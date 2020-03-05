5 марта 1918 года подписанием Русско-Румынского соглашения по Бессарабии завершился военный конфликт Советской России с Румынским королевством. То был первый и пока единственный международный договор, фиксировавший принадлежность Бессарабского региона Российской Федерации

Большевики пошли на него из-за провала проекта Румынско-Бессарабской республики, которая понесла бы социалистическую революцию дальше на юг Европы.

Предпосылкой к советско-румынской войне стало принятие большевистским правительством Декрета о мире и односторонний выход Российской республики из войны с Центральными державами. Не признавая Брестских мирных переговоров, русско-румынское командование Румынского фронта было вынуждено 9 декабря подписать перемирие с противником. День в истории. 18 января: Провозглашена Одесская республика © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

После прекращения военных действий румынские власти начали борьбу с большевистскими активистами и «красными» воинскими частями на своей территории.

22 декабря был ликвидирован глава фронтового Военно-революционного комитета (ВРК), эмиссар петроградских большевиков Семён Рошаль. Располагавшийся вблизи Ясс ВРК, незадолго до этого объявил себя верховной властью на фронте. Рошаля задержали румынские силовики и передали в руки антибольшевистски настроенных русских военных, которые и осуществили расстрел.

К борьбе с большевиками румын активно подталкивали союзники по Антанте. Само решение о силовых акциях давалось королевскому правительству непросто.

Генерал Авереску (уроженец Бессарабии, премьер-министр Румынии с февраля по март 1918 г.) во время тех событий написал в своём дневнике: «Ужас! Вмешались в ссору русских… Мы заплатим в будущем дорого за этот непродуманный шаг».

16 января 1918 г. в «Правде» была опубликована нота Советского правительства за подписью Владимира Ленина с требованием к румынским властям «освободить арестованных, прекратить беззакония, наказать виновных в их совершении».

Тогда же в Петрограде под стражу были взяты члены военной и дипломатической миссии Румынии во главе с посланником Диаманди. Примечательно, что эти действия обосновывались СНК интересами «трудящихся классов обеих наций». Через 10 дней румынские дипломаты были выдворены в Финляндию.

Подготовка к «экспорту революции»

Обращение к интересам румынских трудящихся со стороны СНК определялось не только дипломатическим церемониалом. В причерноморских губерниях бывшей Российской империи к концу 1917 г. находились около 150 тыс. румынских рабочих, солдат и моряков. Среди них преобладали пробольшевистские настроения, которые можно было использовать для разжигания пламени Мировой революции. «Мы формально признали существование Украинской республики». Как немцы переиграли Троцкого © Из собрания ЦГАКФФД Санкт-Петербурга

Столь большое число румын в Причерноморье образовалось после эвакуации многих предприятий и учреждений из оккупированного немцами и австрийцами дунайского королевства.

В Херсоне находился арсенал румынского военного флота. В Николаеве и Одессе располагались стоянки многих румынских военных кораблей. Одесскую прописку получила крупнейшая румынская верфь «Ферник». Здесь же обосновались военные госпитали, авиационный парк королевской армии. Много румынских рабочих трудилось на Луганском патронном заводе.

В конце 1917 г. большая часть румынских учреждений перешла под контроль большевистского Исполкома Советов Румынского фронта, Черноморского флота и Одессы («РУМЧЕРОД»). Тогда же из числа румынских добровольцев стал формироваться Первый румынский морской интернациональный батальон. Правда, служба в этом подразделении щедро вознаграждалась за счёт средств, реквизированных у «румынских капиталистов».

В январе 1918 г., в Одессе был создан Румынский военно-революционный комитет. Его целью было не только участие в обороне Советской республики от румынской интервенции, но и перенесение революции на родину.

Тогда же началось создание Румынского интернационального батальона имени Либкнехта. Румынский революционный отряд, численностью в 500 человек возник в Измаиле. 26 января в бессарабской Новой Килие под красными флагами восстали экипажи 13 румынских военно-речных судов. «Фиктивный договор с мертвецами». Как Брестский мир с Украиной приблизил гибель Австро-Венгрии © commons.wikimedia.org, Public Domain

Румынские пробольшевистские отряды активно участвовали в Январском восстании в Одессе против властей УНР. 28 января бойцы батальона имени Либкнехта упорно защищали Одесский вокзал. В братской могиле на Куликовом поле были захоронены и павшие румынские интернационалисты. В дальнейшем этот отряд перебросили в Приднестровье, где он участвовал в ожесточённых боях с румынской королевской армией за город Бендеры.

Решение об интервенции королевских войск в Бессарабию было принято правительством Румынии 16 января 1918 г. Оно также лоббировалось державами Антанты и мотивировалось необходимостью установления контроля над транспортной инфраструктурой и военными складами в крае, охваченном революционными волнениями. Не менее важной, но негласной целью являлась зачистка Бессарабии от революционеров-«максималистов» (как называли в Румынии большевиков).

Последняя цель диктовалась опасностью «экспорта революции» из российского Причерноморья в Румынию.

Христиан Раковский, румынский революционер болгарского происхождения вспоминал, что в середине января 1918 г. он обсуждал с Лениным, что «Бессарабия, если выскажет пожелание, конечно, может быть присоединена к будущей Румынской Советской Социалистической Республике…»

24 января 1918 г. по предложению Льва Троцкого Совнаркомом была учреждена специальная комиссия «по подавлению румынской контрреволюции». Спустя 4 дня с подачи этой комиссии СНК создал Верховную автономную коллегию по русско-румынским делам. Местом нахождения коллегии был выбран Кишинёв. В её состав вошли представители РУМЧЕРОДа, Бессарабских Советов, Румынской социалистической партии, Молдавской социал-демократической рабочей партии и др.

К тому времени столица Бессарабии уже находилась в руках регулярных войск Румынии. Поэтому реальным местонахождением Автономной коллегии стала Одесса. День в истории. 11 сентября: по приказу Сталина расстрелян «украинский президент» © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

В последний день января Наркомат иностранных дел вынес на рассмотрение СНК проект декрета, где говорилось:

«… 3. Рабоче-крестьянское правительство Российской Социалистической Республики приветствует первое Румынско-бессарабское социалистическое правительство советов, образовавшееся в составе тт…, выражая радость по поводу усиления рядов революции новым социалистическим союзником, Российское социалистическое правительство передает в полное его распоряжение весь наличный золотой фонд и все имущество бывшего румынского королевского правительства, находящиеся в пределах Российской Республики Советов».

Однако ко времени рассмотрения этого проекта Советы контролировали лишь несколько изолированных друг от друга бессарабских городов и местечек, румынская армия уверенно наступала. Поэтому принятие документа было отложено.

На следующий день, 1 февраля, СНК удовлетворил ходатайство Раковского и другого румынского революционера Бужора о финансировании румынской революции в сумме 10 млн руб. золотом.

Румынская интервенция

Непосредственной причиной вторжения в Бессарабию румынских войск стала блокада железнодорожного сообщения, введённая в регионе большевиками с 26 декабря. Приказ о направлении в Пруто-Днестровье для разблокировки перевозок частей двух русских дивизий с передовой Румынского фронта выполнен не был. 18-19 января 1918 г. эту задачу попытался реализовать отряд румынских войск, двинувшийся к Кишинёву. «Из Румынии походом». Рождение легенды Белого дела © commons.wikimedia.org, Public Domain

В условиях Первой мировой войны военные из союзной королевской армии регулярно посещали приграничные бессарабские населённые пункты для закупок продовольствия, сопровождения военных грузов. Однако на этот раз перед ними стояла задача установления контроля в первую очередь над транспортной инфраструктурой и многочисленными военными складами, созданными в т.ч. и на средства Антанты.

Централизованная оборона была создана лишь в центральной части Бессарабии. Ею фактически руководил Фронтовой отдел РУМЧЕРОДа, обосновавшийся в Кишинёве с конца декабря. 14 января им был издан приказ №1, предписывавший всем российским военным структурам и службам снабжения эвакуироваться из Ясс в Бессарабию. Национализация и демобилизация войск фронта приостанавливалась.

Советские войска смогли отбить первую попытку румынской интервенции. Фронтотдел бодро рапортовал РУМЧЕРОДу в Одессу:

«Армия в порядке. Опасности нет. Сила в Бессарабии наша. Национально-политические организации без исключения признали верховной властью фронта Фронтотдел… Румыны отступают».

Однако 22 января румынское командование ввело в действие 4 дивизии (2 перхотные и 2 кавалерийские). Они одновременно двинулись к Кишинёву, на север и юг Бессарабии, занимая по пути железнодорожные станции, склады, реквизируя продовольствие и репрессируя советских активистов.

РУМЧЕРОД постановил «считать себя на положении войны с Румынией» ещё 20 января. Тогда же была объявлена мобилизация добровольческих отрядов и транспортной флотилии в Одесском, Тираспольском, Херсонском, Аккерманском, Бендерском уездах. Румынские подданные подлежали интернированию, а имущество королевства — секвестру. Аннексия Бессарабии. Как Румыния прибрала к рукам российскую губернию © arctus.livejournal.com

24-25 января румынские войска заняли Южнобессарабский город Болград, 26 января после упорных боёв они взяли Кишинёв. 4 февраля СНК РСФСР разорвал дипломатические отношения с Румынией. Формально не объявляя войны, Петроград поручил войскам на юге «немедленно оказывать вооруженное сопротивление румынским военным отрядам, вошедшим в Бессарабию…».

В Левобережном Приднестровье для этих целей стала формироваться Особая армия Одесского округа. В неё включались воинские части и отряды, отходившие с Румынского фронта, а также добровольческие формирования. Общая численность «Одесской армии» в начале февраля составляла 5-6 тыс. человек.

28 января королевские войска вышли к Днестру в районе Бендер, начались бои за этот стратегически важный город. Полный контроль над Бендерами был установлен румынами только 7 февраля. 6 февраля после четырёхдневных боёв и обстрелов с Дуная был захвачен Измаил. Затем королевские войска вошли в Килию. Здесь также были упорные бои, в обороне города участвовали румынские матросы и солдаты, поднявшие восстание на королевской речной флотилии.

Для обороны последнего советского оплота на Дунае — рыбацкого посёлка Вилково на эсминце «Керчь» прибыл отряд балтийских моряков во главе с членом Автономной коллегии Анатолием Железняковым (знаменитым «матросом Железняком»). Красная флотилия пыталась начать наступление вверх по Дунаю, однако сил на это не хватило. 15 февраля Советы оставили Вилково, отряд революционных сил совершил переход на восток.

На севере Бессарабии 5 февраля румынами были взяты Бельцы, а на следующий день Сороки. Под Бельцами произошёл курьёзный случай — отряд самообороны одного из сёл сумел захватить в плен румынского комдива. Самый северный уезд Бессарабии — Хотинский был занят австро-венгерскими войсками в конце февраля 1918 г. День в истории. 29 декабря: Румыния аннексировала Буковину © commons.wikimedia.org, otisarchives2 | Перейти в фотобанк

Столь стремительное овладение румынскими войсками Бессарабией во многом определялось отсутствием единого командования у здешних воинских частей бывшей царской армии. Одни были лояльны Одесскому РУМЧЕРОДу, другие — Киевской Центральной Раде. Зачастую они вступали между собой в вооружённые столкновения.

Между тем румынская интервенция населением Бессарабии была встречена враждебно. Городской пролетариат в основном симпатизировал большевикам, а бессарабские крестьяне оправдано ожидали, что румынские власти пересмотрят в пользу помещиков итоги аграрной революции в 1917 г.

Последним бессарабским городом, державшим оборону, был Аккерман. Революционные силы оставили его лишь 9 марта, за несколько дней до германской оккупации Одессы.

Германцы всех «примирили»

В середине февраля 1918 г. после взятия большевиками Киева перед румынским командованием возникла перспектива столкновения с более крупными и организованными советскими силами. 14 февраля Ленин телеграфировал советскому военачальнику Михаилу Муравьёву в Киев: «Действуйте как можно энергичнее на Румынском фронте». День в истории. 5 февраля начался штурм Киева красными войсками © https://zalizyaka.livejournal.com/570995.html | https://zalizyaka.livejournal.com/570995.html | Перейти в фотобанк

Муравьёв оперативно перебросил свои войска на Днестр, объединив их с «Особой Одесской армией». 19 февраля он вступил «в главное командование над революционными войсками, действующими против Румынии». На следующий день советские войска перешли через Днестр и нанесли удар по румынам у Бендер, где был разгромлен полк противника.

Пробольшевистские части бывшей 8-й российской армии в Подолье ударили по королевским войскам в районе Рыбницы. Началось освобождение сопредельной с Приднестровьем бессарабской территории.

Общие потери румынских войск в боевых действиях в январе — марте 1918 г. составили 488 человек. В основном это были пленные: королевские солдаты явно не горели большим желанием воевать с недавним союзником по Мировой войне. Амбициозный Муравьёв задумывал военную операцию по захвату Ясс. Овладеть тогдашней румынской столицей он планировал путём наступления из Подолии и Центральной Бессарабии.

Румынии угрожала война на два фронта.

5 февраля Центральные державы в ультимативной форме потребовали от неё приступить к мирным переговорам. Берлин и Вена настаивали на очень серьёзных уступках, самой болезненной из которых была Добруджа. Трагизма этой ситуации добавляло то, что Антанта была категорически против выхода Румынии из войны.

В этих условиях королевское правительство стало искать пути для того, чтобы обезопасить восточную границу. Контакты были установлены через одесские консульства стран Антанты. Неформальная группа румынских переговорщиков под руководством генерала Крэйничану возникла в самой Одессе. В неё вошли румынские парламентарии, задержанные в Российском Причерноморье во время большевистского переворота.

После начала германской интервенции на Украине советские власти также охладели к войне с Румынией. «Запретить Антонову называть себя Антоновым-Овсеенко». Жизнь и смерть украинского полководца Октябрьской революции © РИА Новости, Александр Поляков | Перейти в фотобанк

4 марта на заседании Совнаркома Одесской Советской Республики был одобрен проект «Русско-Румынского соглашения об очищении Румынией Бессарабии». Правда, это очищение должно было произойти не сразу и не полностью: после двухмесячной эвакуации румынских войск в регионе должен был оставаться 10-тысячный отряд для охраны румынских складов, а также железнодорожных линий. Вместо выводимых королевских дивизий в регион планировалось ввести «русские войска».

Румыния отказывалась от каких-либо действий против Советов. Для улаживания «могущих возникнуть между Румынией и Российской Федерацией Советских Республик рабочих и крестьян недоразумений» планировалось создать международные комиссии с участием стран Антанты. Россия обязалась предоставить Румынии излишки хлеба, находившегося в Бессарабии, возвратить продовольственные склады, образованные союзниками. Отмечалось, что королевство «имеет право закупать в остальной России (выделено автором) продукты, нужные для пропитания румынского населения».

5 марта в Яссах текст соглашения завизировал премьер-министр и глава МИДа Румынии Авереску. 9 марта со стороны России соглашение подписали председатель Верховной Автономной коллегии Раковский, комиссар по иностранным делам Одесской республики Брашеван, председатель РУМЧЕРОДа Юдовский, председатель Исполкома Одесских Совдепов Воронский, главнокомандующий Южными Советскими Армиями Муравьев.

Таким образом, Одесская республика получила международное признание. Примечательно, что среди многочисленных подписантов договора не было представителей Советской Украины. Хотя в ходе шедших параллельно Брестских переговоров Советы активно продавливали участие представителей УССР. Видимо в тот период большевистское руководство ещё не идентифицировало Бессарабию с Украиной.

31 марта «Известия» проинформировали читателей об урегулировании конфликта с Румынией, а 2 апреля Верховная автономная коллегия по русско-румынским делам была распущена. Одновременно расформировывались румынские революционные батальоны, которые создавались для войны с королевством. После Одессы был Севастополь. Как Крым стал советской республикой © evpatori.ru

Однако последние действия носили сугубо символический смысл, т.к. 13 марта в Одессу вступили германские оккупационные войска. Советские учреждения и войска были эвакуированы из Одессы в Крым, прямое соприкосновение с Бессарабией было потеряно.

В этих условиях Румыния отказалась выполнять основную часть договора и произвела 9 апреля аннексию спорного региона. Советское правительство ответило на это протестом, который и зафиксировал появление Бессарабского вопроса во взаимоотношениях двух государств вплоть до Второй Мировой войны.

Большинство положений Русско-Румынского соглашения по Бессарабии 5 — 9 марта 1918 г. осталось только на бумаге. Однако это не помешало ему стать основой переговорных позиций Советского Союза, отстаивавшего свой суверенитет над Бессарабией в дальнейшем.