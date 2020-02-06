Ноябрьская 1918 г. революция в Германии вызвала ослабление ее оккупационных войск и падение режима гетмана Скоропадского. Петлюровское восстание установило в центральных губерниях власть Директории УНР. Но в районах Левобережья наибольшее развитие получило леворадикальное повстанчество, складывавшееся из союза анархистов и левых эсеров

Это движение уходило своими корнями еще в Февральскую революцию, когда вернувшийся в Гуляйполе анархист-политкаторжанин Нестор Махно начал создание Крестьянского союза и приступил к уравнительному «черному переделу» помещичьих и государственных земель.

Аграрное движение 1917 г. было по-настоящему анархическим, наделяло широкие массы крестьянства главным средством производства на селе — землей. В плодородных районах Екатеринославщины эта реформа произошла еще летом, до Октябрьского переворота, быстро показала крестьянам главные преимущества социальной революции. Что впоследствии дало Махно десятки тысяч верных бойцов, которые всю Гражданскую войну сражались за эту землю с любыми попытками её под тем или иным предлогом у них отобрать. День в истории. 13 ноября: началось украинское восстание против Украинской державы © Public domain

При германском вторжении весны 1918 г. гуляйпольские анархисты в рядах советских войск обороняли Александровский уезд и отступали с боями через Таганрог на Дон и дальше в Россию. Летом они начали партизанить в Гуляйпольском районе, а с ослаблением Скоропадского постепенно отбили у оккупантов другие районы своей губернии.

В конце декабря 1918 г. их помощи попросил подпольный ревком Екатеринослава, и махновцы вместе с рабочими дружинами выбили из города петлюровский гарнизон, но потом им пришлось отступить. На востоке махновские отряды дошли до Краматорска, где столкнулись с Добровольческой армией Деникина, наступавшей с Дона, и установили против нее фронт.

По словам начштаба махновцев Виктора Белаша, на 18 января 1919 г. их отряды имели 29 тыс. бойцов и сами держали фронт в 500 верст против войск Деникина и Петлюры.

Выбор союзников в начале 1919 г. был для махновцев очевиден. Они воевали за сохранение за крестьянами поделенной земли и трудовое самоуправление на ней. Деникинцы безвозмездно землю не обещали, а Директория всё никак не могла окончательно определиться в аграрном вопросе. В то время как местные большевики и их войска, идущие из России придерживались декрета о социализации земли 1918 г., передавшего ее во владение трудящихся. День в истории. 11 января: 100 лет назад большевики ввели продразверстку © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

Кроме того, махновцы испытывали острый дефицит оружия и боеприпасов для обороны от петлюровцев и деникинцев. Поэтому 25 января их представитель Чубенко заключил договор с представителем советских войск Дыбенко о вхождении отрядов Махно в Красную армию, позже в качестве 3-й бригады в состав Заднепровской дивизии, но с сохранением внутренней организации и комсостава.

Такой союз был не менее важен для Красной армии.

С конца 1918 г. Украина представляла собой сплошную зону восстаний, и повстанческие отряды самостоятельно освободили ее большую часть. С уходом оккупационных войск с территории Советской России перешли в наступление незначительные силы Южного участка войск Завесы РККА — оперативного объединения бывших украинских советских отрядов, которые после подписания Брестского мира охраняли установленную им демаркационную линию.

По мере наступления к ним присоединялись многочисленные отряды повстанцев, превращая ее в самостоятельную Украинскую Красную армию.

Например, в Харьков первым вошел анархический отряд Чередняка, известного командира анархистов 1918 г., отступавшего от Екатеринослава через Дон на Царицын. В середине декабря Чередняк командовал батальоном 9-го Украинского полка, который был усилен прибывшими из Нового Оскола анархистами, после чего его отряд насчитывал 1200 чел.

В мелких отрядах красное командование производило чистку, ставило свой комсостав и комиссаров. В крупных соединениях большевики вели себя осторожнее — сохраняли их структуру и командиров, оставляя вопрос чистки на потом. День в истории. 16 января: Украина объявила войну Советской России © Public Domain | Public Domain | Перейти в фотобанк

Так, махновцы надеялись, получив оружие от Советской России, отвоевать обширные территории и установить на них свое анархическое самоуправление. А большевики рассчитывали взять Екатеринославщину, Таврию и Донбасс махновскими руками, постепенно утверждая в тылу свою власть.

Получив военное снабжение, махновцы к началу февраля 1919 г. отбили занятое деникинцами Гуляйполе, взяли станции Орехово, Пологи и ряд сел. Затем полки 3-й бригады получили приказ наступать на Донбасс, куда была стянута половина сил Добровольческой армии.

В результате широкого наступления махновцы 15 марта захватили Бердянск, а 17 — Волноваху. Обрадованный успехами Махно главком Вацетис приказал бригаде развивать наступление для овладения азовским побережьем до Таганрога включительно. В 20-х числах марта махновцы осадили Мариуполь, через порт которого велось снабжение Антантой войск Деникина. Штурм города продолжался 3 дня, бригада Махно выбивала сильный гарнизон под огнем французской эскадры и взяла город 27 марта. Развив наступление, части бригады остановились в 46 верстах от Таганрога — ставки Деникина.

Эти победы дали махновщине широкую поддержку населения и огромный приток добровольцев.

В результате наступления 3-й бригады под контролем махновцев оказались большие территории. В штаб бригады прибыл учитель Махно Петр Аршинов и представители Конфедерации «Набат», так называемые «анархисты-интеллигенты», подкованные в теории и практике строительства безвластного самоуправления. При штабе они создали Культурно-просветительский отдел, занимавшийся вопросами анархического образования и социального строительства. «Культурники» вели интенсивную агитацию, проводили лекции по городам и селам, выпускали массу газет и листовок, помогали в создании Вольных Советов, крестьянских коммун и рабочих комитетов. День в истории. 10 апреля: Махновцы выступили против политики большевиков © Public doman

Для всенародного утверждения программы преобразований на 10 апреля был созван 3-й Гуляйпольский съезд, на который прибыли делегаты 72 волостей от 2 млн. трудящихся освобожденных районов. Съезд подтвердил курс на самоуправление, а по военному вопросу постановил, что вместе с резервами махновцы уже насчитывают 50 тыс. бойцов и по штату РККА имеют право на формирование своей армии, но минимум, должны развернуться в дивизию.

Также съезд дал наказ махновскому Военно-Революционному Совету начать переговоры с Совнаркомом Украины о предоставлении автономии району действия махновского движения. А новый съезд 12 мая постановил перезаключить договор на принципах автономии Мариупольского, Бердянского, Мелитопольского, Александровского, Павлоградского и Бахмутского уездов.

Махновцы воспринимали Советскую власть в реалиях ее первого периода на Украине 1917-1918 годов как ту систему территориального и производственного самоуправления, которую они сами устанавливали и за которую сражались с германскими войсками.

Но Советская власть образца 1919 года была уже совсем другой. После ухода немцев с севера пришла однопартийная жестко централизованная система большевиков, лишенная всякого самоуправления, с неограниченной властью назначенцев из Центра. А декрет ВЦИК «О социалистическом землеустройстве» уже объявлял все земли собственностью государства и отбирал их у крестьян в пользу совхозов. День в истории. 9 апреля: на Украину хлынул «зеленый потоп» © РИА Новости, Алексей Павлишак | Перейти в фотобанк

Но монополизация власти и земли представлялась махновцам нарушением курса Октября, лозунгов социальной революции. Поэтому начались неизбежные конфликты анархистов с большевиками в тылу действия бригады, разворачивающейся в 1-ю Повстанческую дивизию.

В отсутствии политической части договора между махновским Военно-Революционным Советом и Совнаркомом Украины власти начали создавать в тылу бригады свои органы — ЧК, продкомиссии, парткомы, военкоматы, началось установление советских порядков, которые население расценивало как притеснение.

На эту тему Махно спорил с большевистским комиссаром бригады Петровым. Из-за отсутствия того же договора Батька требовал убрать комиссаров из бригады, и чтобы в махновской зоне были распущены все органы власти, а велось только строительство безвластного самоуправления. Махно настаивал на разграничении сфер влияния, что районы, освобожденные красными войсками, устанавливают власть большевиков, а махновскими — самоуправление анархистов.

В ответ махновские съезды без разрешения центральной власти были объявлены незаконными, начались репрессии и блокада тыловой зоны бригады, ее снабжение боеприпасами сократилось в 5 раз, а чекисты хватали всех культурных работников — анархистов и левых эсеров, направлявшихся на службу в Культпросвет. Начальник полевой контрразведки махновцев Голик докладывал, что отсутствием снабжения бригаду хотят обескровить в боях, а потом подавить самоуправление карательными частями с тыла.

В конце апреля ЦК большевиков приняло решение о ликвидации махновского комсостава и анархического социального строительства в районе. Отсрочило эти планы только Григорьевское восстание. Метания атамана Таврического. К 100-летию григорьевского мятежа © kinoursa.ru | kinoursa.ru | Перейти в фотобанк

Аналогично махновцам, еще 2 февраля Дыбенко заключил договор с атаманом повстанцев Херсонской губернии Григорьевым, который ушел от Петлюры и признал Советскую власть.

Его отряды держали фронт на юго-западе против экспедиционного корпуса Антанты и по договору вошли в Заднепровскую дивизию в качестве 1-й бригады. Параллельно с освобождением Приазовья и взятием Мариуполя махновцами, 1-я бригада Григорьева 10 марта взяла Херсон, 14 — Николаев, а 8 апреля — Одессу. Причем и в его повстанческих отрядах было достаточно левых эсеров и анархистов, в Одессу его части входили под черными и красными знаменами.

Восхищенное подвигами григорьевцев советское командование разрешило атаману развернуть свою бригаду в 6-ю советскую дивизию с перспективой похода в Европу на помощь Венгерской советской республике. Григорьев и Махно были представлены к орденам Красного знамени № 3 и 4.

Однако по аналогии с махновской зоной в тылу войск Григорьева ЧК и органы власти большевиков уже стали наводить свои порядки, пытались комиссарами вытеснить левоэсеровское политическое руководство дивизии. Григорьевцы также возмутились земельной и продовольственной политикой Совнаркома, сорвали наступление, планировавшееся на 10 мая, и повернули свои войска в тыл.

Мятеж начался 7 мая, полки Григорьева быстро захватили большие территории от Умани и Елисаветграда до Кривого Рога и Екатеринослава. На первом этапе к мятежу присоединились анархические отряды, вроде конного полка Максюты, матросов-анархистов Николаевского флотского экипажа, а Конфедерация «Набат» писала воззвания в его поддержку.

Большевики очень боялись соединения войск двух атаманов, что грозило потерей Украины. «Украинец» против украинизации. Вождь «Переяславской республики» Хрусталев-Носарь © Public domain

Каменев взывал к революционной чести Махно и его товарищей. На что Батька отвечал, что, как анархист, не может поддержать захват власти Григорьевым, но оставляет за собой право дальше строить самоуправление в своей зоне.

Крутому повороту махновцев против союза с Григорьевым послужили массовые погромы, устроенные его частями, еще сохранявшими дух петлюровского антисемитизма. Это шло вразрез с интернациональной политикой анархистов.

К тому же во время погрома в Елисаветграде было убито 200 членов местной федерации анархистов «Набат», чьи товарищи работали в махновском Культпросвете. После чего Культпросвет выпустил гневное воззвание против погромщика Григорьева.

Но с подавлением Григорьевского восстания большевики приступили к окончательному решению махновского вопроса.

Аршинов отмечал, что для председателя Реввоенсовета Троцкого лучше было отдать Украину белым, чем допустить развитие махновщины. Деникинщину как открытую контрреволюцию можно потом разложить классовой агитацией в низах. А махновцы сами поднимают эти низы против большевизма.

Чтобы снять конфликт с большевиками, Махно 28 апреля подал в отставку с поста комдива. Но его уход вызвал панику в частях на фронте, и большевикам пришлось выставлять заградительные отряды, чтобы их удержать.

В то же время началось широкое наступление войск Деникина, ими была разгромлена соседняя с махновцами 13-я армия РККА.

Для обороны Вольных территорий махновцы созвали на 15 июня 4-й съезд из представителей Екатеринославской, Таврической, Харьковской, Херсонской, Донецкой губерний, то есть большей части Юго-Востока Украины. По словам набатовца Тепера, целью съезда было провозглашение автономной Махновской республики.

Объявление о созыве съезда повлекло за собой масштабную карательную операцию внутренних войск РККА. День в истории. 6 июня: Троцкий объявил махновцев вне закона © commons.wikimedia.org,

Пока махновские полки держали фронт, Троцкий приказал полностью прекратить их снабжение боеприпасами, а каратели в тылу начали разгром анархических коммун и расстрелы повстанческих работников. 4 июня Реввоенсовет РСФСР объявил Махно вне закона. Причем этот приказ был настолько выгоден белогвардейцам, что они с аэропланов разбрасывали листовки с его текстом над позициями Повстанческой дивизии.

На заседании штаба дивизии 8 июня махновские командиры решали, держать фронт дальше или снимать полки и уходить партизанить в деникинские тылы. Но во время заседания конница Шкуро начала атаку на Гуляйполе.

В итоге Махно с группой соратников ушел за Днепр, а командование РККА судило и расстреляло махновский штаб. Но заткнуть прорыв деникинского наступления ему уже не удалось.

Началось бегство Красной армии из Украины и наступление войск Деникина на Москву. Большевикам его удалось остановить лишь в октябре 1919 г. под Орлом, и то лишь потому, что вернувшиеся на родину махновские отряды полностью разгромили тылы и на внутреннем фронте связали крупные силы Деникина. Но это уже другая история.