День в истории. 13 марта: приговорен к смерти несостоявшийся глава украинской Компартии

В этот день в 1938 году был приговорен к смертной казни и спустя двое суток расстрелян Григорий Гринько - бывший нарком просвещения УССР, на протяжении семи лет возглавлявший общесоюзный наркомат финансов. Бывший боротьбист Гринько сделал самую блестящую карьеру в СССР среди всех бывших соратников и долгое время занимал весьма высокие посты

Григорий Гринько родился в 1890 году в селе Штеповка, ныне входящем в состав Сумской области. Будущий нарком был выходцем из сельской интеллигенции, его отец работал в земской управе. После окончания гимназии Григорий поступил в Харьковский университет на историко-филологический факультет, откуда позднее перевелся в Московский университет. День в истории. 21 мая: в Житомире родился политический руководитель Красной армии © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

Однако учебу он так и не окончил, увлекшись революционными идеями. В 1913 году Гринько был изгнан из университета и вскоре призван в армию.

В большинстве источников указано, что Гринько оставался в армии вплоть до демобилизации 1917 года и даже был участником Первой мировой. Однако никаких подробностей об обстоятельствах его службы нет. Можно предположить, что он был прапорщиком в одном из запасных полков и на фронт так и не попал.

Еще до революции Гринько был украинским эсером.

После февральской революции началось организационное оформление УПСР — Украинской партии социалистов-революционеров. В отличие от российских эсеров, которые до революции проводили своих людей в парламент, а после февраля де-факто сами стали властью, доминируя в большинстве Советов, украинским эсерам только предстояло оформиться в единое и организованное движение.

УПСР практически повторила путь российских эсеров в 1917 году. День в истории. 1 октября: под Херсоном родился нарком, благодаря которому большевики удержали власть © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

В партии сразу же стал назревать раскол между левыми и правыми эсерами, а после октябрьской революции УПСР разделилась на две новых партии. Левое крыло стало называться боротьбистами, в честь главного печатного издания, носившего название «Боротьба». Правое крыло оформилось в Украинский национальный союз с участием ряда других правых социалистических движений.

Чтобы было понятнее: боротьбисты — это весьма близкий аналог российских левых эсеров. По многим вопросам они были близки к большевикам и стояли на их платформе. Но с некоторыми отличиями и с претензией на большую национальную самобытность и самостоятельность.

Правые эсеры, ушедшие в УНС, скорее были близки к национал-коммунизму.

Гринько первоначально состоял в УПСР, но затем был одним из самых активных сторонников размежевания партии и стал одним из организаторов и создателей боротьбистов.

В России коалиция левых эсеров и большевиков продержалась всего несколько месяцев, до лета 1918 года. Но на Украине ситуация была несколько иной, и боротьбисты находились в союзных отношениях с большевиками и координировали совместные действия. День в истории. 18 сентября: умер один из самых влиятельных украинских оппонентов Сталина © Public domain

К концу 1919 году боротьбисты отказались от старого названия и стали именовать себя Украинской коммунистической партией. Так на Украине возникло две компартии с похожими аббревиатурами. УКП — это и были боротьбисты, а КПУ — большевики.

Большевики поделились с боротьбистами властью, их лидеры были включены в состав Всеукраинского ревкома, они совместно принимали участие в борьбе как с белыми, так и с зелеными, а также с петлюровцами.

Когда гражданская война подходила к концу, остро встал вопрос о дальнейшей судьбе партии.

Большевики не могли допустить существования альтернативной, пусть и союзной политической организации. Но и так просто разделаться с союзниками было нельзя. В национальных республиках они предпочитали действовать осторожно и долгое время заигрывали с национальной интеллигенцией, пытаясь привлечь ее на свою сторону.

В конце концов, Лениным была одобрена следующая комбинация: боротьбисты добровольно-принудительно объявляют о самороспуске партии. Взамен их лидеры получат некоторые руководящие посты в УССР. Лев Троцкий как украинский политик. Борьба за независимость Украины от сталинского СССР © homsk.com | homsk.com | Перейти в фотобанк

Среди боротьбистов не было единого мнения по этому вопросу. Одни хотели согласиться, другие выступали за сохранение самостоятельности. В итоге относительную независимость партии все же разменяли на наркомовские портфели.

Гринько, как один из лидеров боротьбистов, получил достаточно важный пост наркома просвещения. Хотя может показаться, что пост был не самый значительный по сравнению с силовиками, в действительности он имел серьезное имиджевое значение.

Нарком курировал образовательную политику и идеологию, а в то время она имела первостепенное значение, поскольку большевики обещали множество послаблений в национальном вопросе, украинизацию, определенную самостоятельность в идеологических вопросах и т.д. Поэтому назначение Гринько на пост наркома просвещения УССР было воспринято украинофильскими кругами как серьезный успех. Как на самом деле Сталин относился к Украине © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

Таким образом, передача сферы образования в ведение наиболее национально-сознательных украинских политиков вовсе не ноу-хау времён незалежности. У этого украинского политического принципа давние советские традиции, и декоммунизировать их никто не собирается.

Однако радовались боротьбисты недолго. Большевики сразу же дали понять, что украинизация будет проводиться под их контролем. Гринько на такие условия не согласился, к тому же у него возник конфликт с союзным центром по поводу границ доступного в деле привлечения к советской работе идеологических противников, не разделявших марксистских идей в ленинском толковании.

Какое-то время Гринько еще удерживался на посту, во многом благодаря тому, что тогдашний лидер Украины Христиан Раковский имел большой вес и упорно отстаивал максимальную самостоятельность республики.

Но через два с небольшим года Гринько отправили руководить Госпланом УССР. Должность также была высокой, но уже не столь выигрышной в имиджевом плане.

Гринько был влиятельным боротьбистом, и пока в Москве шла борьба за власть с Киевом, ссориться там не хотели. Поэтому вскоре его назначили главой Киевского губисполкома. Это было уже поинтереснее.

Однако, как только борьба в партийной верхушке закончилась победой Сталина, он обратил пристальное внимание на Украину, куда послал своего верного оруженосца Кагановича с поручением провести украинизацию.

Отношения Кагановича с Гринько сразу же не сложились, и его перевели обратно в Госплан. День в истории. 11 сентября: по приказу Сталина расстрелян «украинский президент» © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

Приезд Кагановича боротьбисты и отдельные украинские коммунисты восприняли в штыки. Еще один влиятельный боротьбист Александр Шумский начал сколачивать против него коалицию под предлогом того, что тот проводит "неправильную" украинизацию. К Шумскому примкнули глава Харьковского губкома Киркиж, председатель Совнаркома Чубарь, сам Гринько и верхушка КПЗУ — Компартии Западной Украины.

Коалиция предлагала Сталину отозвать не понимающего обстановки Кагановича обратно в Москву, в ответ обязуясь провести "правильную" украинизацию. Новым руководителем КПУ они предлагали сделать как раз Гринько.

Сталин, едва взявший власть, был еще не настолько силен, чтобы побороть их по щелчку пальцев. Но и не настолько слаб, чтобы сдаться. Поэтому спор был хотя и жарким, но закончился относительным компромиссом. Кагановича отозвали в Москву, но и коалицию Шумского-Гринько ослабили рядом кадровых перестановок.

Дабы разъединить потенциально опасных оппозиционеров, Сталин перебросил часть из них в РСФСР. Гринько, как несостоявшийся глава КПУ, получил самый высокий пост из всех боротьбистов. Сначала она стал заместителем председателя Госплана СССР, а с 1930 года возглавил союзный наркомат финансов. Большой террор в маленьком Политбюро. Как Сталин зачистил руководство Советской Украины © РИА Новости, Анатолий Гаранин | Перейти в фотобанк

Это была, если так можно выразиться, ссылка наоборот. Формально Гринько получил весьма высокий пост в руководстве страны. Но на деле лишился прежнего влияния, оказавшись в Москве в политической изоляции и серьезной роли больше не играл.

В августе 1937 года Гринько был арестован и стал одним из фигурантов последнего масштабного открытого политического процесса по делу «антисоветского правотроцкистского блока» вместе с Раковским, Бухариным, Ягодой, Рыковым и другими высокопоставленными функционерами.

В марте 1938 года большинство фигурантов этого процесса были признаны виновными в связях с Троцким, работе на все разведки мира и организации терактов и покушений на Сталина и других советских лидеров и почти сразу же расстреляны.

Похожая судьба ждала и большинство других лидеров боротьбистов.