Адъютант генерала Харькова. Красный суперагент в жизни и в кино

7 апреля 1970 года состоялась всесоюзная телепремьера пятисерийного сериала «Адъютант его превосходительства». Сегодня, пол века спустя, его назвали бы мини-сериалом, а той весной остросюжетная картина, повествующая о приключениях красного разведчика, внедрившегося в штаб белой добровольческой армии, мгновенно стала культовой.

Шедевр из вторсырья

Как водится, признаком народности фильма стало растаскивание его на цитаты, самые узнаваемые из которых пользуются популярностью и по сей день: «Пал Андреич, вы шпион?», «Так это ты Мирона убил?», «Лампу прикрути — коптит». «Коммунистический Христос». Как в Киеве закалялись Алов, Наумов и Лановой © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

Фильм Евгения Ташкова, который успел к тому времени снять пару шедевров («Приходите завтра» и «Майор Вихрь») имел невероятный успех несмотря на то, что сценарий, с которым он начал работать, по его же словам был просто ужасен.

Ташков позже вспоминал, что и повесть Игоря Болгарина и Георгия Северова, и сценарий по ней, были написаны просто по-графомански. Пришлось перерабатывать и переписывать, убирая одни и добавляя другие куски. Ташков не хотел было даже вставлять имена соавторов в титры фильмы, но они подняли шум, пришлось уступить.

То есть, «Адъютант его превосходительства» — по сути фильм Ташкова от А до Я, просто сделан по мотивам повести.

Так в литературе случалось часто, начиная с Мольера, который порой просто перелицовывал комедии никому нынче не известных драматургов, создавая шедевры под своим именем. «Я беру свое добро там, где нахожу», — говаривал великий комедиант.

Нестандартный кадровый подход

Но, конечно, у нашего мини-сериала и кроме режиссерской работы было множество составляющих, сделавших его культовым, любимым многими поколения советских людей. Во-первых, конечно, блестящий актерский состав. Набрать «звезд» в то время было не сложно, их было много. Талант режиссера сказался в подборе и расстановке актеров по ролям, проявился в парадоксальных на первый взгляд решениях.

Взять хотя Анатолия Папанова в роли батьки Ангела (кстати, исторический «Ангел» был парнем 22 лет от роду). Революция с цыганами и канканом: «Опасные гастроли» 40 лет спустя © кадр из фильма "Опасные гастроли"

Он ведь к тому времени был уже знаменит многими ролями, но прежде всего, свои Серпилиным в «Живых и Мертвых». Хорошо знавший войну, едва уцелевший после тяжелого ранения, полученного где-то между Краматорском и Изюмом, бывший сержант Папанов дал советскому военному кино правдивейший образ умного и стойкого командира.

И вдруг — перевоплощение в главаря бандитов! И какое богатое. Это был Лелик из «Бриллиантовой руки», только по-настоящему кровавый и жестокий, отнюдь не карикатурный. И снова — попадание в точку вместе с тачанкой, на которой написано «бей красных пока не побелеют, бей белых, пока не покраснеют».

Сколько их, таких «батек», поймавших кураж, грабивших налево и направо, пьяневших от безнаказанности и временной всесильности («Я тут могу хоть сто лет воевать») гуляло по Югу России в том самом 1919, в котором происходит действие фильма.

Но, безусловно, главной находкой Ташкова стал Юрий Соломин в главной роли адъютанта командующего Добровольческой армией генерала Ковалевского, прообразом для которого послужил, конечно, знаменитый военачальник белых, реальный командующий этой армией генерал Май-Маевский.

Забавно, что изначально Соломина готовили на роль капитана Осипова из белой контрразведки, которую в итоге блестяще сыграл Константин Желдин (Холтоф из «17 мгновений весны»). А капитана Кольцова должен был сыграть «бекас» Михаил Ножкин, только что прогремевший в «Ошибке резидента». Худсовет любил Ножкина, и считал, что у Соломина недостаточно белогвардейское лицо. Ташков его все-таки отстоял.

Несколько лет спустя оба актера сыграли в «Хождениях по мукам». Ножкин, конечно, классический «беляк» Рощин в добровольческом мундире, но и соломинский Телегин в этом же мундире не смотрится чужим. Кстати, таким образом Юрий Мефодьевич снова сыграл красного разведчика, фланировавшего по белым тылам.

Правда жизни

Правдивость и натуральность снятого киноматериалы делали «Адъютант» почти документальным фильмом. Особенно, глядя из сегодняшних хипстерских времен.

Авторы фильма не забыли, что к моменту начала съемок, прошло всего полвека, отделяющих кино от реальных событий гражданской войны. Не было проблем ни с одеждой, ни с мундирами, ни даже с лицами актёров — цивилизация не успела наложить лоск на внешность людей того времени. Две стороны партизанщины в Крыму: разноцветная и межнациональная © IWM | IWM | Перейти в фотобанк

Актёры играли своих отцов и старших братьев. Многие сцены снимались просто на натуре — в Киеве и Харькове, как раз там, где все и происходило. Особенно много было отснято в историческом центре Киева.

Грубо говоря, некоторые серии фильма могут служить путеводителем по Старокиевской горе и ее окрестностям. Большинство киевских сцен сняты там, начиная с Андреевского спуска, Десятинной и Владимирской улицы, и ниже — по всяким там Боричевым токам и прочим переулкам. Кстати говоря, многие мизансцены можно и сегодня снимать там же — как ни странно в тех местах Киев изменился не очень сильно.

Многие события сериала происходят в Харькове. Правда, там сняты в основном статичные эпизоды. Немного снято в Ялте, в основном сцены, связанные с морем в заключительной серии. Но и по сей день ялтинские экскурсоводы показывают места, где работала съемочная группа «Адъютанта».

Удачливый рассказчик, адъютант Май-Маевского

Конечно, сегодня в большей степени, чем пол века назад, многие задаются вопросом, насколько правдивы события фильма?

В целом придраться не к чему. Если смотреть на большие события 1919 года.

В основном претензии можно предъявлять к личности капитана Кольцова. Прототипом послужил капитан Павел Макаров, действительно бывший адъютантом Май-Маевского. Его превосходительство «генерал Харьков» © Public domain

Был или он разведчиком красных? Едва ли. Известно, что информация, которую большевики получили от него, не была сколько-нибудь ценной в том смысле, который придается ей в фильме. Скорей всего, Макарова банально купили в свое время. Потом он был разоблачен, приговорен к расстрелу, бежал из севастопольской крепости и партизанствовал в горах Крыма.

После «гражданки» он накатал книгу, которая так и называется — «Адъютант его превосходительства». Главный вывод из нее можно сделать такой — автор наверняка был потомком барона Мюнхгаузена. При этом, потомком малограмотным, но обладающим от природы богатым воображением и языком без костей.

Убедиться в этом может любой, кто прочтет книгу Макарова. Издана она в 1927 году, не содержит никаких стилистических изысков, однако же выдержала за два года сразу пять изданий. В том числе и потому, что была невероятно занимательна — рассказчик бывший адъютант командующего Добровольческой армией Май-Маевского был превосходный.

Вся книга — сплошной экшн, автор не дает читателю ни минуты передышки. На это, видимо, и купился в свое время Игорь Болгарин, который во время Великой Отечественной партизанил с Макаровым снова-таки в Крыму.

Такое не переснять

Сделали ли фильм хуже от использования слабого первоисточника? Буденновцы против марковцев. Как на Донбассе погибла элита Белой гвардии © Public Domain

Едва ли. Для кино многие макаровские сюжеты стали находками. Тем более, что Евгений Ташков, как мы уже сказали, написал на основе книги собственный сценарий.

О том, что он сильней книги может говорить судьба остальных книг Болгарина и Северского о лихом красном разведчике капитане Макарове. Они накатали их аж восемь штук. Но ни одна из них не имела ни грана того успеха, который выпал на долю «Адъютанта его превосходительства».

Не могу не удержаться, и не заметить, что сегодня никто из режиссёров не берется переснимать это кино, хотя с многими советскими фильмами нынешние компиляторы от кинематографа уже расправились таким образом. Нельзя, конечно, взять красного разведчика Кольцова и сделать из него мерзавца-шпиона. А из палачей деникинской контрразведки Щукина и Осипова сделать белых рыцарей без страха и упрека.

Это будет уже другое кино, как и другая жизнь, сменившая тридцать лет назад ту, за которую сражались положительные герои фильма.