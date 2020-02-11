125 лет назад, 10 февраля 1895 года, у города Пула (ныне Хорватия) родился эрцгерцог Вильгельм фон Габсбург. Его растили как польского короля, но он захотел стать королем украинским — и ради этого сотрудничал даже с Гитлером

Вильгельм Франц фон Габсбург-Лотарингский известен главным образом как неудавшийся кандидат на престол Украины, хотя готовили его к трону… Польши.

Отец Вильгельма, эрцгерцог Карл Стефан Австрийский, не просто был полонофилом, но и сам претендовал на польскую корону. Поначалу речь шла о Польском королевстве в составе Дунайской монархии, но в ходе Первой мировой, когда Германия объявила о готовности восстановить независимость Польши, рассматривался как возможный её король. День в истории. 24 октября: Австрия, Пруссия и Россия выкопали «историческую могилу» для Польши © История.рф

5 августа 1915 года газета The New York Times даже сообщила, что вскоре эрцгерцог Карл Стефан будет коронован в Польше, но эта информация не подтвердилась. По свидетельству историков, польскую корону Карлу Стефану предлагал кайзер Германии Вильгельм II. Но против этого выступил австрийский император, надеявшийся включить воссозданную Польшу в состав монархии Габсбургов. Союзники не смогли договориться, и в августе 1918 года Карл Стефан окончательно отверг предложение кайзера.

Вильгельм родился в имении на острове Лошинь на Адриатике, где его отец был адмиралом флота Австро-Венгрии. Но у Карла Стефана фон Габсбурга, троюродного брата императора Австрии Франца Иосифа I, были на младшего сына другие планы.

Имя Вильгельм тот получил в честь средневекового габсбургского эрцгерцога, который был обручён с юной королевой Польши Ядвигой. Но когда в 1385 году Вильгельм въехал в Польшу, чтобы заключить брак с 11-летней тогда Ядвигой, его выгнали из страны польские шляхтичи. Ядвига позже вышла замуж за Великого князя Литовского Ягелло и основала Ягеллонскую династию.

Представитель именно этой династии проиграл Габсбургам Богемию и Венгрию в 1526-м, а в конце XVIII века в состав их империи вошла и значительная часть Польши — после её разделов.

В этой части, в отличие от находившихся под властью России и Пруссии, поляки чувствовали себя более вольготно. Многие из них считали, что в ответ на лояльность к Вене Габсбурги поддержат создание объединённого польского королевства в рамках расширенной и децентрализованной Дунайской монархии.

Карл Стефан фон Габсбург считал, что именно его семья сможет реализовать это национальное желание. И когда через восемь дней после рождения Вильгельма его отец получил в наследство от умершего дяди Альбрехта огромные владения в городе Живец в Западной Галичине, Карл Стефан посчитал это знаком свыше. Он сам уже неплохо говорил по-польски, этот язык изучали его дети — но только Вильгельм учил польский практически со дня рождения. День в истории. 4 октября: Галичина стала австрийской © Public domain

Хотя семья переехала в Живец только в 1907 году, Карл Стефан уже много лет называл себя «граф Живецкий» и даже писал венским чиновникам письма на польском языке. Вилли бывал там редко, поскольку с 1905 года учился в Вене. А в 1909 году, когда он поступил в военное училище в моравском городе Границы, юноша потерял даже гипотетический статус претендента на польский престол.

Его старшая сестра Рената вышла замуж за польского князя Иеронима Радзивилла, которого польские монархисты стали рассматривать как возможного короля. Ситуация усугубилась в 1912-м, когда ещё одна сестра Вильгельма фон Габсбурга, Матильда, стала женой польского князя Ольгерда Чарторыйского. В 14 и 17 лет Вилли наблюдал за тем, как рушится мир его мечты.

В 1912 году Вильгельм фон Габсбург покидает военное училище в Границах, не закончив его. Он не оставил никаких воспоминаний о тех годах, однако воспитанник этого же заведения, известный австрийский писатель Роберт Музиль, называл училище «чёртовой задницей», описав её в романе «Душевные смуты воспитанника Тёрлеса» (1906). Его основной нарратив затрагивает неконтролируемые стремления подростков к гомоэротическим унижениям, а также неизбежную связь между половым и интеллектуальным развитием.

Вилли, который вступил в эту школу через три года после появления романа, был высоким, белокурым и красивым. Был ли он грациозным принцем или жертвой надругательства? Возможно, он был и тем, и другим одновременно.

Лето 1912 года, готовясь к продолжению обучения в Вене уже у частных преподавателей, Вильгельм фон Габсбург проводит на Галичине. Здесь он впервые понимает, что в крае живут не только управляющие им поляки, но ещё и русины, которые к тому времени зачастую называли себя украинцами.

Из польской литературы Вилли понял, что поляки и украинцы находились в давней вражде за земли, которые оба народа считали своими, и решил лично исследовать оплот «разбойницкой украинской нации». Он на протяжении сорока дней путешествовал инкогнито по гуцульским селам, был очарован украинской культурой, выучил украинский язык, начал читать украинскую литературу. Галицкий знаменосец «великого русского идеализма» © Русские депутаты австрийского парламента в кругу своих знакомых. Д.А.Марков стоит в центре. 1907 г. Киевская мысль. Приложение. 1907. № 43. С. 328. из личного архива автора

Как он сам вспоминал, среди прочитанных им книг были иллюстрированная «История Украины-Руси» Грушевского, «Исторические миниатюры» Стефаника, книги Федьковича, Шевченко, Франко. Вилли вернулся в Живец «другим человеком»: он нашел народ без королевства, и твёрдо решил стать его королём.

В феврале 1915 года Вильгельм фон Габсбург закончил военную академию, получил звание лейтенанта австрийской армии и был отправлен в 13-й Галицкий полк уланов в город Золочев (ныне Львовская область). Эта воинская часть формировалась преимущественно из украинцев Золочевского уезда.

Под его командованием и по его инициативе сотня Вильгельма полностью украинизировалась — из её состава были выведены поляки и венгры, место которых заняли исключительно украинцы, при этом все воины имели сине-желтые знаки отличия на униформе.

В армии состоялась и окончательная трансформация взглядов и сознания Вильгельма фон Габсбурга: он не только в совершенстве овладел украинским языком, но и начал считать себя украинцем, как и его солдаты. Он поощрял активное национальное самоопределение своих подчиненных. Один из его солдат подарил Вильгельму вышитую рубашку, которую тот начал открыто носить как в полку, так и вне его.

Именно тогда Вильгельма фон Габсбурга впервые назвали «Васылэм Вышиваным».

По законам Австро-Венгрии, каждый член императорской семьи по достижении 21-летнего возраста автоматически становился членом Платы господ (сената) парламента страны. Таким образом, в 1916 году Вильгельм фон Габсбург стал членом парламента, и наладил там контакты с украинскими депутатами, в частности с главой Украинской Парламентарной Репрезентации — Евгением Петрушевичем, будущим президентом Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР). День в истории. 29 августа: умер первый и последний диктатор Западно-Украинской Народной Республики © Public domain

Для украинских политиков в Вене поддержка члена императорской семьи оказалась настоящим благословением, именно благодаря его протекции удалось назначить министром здравоохранения Австро-Венгрии украинца Ивана Горбачевского. Позже Вильгельм фон Габсбург близко познакомился с другими видными украинскими политиками в Вене: Костем Левицким, Евгением Олесницким и Николаем Васылько.

Более подробное ознакомление Вильгельма фон Габсбурга с украинскими делами в Австро-Венгрии произошло после его встречи с одним из ведущих украинских политиков империи, полковником Казимиром Гужковским. Общаясь с ним, Вильгельм убедился в необходимости государственного оформления украинских этнических земель в составе Австро-Венгерской империи, где они должны получить большее самоуправление. Вильгельм фон Габсбург стал прикладывать ещё большие усилия к превращению империи в федерацию после встречи в 1917 году с митрополитом Андреем Шептицким.

Тем временем события на восточном фронте развивались в пользу Австро-Венгрии.

После большевистского переворота 1917 года в России Ленин решил заключить мирный договор с Центральными державами. Вильгельм Габсбург активно участвовал в переговорах в Брест-Литовске, которые предшествовали заключению мирного договора. В том числе благодаря его усилиям Австро-Венгрия не просто стала одной из первых стран в мире, признавших независимость Украинской Народной Республики (УНР), но ещё и в тайном протоколе обязалась создать новую коронную землю из Северной Буковины и Восточной Галичины, в основном населённых украинцами, и предоставить ей широкую автономию.

Одним из проявлений украинской политической активности в Австро-Венгрии было формирование в 1914 году Легиона Украинских Сечевых Стрельцов (УСС).

Весной 1918 года Вильгельм фон Габсбург был назначен командиром специально созданной в австро-венгерской армии «Группы эрцгерцога Вильгельма», в которую входил и УСС. Согласно Брестскому мирному договору австро-венгерские войска, в том числе и «Группа эрцгерцога Вильгельма», были передислоцированы на Украину. «Фиктивный договор с мертвецами». Как Брестский мир с Украиной приблизил гибель Австро-Венгрии © commons.wikimedia.org, Public Domain

1 апреля 1918 года Вильгельм фон Габсбург принял командование отрядами УСС под Херсоном и стал проводить политику поддержки украинских сил. «Васыль Вышиваный», отряды которого защищали украинских крестьян от репрессий австро-венгерских и немецких войск (а те лишь требовали выполнения обязательств правительства УНР по поставкам хлеба), заслужил расположение местного населения.

Эта привязанность вызвала беспокойство ставленника Германии, гетмана Павла Скоропадского, который почувствовал конкуренцию со стороны Вильгельма фон Габсбурга. Из-за интриг Скоропадского Вильгельма вызвали в Вену, где он вынужден был давать объяснения. Несмотря на сопротивление своей деятельности и попытки ликвидировать УСС, молодому эрцгерцогу удалось отстоять своё подразделение и по возвращении на Украину вновь возглавить его.

После возвращения из Вены в Запорожье, где Вильгельм был начальником гарнизона, состоялась его встреча с генералами Болбочаном, Гнативым и Петривым. Те уговаривали эрцгерцога принять участие в мятеже против Скоропадского и после его свержения возглавить Украину, но Вильгельм отказался. Причиной он позже назвал желание получить поддержку всего украинского народа, а не только мятежников.

При этом Вильгельм фон Габсбург считал себя законным претендентом на трон короля Украины, поскольку Габсбурги были, в том числе, потомками Рюриковичей и Гедиминовичей.

После свержения гетманата Скоропадского в декабре 1918 года Вильгельм фон Габсбург начал сотрудничать с правительством Директории. Он получил звание полковника УНР, а в сентябре 1919 года был назначен председателем отдела зарубежных связей Главного управления Генерального штаба УНР. Переехав в Каменец-Подольский, где в то время были расположены руководящие учреждения Директории, он наладил контакты с военными миссиями государств Западной Европы, а также приступил к формированию военных школ для армии УНР.

Однако деятельность Вильгельма фон Габсбурга в армии Директории была непрочной.

Он крайне негативно относился к желанию Симона Петлюры давать непосредственные указания боевым офицерам. А после того, как Вильгельм узнал о переговорах Петлюры с Польшей о признании принадлежности Варшаве западноукраинских земель, в знак протеста он подал в отставку и уехал через Румынию в Чехословакию. День в истории. 28 июня: Петлюра добился расстрела булгаковского Болботуна © commons.wikimedia.org, Public Domain

В марте 1920 года, после перенесенного им тифа, он наконец прибыл в Вену, где на смену монархии давно пришла республика. 9 января 1921 года Вильгельм дал антипольское интервью австрийской газете «Neues Wiener Journal», в котором остро раскритиковал заключенный Петлюрой Варшавский договор, назвав союз УНР и Польши «неестественным», а Восточную Галичину — «чисто украинской землёй».

Публикация имела очень негативные последствия для самого Вильгельма, вызвав гнев его отца, который как раз тогда пытался вернуть конфискованное польскими властями имущество. Карл Стефан фон Габсбург публично осудил заявления Вильгельма и фактически отрекся от своего сына. Вильгельм полностью порвал с семьёй и не появился даже на венчании своего брата Лео, которое происходило в венском соборе Святого Стефана.

Это же интервью привело к разрыву отношений «Васыля Вышиваного» со структурами УНР, офицером армии которой он до сих пор являлся, за что получал небольшие, но достаточные для жизни деньги.

В Вене Вильгельм фон Габсбург сначала принимал активное участие в жизни украинской диаспоры в Австрии. В 1921 году там возникло Украинское национальное общество вольных казаков, главой управы которого стал Габсбург-Вышиваный. В том же году Вильгельм фон Габсбург под псевдонимом «Васыль Вышиваный» издал сборник стихов на украинском языке под названием «Проходят дни», который посвятил своим боевым побратимам. Общество выпускало газету «Соборная Украина», которая очень благосклонно описывала эрцгерцога. В некоторых украинских эмигрантских кругах он всё ещё пользовался определенной популярностью и рассматривался как потенциальный кандидат на украинскую булаву.

Однако в номере «Соборной Украины» от 19 декабря 1921 года, после окончательного провала попыток создать совместный проект с Павлом Скоропадским, он однозначно опроверг свои претензии на верховную власть на Украине. Впрочем, это не мешало Вильгельму активно интересоваться событиями как на Украине, так и в украинских эмигрантских кругах.

Используя свое имя, он пытался найти поддержку для «украинского дела» среди влиятельных европейских бизнесменов и политиков, в том числе у своих монарших родственников. Однако большого успеха начинания Вильгельма не было, поскольку он не имел политического веса, и за ним не стояло никаких влиятельных сил. Постепенно Вильгельм фон Габсбург стал незаметным в политической жизни украинской эмиграции, хотя и поддерживал связи с Евгением Коновальцем и Андреем Мельником, которые служили под его началом в УСС. День в истории. 30 июля: украинские националисты в Праге создали предтечу ОУН* © предоставлено автором

В ноябре 1922 года, оставшись без средств к существованию, он раздобыл чистый австрийский паспорт, вписал в него имя «Васыль Вышиваный» и выехал из Вены в Мадрид — ведь король Испании Альфонсо XIII был двоюродным братом Вильгельма, а его мать Мария-Кристина — тётей бывшего эрцгерцога. В последующие годы он также тесно сотрудничал с последней императрицей Зитой и её сыном, Отто фон Габсбургом, которые вполне серьёзно готовили реставрацию монархии в Австрии.

Он пытался заниматься различным бизнес-посредничеством, пользуясь близостью к королевской семье, но большинство соглашений так и не были реализованы.

Как отмечает Тимоти Снайдер в книге «Красный князь», главной проблемой был сам Вильгельм: он был неспособен формализовать даже достигнутые договорённости. Как человеку, которому никогда раньше не приходилось думать о деньгах, ему не хватало финансового благоразумия, а также понимания того, что, кроме законов личных человеческих отношений, в экономике есть ещё и другие законы.

С конца 1920-х годов Вильгельм сновал между Мадридом и Ангьен-ле-Бен, курортным городком близ Парижа. В 1926-м он купил себе там небольшую виллу — очевидно, за деньги, одолженные у состоятельных венгерских аристократов, братьев Томаса и Мориса Эстерхази. Морис, бывший премьер-министр во время правления императора Карла, был монархистом. Братья, возможно, думали, что поддерживают будущего кандидата на какой-то трон. На самом деле они просто оплачивали комфортную жизнь габсбургского политического изгнанника.

Вильгельм не прекращал контактов с парижскими украинцами, среди которых имел довольно большую популярность.

Особенно близкие отношения он поддерживал с Эдуардом Ларищенко, своим личным секретарем с 1918 года. Ларищенко был причастен к делам «Вышиваного» как в Вене, так и в Мадриде. Он был одним из двух важных мужчин в жизни Вильгельма. Другим был камердинер Вильгельма, латыш Констант Кролль, который служил в ангьенском доме Вильгельма с 1926 по 1928 год. По более или менее тактичными словам французской полиции, Вильгельм проявлял к Кроллю «симпатию, которая не оставляла сомнений в сути их отношений». Злоключения на чужбине. Эмигрантская жизнь и смерть батьки Махно © cdn.gdz4you.com | cdn.gdz4you.com | Перейти в фотобанк

В 1931-м Вильгельм продал виллу и поселился в Париже, где публично представляется эрцгерцогом, получив в качестве своеобразного рекламного агента французского журналиста Мишеля Жорж-Мишеля.

В Париже Вильгельм не стеснялся быть самим собой, в некоторых его сексуальных эскападах были задействованы и другие аристократы, с которыми его видели, когда он вечером выходил одетым в женское платье (по крайней мере, так писала парижская пресса). По сообщениям полиции, Вильгельм фон Габсбург часто посещал дешёвые бордели для гомосексуалистов.

Однако Вильгельм поддерживал отношения и с женщинами, одна из которых сыграла в его судьбе роковою роль.

Известная парижская аферистка Полетт Куйба в 1935 году, пользуясь именем и статусом фон Габсбурга, попыталась обманом заполучить большую сумму денег. Вильгельм бежал в Вену, а в Париже был заочно приговорен к 5 годам заключения. Газеты утверждали, что всё было подстроено советской или чехословацкой разведкой для дискредитации персоны Вильгельма фон Габсбурга, который к тому времени стал одной из ключевых фигур в проекте реставрации монархии в Австрии и действительно собирал для этого взносы.

Сам же он жил за деньги, которые ему высылали братья из Польши, которые были очень богатыми людьми. Им вернули большинство имущества, а кроме того, семейная пивоварня в Живце была очень прибыльной. Кстати, до сих пор пиво «Живец» является одним из самых популярных в Польше. И хотя завод давно принадлежит компании Heineken, на бутылках по праву красуется габсбургская корона.

Возвращение Вильгельма фон Габсбурга в Австрию произошло в очень удачный для него момент.

Через несколько недель после его приезда парламент этой страны принял новую Конституцию Австрии, где уже не было антигабсбургских положений. Вильгельм, наконец, получил австрийские документы и снова официально стал фон Габсбургом, а не «Вышиваным», демонстрируя полную лояльность республике. Тем более что к тому времени он окончательно отошёл от Дома Габсбургов, а в марте 1936 года был исключён из состава Ордена Золотого Руна, куда все члены императорской фамилии попадали по праву рождения. Рождение зверя. «Большой сбор» украинских националистов и создание ОУН* © Public domain

Конечно, это было сделано не за «республиканство», а за скандал и приговор в Париже, который бросил тень на Габсбургов вообще, но в первую очередь на эрцгерцога Отто, главу Ордена.

А для последнего имидж был самым важным активом. К тому времени реставрация монархии многим австрийцам представлялась единственным способом защиты от набирающей силу нацистской Германии. Австрийские города и сёла начали массово предоставлять Отто фон Габсбургу почётное гражданство.

С другой стороны, в австрийском обществе усиливались фашистские настроения, которые всегда были близки Вильгельму. Правда, некоторое время его шокировала расистская суть нацизма, но в результате он сделал свой выбор.

В январе 1937 года Вильгельм фон Габсбург назвал своего давнего друга Фридриха фон Визнера, который руководил кампанией по реставрации монархии в Австрии, «евреем по рождению», а всё монархическое движение — «морально упадническим и политически обречённым». Кроме ненависти к Отто, историки считают причиной перехода Вильгельма на сторону нацистов денежные проблемы, хотя подтверждений его финансирования гитлеровцами в тот период нет.

Нацисты искренне казались ему единственными возможными союзниками Украины, а также единственной силой, которая могла всё же обеспечить Вильгельму киевский трон. Он снова начал размышлять над тем, как Германия могла бы возродить Украину.

Хотя формально Вильгельм фон Габсбург так и не вступил в НСДАП, но начал положительно отзываться о Гитлере, а в 1940-м, пройдя повторную военную подготовку, надел мундир ландвера — вспомогательных войск территориальной обороны. Он жил в соответствии с духом времени, его изобретательное возвращение в политику, аристократический фашизм, который нарочито не имел никакой связи с действительностью, позволил ему предсказать именно то, что частично произошло на самом деле. День в истории. 30 января под Полтавой родился офицер, который служил царю, гетману, Петлюре, полякам, «Тарасу Бульбе» и Гитлеру © uon.cg.gov.ua | uon.cg.gov.ua | Перейти в фотобанк

Следующий шаг немцев, по мнению Вильгельма, должен был заключаться в том, что они уничтожат большевиков и возродят Украину.

Но между нацистской Германией и Советским Союзом лежала важная европейская страна — Польша. Прежде чем Гитлер мог напасть на Сталина, он должен был уничтожить Польшу, ставшую второй родиной братьев Вильгельма — Альбрехта и Лео. Для того, чтобы осуществились украинские мечты Вильгельма, его польской семье придётся пережить весь ужас немецкого правления. Многие родственники Вильгельма фон Габсбурга в Польше были арестованы, имущество, в том числе пивоварня, конфискованы в пользу Третьего Рейха.

И в это время Вильгельм и его сестра Элеонора, которая в 1913-м вышла замуж за немецкого моряка-простолюдина, подали иск о выделении им части имущества. Весной 1941 года нацистский суд решил единоразово выплатить Элеоноре 875 тысяч рейхсмарок (у неё было восемь детей, и несколько сыновей служили в вермахте), а Вильгельму — 300 тысяч рейхсмарок.

По подсчётам Тимоти Снайдера, это почти 27 и 9 миллионов долларов в наше время. Финансовые проблемы, преследовавшие Вильгельма фон Габсбурга с 1918 года, закончились.

Однако с конца 1941 года, когда нацисты отказались создать даже марионеточную Украину, Вильгельм фон Габсбург начинает работать уже против них.

Он поставляет разведывательную информацию и вербует агентов для британской и французской разведки. А осенью 1944 года он устанавливает контакты с бандеровской частью ОУН*, которая к тому времени пытается найти себе новых хозяев на Западе. День в истории 21 ноября: бандеровцы открыли русскоязычную конференцию в украинском селе © commons.wikimedia.org, Фото из архива Центра исследований освободительного движения

Это были совершенно новые связи для Вильгельма, ведь его главный контактёр с украинскими националистами, Евгений Коновалец, погиб в 1938-м, да и сами контакты после скандала 1935-го практически прекратились. Теперь «Вышиваный» общался с Мирославом Прокопом, членом Провода ОУН*(б) и Украинской главной освободительной рады.

В мае 1945 года, сразу после немецкой капитуляции, Вильгельм погрузился в публичную политику Австрии. Он поддержал австрийскую республику после карьеры монархиста, принял австрийскую нацию после целой жизни веры в империю, и даже вступил в Народную партию Австрии после многих лет оспаривания демократии. Резидент французской разведки попросил Вильгельма выступить посредником между Народной партией и французским правоцентристским Mouvement Republicaine Populaire, что было сделано.

В июле 1945 года союзники разделили Австрию на четыре зоны оккупации, Вена также была разделена — и, к счастью Вильгельма, его квартира оказалась в британской зоне. На выборах в ноябре того же года Народная партия Австрии получила почти половину голосов, но все решения в стране принимали военные власти. В 1946 году на Вильгельма опять выходят представители французской разведки, он организовывает им в Инсбруке встречу с самим Николаем Лебедем, заместителем Бандеры.

Однако причиной ареста «Вышиваного» стал украинский националист (и французский агент) куда более низкого уровня. Весной 1947 года венская полиция арестовала за пьяный дебош Василия Качоровского, который жил в Вене с 1940-го и поначалу работал на абвер. Французы наняли Качоровского в августе 1946-го, он сообщал о передвижении советских войск в Австрии, Венгрии и Румынии. Полиция передала Качоровского в смерш, где тот «запел», и первым делом сообщил, что Вильгельм фон Габсбург сотрудничает с французской разведкой. 25 сентября. Бандеровцам просят запретить возвращение на Западную Украину © Public domain

26 августа 1947 года Вильгельм был задержан советскими военными на Южном вокзале Вены. Четыре месяца его допрашивали на месте, 19 декабря самолётом перевезли сначала во Львов, а не следующий день — в Киев.

Как саркастически пишет Тимоти Снайдер, «Красный Князь достиг города своей мечты. Вместо короны он имел повязку на глазах, вместо трона его вели в темницу. Находясь в тюрьме вместе с людьми, которые знали о его приключениях в 1918 году, он не скрывал свои молодецкие мечты стать королём». Второй круг допросов на улице Владимирской продолжался с января по апрель 1948-го.

29 мая 1948 Особое совещание признало Вильгельма фон Габсбурга виновным в попытке стать королём Украины в 1918-м, в руководстве «вольными казаками» в 1921-м, а также в работе на британскую и французскую разведки во время войны и после нее.

12 августа 1948 года администрация Лукьяновского СИЗО выдала распоряжение, согласно которому Вильгельма должны были доставить в тюрьму на Западной Украине, где он должен отбывать двадцатипятилетнее заключение. Шестью днями позже, 18 августа 1948-го, после трехсот пятидесяти семи дней в заключении, Вильгельм фон Габсбург умер от туберкулёза.

Это был день рождения императора Франца-Иосифа I (когда-то — главный государственный праздник Австро-Венгрии), и сотая годовщина прихода Франца-Иосифа к власти во время Весны Народов в 1848 году. «Миф о Нюрнберге»: почему международный трибунал не упомянул Бандеру © РИА Новости, Виктор Кинеловский | Перейти в фотобанк

Лёгкие Вильгельма, которые сделали свой первый вздох на чистой габсбургской Адриатике, в последний раз выдохнули в советском тюремном госпитале в Киеве. Голубые глаза, которые в 1908-м видели Франца-Иосифа во всей его славе в Придворной опере в Вене, закрылись, глядя на сцену из ржавых кроватных рам и потрескавшихся бетонных стен. Вильгельм фон Габсбург был похоронен в безымянной могиле, точное место которой неизвестно.

Австрия отреклась от него даже после смерти. В 1952 году официальная Вена решила, что поскольку Вильгельм фон Габсбург так и не отрёкся от своих титулов, то гражданство Австрийской республики в 1935-м он получил незаконно.

Однако Отто фон Габсбург оказался выше конфликта с Вильгельмом: посетив в 2007 году Киев, он возложил венок к его символической могиле. Это же сделал и сын покойного ныне Отто, глава Дома Габсбургов — Карл. Кстати, хотя от титулов Императора Австрии, Короля Венгрии и Короля Богемии и Моравии отрёкся ещё его отец, Карл фон Габсбург сохраняет право на титулы Герцога Буковины и Короля Галичины и Владимерии (Волыни).