Как пресечь непотребства?

Ахтырский, Изюмский, Острогожский, Сумской и Харьковский казацкие полки давно ждали реорганизации. Её пытались пороводить и при Алексее Михайловиче, и при Анне Иоанновне. То появлялись новые полки, то расформировывались, но заложенное первопоселенцами устройство местной жизни менялось медленно.

Почему государыня Екатеритна Алексеевна решила всерьёз заняться этими землями с устройством, отличавшимся от общероссийского? Да потому, что граница ушла далеко на юг, последние татарские набеги были еще при Анне Иоанновне, да к тому же новая война с османами виделась в Петербурге неминуемой. А значит, со Слобожанщиной и ее хозяевами нужно было что-то делать.

День в истории. 27 февраля: Анна Иоанновна завершила наведение порядка на Слобожанщине
День в истории. 27 февраля: Анна Иоанновна завершила наведение порядка на Слобожанщине
© РИА Новости, | Перейти в фотобанк

А вот что именно? Предшественники Екатерины оставили на этот счет несколько рецептов.

Чёрным пятном осталось в истории и царствование Анны Иоанновны. Вроде сделано было при ней было много и основательно, да командовали этими безусловно полезными начинаниями выскочки-иностранцы, а не природная русская аристократия. И представители старых родов затаили обиду. Князь Михаил Щербатов писал: «Правление императрицы Анны было строго, а иногда и тираническое. За самые малейшия дела сажали в тайную канцелярию, и в стене соделанные казармы петербургской крепости недовольны были вместить сих несчастных».

Реформы Анны Иоанновны, которая не только фактически закрепостила местных земледельцев, но и попыталась позднее переписать казаков в драгуны, были отменены добрейшей Елизаветой Петровной в части преобразования полков.

«Превечно признательными имеют пребыть черкасы слобожане щедрым милостям государыни царицы, понеже от ея все их блага им ниспослалися и за ними состоит», — писал местный летописец в 1747 году.

При общем беспорядке в те блаженные времена могли как бы между делом и непобедимое прусское воинство короля Фридриха разгромить. И те же слободские полки в этом успешно поучаствовали.

В 1756 году императрица Елизавета Петровна утвердила харьковским полковником Матвея Прокофьевича Куликовского, сына первого местного рейдера. И хотя большинство слобожанской старшины склонялось к другой кандидатуре, Елизавета по предложению генерала Петра Салтыкова утвердила Куликовского, который и остался в истории последним харьковским полковником. К тому времени он был отставным подполковником, основателем слободы Ракитное, участником крымских и молдавских походов фельдмаршалов Миниха и Ласси. Он проявил героизм и при взятии Перекопа, и в битве под Ставучанами, на родной земле своего отца.

День в истории. 5 января: Скончалась русская императрица — тайная жена малоросса
День в истории. 5 января: Скончалась русская императрица — тайная жена малоросса
© Public domain

Матвей Прокофьевич заселил и освоил в Харькове спуск к одноименной реке, называвшийся Куликовой горкой. Под ней и по сей день есть улица Куликовская (б. Мельникова, там располагалась полковничья усадьба), а на склоне были улица Садово-Куликовская (ныне — Дарвина) и недавно вернувший свое историческое название Куликовский переулок. Также ему принадлежала слобода Ледное, ныне входящая в черту Харькова.

Управление полком было нелегким делом — нужно было и казаков на войну с пруссаками отправить, и недоимки в казну собрать, и отбиться от жалоб недовольных местных жителей. Ему в полной мере удалось последнее — суд признал Матвея Прокофьевича невиновным и повелел наказать доносчиков.

После ликвидации полкового устройства Матвей Прокофьевич продолжал жить в Ракитном. Именно на гербе Куликовских впервые появляется рог изобилия, который кн. Михаил Щербатов поместил на утвержденный государыней в 1782 году герб Харькова, существующий (с недолгими перерывами) и поныне.

Рождение губернии

В 1763 году Евдоким Щербинин вместе с несколькими гвардейскими офицерами приступил к изучению ситуации на месте. «В наказе ему было написано, чтобы он «1) собрал сведения о том, от чего и от кого казаки имеют отягощения, и которое было в полках безлюдье, 2) как сии отягощения уничтожить». Крепости в Харькове и Сумах стояли трухлявыми, в Изюме и Лебедине еще были вполне годными.

«Надо было выслать в Петербург слободских старшин в комиссию Щербинина, но все старшины Харьковского полка ехать отказывались. И так было и по другим полкам. Когда пришлось защищать права, все заболели, потому что знали, что царица Екатерина уже решила судьбу Украины», — писал историк Дмитрий Багалей.

День в истории. 21 ноября: Екатерина II начинает интеграцию Малороссии
День в истории. 21 ноября: Екатерина II начинает интеграцию Малороссии
© commons.wikimedia.org, Public Domain | Перейти в фотобанк

Разобравшись в ситуации на месте, комиссия Щербинина предложила увеличить личный состав регулярной легкой кавалерии путем преобразования в гусарские пяти слободских казачьих полков. Императрица проект одобрила и повелела привести в исполнение Евдокиму Алексеевичу. Именно он предложил на месте полковой территории создать губернию, а центром ее сделать Харьков. 

29 января 1765 года Екатерина повелела Щербинину возглавить им же спроектированную Слободско-Украинскую (Харьковскую) губернию, которую утвердила 10 марта, а 16 марта полки были преобразованы, полковые города стали провинциальными, а остальные — комиссарскими и воеводскими. Все производство алкоголя попало под личный контроль новоназначенного губернатора.

Казачья старшина поначалу была недовольна урезанием самоуправления, а затем, получив дворянство и крестьян из своих недавних подчиненных, стала ревностно служить государыне и ее наместнику.

28 июля (8 августа) 1765 Екатерина II издала манифест о Слободских полках, где, говорилось о беспорядках и о ненужности казацкой службы, которая «заменялась упорядоченной и для государства полезной регулярной армейской службой. Так появится порядок, и счастие, и достаток» вместо прежней незыблемой неразберихи, а слобожане смогут получать чины и жалованье наравне со всеми российскими подданными. Для тех реформ в Петербурге была создана особая военная комиссия при Военной коллегии, а на Слобожанщину прибыла «Экспедиция учреждения Слободских полков», во главе которой поставлен тот же Е. Щербинин. 

Три дня, которые потрясли губернию. Как Екатерина II осчастливила Харьков
Три дня, которые потрясли губернию. Как Екатерина II осчастливила Харьков
© Алексей Петрович Антропов. «Портрет Екатерины II». 1766 г | Перейти в фотобанк

Казачьи подсоседки и подпомощники переименованы в военных обывателей. В гусарские полки началась вербовка из военных обывателей и охотников с барских подданных и офицерских детей. На провиант и фураж выданы были деньги из казны.

Поначалу административное устройство было нечетким. Делилась губерния на пять провинций, соответствующих прежним полковым территориям. Только губернская реформа 1780 года перевела Острогожск и его окрестности в Воронежскую губернию, а оставшаяся территория была поделена на уезды.После произведённой Щербининым ревизии слободских полков они были реформированы в пять территориальных гусарских полков (Ахтырский, Изюмский, Острогожский, Сумской и Харьковский) а казацкое управление заменено гражданским. Новообразованные регулярные гусарские полки вели свою официальную историю от слободских казацких полков.

В 1796 году слободские гусарские полки стали номерными: 1-й, 11-й, 12-й гусарские и 4-й уланский. В 1816 году название «Слободское казачье Войско» было упразднено Александром І, а рядовые казаки по правам приравнены к государственным крестьянам.

Первый губернатор

Евдоким Алексеевич Щербинин (1728-1783) появился в Харькове за два года до этой реформы. А еще раньше в этих краях поселился его брат Пётр, женившись на дочери князя Крапоткина. Тот, в свою очередь, еще при Петре стал зятем одного из Захаржевских и первым великорусским дворянином, пустившим корни в этих краях. Потомство Петра Щербинина пресеклось в Харькове только 17 ноября 2019 года.

Щербинин был всего на год старше Екатерины Великой и к моменту ее воцарения уже успел дослужиться до чина бригадира (в XVIII в. чин V класса между полковником и генерал-майором, гражданский аналог — статский советник). Государыня увидела в Евдокиме Алексеевиче человека исполнительного и хорошо знакомого с делопроизводством. И доверила ему она сложнейшее дело — преобразование полков Слободских, Новосербских и Словеносербских в гусарские и пикинерные. 

«Кагул 1770». Что означает надпись на автомате новозеландского массового убийцы
«Кагул 1770». Что означает надпись на автомате новозеландского массового убийцы
© Twitter

В 1767 году губернатор доложил Военной коллегии о завершении формирования гусарских полков. Первый командир Харьковского полка Николай Иванович Чорба доносил, что «полковые служители содержатся в крайней дисциплине», «нижние чины в кости, карты и другие игры не играют» и «гусары молитвам и экзерциции обучаются».

Боевое крещение новоиспеченные гусары получили в русско-турецкой войне 1768-1774 годов.

Харьковский полк был назначен в 1-ю армию князя Голицына. Изюмцы вошли в состав 2-й армии графа Румянцева. В октябре 1768 года, произведя смотр возле Полтавы, Румянцев сообщал в Военную коллегию: «О качествах здешних полков по собственному моему теперь испытанию доложить могу, что первенство перед всеми тут кавалерийскими имеет Изюмский гусарской, в котором люди прямо научены службе, лошади хорошие…».

«При Екатерине Великой
Полка золотые ряды,
Летая по Таврии дикой,
Громили османов орды»,

— поётся в полковой песне 12-го Ахтырского гусарского генерала Дениса Давыдова, Е.И.В. В. Кн. Ольги Александровны полка.

Кроме военных новаций и земельного размежевания, Щербинину приходилось заниматься и делами церковными. Дмитрий Багалей так описывал сложившуюся ситуацию: 

День в истории. 14 августа: Екатерина II объявила о ликвидации Запорожской Сечи
День в истории. 14 августа: Екатерина II объявила о ликвидации Запорожской Сечи
© commons.wikimedia.org, public domain/Hermitage | Перейти в фотобанк

«29 сентября 1769 года губернатор Харьковский генерал-майор Евдоким Щербинин сетовал в письме к архиерею, что, хотя «пятый год течет, как город Харьков сделан губернским, однакож чрез все оное время… не слыхать было ни единожды проповеднического гласа» в городском соборе.

Единственный священник в городе, способный произносить проповеди, отец Михаил Шванский, проповедовал в церкви Харьковского коллегиума. Архиерей распорядился произвести Шванского в протоиереи и обязать его самому говорить проповеди в соборе».

В новом губернском городе должно было все быть чин по чину. А это значит, что в Харькове должны появиться дворец, присутственные места и подобающий собор. Все эти здания были доведены до ума уже при следующих правителях губернии, а Щербинин направился на войну с османами. Там его постигла утрата. Сын его, гвардии Измайловского полка подпоручик Сергей Евдокимович 18 июня 1773 г. был смертельно ранен турецкой картечью под городом Силистрией. Отец продолжал служить, и добился выгодных для страны условий сосуществования с последними крымскими ханами.

Своего второго сына Андрея Евдоким Алексеевич женил на дочери первой женщины-академика кн. Екатерины Романовны Дашковой. Этот брак потомства не дал. Зато дочери Щербинина стали матерями Бибиковых и Давыдовых. Елена Евдокимовна и стала матерью знаменитого поэта-гусара Дениса и героя Аустерлица Евдокима Давыдовых. Именно она получила в приданое от Евдокима Алексеевича знаменитое впоследствии село Бородино Можайского уезда Московской губернии.

Но вернемся к деду знаменитого партизана.

Его второе пришествие в Харьков было уже в качестве генерал-губернатора (наместника) Харьковского и Воронежского в 1780-1782 гг. В Биографическом словаре Половцова об этом периоде говорится так: 

27 сентября. Екатерина окончательно интегрирует Малороссию
27 сентября. Екатерина окончательно интегрирует Малороссию
© РИА Новости, | Перейти в фотобанк

«По учреждении всех присутственных мест в губернских городах таковые же были им открыты и в уездах. Губернские города при Щ. значительно украсились… В Харькове сооружены были: губернское правление, городская полиция, хлебные магазины, дома для дворянского собрания и для воспитательного отделения. Кроме того, Щ. основал здесь богоугодные заведения, открыл народные училища и выстроил для помещения всех этих заведений дома. Он любил точность по службе, старался везде удержать порядок, был взыскателен, но прилежных и трудолюбивых никогда не оставлял без поощрения. Хорошо знал делопроизводство и важнейшие бумаги всегда писал сам».

Скончался Евдоким Алексеевич в 1783 году и был похоронен в Зачатьевском монастыре Москвы. В 2004 году в Харькове ему был открыт памятник.

 

P.S. В 1812 году шеф Ахтырского гусарского полка Денис Давыдов прибыл в дедово имение. Вот что он писал о подготовке к Бородинской битве в «Дневнике партизанских действий 1812 года»:

«…Мы подошли к Бородину. Эти поля, это село мне были более, нежели другим, знакомы! Там я провел беспечные лета детства моего и ощутил первые порывы сердца к любви и к славе. Но в каком виде нашел я приют моей юности! Дом отеческий одевался дымом биваков. Ряды штыков сверкали среди жатвы, покрывшей поля, и громады войск толпились на родимых холмах и долинах. Там, на пригорке, где некогда я резвился и мечтал… там закладывали редут Раевского… Все переменилось!»