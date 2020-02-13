Как Хрущев и немцы создали в Киеве технологичное производство, и что с ним сделал Ющенко

13 февраля 1945 года председатель Совета Народных Комиссаров УССР Никита Сергеевич Хрущёв написал Народному комиссару вооружений СССР Дмитрию Фёдоровичу Устинову официальное письмо № 552, благодаря которому следующие полвека столица Украины стала одним из мировых производителей фототехники, что, правда, было успешно потеряно в годы независимости

До начала Великой Отечественной войны фотоаппараты в УССР выпускались только в одном единственном городе — Харькове. Там производился малоформатный дальномерный (использующий для наводки на резкость оптический дальномер) фотоаппарат ФЭД. Это была «пиратская» копия немецкого фотоаппарата «Leica II».

Не нужно думать, что промышленное «пиратство» в то время было чем-то из ряда вон выходящим. Почти одновременно американская компания Kodak занималась точно таким же нелицензионным копированием этого немецкого изделия. День в истории. 17 января: 75 лет назад Варшава была освобождена от нацистов © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

Очень интересна история производственных мощностей, на которых ФЭД изначально выпускался. Это были механические мастерских детской трудовой коммуны им. Дзержинского, руководил которой известный советский педагог и учёный Антон Макаренко. И сама колония, и её руководитель, и ФЭД заслуживают отдельных публикаций, но сейчас речь не о них.

Перед Великой Отечественной войной выпускавший ФЭДы завод имел №296 и входил в наркомат авиационной промышленности, так как основной его продукцией была авиационная оптика и топливные насосы для самолётов. Однако 22 июня 1941 года гитлеровская Германия напала на СССР, и уже в сентябре дивизии группы армий «Юг» приблизились к Харькову.

Завод эвакуировали в сибирский город Бердск, где он продолжал выпускать топливную аппаратуру, а вся оснастка для производства фотоаппаратов, приборы, незавершённая продукция и комплектующие уехали в Казань. Здесь в ноябре 1942 года их по акту передали подчинённому наркомату вооружений заводу №237 (в наше время это предприятие носит название Казанский оптико-механический завод).

Во время войны было не до фотоаппаратов, но вот уже наши войска вошли в Германию, не за горами был штурм Берлина, и предприимчивый Никита Сергеевич Хрущёв задумался о будущем республики, управлять которой семь лет назад его назначил сам Сталин.

Вспомнил он и о фотоаппаратах (ФЭДы, кстати, до войны пользовались в СССР огромной популярностью и считались очень качественными). Вот и написал Хрущёв наркому вооружений, что раз всё равно оснастка, приборы и незавершёнка лежат в Казани без дела, то не плохо было бы их вернуть на Украину вообще и в Киев в частности.

Причём так как харьковский завод №296 (бывший ФЭД) находился пока в Сибири и будущее его оставалось туманным, то все материальные ценности следовало передать Укрпромсовету. Эта организация по поручению СНК УССР восстанавливала республиканскую промышленность. В связи с этим Хрущёв в этом же письме просил у наркомата выделить Украине соответствующее оптическое оборудование и контрольно-измерительные приборы. Список прилагался. «Харьков темпам не изменил». Как создавался американский гигант сталинской индустриализации © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

Союзное руководство пошло навстречу украинским товарищам. 3 марта 1945 года постановлением ГКО было решено возобновить на площадях завода «Арсенал» производство, только вместо выпуска вооружений и сельскохозяйственного машиностроения, на которых специализировалось это предприятие раньше, здесь было решено теперь изготавливать оптико-механические приборы и фотоаппараты. Новое предприятие включили в систему наркомата вооружений и присвоили №784.

Из Казани в Киев отправились вагоны с оснасткой, станками и комплектующими, а также специалисты, которые должны были помочь организовать запуск производства. Первые аппараты ФЭД из произведённых ещё до войны комплектующих, новые работники «Арсенала» собрали уже через несколько месяцев.

Тем временем война закончилась. В соответствии с мирными соглашениями Германия должна была выплатить СССР значительные военные репарации, и советские чиновники по этому поводу внимательно присматривались к немецкой промышленности: в соответствии с договорённостями стран-победителей все немецкие компании теряли свои патентные права, а значит, немецкие технологии теперь можно было спокойно копировать.

В советскую зону оккупации попал город Дрезден, который до того, как американская авиация стёрла его с лица земли, был столицей немецкой фото-промышленности. В частности, здесь на предприятии Zeiss Ikon AG выпускались знаменитые дальномерные фотокамеры Zeiss Contax II и Contax III. Что из оборудования не сгорело в бомбёжке, советские трофейные команды вывезли в Киев.

Но одних станков и оснастки было мало, нужны были люди, способные наладить выпуск. Пока их не было, вывезенные из Дрездена ящики стояли на «Арсенале» нераспакованными, дожидаясь своего часа. День в истории. 7 февраля: в Подмосковье родился знаменитый киевский авиаконструктор © РИА Новости, Василий Малышев | Перейти в фотобанк

В конце 1945 года Советская военная администрация в Германии (СВАГ) обратилась к руководству компании Zeiss, чья штаб-квартира оперативно переехала в западную зону оккупации в город Йена (об этом вовремя позаботились американцы). Немцам было сделано предложение, от которого они не могли отказаться, — организовать производство мощностью 5000 фотокамер Contax в СССР.

Предварительно планировалось, что советская версия немецкого фотоаппарата будет носить название «Волга», а производство разместится в Казани на заводе №237. Однако новое вмешательство Хрущёва спутало руководству наркомата вооружений эти планы, и немецкие фотоаппараты решили выпускать в Киеве под торговыми марками «Киев-2» и «Киев-3» по аналогии с Contax II и Contax III.

Чиновники СВАГ договорились с компанией Zeiss, что её специалисты создадут в Йене три производственные линии, две из которых затем отправятся в СССР, а одну она оставит себе. В случае отказа компания рисковала просто прекратить своё существование.

Руководитель компании Уго Шрейд отдал своему подчинённому инженеру Вольфгангу Хану распоряжение заняться решением этой задачи. Она оказалась довольно сложной: часть чертежей была утеряна, а камера Contax III, на минутку, состоит из 22 000 измерений в 600 чертежах, описывающих 730 составных частей и деталей. Пришлось немецким инженерам перемерять одно из уцелевших готовых изделий и восстанавливать документацию.

Несмотря на сложности, с поставленной задачей они успешно справились, и уже в 1946 году производство фотоаппаратов было восстановлено. В 1947 году в Йене изготовили 2000 фотоаппаратов, в том числе часть с надписью «Киев». Электронное правительство СССР. Несостоявшаяся утопия © РИА Новости, Борис Кауфман | Перейти в фотобанк

В октябре 1947 года немцы передали производственные линии советской стороне, и они поехали в столицу Украины. Этому предшествовал приезд в Киев Вольфганга Хана и ещё нескольких его коллег, которых в октябре 1946 года в добровольно-принудительном порядке привезли в Киев на «Арсенал», чтобы они здесь занялись подготовкой технических специалистов и рабочего персонала. Последние съезжались в город чуть ли не из сёл, у них не было абсолютно никакого технического образования, так что задачка перед немцами стояла нетривиальная.

Проблемы добавляло и то, что в Киев из Германии приехали абсолютно «кабинетные» специалисты, которые не работали за станками и на линии. Так что, прежде чем учить кого-то, им самим пришлось разбираться, как на практике, а не в теории, работает их вывезенное «русскими» из Дрездена оборудование.

Тем временем в Харькове полным ходом шло восстановление завода ФЭД, который с 1948 года вернулся к производству своих фирменных фотоаппаратов, а в Киеве на «Арсенале» в фотоцехе № 10 приступили к освоению производства новой техники на немецких линиях и пока что из немецких комплектующих, большую часть которых вывезли из Дрездена в 1945-м. Недостающие детали и компоненты доставлялись из Йены. В связи с этим «дебютные» фотоаппараты «Киев» почти не отличались от своих немецких «собратьев».

Первую партию выпустили к первомайским праздникам 1948 года, а к 31-й годовщине Октября завод перешёл на полноценное серийное производство. Всего за 1948 год киевлянам удалось собрать 1400 фотоаппаратов. На следующий год цех №10 «выдал на-гора» уже 4000 единиц продукции и к зиме полностью перешёл на производство из комплектующих собственного изготовления. День в истории. 21 декабря: Первый полет «Мечты» © РИА Новости, Игорь Костин | Перейти в фотобанк

Одновременно в подмосковном Красногорске освоили выпуск собственных объективов к «Киевам», получивших название «Юпитер». Первое время для их производства использовались запасы вывезенного из Германии по репарациям оптического стекла. Закончились они только к 1954 году, после чего конструкцию объективов перерассчитали под советский сортамент оптических стёкол.

Советское руководство гналось за количеством.

С каждым новым генсеком за качеством на предприятии следили всё меньше и меньше, и кончилось это тем, что очередную модификацию фотоаппарата — «Киев-5» — с новой конструкцией дальномера и новаторским курковым взводом из-за недоработки последнего быстро сняли с производства. Фотоаппарат оказался ненадёжным, ломался и дорого обходился в ремонте. Даже в условиях дефицита бытовой фототехники у населения СССР он не пользовался спросом, поэтому оставался на конвейере всего 5 лет с 1968 по 1973 год.

Завод "Арсенал" вернулся к модернизации предыдущих моделей фотоаппаратов «Киев-4» и «Киев-4А», в 1976 году появились модели «Киев-4М» (с экспонометром) и «Киев-4АМ» (без экспонометра). Официально эти камеры стали производиться в 1979 году… и качество резко «просело». Как раз вышли на пенсию те специалисты, которых обучали ещё немцы, а «молодёжь» относилась к делу спустя рукава. По непроверенным слухам комиссия по качеству, приехавшая на завод с внезапной проверкой в 1981 году, отправила в утиль сразу чуть ли не весь 2-месячный выпуск продукции цеха №10.

За качество взялись всерьёз и несколько повысили его, но в 1986 году завод выпустил последние дальномерные «Киевы» — советские копии немецких Contax. Завод сконцентрировался на выпуске более продвинутых зеркальных камер Киев-18 и Киев-19 под 35-мм плёнку и среднеформатных Киев-60 и Киев-88. «Арсенал» был единственным в СССР предприятием, где производились профессиональные фотокамеры среднего формата под кадр 6х6 см. Украина, которую мы теряем: волшебный сорбент «Энтеросгель» © health-post.ru

Однако СССР развалился, пришли «святые 90-е». В независимой Украине завод быстро захирел: галопирующая инфляция лишила его оборотных средств, а иностранный инвестор вопреки громким и частым заверениям украинских политиков вкладываться в технические отечественные производства не спешил. Цех №10 пытался ещё выпускать профессиональные фотоаппараты, но с каждым годом их продавалось всё меньше и меньше… Частные компании из купленных за бесценок комплектующих наладили вне предприятия производство «Киева-60» и «Киева-88» под новой торговой маркой «Arax». А завод…

28 июля 2009 года Хозяйственный суд Киева своим определением открыл производство по делу о банкротстве государственного предприятия «Завод Арсенал». Уже в декабре того же года его исключили из государственного реестра и включили в списки на приватизацию.

Потихоньку цеха завода разрушают, а территорию застраивают, ведь находящаяся под ним почти в самом центре Киева земля — лакомый «кусочек» для любого девелопера. В части цехов по личной инициативе президента Виктора Ющенко в 2006-м году с помпой открыли модерновый выставочный арт-комплекс «Мыстэцький Арсенал». Так независимость, наплевательское отношение к экономическим интересам страны и банальная алчность лишили Украину передового когда-то производства, тысяч людей — работы, а украинцев — очередного повода для гордости.

Хотя… за последние 30 лет все уже привыкли, что впереди декоммунизации и дерусификации в стране семимильными шагами продвигается и деиндустриализация, и не обращают на это особого внимания. А зря.