и советских войск на Эльбе. Кремль и Белый дом выступили по этому поводу с совместным выдержанным в самых доброжелательных тонах заявлением. И тут на раздались голоса возмущения

За океаном отличился Дэвид Фрум — бывший спичрайтер президента Джорджа Буша младшего, а ныне главный редактор одного из знаковых американских журналов для интеллектуалов «The Atlantic». Ничтоже сумняшеся он заявил в своём твиттере:

«Это ещё один кусочек в картинку как Путин управляет Трампом. Советские подразделения, встретившие американские войска на Эльбе 25 апреля 1945 года, входили в 1-й Украинский фронт. Почему Трамп не выпускает совестный меморандум по поводу 75-летия этой знаменательной даты с президентом Украины Зеленским? Ах, ну да. Потому что президент Зеленский по-прежнему наказан президентом Трампом за то, что не предоставил компромат на семью Байдена».

Поведение бывшего спичрайтера американского президента поражает. Если он знает, что фронты в Красной Армии формировались по географическому принципу, а не по национальному, и ещё за полтора года до Эльбы 1-й Украинский фронт назывался Воронежским, то, значит, он специально вводит читателей своего твиттера в заблуждение. Кстати, о том, что ситуация обстоит именно так, 800 из них его тут господина Фрума проинформировали.

Если же он обвинил своего президента в ангажированности, ссылаясь на непроверенный факт (а проверить его легко, хотя бы в той же англоязычной википедии, там есть статья о 1-м Украинском)… то что же это тогда за главный редактор такой? Остаётся только посочувствовать читателям и подписчикам журнала для интеллектуалов «The Atlantic».

Из Украины «долгим» эхом Фруму ответил в фейсбуке «сбитый лётчик» украинской политики бывший глава украинского МИДа Павел Климкин: Как печенеги и половцы Русь терзали © Public domain

«Вот я не понимаю, почему все как воды в рот набрали. Легендарная фотография, обошедшее мир: 25 апреля 1945 года, украинец Александр Сильвашко встречает американца Робертсона. 25 апреля 2020 года Путин и Трамп подписали совместное заявление об этом, позволяя России монополизировать победу во второй мировой. Это примерно как история с печенегами и половцами, только в сто раз хуже: присвоить всё себе, создавая скрепы внутри России, а теперь и в мире. Свою историю нужно защищать без какой-либо «политкорректности». Чем больше мы будем молчать, стараясь не раздражать Россию, тем больше нашего прошлого будут у нас красть».

Если с американцем Фрумом возникают какие-то вопросы, то с уроженцем русского города Курска и выпускником московского института паном Климкным всё понятно — ему очень хочется вернуться на вершину украинской политической «пищевой пирамиды», чтобы вкусно кушать и уверенно смотреть в будущее. Ради этого он готов забыть, что вот уже много лет украинская власть называет Красную Армию — армией-оккупантом, и ставит знак равенства между нею и вермахтом.

Также алчущий постов и доходов Климкин предпочитает не помнить, что современная Украина видит себя наследницей бойцов ОУН-УПА и дивизии СС «Галичина», то есть тех, с кем 1-й Украинский фронт непосредственно воевал в Полесье, на Волыни, громил под Бродами. Можно вспомнить, например, что командующего фронтом генерала Ватутина смертельно ранили не кто иные, как бандеровцы, а их идейные наследники теперь упорно «воюют» в Киеве с его памятником. Нелепая трагедия или зловещий план? Как на самом деле погиб генерал Ватутин © РИА Новости, Павел Гапочка | Перейти в фотобанк

Замечание украинского политика наглядно демонстрирует сложившийся в голове современного украинского общества оксюмрон. С одной стороны, подавляющее большинство современных украинцев — потомки и родственники 7 миллионов воевавших в Красной Армии бойцов, и им как-то подсознательно неприятно, что великие деяния их предков теперь с ними как-то не ассоциируют. Ещё совсем недавно они ходили 9 мая на военные парады, и были уверены, что праздник этот отмечать надо именно так, и именно в это день, а не 8 мая, как это делают во Франции или в Англии.

С другой стороны, официальными украинскими героями теперь числятся совсем другие люди — бойцы УПА и солдаты из коллаборантных подразделений на службе Третьего Рейха, таких как, например, дивизия СС «Галичина». И множество (если уже не большинство) украинцев с пеной у рта доказывают, что именно вот это были настоящие герои страны, а вот те воевали за «совок», а не за Украину. Глядя на такие их героестрадания непроизвольно вспоминается известный анекдот: «Рабинович, определитесь наконец. Или крестик снимите, или трусы наденьте».

Но такая нелогичность поведения современных украинцев их самих как-то совсем не смущает. Ярким тому доказательством — 7 тысяч отметок «нравится» под сообщением Павла Климкина в Фейсбуке и сотни одобрительных комментариев. Как же — на фотографии журнала «Life» заснят украинец», а победу «кляті москалі» приписали себе. Зрада!

А давайте присмотримся к этому советскому лейтенанту-украинцу попристальней. День в истории. 17 января: 75 лет назад Варшава была освобождена от нацистов © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

Александр Сильвашко. Родился в 1922 году в Киевской области в селе Кавуновка Шполянского района. К июлю 1941 года, когда война пришла на его родную землю, 19-летний Саша работал… в райкоме комсомола. То есть имел непосредственное отношение к Коммунистической партии Украины, к той самой КПУ, которую украинские власти запретили в 2015 году.

Потом молодой парень попал в оккупацию, пережил все её ужасы, ушёл в партизанский отряд. То есть воевал в формировании, которое для современных героев Украины бойцов ОУН-УПА было откровенно враждебным.

В декабре 1942 года Александр принял присягу в Красной Армии и далее до самой Германии служил в пулемётном взводе 8-й стрелковой роты 173-го стрелкового полка (сп) 58-й стрелковой дивизии. Воевал на Дону, сражался за Днепр, форсировал Буг. Получил два ранения и один раз контузию, но, видимо, все они оказались не слишком тяжёлыми, так как далеко лечиться его не отправляли, и ему каждый раз удавалось возвращаться в свой родной взвод.

Наконец 24 апреля 1945 года 173-й сп подошёл к немецкому городу Торгау. Командование предупредило всех командиров батальонов и рот, что возможна встреча с американскими союзниками. Но Второй фронт до сих пор всем казался эдакой эфемерной субстанцией, что никто всерьёз это предупреждение не воспринял.

Взвод лейтенанта Сильвашко находился на передовых позициях. Немцы начали обстрел, пришлось окопаться и выслать разведчиков. Через Краков на Освенцим. О мыле, абажурах и благодарности © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

25 апреля встретило солдат густым туманом. Под его покровом стрелковые роты вошли в восточную часть города и выбили оттуда противника. Когда туман над Эльбой рассеялся, прекратился и вражеский обстрел. Но это было ещё не всё. На взорванный мост с противоположного берега вышли несколько немецких солдат с повязками на рукавах, сигнализирующих, что они хотят сдаться.

Сильвашко с ещё одним автоматчиком пополз навстречу… и вдруг по ним с противоположного берега открыли шквальный огонь. Оба уцелели только чудом. Понятное дело, что после такого ко всему происходившему на противоположном берегу советские солдаты стали относиться с подозрением.

Тем временем с башни какого-то замка замахали странным самодельным флагом. Как было приказано, лейтенант выпустил две красные ракеты (американцы потом вспоминали, что ракеты были зелёными). В ответ командиру патруля 273-го пехотного полка 69-й пехотной дивизии 5-го армейского корпуса 1-й американской армии второму лейтенанту Уильяму Робертсону нужно было выпустить зелёные ракеты, но у него не было вообще никаких ракет.

Не увидев ответной реакции, Сильвашко приказал взводу открыть огонь, однако флагом продолжали махать. Тогда лейтенант приказал открыть огонь из приданной ему сорокапятки, и два снаряда один за другим понеслись в сторону замка. В 1,5 метрах от махавшего флагом брызнуло битым кирпичом. Он скрылся.

Спустя какое-то время на башне появился человек в тюремной одежде. Он закричал по-русски, что здесь американцы, а сам он русский из концлагеря, и чтобы прекратили стрелять.

Заключённый первым пересёк Эльбу по фермам взорванного моста и отправился дальше, в тыл. К реке приблизились четверо военных в какой-то незнакомой Сильвашко форме. В руках они держали самодельный флаг, цвета которого говорили о том, что они действительно американцы. Военные кричали: «Москоу, Америка. Донт шут». День в истории. 27 января: 75 лет назад освобождён нацистский лагерь смерти в польском Освенциме © РИА Новости, Ольга Игнатович | Перейти в фотобанк

Первым, кого на фермах взорванного моста в 15:30 встретил второй лейтенант Уильям Робертсон из советских солдат, оказался сержант Николай Андреев, погибший где-то неделю спустя при освобождении Праги. Так что пану Климкину можно успокоиться — этнический русский, а не украинец, первый пожал посреди Эльбы руку американцу, хотя тем парням в то время на их собственные национальности было откровенно наплевать.

Советские солдаты принесли трофейный шоколад, шнапс, шампанское, американцы перебрались на восточный берег. Одни из пировавших ни черта не понимали по-русски, другие — по-английски, но им это было всё равно, потому что все понимали, что теперь войне точно скоро конец.

Сильвашко сообщил о встрече в штаб батальона. Тут же подъехали майор Анфим Ларионов и капитан Василий Неда. Советские офицеры и сержант Андреев вместе со своими американскими коллегами поехали сначала в штаб 1-го батальона американцев в Вурцене, затем в штаб 273-го полка в Требзене, где на фоне плаката с надписью «East meets west» («Восток встречает запад») фотографы и запечатлели советского и американского лейтенантов заключивших друг друга в объятия.

Это фото стало символом события и именно благодаря ему при словосочетании «встреча на Эльбе» чаще вспоминают гвардии лейтенанта Сильвашко, хотя были встречи и братания советских и американских солдат, которые произошли раньше по времени. Они просто не попали в объективы фоторепортёров, и потому не стали настолько известными.

Прежде стрелков из взвода Сильвашко, как это ему и положено, на американцев наткнулся пеший взвод разведки 173-го сп гвардии лейтенанта Михаила Чижикова. Он ещё на рассвете переправился на противоположный берег по фермам всё того же моста, зачистил оборонявшихся здесь немцев, вышел на западную окраину города, обнаружил здесь брошенный охраной концлагерь и оседлал дорогу, отрезав немцам путь отступления. Около 8-9 утра взводу повстречался американский дозор — четыре джипа по 3-4 человека в каждом. День в истории. 20 апреля: погиб самый молодой советский «смертник» из Донбасса © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

Километрах в 35 южнее Торгау на западном берегу Эльбы в 11:30 утра 25 апреля 6-я стрелковая рота 175-го сп 58-й сд гвардии старшего лейтенанта Григория Голобородько (уроженца Полтавской области) встретила патруль лейтенанта Бака Коцебу из всё того же 273-го пехотного полка 1-й американской армии.

Кстати, вполне может заявить свои «права» на Сильвашко Белоруссия. Когда Александр вернулся с войны, дома у него как такового не осталось: хату спалили немцы, они же убили мать. Первые послевоенные годы были голодными.

Сильвашко поехал менять вещи на продукты в Белоруссию, и тут ему предложили остаться работать учителем. Так и осел на новом месте недавний лейтенант, 50 лет учительствовал и директорствовал в ряде белорусских школ, и скончался в 2010 году (последним из всех участников тех событий) будучи гражданином совсем не ридной неньки, и даже не России.

Но в принципе все вопросы по национальности встретивших их на Эльбе солдат ещё в 1945 году сняли сами американцы.

На одном из мостов они вывесили два транспаранта, которые так же запечатлели вездесущие фотографы: «Американцы никогда не забудут подвига русских» и «Американский привет доблестным русским союзникам».

Нравится это кому-то или нет, но служивших в Красной Армии представителей всех народов и народностей как её противники, так и союзники называли русскими. Ну а современным правителям Украины совершенно никто не мешал сделать к этой знаменательной дате официальное заявление, и вспомнить об украинцах Сильвашко, Голобородько (кстати — почти однофамильце украинского президента), Ольшанском и многих-многих других.

Но это не вписывается в современную украинскую идеологию, а значит и нечего обижаться, что современная Украина — чужая на этом празднике жизни, оплаченном потом и кровью 7 миллионов солдат-украинцев.