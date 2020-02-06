В этот день 170 лет назад, 6 февраля 1850 года, в Петербурге скончался тайный советник Дмитрий Николаевич Бантыш-Каменский. Это был потомственный историк, автор первой «Истории Малой России от водворения Славян в сей стране до уничтожения Гетманства»

Род Бантыш давно известен в Молдове. Сам историк говорит о нём так:

«Фамилия cия от давних времен пребывала в столичном городе Яссах; разделялась на многия колена; и судя по родственным связям ея с домами Молдавских Господарей Князей Дабизы, Дуки и Константина Кантемира была из значущих тамошних фамилий. Сей последний Князь около 1669 года сочетался браком с одною их родственницею Анною, дочерью Молдавскаго Боярина Федора Бантыша, от коей имел двух сыновей: Князя Антиоха и Князя Дмитрия, (бывших Молдавскими Господарями) и дочь Княжну Елисавету, вступившую в супружество за Молдавскаго же Господаря Князя Раковица. В Истории о жизни и делах Князя Константина Кантемира написано о помянутой его супруге, что «она была не токмо благоразумием и целомудрием отличная, но и в науках отменно знаменитая женщина». День в истории. 23 июля: Россия возвращает Турции все завоевания на юге © rusday.com

После того как провалился Прутский поход царя Петра, молдавский господарь Дмитрий Константинович Кантемир бежал в Россию вместе со своей роднёй и сторонниками. Шесть лет спустя из Ясс мать и отчим привезли деда нашего героя — Николая Константиновича Бантыша. Он, женившись на дочери драгомана (переводчика) Мазепы Анне Стефановне Зертис-Каменской, стал родоначальником фамилии в России.

Таким образом, уже представитель второго поколения русских Бантышей, Николай Николаевич Бантыш-Каменский, имея великую родню, просто обречен был стать историком. Ведь зачем далеко ходить, достаточно просто проследить собственную родословную.

А тут еще дядя по матери, архиепископ Амвросий (Зертис-Каменский), дал направление в Киевскую духовную академию, а затем в один из первых потоков московского университета…

В общем, так и прослужил отец нашего героя в архиве коллегии, а затем и министерства иностранных дел в Москве. Там работал он под началом знаменитого историка Герхарда Фридриха Миллера, положившего начало систематическому исследованию русских летописей. В течение 52 лет изо дня в день в холодных помещениях древних палат он, по словам великого князя Николая Михайловича, «в пыльной атмосфере перебирал, пересматривал и отряхал бесчисленные рукописи».

В 1771 году мирная архивная жизнь Николая Бантыш-Каменского была прервана эпидемией чумы. Начался печально знаменитый московский чумной бунт. Архиепископ Амвросий призвал отказаться от целования чудотворной иконы и был разорван толпой в Донском монастыре. Племянник чудом уцелел, но вскоре оглох вследствие полученных травм.

На месте этого злодеяния и покоятся Бантыши, ставшие в честь подвига архиерея Бантыш-Каменскими. С тех пор для погружённого в фолианты отшельника было, как он писал, «удивительно, что не хотят люди спокойно жить и стопам предков своих следовать». «Кагул 1770». Что означает надпись на автомате новозеландского массового убийцы © Twitter

Старший Бантыш-Каменский писал государям, как теперь бы сказали, аналитические записки. Накануне третьего раздела Польши он подал государыне Екатерине Алексеевне следующий документ — «Историческое известие о возникшей в Польше унии, с показанием начала и важнейших, в продолжении оной чрез два века, приключений паче же о бывшем от римлян и униятов на благочестивых тамошних жителей гонении».

Император Павел произвёл его в действительные статские советники за неоценимые консультации. Когда нужно было найти уникальный источник, русские историки обращались к Николаю Николаевичу. Именно его ценные советы помогли Н. М. Карамзину при подготовке первых томов «Истории Государства Российского».

Но самое знаменитое произведение, в котором участвовал он, — «Ироическая песнь о походе на половцов удельнаго князя Новагорода-Северскаго Игоря Святославича,: Писанная старинным русским языком в исходе XII столетия: С преложением на употребляемое ныне наречие». — М.: Сенат. тип., 1800. — 46 с. — (1-е изд. «Слова о полку Игореве». Подготовлено по рукоп. XVI в. владельцем рукоп. А. И. Мусиным-Пушкиным в сотрудничестве с А. Ф. Малиновским и Н. Н. Бантыш-Каменским»).

Глухота не помешала Николаю Николаевичу создать семью с дочерью владимирского помещика Марией Ивановной Купреяновой. Из всех отпрысков он занимался воспитанием и становлением среднего — Дмитрия Николаевича, который с двенадцати лет служил рядом с отцом в архиве. Младший сын, Владимир, стал позором рода — был заключен за мужеложество в суздальский Спасо-Евфимьев монастырь.

Дмитрий Николаевич, родившийся в 1788 году, находился при отце в архиве до самой кончины Николая Николаевича в 1814 году.

Покидал он Москву только для того, чтобы посетить родину предков. Когда Дмитрию было 22 года, он опубликовал «Путешествие в Молдавию, Валахию и Сербию». Тогда же он впервые стал проявлять интерес к земле, приютившей его предков — Малороссии. Весной 1812 г. молодой Бантыш-Каменский предпринял, совместно со своим другом, графом А. А. Мусиным-Пушкиным, первооткрывателем «Слова о полку Игореве», поездку на Кавказ, но первые же вести о вторжении французов заставили друзей вернуться назад. День в истории. 23 апреля: князь Игорь выступил в свой самый знаменитый поход © Public domain

Во время наполеоновского нашествия отец и сын Бантыш-Каменские занимались эвакуацией архива МИД из Москвы через Владимир в Нижний Новгород. Дом их в Москве «со всем добром и с книгами», а также подмосковная усадьба были уничтожены. 25 января 1813 года они с архивом вернулись в Москву. Отец продолжал по-прежнему ходить в архив «для того только, — говорил он, — чтобы среди этой сокровищницы восстановлять упадающее здоровье, а с ним погасающую жизнь». Сын же посещал лекции в университете.

После смерти отца Дмитрий Николаевич, как сообщает Русский биографический словарь Половцова, «перечислился на службу в коллегию иностранных дел и, по ходатайству князя П. М. Волконского, отправлен в Париж, с ратификациею мирного договора. Проведя в Париже несколько дней и любезно принятый графом Поццо-ди-Борго, который ежедневно приглашал его к завтраку, Бантыш-Каменский получил приказание выехать в Вену и назначен состоять при статс-секретаре графе Нессельроде, на время конгресса».

В начале 1815 г., воспользовавшись отпуском, Бантыш-Каменский поехал в Москву и женился здесь на дочери князя И. С. Барятинского. Всего же Дмитрий Николаевич был женат трижды и от всех жен имел детей.

Затем по протекции того же князя поступил на службу к его родственнику, князю H. Г. Репнину-Волконскому, назначенному в 1816 году военным губернатором в Киев. Так Дмитрий Бантыш-Каменский оказался в Малороссии.

Пять лет он работал в архивах. Так появилась его «История Малой России от присоединения её к Российскому государству до отмены гетманства, с общим введением, приложением материалов и портретами». Труд этот до работ Грушевского оставался единственной цельной историей Украины. Первые тома его были опубликованы не в Киеве или Лемберге, а, заметьте, в Москве в 1822 году. В окончательном виде (издание третье, 1842 года) он назывался так: «История Малой России от водворения Славян в сей стране до уничтожения Гетманства».

В предисловии к нему Д. Н. Бантыш-Каменский пишет: Запрещенный на Украине. Что сказано о Малороссии в новом томе «Истории» Акунина © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

«Малороссия доселе не имела подробного дееписания на отечественном языке. Повествования иностранцев любопытные, но иногда пристрастные, оставались без всяких исследований. <…> Малороссия, страна обильная происшествиями, где каждый город, каждое почти местечко гласят о славе ее обитателей; где искони процветало благочестие; в недрах коей покоится прах первого Законодателя нашего и нескольких мудрых Государей: страна, верная Богу — в оковах, Царям — во время вторжения неприятелей; украсившая век ПЕТРА и ЕКАТЕРИНЫ многими достойными сынами; доселе гордящаяся отраслями их — заслуживала подробного дееписания».

Издатели и администраторы сайтов современной Украины очень не любят публиковать третий том этого труда, где идёт речь об измене Мазепы. Жесткая позиция Бантыш-Каменского определялась не только верноподданнической позицией, но и семейной памятью.

Его прадед Стефан Зертис-Каменский остался верен царю при предательстве окружающих. «Когда Мазепа присоединился к Карлу XII, З., оставленный в Батурине, убеждал местные малороссийские власти отстать от предателя, за что был прикован к пушке и освобожден лишь после взятия Батурина русскими», — говорится в энциклопедии Брокгауза — Евфрона.

Другой труд Бантыш-Каменского на эту тему, «Жизнеописание Мазепы», изданный в 1834 году, позднее вошел в пятитомник «Словарь достопамятных людей русской земли». И уж его-то современные украинские историки хотели бы не заметить. Еще один двухтомник, «Источники малороссийской истории», был издан О. Бодянским также в Москве после смерти историка, в 1858 и 1859 годах.

Но Дмитрий Баньтыш-Каменский отметился в Малороссии не только на ниве исторического сочинительства. Посетив Полтаву, он открыл талант в Михаиле Щепкине и способствовал освобождению будущей звезды российской сцены из крепостной зависимости.

После Киева Дмитрий Николаевич был направлен в марте 1825 года губернатором в Тобольск. Там он быстро навел порядок и, как писал историк В. Штейн, «Равным образом с большою сострадательностью относился губернатор и к декабристам, которые чрез Тобольск были пересылаемы к месту назначения, и среди коих один, M. A. фон Визин — доводился ему родственником». Первый после Суворова. Как потомок казака из Полтавы стал великим русским полководцем © Public domain

Памятуя рассказы отца о гибели архиепископа Амвросия, он занимался санитарным состоянием сибирских городов и ликвидировал любые возможные источники заразы.

Занимался губернатор и археологией. Так, например, в Берёзове он вскрыл могилу А. Д. Меншикова и успел обследовать мумию петровского фаворита до того, как оползень смыл ее в реку. Но вся кипучая его деятельность была перечеркнута сенатской ревизией. Следствие и суд длились до 1834 года и закончились полным оправданием.

За помощью к Бантыш-Каменскому обращался и А.С. Пушкин, собиравший материалы для своей «Истории Пугачевского бунта». Тогда же поэт помог, как сейчас говорят, в продвижении на рынок «Словаря достопамятных людей русской земли».

В мае 1836 года Дмитрий Николаевич был назначен виленским губернатором, а в 1838 году был отозван и причислен к Министерству внутренних дел. Затем он состоял членом совета этого министерства (1839) и членом департамента уделов (1840), а в 1841 году пожалован в тайные советники.

За это время он подготовил труд «Биографии российских генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов» (4 части, СПб., 1840-1841), на издание которого государь пожаловал 2000 рублей. Этот труд переиздаётся по сей день и является наиболее полным на эту тему. Там читатель найдет биографии многих выдающихся личностей, деятельность которых имеет отношение к истории Украины: Миниха и Ласси, Кирилла Разумовского, Петра Румянцева, Николая Репнина, Григория Потемкина, Александра Суворова.

6 февраля 1850 года Д. Н. Бантыш-Каменский скончался в Петербурге. Прах его покоится в Москве, в Донском монастыре рядом с отцом, первой женой и другими родственниками. Ни служба, ни литературные труды его не обогатили, и на погашение его долгов император Николай I пожаловал 10 000 рублей.