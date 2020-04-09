На селекторном совещании по борьбе с коронавирусной инфекцией президент Владимир Путин выразил уверенность, что Россия справятся с нею также, как за тысячу лет справлялись с иными напастями. «И печенеги ее терзали, и половцы... - Победим и эту заразу» - резюмировал глава государства.

Прежде, чем исчезнуть с подмостков истории, печенеги и половцы пережили с русскими многое: от взаимной резни до династических браков. Это была настоящая степная «Санта-Барбара» — долгая, во-многом однообразная, но полная ярких страстей история.

Появление Руси на историческом театре народов, ее первые шаги по пути создания единого государства, из которого впоследствии вы тесно связано с целым рядом кочевых народов. Преимущественно, тюркоязычных.

Восточные славяне успешно привязали к себе мелкие народы — торков, берендеев, черных клобуков старых летописей. Но больше других мы помним два огромных племени, которые, сменяя друг друга, в течение двух с половиной столетий были соседями русов. Соседями беспокойными, часто опасными, жадными.

Это были печенеги и, сменившие их в русской истории, половцы.

Смерть приходит с востока

Ученые-востоковеды считают, что печенеги были частью одного из самых крупных тюркских союзов племен — огузов. То есть, их прямыми родственниками были предки нынешних турок, азербайджанцев, туркмен.

Печенеги появились по соседству с Русью в начале X века. Теснимые половцами (иначе именуемые кыпчаками или куманами), они в свою очередь, гнали на запад кочевников-венгров.

Племенной союз печенегов делился на две части. Первые кочевали в междуречье Волги и Днепра, а вторые кормились в степях между Днепром и Дунаем. Впервые русские с ними познакомились в пограничье, если верить летописям, в 925 году. Еще через 20 лет они пришли на Русь. Но набеги на славянские земли пошли сплошной волной примерно в 60-х годах того же века. «Мечи князя Святослава». Исторический миф из котлована ДнепроГЭС © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

Надо сказать, печенеги вели себя, как и большинство живущих разбоем, просто — пришли, увидели, награбили, убежали. Ничего другого от соседей им не было надобно. Хороших воинов-степняков быстро оценили. Стали приглашать в союзники.

Смотрите: в 968 году знаменитый киевский князь Святослав разгромил печенежские орды на подступах к Киеву. А двумя годами позже взял их со собой в большой поход на Дунай, где безуспешно воевал против византийцев. В битве при Аркадиополе (970) печенеги, державшие правый фланг русского войска, были заманены в ловушку и истреблены византийцами.

Примечательно, что другие печенеги, сидевшие на днепровских порогах, занимались тем же, чем несколько веков спустя займутся запорожские казаки.

Согласно «Всеобщей истории, обработанной «Сатириконом», и первые, и вторые «жили на берегах Днепра, воевали с татарами и с проезжими на большой дороге, били всякого, кто подвернулся под руки».

Эти степные пираты ухитрились угробить Святослава, возвращавшегося с малой дружиной из болгарского похода. Их хан Куря отличался своеобразным вкусом — узнав, кого он убил, приказал сделать из черепа грозного князя чашу, из коей и потреблял кумыс на пирушках.

Били, били — не добили

Печенегов приструнил сын Святослава Ярополк, но ненадолго. Как только его место на киевском княжем столе занял его сводный брат Владимир Великий, степняки начали чуть ли не жить под стенами русских городов.

Никоновская летопись утверждает, что в 990 году печенеги в большом количестве вторглись в русские пределы и «и много зла сотворили», но были наголову разбиты собранным Владимиром большим войском. По сообщению той же летописи, — мало кому из них удалось бежать.

Владимир воевал с ними упорно — в 992, 996, 998 годах разбивал наголову, но нельзя же окончательно покорить было себе всю степь, которая была огромным домом печенегов. Кроме того, их было невероятно много для тех скудных пищей веков. Поэтому хитроумный креститель Руси сумел уговорить печенегов делать набеги за Днестр и Дунай — дескать у болгар и венгров злата-серебра поболее будет. Опять же Византия под боком. Долгий путь к Богу. Крещёная русь до крещения Руси © Public domain

Беда наступила после смерти равноапостольного правителя Киева. Его многочисленные сыновья устроили такую междоусобную резню, что очень скоро привели в полное расстройство скудную экономику Древней Руси. Чем не преминули воспользоваться нарезающие круги над полумертвым государством, степные хищники.

Все проходит, прошли и печенеги

Печенеги годами осаждали многие города, раз за разом приходя за данью. На счастье к 1036 году, когда ханы решили привести к Киеву просто громадное войско, город защитил Ярослав Мудрый, пришедший из Новгорода. Он нанес налетчикам такое жестокое поражение, от которого те едва оправились.

Вскоре остатки орд печенегов ушли на запад, где в 1091 году были окончательно разгромленный византийско-половецким войском. И не просто разгромлены — по утверждению дочери византийского императора Анна Комнин, победители пустили под меч не только пленных печенегов, но и их семьи.

Этот геноцид и болезни сделали некогда грозный народ величиной, которой история могла пренебречь. Что она и сделала. Считается, что потомками печенегов могут считаться гагаузы, отчасти крымские татары и урумы или греко-татары, живущие на юге Донбасса.

Родственники-грабители

Печенегов из степей Придонья и Приднепровья выгнали половцы-кыпчаки — знаменитый народ давший имя Великой евразийской степи — Дэшт-ы-Кыпчак — «Половецкая степь». 1185: фальстарт князя Игоря © nashahistory.ru | nashahistory.ru | Перейти в фотобанк

С ними у русских тоже были непростые отношения. Еще более кровавые битвы и более тесные союзы, вплоть до родственных. Половецкие княжны были матерями многих русских князей, включая самого известного бойца, сразившегося с этим племенем, новгород-северского князя Игоря Святославича, оставшегося в истории благодаря летописям и «Слову о полку Игореве».

Попав в плен к своему родственнику хану Кончаку, Игорь женил на его дочери своего сына Владимира.

Половцы сыграли для раннесредневековой Руси примерно туже роль, что немцы для Российской империи, начиная с царствования Екатерины II. Их дочери были традиционно женами русских властителей всех калибров, а также купцов, дружинников. А сами половцы не раз были надежной опорой князей в качестве вспомогательного войска. Иной раз в битвах сходились русские дружины, а в составе обеих были половецкие наемники.

Эта коллизия сохранится в Южной Руси до XVII века, в котором казацкие и польские гетманы привычно нанимали в качестве подмоги татарскую конницу из Крыма. Иногда татары, не дождавшись билета на войну, шли просто грабить и жечь Русь. Все, в общем, по старому, печенежско-половецкому рецепту.

Не дождались поворота истории

Половцы были куда более культурным народом, чем печенеги. Они принесли русским множество новшеств из военного дела, особенно, в деле изготовления доспехов и оружия для тяжелой конницы. Собственно говоря, вся Европа, начиная с Византии именно у тюрков переняла этот вид войска. День в истории. 23 апреля: князь Игорь выступил в свой самый знаменитый поход © Public domain

Поэтому биться ними было трудней. Ведь половцы не только кочевали, но и строили крепкие укрепленные пункты на берегах рек, крепости, некоторые из которых несли в себе признаки постоянных населенных пунктов. Грубо говоря, тыл у половцев обеспечивался надежней.

Если бы они пожили в юго-восточном подбрюшье Руси еще столетие-другое, возможно, они стали оседлыми и основали государство в пределах скажем, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Ростовской, Волгоградской, Воронежской областей.

Бились жестоко

Первое столкновение русских и половцев датируется 1061 годом. Жертвой кочевников стало Переяславское княжество. С этих пор кочевники стали совершать частые набеги в пределы Руси. День в истории: 850 лет назад Киев захвачен и подвергнут разграблению © Public domain

Одно из крупнейших половецких вторжений на Русь произошло в 1068 году. На половцев пошли войной Изяслав, Святослав и Всеволод Ярославичи, правивших практический всей Русью. Увы, их войско потерпело сокрушительное поражение на реке Альте.

Две половецких армии атаковали русские княжества по обоим берегам Днепра. Под самим Киевом появился хан Боняк, а Тугоркан и хан Куря осадили Переяславль. Последних и ждало первое крупное поражение от русских.

19 июля 1096 года на реке Трубеж войско князей Святополка Изяславича и Владимира Мономаха разгромило неприятеля. Узнав о поражении Тугоркана, Боняк, уже успевший пограбить окрестности Киева и сжегший Печерский монастырь, спешно ушёл в степь.

Непрерывные войны шли около двадцати лет. Современный историк пишет:

«В 1107 году кочевники вновь перешли в наступление. В мае хан Боняк со своими конниками вторгся в пределы Переяславского княжества и осадил город Лубен. Мономах снова вынужден был защищать свою вотчину. Вместе со Святополком он пришёл на помощь осаждённым и на реке Суле атаковал половцев. На этот раз Боняк и его воины сопротивлялись недолго: они бежали, бросив обоз и добычу. Очередной раз был заключён мир, скреплённый двумя династическими браками: на дочерях хана Аепы женились сын Владимира Юрий и сын Олега Святославича Святослав. День в истории. 18 апреля: Украина впервые упоминается в исторических источниках © runivers.ru | runivers.ru | Перейти в фотобанк

Перемирие длилось недолго. Половцы готовили новый удар по Руси, но в этот раз Мономах их упредил. Благодаря вылазке в степь рати под началом воеводы Дмитра выяснив, что несколько половецких ханов собирают воинов в большой поход на русские земли, переяславский князь предложил союзникам самим напасть на врага.

На сей раз выступили зимой. 26 февраля 1111 года Святополк Изяславич, Владимир Мономах и их союзники во главе большой армии двинулись вглубь половецких кочевий. Войско князей проникло так далеко в степи, как никогда ранее — до самого Дона. Были захвачены половецкие города Шарукань и Сугров. Но основные силы хан Шарукан вывел из-под удара. 26 марта, надеясь на усталость русских воинов после долгого похода, половцы обрушились на союзную армию на берегах речки Салницы. В кровопролитной и ожесточённой битве победа вновь досталась русским».

Торговля решила их судьбу

Затем в истории Древней Руси началась очередная «замятня», в которой активное участие приняли вооруженные соседи.

С попеременным успехом русские князья нанимали половецких ханов для войны друг с другом несколько десятков лет. Как Галичина чуть не завладела Австрией. Четыре версии мотивов князя Даниила Перейти в фотобанк

В период с 1130 по 1170 годы половецкие орды приходили на Русь вполне легально. Условием участия на стороне того или иного князя была доля в добыче, право на взятие рабов. Обычная практика того времени по всей Европе.

А в 1170-1180 годах Киев принялся наводить порядок в экономике. Торговля на великом пути «из варяг в греки», а также через Волгу с арабским и персидским миром, приносила столь очевидную выгоду, что русские реши «подвинуть» половцев с торговых путей, на которых они сидели примерно также, как и их наследники, татары, позже. Даже на тех же местах — Изюмский шлях, Муравский шлях, Кальмиусская сакма.

Понятное дело, половцы рассчитывали на совсем другую жизнь. И понеслась вскачь последняя русско-половецкая война. Походы объединенных сил русских князей в 1180, 1181, 1184 годах нанесли половцам значительные потери, сдвинув из с части позиций в великой степи.

Одним из эпизодов этой войны был несчастный поход Игоря Святославича в 1185 году. Единственный несчастный из походов того времени. По итогам войны Русь отодвинула половцев (то, что от них осталось) за Донец и Дон.

Часть половцев откочевала в Крым, где с остатками печенегов, приняла участие в этногенезе тамошних татар. Другая часть на Кавказ, где, осев, они дали начало кумыкам и карачаевцам.

На поле Калки

Последний раз в русской истории половцы прозвучали на горьком поле битвы на реке Калке в нынешнем Донбассе. К тому времени, степняки серьезно «обрусели». Сказались многие династические браки. Достаточно сказать, что из четырех половецких ханов, пришедших на Калку, двое были православными христианами, а третий крестился в канун битвы. Был ли Даниил Галицкий первым украинским королём © credo.pro | credo.pro | Перейти в фотобанк

Но степной характер трудно спрятать: половцы первыми побежали под напором монголов Джебе и Субудая. Великий хан Котян побежал, бросив на произвол судьбы своего зятя Мстислава Галицкого, вместе с другими князьями умерщвлённого монголами после битвы.

Сам Котян в 1237 году с ордой в 40 тысяч сабель ушел к венграм. Там он и его воины приняли католицизм, но через два года неудачливый хан был убит подозрительными мадьярами. В ответ половцы отреклись от новой веры и перешли под руку болгарского царя Коломана, став каплей в крови будущего болгарского народа.

Печенеги и половцы сыграли заметную роль в истории древних русов. Они приучили его воевать и заставили ценить единство. Эти тюркские народы задолго до турок принесли в русский язык множество тюркских слов, ставших со временем частью русской исторической лексики.