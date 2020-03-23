Война до Киева довела. Боевой путь легендарного снайпера

Под стальным листом, выдав «лёжку» вражеского снайпера, блеснул оптический прицел. Сержант Николай Куликов осторожно, имитируя поведение опытного стрелка, приподнял одетую в каску голову-муляж. Выстрел: каску пробила пуля. Куликов рухнул на дно окопа. Немецкий снайпер вопреки всем наставлениям, высунул из-под листа пол головы и тут же рухнул убитый

История эта началась ровно 105 лет назад на Урале. 23 марта 1915 года в избушке лесника Еленовского сельсовета Агаповского района Южно-Уральской (современной Челябинской) области. Здесь в семье таёжных охотников-промысловиков родился мальчик Вася Зайцев. Мать очень расстроилась, обнаружив у ребёнка два зуба: по местным поверьям в будущем его должны были растерзать дикие звери.

Внук охотника

Уже с десяти лет дед Андрей, у которого Вася ходил в любимчиках, смастерил внуку лук и стал обучать промысловой науке: разбираться в следах, уметь выслеживать зверя, незаметно подкрадываться к нему, делать засады и метко стрелять. Уже с младых ногтей в мальчика намертво вколачивалось правило: один выстрел — один труп. Когда Вася смог незаметно подобраться и заарканить дикого козла, дед на радостях подарил внуку «берданку» 20-го калибра.

Отец — Григорий Андреевич, ветеран Первой мировой, напутствовал сына: «Расходуй патроны экономно, учись стрелять без промаха. Это умение может пригодиться не только на охоте за четырёхногими…». День в истории. 17 мая: под Харьковом началась Сталинградская эпопея © РИА Новости, Анатолий Гаранин | Перейти в фотобанк

В 1931 году 16-летний Вася Зайцев отправился на строительство крупнейшего в стране Магнитогорского металлургического комбината. Здесь он окончил курсы бухгалтеров, устроился на работу. Одновременно юноша посещал стрелковые курсы, где хорошо изучил винтовку Мосина — безотказную «трёхлинейку».

Через шесть лет Василия призвали в армию и отправили служить во Владивосток на Тихоокеанский флот. Парню хотелось освоить настоящую военную специальность, а его, как наиболее грамотного «засунули» в писари. От отчаяния, чтобы его перевели в обычные матросы, Зайцев как-то написал в одном из документов нецензурное слово, но в результате добился обратного эффекта: его «сослали» счетоводом на базу в бухту Преображения, где он дослужился до начальника финчасти и получил звание старшины 1-й статьи.

Но вот началась война.

Требуя отправить его на фронт, Василий писал рапорт за рапортом, но целый год все его усилия были напрасными. Только летом 42-го, когда противник уже дошёл до Волги, Зайцева зачислили в команду морских пехотинцев и отправили сначала на Урал, где моряками пополнили потрёпанную в боях 284-ю стрелковую дивизию (сд), а затем — в Сталинград. Василия с его бухгалтерской специальностью сначала не хотели брать ни в одно подразделение, но затем всё-таки зачислили связным пульроты 2-го батальона 1047-го полка.

Сталинград

От разрушенного ж/д моста к Волге полк добирался пешим строем под аккомпанемент далёкой канонады. Над Сталинградом густой пеленой висели багровые тучи и полыхало зарево. Моряков начали готовить к будущим боям. Им выдали пехотное обмундирование, из флотского на себе разрешили оставить только тельняшку, прозванную на флоте «морской душой». Затем опытные командиры провели ускоренный курс рукопашного боя.

В фильме Жан-Жака Анно «Враг у ворот», где главным героем является как раз Василий Зайцев, переправа 284-й сд показана гротескно с использованием всего «джентльменского» набора западных «штампов» об СССР, Красной Армии и боях в Сталинграде. Комиссары с наганами «наголо» гонят как стадо на баржи и буксиры перепуганных солдат, орут в «матюгальники». Рядом знаменосцы, видимо, для поддержания у «пушечного мяса» боевого духа размахивают кумачовыми флагами. Волга «кипит» от разрывов бомб и снарядов, полк сразу же начинает нести большие потери. Пламенный герой Михаил Паникаха: от Днепропетровска до Сталинграда © commons.wikimedia.org, Беляев Павел Федорович

На самом деле, ничего подобного не было.

Морякам пригнали изрешечённую баржу и катер. Они быстро законопатили борта, загрузили боеприпасы, взяли на буксир все имеющиеся лодки и шлюпки, плюс закрепили на кнехтах верёвки с привязанными к ним бочками и досками, за которые ухватились те, кому не хватило места. Ночью катер отбуксировал баржу к правому берегу. Ни один разрыв снаряда, ни одна миномётная мина не потревожила переправу — её просто никто не заметил.

«Трэш» начался уже на берегу.

Моряки высадились в районе нефтеналивной базы, между огромными цистернами которой засели вражеские автоматчики. До утра советские роты скапливались на берегу, но с рассветом немцы начали обстрел: с левого берега ответили «катюши».

Командиры повели полк в атаку. Заметив наших солдат среди заполненных нефтепродуктами баков, немцы открыли по ним массированный огонь. Баки заполыхали. Чтобы не сгореть в огне, бывшие моряки бросились вперёд, на ходу срывая с себя горящую верхнюю одежду, в огне и дыму замелькали полосатые тельняшки…

Этот момент есть в фильме Фёдора Бондарчука «Сталинград» (2013). Только у него показаны зачем-то бегущие горящие стрелки, и никакого намёка на моряков: а было всё немного не так — в горящем обмундировании не повоюешь. Василий Зайцев, например, сорвал с себя всю одежду. Солдаты шли в атаку практически (а иногда и полностью) голяком. Немцы не выдержали их натиска (а может просто испугались чего-то) и отступили к метизному заводу. «Матч смерти». Что на самом деле случилось в Киеве в августе 1942 года © кадр из фильма "Матч" / Kinopoisk.ru

Вспомнив свои детские навыки, Василий пробрался на заводскую территорию и обнаружил лаз в токарный цех. Одна часть его роты, командовал которой старший лейтенант Василий Большешапов, отвлекла немцев, а вторая незаметно подкралась и закидала врага гранатами.

Так закончился первый день Зайцева в Сталинграде — 22 сентября 1942 года.

Всю следующую неделю 1047-й полк, тая на глазах, сражался за метизный завод. Днём немцы, используя численное преимущество захватывали его цеха. Ночью, используя панический страх немцев перед рукопашной, советские роты отбрасывали их обратно.

Однажды Василия завалило взрывом в блиндаже. Он пришёл в себя ночью, в окружении убитых товарищей, придавленный брёвнами и полузасыпанный землёй. Когда он прокопал лаз наружу, то обнаружил, что оказался у противника за спиной. Достав из блиндажа оставшиеся гранаты, он забросал ими немецкие пулемёты и тем самым помог своим снова отбить заводскую контору.

Охота

Вскоре фронт немного стабилизировался.

Зайцев подобрал себе «трёхлинейку» и стал ходить на «охоту» в соседний овраг Долгий, в котором брали воду немецкие водоносы. Ещё быстро вырос до 40 убитых врагов. Командование меткого стрелка заметило и отметило — 16 октября он первым из полка получил боевую награду — медаль «За отвагу». Тогда-то он и сказал вручавшему её командующему 62-й армией генерал-лейтенанту Василию Чуйкову высеченную ныне на Мамаевом кургане фразу: «Отступать некуда, за Волгой для нас земли нет!» Часовой киевских ворот: одессит Николай Трусевич и «Матч смерти» © chernomorets.odessa.ua

В этот же день на участке 284-й сд и соседних дивизий немцы начали новое наступление.

В ротах оставалось по 20 человек, поэтому особых потерь массированный обстрел и бомбёжка не нанесли. Но затем в наступление перешла вражеская пехота. Первую атаку стрелки отбили огнём пулемётов, втору — гранатами, а затем началась рукопашная. Немецкий гренадёр воткнул в спину Зайцеву плоский штык своего «маузера». Позже врачи сказали Василию, что ему невероятно повезло — в момент удара сердце сжалось, и сталь прошла ниже. Лежащего в беспамятстве солдата отнесли в медпункт. Тут он пришёл в себя и самостоятельно пошёл на перевязку.

Василий не знал, что ранен, это обнаружилось случайно. Ему наложили ещё одну повязку, после чего он вернулся на метизный завод и в тот же день перебил из винтовки вражеский пулемётный расчёт. Ночью роты отбили заводские цеха обратно.

Атаки потом продолжались ещё пять дней, пока немцы наконец не угомонились. 21 октября началось позиционное противостояние и путь Василия Зайцева к славе — ему вручили его первую снайперскую винтовку.

Командование дивизии озаботилось борьбой с так называемыми «кочующими» пулемётами немцев. Перед Василием поставили задачу — подготовить группу снайперов, которая прикрывала бы наступление наших солдат и ликвидировала вражеских пулемётчиков.

Начался отбор кандидатов и отработка приёмов, которые в наше время являются классикой мирового снайпинга. День в истории. 16 марта: родился «одесский Маресьев» © ЦГАКФФД | ЦГАКФФД | Перейти в фотобанк

Врагов пытались убивать так, чтобы их оружие оставалось за бруствером: появлялась возможность ликвидировать ещё и того, кто за ним потянется. Вести огонь старались утром, когда всходившее на востоке солнце бликами оптики выдавало вражеских офицеров, наблюдателей, корректировщиков и снайперов. Больше двух выстрелов с одной «лёжки» не делали. Для выманивания вражеских снайперов активно использовали одетые в красноармейскую форму чучела. С ними для правдоподобности разыгрывали целые сценки: эдакий своеобразный кукольный театр для одного обречённого зрителя.

Вскоре группа Зайцева уже насчитывала семь человек, которых солдаты в шутку прозвали «зайчатами». Но немцам с их появлением стало не до шуток.

Зайчата

Начиная с 24 октября, на Мамаевом кургане группа умудрилась четыре дня удерживать участок фронта, на котором до этого сражалась целая рота. Особенно эффективными оказались действия краснофлотца Александра Грязева, который бросками гранат умело срывал вражеские наступления. Остальные прикрывали его огнём автоматов и пулемётов: курган был просто усеян оружием.

Снайперские винтовки использовались, чтобы не подпускать вражеских солдат к ручью — единственному здесь источнику воды. Сами «зайчата» добывали воду и харчи, обирая убитых ими немецких солдат. Наконец пришла смена — рота штрафников. Легенда советской морской пехоты: Дуся - Чёрная смерть © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

Накануне вражеский снайпер убил Александра Грязева, а потому Зайцев задержал группу, чтобы отомстить. Он вычислил, что немец прячется на разбитой артиллерийской позиции и стреляет через гильзу без дна, используя её как пламегаситель. «Зайчата», используя чучело, вызвали его огонь, а после чего Василий хладнокровно «положил» ему пулю в голову.

Снайперы устроили на Мамаевом кургане лёжки на возвышенностях, с которых отдельные участки вражеских траншей хорошо просматривались вдоль. Дождавшись крупной «дичи», они уложили залпом трёх офицеров и снайпера, прибывшего взамен убитого накануне, после чего перебили прислугу вражеской артбатареи.

С кургана Зайцева перебросили на завод «Красный Октябрь». Ему поставили задачу ликвидировать вражеского снайпера, который убил здесь трёх солдат и ранил замкомбата.

Немец прижал Василия огнём к земле, да так, что тот не мог пошевелиться. Тогда он крикнул своему напарнику, чтобы тот взял осколок зеркала и ослепил вражину солнечным зайчиком (этот момент показан в фильме «Враг у ворот»). Благодаря уловке, Зайцеву удалось выскочить из-под огня. В качестве «алаверды» наши снайперы залегли на пути отхода противника в тыл, и уничтожили и его самого, и его напарника.

Однажды одного из «зайчат» немецкая разведгруппа захватила в плен. Зайцев и его снайперы устроили засаду на пути её вероятного отхода. В результате товарища они освободили, врагов перебили, и даже взяли одного «языка», но при отходе пулемётная очередь разнесла ему череп. Объяснениям Василия не поверили, решили, что это был самосуд, и в качестве наказания опять «сослали» на Мамаев курган.

Здесь Василий ликвидировал ещё одного вражеского снайпера. Он прятался за пулемётным щитком от «максима», где его без миномётов было не достать. Зайцев терпеливо несколько часов ждал, пока враг неосторожно «подставится», и пристрелил, когда тот допивал свой утренний кофе. День в истории. 25 июля: застрелен глава бандеровцев на востоке Украины © commons.wikimedia.org,

Немцы атаковали наши позиции на кургане.

Василия вместе с его помощником засыпало в блиндаже, который за потери прозвали «Кровавым». Когда они прорыли лаз наружу, оказалось, что в траншеях закрепились немецкие пулемётчики, вражеский офицер и несколько автоматчиков, а основные силы немцев идут вниз по восточному склону в атаку. Зайцев и его помощник перебили тех, кто был в траншее, после чего открыли огонь в спину наступавшим из вражеского пулемёта и снайперской винтовки.

Атака была сорвана, 1047-й полк восстановил своё положение на Мамаевом кургане, а Василий получил тяжёлую контузию. За 110 побед и 11 подготовленных снайперов реабилитировавшегося Зайцева наградили орденом Красного Знамени.

Поединок

Вскоре произошёл снайперский поединок, вокруг которого выстроено всё действие американского фильма «Враг у ворот» и российского «Ангелы смерти» — разведчики 284-й сд добыли языка, который сообщил, что за ликвидацию Зайцева немцы взялись всерьёз.

Маршал Чуйков вспоминал после войны: «Когда допрос заканчивался, (пленный) немец сказал, что из Берлина прибыл руководитель школы снайперов майор фон Кёнингс, в своё время личный телохранитель фюрера. Он будет руководить (фронтовой) школой снайперов. Но главное — он получил особое задание. Уничтожить Зайцева!

- Откуда вы, гауптман, знаете эту фамилию? День в истории. 26 февраля: в Каменце-Подольском родился советский адмирал-рекордсмен © РИА Новости, Мичурин | Перейти в фотобанк

- Не только фамилию, но и ваши методы, господин генерал. Вы очень подробно описываете их в своих листовках. Очень ценный опыт, — не без ехидства закончил немец».

Долго ждать майора не пришлось: он разбил одному из «зайчат» прицел, а второго ранил. Наблюдение за передним краем в течение двух дней ничего не дало, был замечен только помощник немца, которые не совсем умело подставляя каску: ловил советских снайперов «на живца». Значит, фон Кёнингс был где-то рядом.

На третий день политрук Данилов повёл Зайцева показать, где спрятался вражеский снайпер. Стоило ему чуть высунуться из траншеи, как он тут же был тяжело ранен. По направлению выстрела Зайцев вычислил, что майор спрятался под валяющимся на нейтральной территории большим листом металла. Ночью Зайцев и его помощник сержант Куликов подготовили свои позиции, и утром ликвидировали чересчур назойливого майора.

В январе 1943 года сражение в Сталинграде подходило к концу. Василию и его 13-ти «зайчатам» поставили задачу, сорвать наступление немцев на участке правофлангового полка 284-й дивизии. Этот эпизод наглядно показан в первых минутах российского мини-сериала «Снайпер: оружие возмездия».

Сделав по 10-15 выстрелов, снайперы перебили всех немецких офицеров, унтерофицеров, пулемётчиков и не в меру оптимистично настроенных солдат. Оставшиеся в живых пехотинцы попытались сдаться, но немцы ударили по ним из шестиствольных миномётов. Выскочившего из укрытия принимать капитуляцию Зайцева изрешетили осколки.

Его чуть не похоронили заживо, знакомая медсестра вовремя заметила, как у снайпера дёрнулась рука. В госпитале выяснилось, что серьёзно повреждены глаза: Василий приуныл — какой же он теперь снайпер?

Еле дождался, когда спустя месяц сняли повязку: чуть не закричал от радости, оказалось, что зрение утрачено не полностью. На следующий день 11 февраля ему вручили направление к главному армейскому окулисту и поздравили с присвоением звания младшего лейтенанта. В Москве зрение Зайцеву быстро восстановили. Украинские трудовые рабы в Германии: забытые ради новых рабов © Институт национальной памяти/112.ua

Здесь же 23 февраля он узнал из сообщения радио, о присвоении ему звания Героя Советского Союза: «…За период с 10 октября по 17 декабря 1942 года в уличных боях… уничтожил 225 немецких солдат и офицеров….Подготовил 28 отличных снайперов….Всеми снайперами 1047 стрелкового полка уничтожено 1106 немцев».

Общий боевой счёт снайпера по различным данным составляет от 242 до более чем 300 убитых врагов (в том числе, 11 снайперов). «Зайчата» же за войну уничтожили более 6000 солдат и офицеров противника.

Из госпиталя Василий Григорьевич вернулся в родную дивизию, ставшую к тому времени 79-й гвардейской. Руководил снайперской школой, написал учебник для снайперов, не утративший свою актуальность до сих пор.

Украина

Жизнь наладилась, но боевой офицер не хотел отсиживаться в тылу. В конце концов в дивизии вняли его настойчивым просьбам, и отдали под командование зенитно-пулемётную роту. Она отличилась в апреле 1944 года при освобождении Одессы, о чём в своих воспоминаниях написал маршал Чуйков:

«На подступах к юго-западной окраине города, в районе джутовой фабрики, Зайцев повел свою зенитную роту в атаку как стрелковое подразделение и, взаимодействуя со стрелковой ротой лейтенанта Владимира Бурбы, захватил военный аэродром. Удар был настолько стремителен, что эскадрильи истребителей не успели взлететь. Восемнадцать исправных истребителей «Мессершмитт» стали трофеями зенитчиков».

Через месяц уже капитан Зайцев получил очередное тяжёлое ранение. 75 лет освобождению Одессы: «золотой мост» для генерала Холлидта © РИА Новости, Георгий Зельма | Перейти в фотобанк

8-я гв. армия генерала Чуйкова захватила на правом берегу Днестра плацдарм в районе села Пугачены (совр. молдавские Пухэчень). На его ликвидацию немцы бросили до 200 танков и пехоту. В критический момент боя, когда противник почти прорвался к единственной связывающей плацдарм с «большой землёй» переправе, Зайцев поднял свою роту в атаку.

После ранения заслуженного офицера и героя отправили на излечение в Киев, здесь он и застал Победу.

Город так сильно понравился Василию Григорьевичу, что он остался в нём навсегда.

Сначала служил военным комендантом Печерского района: одновременно в институте лёгкой промышленности получал специальность технолога швейного производства. Затем демобилизовался, работал директором швейной фабрики «Украина», которую за несколько лет сделал флагманом отрасли. После возглавлял Киевский швейный техникум.

Но война не отпускала Зайцева.

Каждый год он ездил на Мамаев курган, где были похоронены его боевые товарищи и где он сам завещал себя похоронить. Его регулярно приглашали на Тихоокеанский флот, на встречи с пионерами, в воинские части. Однажды, когда бывшему снайперу было уже солидно за 70, его пригласили на соревнование армейских снайперов. Хоть глаза и видели плохо, но на дистанции 400 метров все свои три пули он положил в «яблочко» — деда Андрея не опозорил. Как Хрущев и немцы создали в Киеве технологичное производство — и что с ним сделал Ющенко © РИА Новости, Борис Ушмайкин | Перейти в фотобанк

В одной из зарубежных поездок в ГДР среди гостей оказалась женщина, которая заявила, что она является родственницей майора фон Кёнингса, после чего стала поносить ветерана последними словами. Сопровождавшие Зайцева военные посчитали наиболее благоразумным покинуть встречу.

Умер Василий Григорьевич 17 декабря 1991 года — его сердце не выдержало предательства высшим руководством страны всего того, за что гибли его друзья, за что проливал свою кровь он сам. Из-за развала СССР сразу выполнить его завещание не смогли, и сначала похоронили на Лукьяновском военном кладбище Киева.

На Мамаев курган его останки перенесли только после длительных межгосударственных переговоров в 2006 году.

Теперь и на Мамаевом кургане, и на кенотафе в Киеве рядом с его образом высечена в камне ставшая крылатой фраза «За Волгой для нас земли нет». Да только с фактической оккупацией нацистами Украины и ставшего для Василия Зайцева родным Киева, теперь, похоже, в эту фразу пора подставлять слово «Днепр».