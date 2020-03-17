17 марта 2012 года умер Иван Демьянюк. Первые полвека жизни этот человек был мало кому интересен, пока почти случайно не выяснилось, что бывший советский тракторист и американский механик может быть жестоким нацистским преступником

Так началась судебная эпопея, затянувшаяся на несколько десятилетий и ставшая одним из самых знаменитых в истории судебных разбирательств по делу о нацистских преступлениях.

Иван Демьянюк родился в селе Дубовые Махаринцы в 1920 году. Ныне это село все еще существует и находится в Винницкой области.

До войны Демьянюк работал в местном колхозе трактористом. В 1941 году он был призван в армию и во время Керченской битвы попал в немецкий плен. В лагере военнопленных он пробыл недолго, почти сразу согласившись стать хиви.

Вместе с рядом других военнопленных он прошел краткосрочные курсы вахманов и стал охранником в концентрационном лагере. В конце 1944 года Демьянюк «исчез с радаров». Следующее его появление произошло уже в лагерях для DP (перемещенных лиц) уже после войны.

Не желавший выдачи в СССР Демьянюк благоразумно выдал себя за польского украинца, жителя Собибора (их американцы не выдавали), и таки дождался разрешения эмигрировать в США. Этот процесс затянулся на несколько лет, которые он провел в лагере, за это время он даже встретил там жену.

В начале 1950-х Демьянюк перебрался в США, натурализовался, сменил имя на Джон и до самой пенсии работал механиком на автомобильном заводе «Форд».

Так продолжалось до середины 70-х годов, пока один из местных журналистов не передал сенатору Джавису (республиканец, славившийся весьма либеральными взглядами) список эмигрантов-украинцев, которые в свое время сотрудничали с нацистами и смогли натурализоваться в США. Сенатор передал список в соответствующее ведомство.

Стоит отметить, что раздобывший список журналист придерживался коммунистических взглядов и поначалу его заподозрили в провокации КГБ. Тем не менее, в списке действительно нашли несколько подозрительных людей. Одним из них был Демьянюк. В списке было указано, что он служил охранником в концлагере Собибор, а в его иммиграционной карточке, которую он заполнил при въезде в страну, было указано, что он из Собибора. Этот факт заставил чиновников внимательнее присмотреться к украинскому автомеханику.

На всякий случай фотографии самых подозрительных персонажей из списка отправили на опознание к выжившим узникам Собибора и Треблинки. Тут случилось самое неожиданное. Никто из узников Собибора Демьянюка не опознал, зато несколько узников Треблинки узнали в нем «Ивана Грозного» — такое прозвище носил охранник, управлявший газовыми камерами.

На основании этих свидетельств в США начался процесс по денатурализации Демьянюка, обманувшего иммиграционное ведомство. То, что Демьянюк обманул чиновников, было ясно и без суда, но теперь речь шла о серьезных массовых преступлениях.

Так началась международная судебная эпопея, которая длилась до самой смерти Демьянюка.

Несколько охранников Собибора узнали его по фото и подтвердили, что он работал вместе с ними. Подняли немецкие архивы, нашли служебные карточки Демьянюка. Однако, согласно этим документам, он действительно был охранником в Собиборе, тогда как «Иван Грозный» лютовал в Треблинке. Но суд не мог проигнорировать показания нескольких узников, которые уверенно опознали Демьянюка именно как «Грозного» из Треблинки.

Сам Демьянюк охотно признал, что наврал иммиграционной службе, но сделал это, чтобы спастись от Советского Союза. На самом деле охранником он не был, а вплоть до 1944 года находился в лагере военнопленных, а затем служил в РОА Власова (правда, убедительных доказательство его службы в РОА так и не нашли).

В итоге суд постановил лишить его гражданства за обман.

Прослышавший о суде Израиль подал запрос на экстрадицию Демьянюка. Дело стало приобретать политическую окраску.

Украинские националисты-эмигранты в компании с правыми республиканцами и просто правыми проводили шумные митинги в поддержку Демьянюка, утверждая, что все обвинение основано на фальсификациях КГБ. Левые демократы и местные евреи возмущались и требовали немедленно экстрадировать нацистского преступника в Израиль для суда.

Эти разбирательства затянулись на несколько лет. В итоге в 1986 году Демьянюк был экстрадирован в Израиль, где его обвинили в соучастии в убийствах по меньшей мере 29 тысяч человек.

В Израиле отнеслись к этому делу крайне серьезно.

Подобные подозреваемые попадались не так часто. Существовало подозрение, что СССР имеет кое-какую информацию на Демьянюка. Однако отношения между странами были весьма скверными, а дипломатические связи разорваны. Понадобилась целая спецоперация, чтобы раздобыть хоть какие-то данные.

Шимон Перес лично обратился к советско-американскому мультимиллионеру Арманду Хаммеру, чтобы тот воспользовался своими связями в СССР и достал информацию. Так удалось раздобыть хранившуюся в советских архивах идентификационную карточку Демьянюка из учебного лагеря в Травниках (где проходили курсы охранников), которая подтверждала, что он был вахманом.

Большая часть свидетелей, опознавших Демьянюка как «Грозного», к началу суда уже умерли. Остался только один из них по фамилии Розенберг. На суде он устроил настоящее театральное представление: пристально вглядывался в глаза Демьянюка, а затем начал кричать, что только что смотрел в глаза жестокого убийцы, которые он никогда не мог забыть на протяжении всей своей жизни, и т.д.

Правда, защите удалось нейтрализовать его яркое выступление. Они раздобыли свидетельские показания этого самого Розенберга 40-летней давности. Тогда свидетель божился, что лично видел, что «Иван Грозный» был убит заключенными во время восстания в Треблинке в 1943 году.

Адвокат Демьянюка (к слову, израильтянин) пытался доказать, что идентификационная карточка охранника концлагеря может быть сфальсифицирована КГБ. Он привел экспертов-психологов, которые убедительно объясняли, что опознать человека в таких условиях достаточно трудно. Тем не менее, судьи были настроены не в пользу Демьянюка, и в 1988 году он был приговорен к повешению.

Пока рассматривалась его апелляция, случилось чудо, которое спасло Демьянюку жизнь. Распался Советский Союз, благодаря чему любые запросы Израиля теперь могли быть удовлетворены. Россия предоставила всю имевшуюся в архивах информацию по Демьянюку, после чего судьи схватились за голову.

Согласно советским документам, «Иваном Грозным» был совсем другой человек.

В советских архивах сохранились показания 37 бывших охранников Треблинки. Все они утверждали, что «Иваном Грозным» в лагере называли Ивана Марченко. Кроме того, портрет Марченко, составленный со слов охранников, не совпадал с Демьянюком: другой цвет волос, другой цвет глаз, наличие заметного шрама.

Оставалась еще одна зацепка.

В иммиграционной анкете Демьянюк указал фамилию своей матери — Марченко. Однако он заявил, что вписал в документ первую пришедшую ему в голову украинскую фамилию.

Учитывая вновь открывшиеся обстоятельства, ситуация изменилась в пользу Демьянюка. Согласно всем сохранившимся документам он работал в Собиборе, а в его тождестве с Иваном Грозным теперь имелись достаточно обоснованные сомнения.

Этот неожиданный поворот сделал Демьянюка мировой знаменитостью.

В Израиле требовали начать против него новое дело за Собибор. Президент Украины Кравчук звал вернуться на родину, гарантируя поддержку. В итоге вновь судить Демьянюка не стали и депортировали обратно в США, где его прибытие было с восторгом встречено местными правыми, тогда как левые протестовали против его приезда.

Однако охотники за нацистами и просто историки уже не отпускали Демьянюка.

Воспользовавшись открытостью архивов в постсоветской России, они перешерстили все, что могло дать какие-то зацепки. К концу 1990-х удалось установить, что Демьянюк по несколько месяцев работал в Собиборе, Флоссенбюрге и Майданеке.

В результате в 1999 году в США вновь начался судебный процесс по лишению Демьянюка гражданства, который завершился спустя три года победой Министерства юстиции. После нескольких апелляций в 2006 году Демьянюка депортировали в Германию, которая решила судить его за работу в концлагерях.

В 2009 году 89-летний Демьянюк был депортирован в Германию, где его обвинили в соучастии в убийстве почти 28 тысяч человек в Собиборе. Демьянюк отказался комментировать процесс, ограничившись тем, что передал суду письменное заявление, в котором возложил вину за преследование на происки сионистов, а все документы из советских архивов назвал подделкой КГБ.

В 2011 году он был признан виновным в соучастии в массовых убийствах. Однако, учитывая весьма почтенный возраст (ему было уже за 90) и тот факт, что суду не удалось установить хотя бы одного конкретного случая гибели людей в результате его действий, судьи ограничились приговором в 5 лет лишения свободы.

Кроме того, учитывая возраст и состояние здоровья подсудимого, ему было разрешено дожидаться результатов апелляции не в тюрьме, а на свободе.

Менее чем через год после вынесения приговора Демьянюк умер в немецком доме престарелых, так и не дождавшись рассмотрения апелляции. Поскольку приговор так и не вступил в законную силу, формально Демьянюк умер невиновным.

Дело Ивана Демьянюка стало одним из самых сложных и запутанных в ряду других подозреваемых в нацистских преступлениях.

Можно считать доказанным, что он действительно работал охранником в концлагерях. В частности, в Собиборе, что почти не вызывает сомнений. Однако конкретную степень причастности Демьянюка к убийствам заключенных так и не удалось установить, несмотря на почти беспрерывные 40-летние судебные разбирательства.