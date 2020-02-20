В этот день в 1905 г. на Ровенщине, родился украинский литератор Улас Самчук. Одни называют его «Волынским Вергилием» за литературный талант, другие - «Волынским Геббельсом» за идейную и творческую работу на гитлеровцев. Но можно ли рассматривать одно без другого? Середины здесь нет. Поэтому и в школьной программе он сначала появился, а потом исчез

В своей литературной деятельности Самчук, был довольно плодовит. Писать он начал еще до войны, обретаясь в Польше, а затем в Чехословакии, где в конце 20-х годов был один из центров украинской культурной жизни.

В Праге собралась вся эмиграция петлюровских времен, здесь обретались лидеры созданной в 1929 году ОУН, и энергичный юноша немедленно попал в тесный круг единомышленников. Даже со своей первой и неофициальной женой Марией Зоц познакомился как сотрудник загадочного «комитета правительства». Она же стала его первым редактором и вдохновителем: основные произведения, романы «Марія» и «Волынь», написаны в 30-е годы. День в истории. 30 июля: украинские националисты в Праге создали предтечу ОУН* © предоставлено автором

Собственно говоря, эти книги обусловили внезапную популярность умершего в Канаде писателя в независимой Украине: первое произведение посвящено голоду (которого автор никогда не видел) и прекрасно ложилось в концепцию идеологической работы с сознанием граждан.

Равно как и программная статья 1941 года «Народ чи чернь?» В ней современные националисты нашли так любимые ими слова «нація», «гидність», «свідомість», стоны по денационализации и сетования о том, что целая история украинского народа — «перманентная попытка кого-то сделать из нас не то, чем назначила нас природа».

Лезут, мол, в мову, в душу, в хозяйство, ломают и уничтожают самобытность, а большевики и вовсе заставили «те или иные буквы выговаривать так, как хотят они», не говоря уже обо всем остальном.

«Последствия из всего этого на сегодня таковы, что огромная часть нашего, особенно городского, населения с национальной точки зрения представляет собой ничто иное, как толпу, не принадлежащую ни к какому народу, которая не имеет ничего святого, не говорит ни на одном языке. Это не народ. Это — чернь, это — безликая, безъязыкая толпа. Особенно это относится к нашей молодежи, которая с национальной точки зрения — самое крупное пустое место. Стыдно, больно и противно видеть такое явление на европейском материке, на берегах Днепра, на улицах Киева 1941 года», — пылая праведным гневом писал Самчук, в составе одной из походных групп ОУН прибывший в Ровно — строить новую Украину. Борьба за Закарпатье: Фашисты против ОУН* © commons.wikimedia.org, Ladislav Luppa

И строил.

С 1 сентября по 22 марта 1942 года Улас Алексеевич опубликовал в газете «Волынь», по подсчетам исследователей его творчества, 31 передовую статью, четыре сериала репортерской публицистики общим количеством 35 публикаций (например, «Сквозь бурю и снег» (Репортаж из поездки в Киев); «В мире приблизительных ценностей»; «В мире упадка и разложения»). А еще три отрывка из художественных произведений и 42 разножанровых материала (корреспонденции, обзоры, рецензии, заметки, фельетоны, ответы).

Тексты Самчука неоднократно перепечатывались в оккупационных изданиях «Украинское слово», где работала его приятельница Елена Телига, «Голос Сарненщины», «Костопольские вести», «Украинка» (г. Костополь), «Заславский вестник», «Орленя» (Ровно), «Кременецкий вестник», а также в литературном журнале «Украинский засев» (г. Харьков).

«Идея национального сознания украинцев является лейтмотивом всей публицистики В. Самчука, опубликованной в газете «Волынь». В передовой статье «Героизм наших дней» говорится о том, что именно война учит смыслу бытия нашего народа быть сознательным. «Сознательным своей политической мощи. Сознательным крупных культурно-творческих достижений и, наконец, даже сознательным своей крови, своей расы», — сообщает нам горячий поклонник самчуковского пера и его землячка, преподаватель Института журналистики КНУ им. Шевченко Раиса Радченко.

Но она, как и большинство других поклонников, никогда не цитирует программную статью об Адольфе Гитлере вышедшую в первом номере «Волыни» — вместе с портретом «фирера». А ведь и в дальнейшем главный редактор не раз обращает внимание читателей на величие вождя немецкого народа.

Разбирая одну из его речей в статье «Слово и действие», Самчук восторженно пишет, что «великан нашей эпохи» никогда не использует слова попусту: «Сила его слова прокладывает всегда путь к действию. Это две основные составляющие его великого дела, которые верно и неуклонно вели и ведут его к намеченной им цели». День в истории. 20 августа: создана нацистская Украина © russian7.ru

А в номере от 21 декабря 1941 года упоминания о Гитлере сопровождаются определением «великий».

«Мы, украинский народ… объединяемся вместе с непобедимой Немецкой Армией и шлем своих сыновей, наилучший цвет молодежи, чтобы ковать свою судьбу под защитой немецкой державы и ее гения Великого Фюрера Адольфа Гитлера… Крепко верим, что ни угрозы Америки, ни мощь Англии или Советов… не остановят всех нас, объединенных в борьбе против общих врагов — жидо-коммунизма и англо-большевизма… Вместе со всеми народами Европы под руководством Германии, воюем против всех трех никчемных политических гангстеров — Черчилля, Рузвельта и Сталина», — разве нельзя назвать эти слова духоподъемными и программными?

Несмотря на все потуги представить Самчука светочем, несущим народу украинское слово, он вообще-то был на работе. И газета его выходила под плашкой Zeitung fur Wolhynien. Странно это скрывать, но все оккупационные газеты были подцензурны и входили в общую структуру Рейхсминистерства народного просвещения и пропаганды Германии, весьма разветвленную.

С началом боевых действий на Восточном фронте в Министерстве пропаганды был сформирован «восточный» отдел, в составе которого функционировал подотдел «Винета» (Vineta, Propagandadienst Ostraum e. V). Штат сотрудников состоял, не считая немецких поданных, из эмигрантов — военнослужащих царской армии, армии УНР, белогвардейцев, добровольцев-коллаборантов вроде Самчука, перебежчиков из РККА и т.д.

Сектор активной пропаганды занимался изготовлением листовок и брошюр, цензурой и рецензированием всех материалов, которые готовились к печати и дальнейшему распространению. Агитработу среди советских военнопленных и остарбайтеров проводил отдельный штат. В секторе периодической прессы работало несколько групп, которые писали пронемецкие, антисоветские и антисемитские статьи на языках народов СССР. День в истории 23 сентября. Родился один из основателей дивизии СС «Галичина» © Public domain

В бюллетенях «Восточная служба прессы», «Материалы для русских газет» и др., которые выходили на немецком, русском и украинском языках, акцентировалось внимание на том, что «Рузвельт и Сталин — прислужники мирового жидовства», а «Большевизм — это жидовское явление».

Причины войны объяснялись своевременной реакцией Гитлера на попытки Сталина захватить мировое господство. Знакомая идея?

Наряду с величием Германии необходимо было регулярно печатать материалы антисоветского содержания, в которых рассказывать о колхозном рабстве, униженном положении рабочих, жестокостях в Красной армии (особенно о репрессиях 30-х годов).

Существовал также отдел прессы и пропаганды Министерства восточных оккупированных территорий, который согласовывал работу с ведомством Геббельса. Его сотрудники собирали данные о ходе работы на Украине, контролировали работу подотдела прессы и пропаганды политического отдела рейскомиссариата «Украина», который возглавлял Пауль Даргель — 30 сентября 1943 года в Ровно на него совершил покушение советский разведчик Николай Кузнецов.

Для усиления эффекта при генеральных комиссариатах выходили специальные бюллетени «Украинская служба прессы». Отдельная нагрузка возлагалась на отделы пропаганды органов местного управления при городских управах. Бабий Яр: начало трагедии, сводившей с ума даже эсэсовцев © AP, | AP, | Перейти в фотобанк

Например, в октябре 1941 г. сотрудники отдела пропаганды киевской городской управы подготовили специальное положение, в котором целью пропаганды обозначалась «с одной стороны — беспощадная борьба с жидомосковским большевизмом во всех его формах и проявлениях, а с другой — воспитание новых людей труда, порядка и дисциплины, популяризация среди населения немецкой культуры и любви к ее народу».

Именно этим занимался на своем боевом посту член ОУН Улас Самчук — как и его коллеги, работавшие в других «украинских изданиях».

Они не сражались с немцами, а всячески им помогая и являясь исполнителями немецких планов. Они общеизвестны, мы о них писали не раз: украинцев в ближайшем будущем ждал рабский труд или смерть. Места в «безъязыких городах» им вообще не предусматривалось, только в качестве сельхозрабочих на образцовых фермах Новой Германии. В Рейх уже пошли первые вагоны с рабами, а впереди были массовые убийства и уничтожение целых сел. И что же сказали на это истинные патриоты?

А они приветствовали на страницах той же «Волыни» расстрелы в Бабьем Яру. Инициатор формирования дивизии СС «Галичина» Владимир Кубийович и писатель Самчук радовались уничтожению евреев, назвав это «великим днём» и «очищением от восточных варваров», которое немецкая власть устроила «идя навстречу пылким желаниям украинцев». Именно эти люди рассуждали о необходимости поддерживать германских нацистов, идти на «исторический бой с большевизмом» — спасать европейскую цивилизацию.

Не звучит ли опять что-то знакомое? Или в призывах проявлять бдительность к людям, которые не отказались от своих внутренних убеждений, «московско-украинских», или «польско-украинских»? Использовали, а затем пустили в расход. За что в Бабьем яру расстреляли украинских националистов © AP, | AP, | Перейти в фотобанк

На все это современные певцы западноукраинского национализма смотрят сквозь пальцы, предпочитая говорить о том, как плохие немцы обманули ожидания патриотов и наказали Самчука за его смелую публикацию в 1942 году. Как не дали строить независимость. Но как верны ее духу остались лучшие сыны Отчизны.

Но ведь это чистой воды передергивание, сказка про борьбу, которой не было. Как и про родство ОУНовцев, «своих» для нацистов, с украинцами, которые подлежали утилизации.

Да, он мог писать пронзительные тексты о родной Волыни. У мерзавцев тоже есть родина и они могут любить свою маму. И сопереживать умершим от голода далеко-далеко от благополучной Чехословакии, где оттачивал литературное мастерство Самчук, он тоже мог. И страстно написать о национальном самосознании.

Только что от этого толку, если теми же руками он помогал уничтожать будущее целого народа, когда читать его прекрасные произведения было бы просто некому.