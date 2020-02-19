28 лет прошло с того момента, как принятие Большого государственного герба в первый раз было отложено «на потом». Если поначалу во всем были виноваты коммунисты и Янукович, то теперь звучат голоса, что он вообще не нужен. Есть тризуб да и хватит

Но по прошествии всех этих лет очевидно, что проблема Большого герба в полной мере показывает внутреннюю сложность Украины. Ведь даже поддержать щит на нем некому.

Как это бывает почти всегда, вокруг одного из основных символов государства свился тугой клубок предрассудков, выдумок и откровенного вранья.

Первый раз гербовая баталия развернулась в 1991-1992 году, когда нужно было срочно утверждать символы независимой Украины. Коммунисты ярились, что тризуб дискредитирован (к чему они сами приложили руку в советское время) и предлагали всенародный референдум. Народный депутат Владимир Матвеев, бывший член ЦК КПУ, даже заявил, что американская баллистическая ракета «Трайдент» в переводе означает «трезубец», а зачем мирной стране изображать на своем гербе оружие?

Другая сторона, естественно, напирала на авторитет Михаила Грушевского. Как известно, 25 февраля 1918 года в Коростене выбитая из Киева Центральная Рада приняла тризуб в качестве герба УНР — в каноническом виде работы художника Василия Кричевского. А с 22 января 1919 года его использовали и как герб Западной области УНР (ЗОУНР): «знак Киевского Государства времен Владимира Святого».

«…Се оздоба питоменна, не запозичена, зв'язана з нашою тисячолітньою державною політичною i культурною історією», — писал Грушевский в статье «Український Державний герб» в конце февраля 1918 г. («Это наш знак природный, не позаимствованый, связанный с нашей тысячелетней государственной политической и культурной историей»).

Видимо, с той поры февраль и стал специальным месяцем, когда нужно обсуждать данный вопрос.

В общем, под угрозой роспуска Верховной Рады был найден компромисс, предложенный народным депутатом Анатолием Матвиенко, идея «малого» и «большого» герба, по поводу которого будет еще время пособачиться, а пока надо как-то печати делать и деньги выпускать. За это и проголосовал 231 депутат.

Само собой, не имея ничего другого, но зато имея огромное желание казаться «родиной слонов», профессиональные патриоты долго нагнетали сакральность и древность Малого герба.

«На территории Украины найдены наскальные изображения тризуба, датированные IV-III тыс. до н.э. В эпоху трипольской культуры мы видим его в виде рельефных украшений и изображений на керамических горшках.

Тризуб был известен в Ольвии, Боспорском царстве, Урарту, Иране, Индии, его изображение использовали представители крито-минойской культуры (III-II тыс. до н.э.), хетты (III-I тыс. до н.э.), сарматы, царские скифы, русские князья.

Тризуб символизировал разделение Вселенной на небесное, земное и потустороннее, единство Божественного, Родительского и Материнского — священных начал, трех природных стихий — воздуха, воды и земли. Он был знаком власти, символом племени, которое стало позже составной частью украинского народа», — сообщает нам гид-переводчик «Первого экскурсионного бюро» Евгений Скибин, и такой подход можно назвать типичным.

Как основа идеи всегда приводятся монеты Владимира Великого и Ярослава Мудрого, хотя общеизвестно, что княжеский знак — модернизация двузуба Святослава с новым элементом посередине. А Святослав, в свою очередь, получил свою тамгу вместе с титулом кагана и хазарскими землями, им покоренными. Символ, известный всему кочевому миру как знак правящих родов, вероятно, был нужен для легитимизации новой власти на приобретенных территориях.

Вот князь Святополк, известный по кличке Окаянный, приемный сын Владимира и сын его брата Ярополка, тоже использовал на своих монетах двузуб. А князь Ярослав Мудрый, который выступил против Святополка и у г. Любеч разбил его вместе с союзниками-печенегами, по наследству от отца чеканил тризуб. Только не в Киеве, а в Новгороде (который, между прочим, древнее), где обитал до обретения киевского престола. Печать князя Изяслава Владимировича тоже повторяет отцовский трезубец, но с крестиком на центральном зубе — времена-то уже были православные.

В общем, дело семейное. Но выбрать из всего великолепия геральдического творчества Рюриковичей один знак и назвать его «глубоко украинским» — чистая блажь, ничем не обоснованная.

Но пусть ему, выбрали и выбрали, даже без претензий на бывший каганат. А ведь дальше начинается самое интересное. Причем еще с приснопамятного 1918 года, когда «работе комиссии помешало наступление большевистских войск».

Геральдисты УНР сильно спорили по поводу казака с мушкетом с печати Войска Запорожского, герба Львова (не Галичины), ангела со спущенными мечами — польского герба Киевского воеводства и ангела с огненным мечом — первого казенного российского герба Киева.

Академик Грушевский же в своих программных статьях призывал ориентироваться на Либерию — страну освобожденных негров, и вообще больше использовать символов мирного труда. В частности, серп и молот.

На невообразимом украинском языке он давал такие рекомендации:

«Проще всего можно было бы взять за знак новой Украины золотые (желтые) звизды на синем фоне, по числу земель новой Украинской Республики, либо золотую букву У (Украина), либо У. H.Р. (Украинская Народная Республика) на синем фоне — на образец герба Французской Республики — R. F. Но геральдисты говорят, что буква в гербе — се против правил геральдики. В таком разе я проектировал бы как символ творческого мирного труда в новой Украине и ее цивилизационных заданий золотой плуг на синем фоне, с тем чтоб сей знак новой Украины занял центральное место в державним гербе Украины».

Вокруг него предлагалось полукругом запустить всякие старые знаки — тот же трезубец, герб Галицько-Владимирского королевства, герб Гетьманщины, а внизу — герб Львова и средневековый герб Киева, руку с луком. Венчать конструкцию, по замыслу Грушевского, должен был символ «Великого княжества Русского», созданного Гадячской унией 1657 г. — «луб з оливною галузкою, вісник національного замирення й спокою» («венок с оливковой ветвью, символ национального примирения и спокойствия»). А потом вообще все оплести оливковыми ветвями, как на гербе Португалии.

Забавно, что в 1992 году шаблон повторился снова: одни хотели казака с мушкетом, другие серп и молот, третьи колоски снопом.

А в это время 70-летний бывший сотник УПА Анастасий Козак за несколько месяцев собственноручно создал самый большой в стране тризуб, который, по данным львовской газеты «Експрес», и по сей день виден из космоса. Как показало время, сотник лучше разбирался в политической обстановке.

При подготовке нового Основного закона в 1996 г. Конституционная комиссия планировала решить проблему с Большим гербом, но ввиду политических сложностей его опять «отложили». В ст. 20 лишь было заложено обязательство использовать герб Войска Запорожского и Малый герб.

2 ноября 1996 г. была создана комиссия по подготовке и проведению конкурса, были рассмотрены 420 работ, но ни одной не утвердили.

Еще несколько лет спустя, в январе 2001 года, в Верховную Раду поступил законопроект «О большом Государственном гербе Украины», в котором присутствуют щитодержатели — золотой лев и нарядный казак, а над щитом — великокняжеский венец и сине-золотой шатер. Под щитом — лента, которая объединяет национальные цвета; под лентой — золотые колосья пшеницы, скрепленные гроздью калины.

Однако геральдистам он не понравился. В частности, опущенные вниз колосья трактуются как упадок сельского хозяйства, голод и нищета. На казаке не тот кафтан, у льва нет короны. Кроме того, это только два региона, в то время, как и гораздо больше.

Но самое главное с точки зрения автора это то, что исторически галицкий лев и запорожский казак повернуты друг к другу задницами — и это в полной мере отображает ту объективную реальность, в которой родилось украинское государство.

Даже теперь галичане не воспринимают запорожских казаков как героев, переняв привычную для себя польскую традицию. Для польской короны это были кто? Бунтовщики, бандиты, беглые крестьяне, жившие разбоем и постоянно вымогавшие зарплату от центральной власти. Все казацкие восстания и бесконечные войны XVI и первой половины XVII века непременно велись за расширение реестра, навязанного королю. Для него вольное казачество было занозой в неприятном месте и, раз уж так сложилось, клапаном для выпуска пара. Заодно как бы дальние украины на границе дикого поля охраняют от татар.

Галицкий лев же, как известно, исторически смотрит на Запад, и продолжает туда смотреть, не интересуясь мнением остальной страны. Так что держать щит с Малым гербом некому — вот его никто и не держит. Он висит в воздухе, не опираясь на землю, что замечательно соответствует текущему состоянию украинского государства.

Теперь даже пан Андрей Гречило, один из победителей конкурса 1991 года, нарисовавший тризуб, открыто заявляет: этот символ несет идею объединения украинских земель и самодостаточен. А один из авторов проекта Большого герба, Алексей Руденко, вторит коллеге:

«Большой герб обычно появляется тогда, когда в государство входят несколько самобытных территорий со своими традиционными символами. Украина же является унитарным государством и нам не нужен большой герб».

Таким образом, почти через три десятка лет появился вывод о том, что самобытных территорий в стране нет. И он в целом соответствует центральному мифу о моноэтничной нации, родившейся из бедра Степана Бандеры. Мифа, создатели которого отчаянно боятся признать, что Украина — сложная страна, сшитая из разных земель и разных культур, получившая от советского периода своей истории гораздо больше, чем потерявшая.

Тем не менее, вице-спикер Рады Руслан Стефанчук недавно заявил, что в планах парламента снова стоит разработка законопроекта «Об охране государственных символов Украины».

Кто знает, может быть, снова настало время вернуться к золотому плугу как символу «аграрной сверхдержавы», стоящей на пороге распродажи своей земли.