В июле 1683 года под стены столицы Священной Римской империи города Вены подступило 120-тысячное османское войско. Взять город штурмом туркам не удалось: началась осада. Ждать или нет подмоги, в Вене не знали. Все отправленные посланцы погибли. Что делать? Сдаваться? И тут к правителям города пришёл один местный житель и предложил свои услуги

Биография этого человека может послужить основой для создания приключенческого блокбастера. Он родился в 1640 году в Речи Посполитой в беспокойное время Хмельнитчины и захвата большей части Польши шведами, которое осталось в польской истории под названием Шведского потопа. В это же время происходили и многочисленные столкновения с турками и татарами.

Родное село Юрия Кульчицкого — Кульчицы-Шляхотские, находившееся на территории Русского воеводства коронных земель Речи Посполитой (сейчас это Самборский район Львовской области), — было православным и дало истории таких известных казацких гетманов, как Пётр Конашевич Сагайдачный, Марко Жмайло и Павлюк. Свои деяния они совершили ещё до рождения нашего героя, так что он хорошо о них знал — ему было с кого брать пример. День в истории. 6 декабря: Павел Бут потерпел поражение от поляков © www.056.ua

Судьба Кульчицкого до 1660 года — времени, когда он очутился в Сербии, — известна очень фрагментарна. Он окончил приходскую школу в Самборе, в которой проучился с 1648 по 1652 год и стал военным. Возможно, он служил под началом Яна Собеского, будущего короля, участвовал в польских военных походах на Буковину и в Молдавию. Пользуясь случаем, Кульчицкий, зная польский и русинский, изучал валашский (румынский), турецкий и венгерский языки.

Некоторые украинские источники утверждают, что со временем он примкнул к запорожским казакам и воевал против правоверных под их стягами. Как бы там ни было, в качестве польского ли лыцаря, или же как запорожского казака, но Кульчицкий попал в турецкий плен, в котором провёл два года.

По легенде, в плену он постоянно мучился головными болями — мигренями, от которых местный знахарь излечил его, отпоив ещё почти неизвестным европейским обывателям диковинным напитком — чёрным кофе. Вскоре его выкупили сердобольные сербские купцы, и, отправившись вместе с ними, Юрий вскоре оказался на территории Священной Римской империи.

Здесь предприимчивый молодой человек благодаря своим обширным знаниям иностранных языков устроился работать переводчиком в белградском филиале Восточной австрийской торговой компании. Однако его знания языков вскоре оказались востребованными на государственной службе: три года спустя он уже служил австрийским дипломатическим курьером и переводчиком в Стамбуле (Константинополе).

В столице Блистательной Порты Юрий находился вплоть до 1679 года. Он собирал информацию о военных приготовлениях турок, заводил знакомства с местными военными. По легенде, однажды его даже удостоил аудиенции сам великий визирь. В 1680 году Кульчицкий вернулся в Вену где составил обстоятельный отчёт, в котором указал, что по всем признакам Турция готовится к новой масштабной войне на Европейском континенте, в которой с большой долей вероятности её основным противником станет Священная Римская империя. Мастер-класс по разделу Украины: «О мире Великой России с Польшею» © commons.wikimedia.org, Asvard

На заработанные на продолжительной (и неплохо оплачиваемой) государственной службе деньги Кульчицкий открыл в Вене собственную торговую компанию, но долго спокойно ему поработать не удалось — в 1683 году, как он и предсказывал, турки на свою голову развязали очередную войну, с которой начался закат Оттоманской империи. В мировой истории она осталась под названием Великой Турецкой.

В 1684 году истекал срок действия Вашварского мирного договора между Габсбургами и Османской империей. Не дожидаясь этого момента, весной 1683 года 200-тысячная турецкая армия собралась в европейской части Турции и уже 3 мая вступила в Белград. Сначала планировалось, что её командующий великий визирь Мерзифонлу Кара Мустафа-паша возьмёт штурмом венгерский город Дьёр. Но затем, не желая терять в осаде значительные силы ради какого-то заштатного городка, турки двинули свои огромные силы к Вене. В Венгрии остался небольшой осадный корпус.

14 июля начался артиллерийский обстрел Вены и осадные работы. Город обороняли всего 16 тысяч солдат, которыми командовал граф Рюдигер Штаремберг. Во время обстрелов он получил ранение в руку, но не оставил своего поста. Турки для взятие австрийской столицы выделили 120-тысячное войско.

Город к осаде был не готов, достаточных для многомесячной осады запасов провианта на складах не было. Вскоре начался голод, эпидемия чумы. Все лазутчики, которых отправляли за подмогой через плотно взявшие город в кольцо вражеские войска, пропали. Власти малодушно стали подумывать о сдаче.

Вот тогда-то к ним и заявился отставной разведчик, предложивший свои услуги. Штаремберг решил отправить его с письмами к императору Леопольду I и командующему австрийской армией герцогу Лотарингии Карлу V.

У Кульчицкого от старой «работы» осталась турецкая одежда. Нарядившись в турка, вместе со своим слугой Дёрдем Михайловичем ночью он смело отправился по направлению к вражескому лагерю. Как раз разыгралась непогода, пошёл сильный дождь. Исламское государство Украины и Подолии. Как Каменец-Подольский был турецким городом © kamynec.wordpress.com

Немецкий писатель Эберхард Хаппель в своей книге 1688 года «Thesaurus Exoticorum» («Энциклопедия экзотики») писал: «…С наступлением сумерек его взору открылось бесконечное море турецких палаток. Зрелище заставило его задуматься, каким путем пробираться через лагерь. И все же он, не останавливаясь, шел вперед со своим товарищем… а, чтобы усыпить бдительность турок, проезжавших мимо них, он то и дело принимался распевать веселые песни на их языке».

Подозрительных «гражданских» остановил какой-то чрезмерно бдительный турецкий офицер. Кульчицкий объяснил ему на его родном языке, что он турецкий купец, занимается поставками провианта для турецкой армии и сейчас направляется по делам. Некоторые исследователи утверждают, что офицер даже оказал «купцу» и его слуге любезность, позволив обсушиться в своей палатке и переждать непогоду.

При переправе через Дунай венских посланцев обстреляли австрийские солдаты, принявшие их за турецких лазутчиков. Недоверие к ним исчезло, только когда были прочитаны написанные графом Штарембергом письма. Кроме информации о ситуации в городе, Кульчицкий сообщил и то, что увидел и узнал во вражеском лагере.

Теперь предстояла не менее опасная дорога обратно. Герцог Карл V отправил в столицу письмо с обещаниями скорейшей помощи. Кульчицкому и Михайловичу удалось невредимыми вернуться обратно. Их встретили как героев и, прочитав послание герцога, решили держаться до конца.

12 сентября 1683 года произошла известная Венская битва, в результате которой объединённые войска Речи Посполитой, Священной Римской империи, Саксонии, Франконии, Баварии и Швабии под общим командованием Польского короля и великого князя Литовского Яна III Собеского наголову разгромили турок и погнали их из Европы. Вена была спасена.

За совершённый подвиг городской совет наградил Кульчицкого крупной суммой денег, подарил дом в престижном районе Леопольдштадт и освободил его компанию от налогов на 20 лет. Кроме того, 10 января 1684 года его назначили личным переводчиком австрийского императора с турецкого языка и дали должность «цесарского придворного курьера» в Турции. Чигиринская война. Как крымский хан саботировал завоевание Украины © k-istine.ru

Но Юрий присмотрел в разгромленном турецком лагере ещё кое-какие богатства, реальной стоимости которой австрияки не знали. Там лежали «бесхозными» триста мешков отменных кофейных зёрен, которые европейские солдаты посчитали непригодным для конского фуража верблюжьим кормом. Кульчицкий попросил отдать их ему, и австрийцы, недоуменно пожав плечами, выполнили его просьбу.

Юрий заварил первый кофе и стал пытаться продавать его в разнос, однако «европейский потребитель» не был готов к восточным горьким вкусам, бизнес не шёл, и тогда Кульчицкий стал экспериментировать — добавлять в кофе мёд, молоко, сахар… то есть делать то, что турки считали недопустимым. Вариант с молоком и сахаром пришёлся венцам по вкусу — так появился известный Wiener Melange — «Венский меланж», кофейный напиток, похожий на капучино.

Вскоре Кульчицкий открыл первую в Вене и одну из первых в Европе кофейню.

Местоположение своей кофейни Юрий менял, пока она не расположилась на улице Зингерштрассе под знаменитым названием «Дом под голубой бутылочкой». По преданию, вторая жена Кульчицкого Леопольдина Мейер ещё до свадьбы выходила своего получившего ранение будущего мужа каким-то снадобьем, которое хранилось в бутылочке голубого стекла.

Кульчицкий часто встречал гостей в турецких одеждах, а у венских пекарей (это ещё одна легенда) заказывал для своей кофейни специальную сдобную выпечку в форме полумесяца — Kipferl. Спустя полтора столетия французы стали выпекать её из слоёного теста — так появились круассаны.

Вскоре в Вене появилось более полутора десятков кофеен, и Кульчицкий возглавил цех венских торговцев кофе. Его портрет долго висел в главном зале цехового здания, в котором они собирались, а на цеховом штандарте изображалась сцена вручения императором Леопольдом I привилегии — лицензии на открытие Кульчицким первой кофейни.

К сожалению, долго наслаждаться успехами своего так удачно начатого предприятия нашему герою не довелось. 20 (по другим данным — 19 февраля) 1694 года он скончался у себя дома от туберкулёза в возрасте всего 54 лет. Семен Палий — герой «Второй Хмельниччины» © na-skryzhalyah.blogspot.com | Перейти в фотобанк

Так выглядит каноническая версия жизнеописания Юрия Кульчицкого, в которой исторические факты зачастую неразличимо переплетаются с городскими легендами Вены и позднейшими попытками отредактировать эти легенды в соответствии с национальными предпочтениями того или иного автора.



О его национальной принадлежности спорят поляки и украинцы. Сам он происходил из шляхетского рода Кульчицких-Шелестовичей герба Сас. Так, его живущий в Польше родственник, историк Ежи С. Кульчицкий считает его поляком, а украинские историки утверждают обратное.

Сам Юрий (в польском варианте — Ежи) в написанных при его жизни документах утверждал, что он «был родовитым поляком… с королевского польского вольного города Самбора». К этому польские историки добавляют, что полное имя Кульчицкого, зафиксированное в документах, Юрий-Франц. Такая двойная конструкция типична для лиц католического вероисповедания.

В ответ обычно говорят о том, что Кульчицкий вынужден был скрывать свое православное исповедание поскольку в католической среде, недолюбливали «схизматиков» — сербов и русских. Однако в Австрии в отличие от Польши религиозный вопрос настолько резко не стоял, а православные наемники-стратиоты из Греции, Албании, Сербии известны в западноевропейских странах с конца XV века и никаких проблем со своим вероисповеданием не испытывали.

В конечном итоге процесс ассимиляции православной русинской шляхты, превращения ее в католическую польскую хорошо известен, а случай Кульчицкого всего лишь один из иллюстрирующих ее примеров.

Есть вопросы и к первенству Юрия-Франца Кульчицкого в деле становления знаменитой венской культуры кофе.

Самое раннее произведение, в котором утверждается что первая венская кофейня была открыта именно Кульчицким, это книга «История второй турецкой осады Вены» католического священника Готфрида Улиха изданная к столетнему юбилею Венской битвы в 1783 году. Можно ли сохранить идентичность без элиты. Как жилось православным в Речи Посполитой © commons.wikimedia.org, Neovitaha777

Если же опираться на дошедшие до нас документальные сведения XVII века, то первая кофейня в Вене была отрыта 17 января 1685 года армянским купцом Йоханесом Диодато (Ованесом Аствацатуром). И лишь спустя три года т.е. в 1688 г. трое бывших разведчиков, в числе которых был Кульчицкий также получили официальную привилегию на кофейную торговлю.

Поэтому едва ли достоверна красивая польская легенда о том, что лично король Ян Собеский, разгромивший под Веной турок, позволил Кульчицкому за военные заслуги самому выбрать себе всё, чего тот пожелает из захваченной в лагере османов добычи. Ведь под Веной война только началась и у шляхтича Кульчицкого наверняка были более важные заботы, чем мешки с кофейными зернами.

Однако историческая память живет по своим законам, и именно вокруг Кульчицкого сложился культ основателя первой венской кофейни.

В 1862 году благодарные венцы назвали в честь Кульчицкого одну из улиц города, а в 1885-м установили на одном из её перекрёстков памятник.

В «Старой польской энциклопедии» 1900-1903 годов этнограф Зигмунт Глогер писал: «До сих пор во всех кофейнях Вены каждый год в октябре вывешивают потрет Кульчицкого в турецких одеждах, чтобы почтить его память».

Эта память о Кульчицком навсегда осталась в его новообретённом отечестве, в ставшем для него навсегда родным городе, в его множестве кофеен, в ароматном запахе кофе, наполняющем по утрам улицы Вены.

А на одной из них он, изваянный в камне, вечно спешит в своём турецком наряде с неразлучным кофейником в руке, чтобы радостно приветствовать своего очередного гостя.