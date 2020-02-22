Великая река Дунай имеет важнейшее, почти сакральное значение для Русской истории. Ещё Нестор-летописец считал Дунай местом, с которого началось расселение славян. Широко известны деяния древнерусского князя Святослава, пытавшегося закрепиться в Переяславце на Дунае

Местонахождение этого города доподлинно не установлено. Одни историки отождествляют Переяславец с крепостью Доростол (теперь Силистра), другие считают, что город располагался в дельте Дуная, третьи связывают его с тогдашним центром Первого Болгарского царства Велики-Преславом.

Извечное стратегическое значение Дуная отражают слова, вложенные летописцем в уста Святослава: «Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в Переяславце Дунайском. Там — середина моей земли, там собираются всякие блага: от греков — золото, ткани, вина и плоды, от чехов и угров — серебро и кони, из Руси — меха, воск, и мед, и рабы».

Распад Киевской державы, захват половцами, а затем монголо-татарами Северо-Западного Причерноморья надолго отсекли Русь от Подунавья. Тем не менее, в разных концах русских земель корень «Дунай» вошёл во многие топонимы: город Дунаевцы в Подолье, село Дунайка в Белгородской области, селения Дунаево в Минской, Новгородской, Тверской, Костромской областях и даже в Забайкальском крае, река Дунайчик под Рязанью.

Упоминания о Дунай-реке закрепилось в народных песнях, колядках, присказках. К примеру, одна из обрядовых свадебных песен поморов содержит обращение к «славной Дунай-реке» и просьбу невесты о прощальной прогулке по ней.

В крестьянской среде южных губерний Российской империи XVIII — XIX веков были очень распространены представления о Подунавье как о «райской земле», где царят свобода и благополучие.

Дорогу к возвращению русских на Дунай открыли блистательные победы над османами, одержанные под командованием Петра Румянцева в 1770 г. После Кагульской виктории под контролем Российской державы оказался левый берег нижнего Дуная, от устья и до границы Сербии. Тогда же гидрографические партии приступили к описанию низовий Дуная, а также его важнейших притоков.

22 февраля 1771 г. был издан императорский рескрипт, поручавший президенту Военной коллегии Ивану Чернышёву «завести какие удобно будет мореходные суда» на Дунае, как и на других «валашских или молдавских реках». Дунайская речная флотилия учреждалась в составе армии графа Румянцева под командованием капитана первого ранга Ивана Ногаткина.

Екатерина II ставила в апреле 1771 г. задачу скорейшего строительства, по крайней мере, нескольких десятков гребных и парусных судов, способных «поднять от 3 до 4 сот человек с провиантом и пушками».

Данная задача определялась тем, что в ноябре 1770 г. Высочайшим Советом был одобрен план нанесения удара по Константинополю, предложенный Григорием Орловым. Его реализация намечалась на 1772 г. и предусматривала переброску русских войск с Подунавья на Босфор.

Дальнейшие боевые действия на Дунае очень поспособствовали расширению состава русской флотилии за счёт судов османской постройки. В ходе сражений у Джурджи, Тулчи и Исакчи были захвачены более 60 вражеских судов, в том числе 5 галиотов, 7 галер и множество более мелких.

Боевое крещение силы Дунайской флотилии получили в марте 1771 г. при действиях у крепости Тулча. После её успешного штурма возникла необходимость эвакуировать мобильный отряд (750 чел.) под командованием генерала Отто Вейсмана в силу готовившейся османской контратаки. Флотилия успешно справилась с этой задачей, взяв попутно на абордаж шесть вражеских судов.

Спустя месяц флотилия транспортировала отряд Вейсмана численностью уже в 1640 чел. под Исакчу. Стояла задача нанесения упреждающего удара по вражеским силам, готовившимся к форсированию Дуная. В результате высадки русских десантов, неожиданных и стремительных атак противник, обладавший численным перевесом, был вынужден обороняться. Под Исакчей были уничтожены стратегические запасы османов, перестал существовать их речной флот на Дунае.

Тем не менее, сил и средств для повсеместного применения Дунайской флотилии в 1771 г. было недостаточно. Да и многие армейские командиры ещё недооценивали значение военно-речных судов в боевых операциях.

Летом 1771 г. для пополнения флотилии с Днепра прибыли около 150 запорожских казачьих лодок. С тем чтобы мотивировать запорожцев на дунайский поход от имени императрицы, экипажам, пришедшим первыми к месту назначения, было обещано вознаграждение: первому — 1000 рублей, второму — 500 рублей, третьему — 300 рублей.

К концу войны численность дунайской экспедиции запорожцев составляла около 1200 чел. Они действовали в составе двух команд: во главе с Иваном Мандро и Кондратом Гуком. Казаки усилили возможности русских войск в ходе разведывательно-диверсионных действий, организации переправ и десантирований.

Уже в июне 1771 г. запорожцы приняли участие во втором штурме русскими войсками крепости Тулча. И в этот раз рейд готовил генерал Вейсман. Операция началась речным боем с отрядом из 11 османских судов. Батальон гренадёров на запорожских «чайках» сумел расчистить пространство для начала десантирования на правый берег Дуная.

Затем была захвачена турецкая батарея на берегу. Благодаря ей гренадёры смогли отбить атаку вражеской конницы, устремившейся из крепости. Высадив основной отряд на берег, Вейсман разделил его на две колонны, которые обошли Тулчу с разных сторон. Последовал успешный штурм, в ходе которого атакующие сражались почти исключительно холодным оружием, поскольку порох вымок под дождём.

После этого уже солдаты вместе с запорожцами были вынуждены оборонять Тулчу от турок, стремившихся её отбить. Операция завершилась тем, что десантники погрузили на суда захваченные пушки, сожгли вражеское снаряжение и припасы, которые невозможно было вывезти, и вернулись в Измаил.

В ходе октябрьской операции 1771 г. у Тулчи военно-речные силы обеспечили переброску из Измаила уже семи батальонов гренадеров и мушкетёров, одного батальона егерей, пяти эскадронов гусар и 3 сотен донских казаков. Также были перевезены 10 больших и малых пушек и заряды к ним.

К концу 1771 г. военно-речные силы России на Дунае были ещё представлены исключительно трофейными судами и приданными казачьими байдаками и челнами. Собственное судостроение на Дунае шло с большим трудом. Ногаткин нашел леса для постройки только трёх шхун и такого же числа катеров. Активизировать работы по созданию Дунайской флотилии был призван её новый командующий — адмирал Чарльз Ноульс, англичанин, перешедший на русскую службу.

В конце 1772 — начале 1773 годов в Измаиле по чертежам Ноульса были построены 4 шхуны, вооруженные 12 шестифунтовыми пушками. Они стали самыми серьезными судами флотилии до конца войны.

В 1772 г. было объявлено перемирие, кроме того, Румянцев выступал категорически против этой Константинопольской экспедиции. В этих условиях идея переброски войск через Чёрное море была забыта, а Ноульс отозван в Петербург. Основной задачей военно-речных сил стал контроль над устьем Дуная.

Летом 1773 г. отряд дунайских шхун совершил первое крейсерство в Чёрном море: между островом Фидониси (Змеиным), Гаджибеем и Варной. Однако этот поход стал весьма скоротечным из-за сильной течи, открывшейся на «Победославе Дунайском». Беспокоило командование флотилии и недостаточно сильное вооружение шхун на случай столкновения с морскими силами османов.

После отмены Босфорской экспедиции внимание к развитию Дунайской военной флотилии быстро сошло на нет. Румянцев требовал, чтобы крупные суда флотилии как можно больше времени проводили в море, осуществляя поиски у побережья. В то же время ресурсов на ремонт и дооснащение шхун и галиотов явно не хватало.

После заключения Кучук-Кайнарджийского мира суда, составлявшие ядро упразднённой Дунайской флотилии (шхуны «Победослав», «Измаил», «Браилов», «Вечеслав», галиоты № 5 и 6), были отправлены в Керчь для пополнения Азовской флотилии. Большинство из них в дальнейшем вошли в состав Черноморского флота.

Деятельность Дунайской флотилии в 1771 — 1774 годах принято рассматривать как робкую, но важную пробу сил России на великой европейской реке. Но прошло каких-то 20 лет, и на Дунай вернулась воссозданная речная флотилия под командованием будущего основателя Одессы Иосифа Дерибаса. Она внесла весомый вклад в блистательную Нижне-Дунайскую операцию, венцом которой стал легендарный штурм Измаила.

Ещё же через 100 лет дунайские порты стали важнейшим каналом торговли Российской империи, связали её с обширным Дунайским регионом.

После этого русские уже никогда надолго не уходили с Дуная. Дунайские военные флотилии ярко себя проявили в ходе мировых войн. Советское Дунайское пароходство было ведущей судоходной кампанией своего времени, а порт Рени — крупнейшим речным портом в СССР.

Российское государство продолжает сохранять своё присутствие на Дунае и сегодня. После распада СССР Российская Федерация стала преемником Союза в Международной Дунайской комиссии. Эта международная межправительственная организация занимается управлением судоходством на крупнейшей реке Европы.

Благодаря проходу в Майн и Рейн Дунай является оптимальным водным коридором для транспортировки российских грузов из Черного моря вплоть до Северного моря. Собственных причалов в Дунайском бассейне в настоящее время Россия не имеет, но ничто не мешает обзавестись необходимой инфраструктурой путём её покупки или аренды у других государств.