Мария Захарова, директор Департамента информации и печати МИД, откликнулась на реплику украинского коллеги о том, что Россия похитила историю «Украины-Руси». «Хотелось бы уточнить даты начала и окончания существования этой Малороссийской Гипербореи», - написала Захарова. Ответа украинской стороны не последовало. Попробуем прояснить этот вопрос мы.

В заглавии Повести временных лет летописец задавался вопросом: «Откуду есть пошла Руская земля»? Хотел он написать «Украино-Руская», но сэкономил на чернилах. Потому что и так всем известно, что Русь издревле была Украиной-Русью и жили в ней вольные, но домовитые козаки-униаты.

Но надвинулась страшная гроза: не то с Новгорода в виде Вещего Олега, не то с Владимира в виде Андрея Боголюбского, не то еще когда, и украли у Украины-Руси половину ее имени. Тут, впрочем, нужна точность. Украинские мифы: русские — это мокши © Public domain

Князь Олег, хоть и пришел из Новгорода, всё же был настоящий украинец, потому что как раз с этого времени Русь уже точно известна как Русь. В договоре Олега с византийцами (911 г.) фиксируется понятие «русь», правда не как географическое понятие, а как народ. Каждый представитель народа именуется «русином», народ в целом — «русью».

Еще летописец сообщал, что славяне «от варяг бо прозвашася Русью», но мы это в оставим в стороне, чтобы не искать настоящую Украину на Балтике. Как бы то ни было Олег, как говорит нам все та же Повесть временных лет, решил, что столица его будет отныне в Киеве: «Се буди мати городом русскым».

В последующем договоре князя Игоря (944 г.) «Русь» уже упоминается как страна. Если взять византийские источники IX-X веков, то в них народ «русь» и страна «Русь» фигурируют как «Рос» (Ρως) и «Росия» (Ρωσία) (Бибиков М.В. BYZANTINOROSSICA: Свод византийских свидетельств о Руси. Т. 1. М., 2004. С. 44-48; Клосс Б.М. О происхождении названия «Россия». М., 2012. С. 25-29).

Византийцы ведь не знали, что Русь и Россия — две большие разницы, а Русь и Украина — одно и то же. Украинские историки, которые смогли бы им это объяснить, еще не родились.

В «Слове о законе и благодати» митрополита Илариона (середина XI в.) упоминаются «язык руский» (то есть народ русский) и «Руська земля» («Рускы земля») (Библиотека литературы Древней Руси. Т. 1. СПб., 1997. С. 26, 38, 44, 60.). Иларион подразумевал под ними все владения киевских князей и всё население Руси: «Ибо правили они не в безвестной и захудалой земле, но в земле Русской, что ведома во всех наслышанных о ней четырёх концах земли». Исторические мифы. От кого произошли древние укры и кто произошел от них © РИА Новости, В. Шияновский | Перейти в фотобанк

Вот тут сидевшие на деревьях москали-мокшане (или просто мокшане, ибо не было еще Москвы) подумали: а не украсть ли имя Украины-Руси? И украли. Но только половину.

Первый правитель москалей Андрей Боголюбский, сын украинца Юрия Долгорукого (основателя Москвы), разорил «мать городов русских», чтобы и памяти о Руси там не осталось.

Но осталась память, а автор «Слова о полку Игореве» обращался к младшему брату москаля Андрея:

«Великий князь Всеволод! Не помыслишь ли ты прилететь издалека, отцовский золотой престол поберечь? Ты ведь можешь Волгу веслами расплескать, а Дон шлемами вычерпать. Если бы ты был здесь, то была бы невольница по ногате, а раб по резане. Ты ведь можешь посуху живыми шереширами стрелять, удалыми сынами Глебовыми».

Не заметила Украина-Русь кражи половины своего имени!

После Повести временных лет «русь» как народ звучит и в Галицко-Волынской летописи (1202, 1208, 1211, 1217, 1224, 1229, 1235, 1249, 1251, 1252, 1254, 1259, 1268, 1281 гг.), и в памятниках Северной Руси: «Хождении Стефана Новгородца» (середина XIV в.), «Житии Михаила Александровича Тверского» (XIV-XVI вв.), «Летописной повести о Куликовской битве» (XV в.), «Задонщине» (XV-XVI вв.), «Сказании о нашествии Едигея» (XV в.), «Хождении на Флорентийский собор» (сер. XV — I пол. XVI вв.), «Повести об ослеплении Василия II» (XV в.), Севернорусском летописном своде 1472 г., «Повести о стоянии на Угре» (кон. XV в.), «Казанской истории» (1564-1565 гг.), «Житии царя и великого князя святого и праведного Владимира» Степенной книги (XVI в.) Откуда есть пошли бебики и вятровичи на земле украинской © krsk.au.ru | krsk.au.ru | Перейти в фотобанк

(Там же. Т. 6. СПб., 1999. С. 32, 86, 104, 130, 246, 248, 472, 478, 482, 510; Там же. Т. 7. СПб., 1999. С. 326, 334, 340, 344, 382; Там же. Т. 10. СПб., 2000. С. 252, 260, 280, 282, 292, 300, 318, 334, 348, 386, 410, 412, 414, 422, 424, 426, 428, 430, 462, 464, 468, 470, 478, 498; Там же. Т. 12. СПб., 2003. С. 382.).

Этноним «русин» упоминается в «Слове о житии и учении святого отца нашего Стефана» (кон. XIV — сер. XVI вв.), «Сказании о Вавилоне» (XV в.), «Летописной повести о Куликовской битве», «Сказании о Мамаевом побоище» (I четв. XV в.), «Повести о Тимофее Владимирском» (кон. XV — XVII вв.) и «Казанской истории» (Там же. С. 50, 130, 180; Там же. Т. 9. СПб., 2000. С. 108; Там же. Т. 10. С. 474, 476; Там же. Т. 12. С. 148, 178.).

С XIII в. известно понятие «руси» (то есть множественное число «русы») — оно есть и в Галицко-Волынской летописи (1281 г.), и в памятниках Северо-Восточной Руси — «Сказании о нашествии Едигея» и «Слове похвальном Филолога черноризца» (XVI в.) (Там же. Т. 6. С. 250; Там же. Т. 12. С. 20.).

В Повести временных лет встречается понятие «русьстии людье» (русские люди, 1015 г.), «людем русьскым» (1103 г.).

Из этого некоторые глубокомысленные публицисты делают вывод, что эти «люди» названы по принадлежности к русам: у русов-украинцев были рабы, которые и назывались «русскими людьми» (Наконечный Е. Украденное имя: Почему русины стали украинцами. Киев, 2015. С. 177-179.).

Можно процитировать летописную фразу 1015 г. о князе Владимире:

«Держат в памяти его русские люди, вспоминая святое крещение, и прославляют Бога молитвами, песнями и псалмами, воспевая их Господу, новые люди, просвещенные Святым Духом, ожидая надежды нашей, великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа; он придет воздать каждому по трудам его неизреченную радость, которую предстоит получить всем христианам».

Наверное, крещение при Владимире приняли только москали-мокшане (русские люди), а настоящим украинцам оно не требовалось. День в истории. 18 апреля: Украина впервые упоминается в исторических источниках © runivers.ru | runivers.ru | Перейти в фотобанк

В это связи стоит отметить, что имя прилагательное (субстантивированное прилагательное) как этническое обозначение вообще свойственно большим народам: древние римляне — Romani, англичане — Englishmen, English people, французы — les Français, немцы — Deutsche, итальянцы — italiani, испанцы — los españoles.

Небольшие народы, наоборот, часто (но не обязательно) могут иметь самоназвание, образованное от существительного: поляки — Polacy, хорваты — Hrvati, баварцы — Bajuwarn, саксонцы — Sachsen, валлоны — Wallons.

«Руския люди» упоминаются в «Повести о Тимофее Владимирском», в «Казанской истории» — «руские люди» и «руский человек», в Степенной книге — «русстии людие», «рустие людие», «руськия люди», «руския люди» и «народ русский». (Библиотека литературы Древней Руси. Т. 9. С. 108. Там же. Т. 10. С. 266, 274, 282, 288, 302, 312, 314, 328, 352, 354, 370, 422, 454, 458, 464, 472, 484, 502. Там же. С. 458. Там же. Т. 12. С. 366, 388, 392, 396, 452).

В XV в. в Северо-Восточной Руси уже использовалось слово «русаки» (в «Хождении за три моря» Афанасия Никитина (ок. 1475 г.) упоминаются в качестве самоназвания как «русин», так и «русаки» (в отношении тверичей и москвичей), а также «братие рустии християня» и «рустии кристьяне». Там же. Т. 7. С. 350, 354, 356, 366).

Согласно картотеке «Словаря обиходного русского языка Московской Руси XVI-XVII вв.» варианты «русин» и «русак», активно использовались в повседневном языке простых жителей (Зиновьева Е.И. Этнонимы русин, русак и русский в обиходном языке Московской Руси XVI-XVII вв. // Русин: международный исторический журнал. 2017. № 1 (47). С. 92-105).

В начале XVI в. австрийский дипломат Сигизмунд фон Герберштейн писал о Российском государстве: «Народ этот, говорящий на славянском языке, исповедующий веру Христову по греческому обряду, называющий себя на родном своем языке Russi, а по-латыни именуемый Rutheni». Герберштейн имел большое число русских информаторов, в том числе общался и с простым народом. (Герберштейн С. Записки о Московии. В 2 т. Под ред. А.Л. Хорошкевич. Т. 1. М., 2000. С. 34-37. Там же. Т. 2. С. 166.) «У нас было своё государство!» Что не так с сенсационным открытием украинского историка © Facebook, Тарас Чухліб

Обычным именованием русского народа в российском законодательстве и документах делопроизводства XVI-XVII вв. было «Русские/руские люди»

(ПСЗ. Т. 1. С. 164, 308, 444, 677-691 и др.; Бушев П.П. История посольств и дипломатических отношений Русского и Иранского государств в 1586-1612 гг: (по русским архивам). М., 1976. С. 317; его же, История посольств и дипломатических отношений русского и иранского государств в 1613-1621 гг. (по русским архивам). М., 1987. С. 16, 140, 163, 167, 204; Кондинский край XVI — начала XX в. в документах, описаниях, записках путешественников, воспоминаниях. Екатеринбург, 2006. С. 61, 67, 72.)

Этноним «русины» известен с XVI в., причем в Московской Руси. В «Казанской истории», созданной в 1564-1565 гг. анонимным автором, состоявшим при дворе Ивана Грозного, наряду с «русью» впервые в качестве синонима упоминаются и «русины» (Библиотека литературы Древней Руси. Т. 10. С. 424, 470).

В украинской публицистике распространено мнение о том, что самоназванием населения Великого княжества (Государства) Московского было «московиты» или «москвитяне» (см. напр. Наконечный Е. Ук. соч. С. 135-143.).

Но «московиты» — сугубо иностранный термин конца XV — XVIII вв., в самой России вообще не употреблявшийся.

Служивший в Москве в период Смуты начала XVII в. Жак Маржерет писал:

«Эти Русские, с некоторых пор, после того, как сбросили иго Татар, и Христианский мир получил о них некоторое представление, стали называться Московитами, по имени столичного города Москва, обладание которым дает герцогский титул, но не первый в стране. Ибо некогда государь именовался Великим герцогом Владимирским и поныне продолжает именовать себя Великим герцогом Владимирским и Московским. Являлась ли Украина колонией России © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Таким образом, не только мы, удаленные от них, но и ближайшие их соседи впадают в ошибку, именуя их Московитами, а не Русскими. Сами же они, когда их спрашивают, какой они нации, отвечают «Руссак», что означает — Русские, а если спрашивают, откуда они, то отвечают «из Москвы» — из Москвы, Вологды, Рязани или из других городов»

(Маржерет Ж. Состояние Российской державы. Ж. Маржерет в документах и исследованиях: (Тексты, комментарии, статьи). М., 2007. С. 117.)

Переводом слова «московиты» на русский язык в более позднее время стало слово «москвитяне». Самоназванием жителей Москвы было «москвичи» (Лаврентьевская летопись, 1285 г.), однако это лишь узкий термин (подобно тверичам, суздальцам и др.); наряду с ним оставалось и прежнее самоназвание.

Население Западной Руси также именовало себя «руським народом». В документах Московского государства также встречалось понятие «русь литовская» (Напр.: Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России. Т. 1. СПб., 1863. С. 282; Т. 2. СПб., 1865. С. 1; Т. 7. СПб., 1872. С. 236. Казанская история // Библиотека литературы Древней Руси. Т. 10. С. 484)

С XI в. известно эпизодическое употребление киевскими князьями титула «всея Руси», но окончательное его закрепление произошло лишь в XIV в. за московскими великими князьями.

Вероятно, это практиковалось начиная с Ивана Калиты и митрополита Петра Волынянина, при котором фактическая резиденция митрополитов Киевских и всея Руси была перенесена в Москву (Борисов Н.С. Политика Московских князей (конец XIII — первая половина XIV в.). М., 1999. С. 241). Был ли Даниил Галицкий первым украинским королём © credo.pro | credo.pro | Перейти в фотобанк

С 1502 года известна форма «всея Русии» (Филюшкин А.И. Титулы русских государей М.-СПб., 2006. С. 152-192), в XVI веке также появился вариант «всея Росии» (Уставная земская грамота волостей Малой Пенежки, Выйской и Суры Двинского уезда 1552 г.; см.: Российское законодательство X-XX веков. В 9 т. Т. 2. М., 1985. С. 227-234).

С 1654 года преобладающей (а через несколько лет и единственной) в титуле становится форма «всея… России» (Жалованная грамота запорожскому войску, 27 марта 1654 г.; см.: Полное собрание законов Российской империи. Издание 1-е. СПб., 1830 (ПСЗ). Т. 1. С. 322).

В официальных документах с XVI в. употреблялись понятия «все государства Российского царствия», «Московское государство и все города Российского царствия», «наши великие Российские государства» и т.д. (Российское законодательство X-XX веков. В 9 т. Т. 3. М., 1985. С. 37, 43-44, 62-63, 84).

Иван Грозный в своих посланиях использовал варианты «Московское государство», «Российское царство», «Российское царство и иные многие царства и государства» (Послания Ивана Грозного. М.-Л., 1951. С. 9, 10, 124, 125, 143, 144, 148, 205, 215, 390, 407, 444 и др).

Во второй половине XVII в. вместо полного варианта «русские люди» в обиходном языке появилась краткая форма «русские» (Зиновьева Е.И. Этнонимы русин, русак и русский в обиходном языке Московской Руси XVI-XVII вв. // Русин: международный исторический журнал. 2017. № 1 (47). С. 98-100).

Петр I, которого в украинской публицистике и принято считать переименователем Московии и московитов в Россию и русских, обычно употреблял как равнозначные понятия «русские люди» и «русские», которые, как было показано, широко бытовали и до него (Письма и бумаги императора Петра Великого. В 13 т. Т. 1. СПб., 1887. С. 202; ПСЗ. Т. 4. С. 645, 648, 717, 733, 736, 777, 801, 827, 841 и т.д.). Почему ректор Киево-Могилянской академии не знал о существовании украинцев © commons.wikimedia.org, Public Domain/НХМУ

Слово «россияне» известно с начала XVI в. и употреблялось, в частности, религиозным публицистом и писателем Максимом Греком (Клосс Б.М. О происхождении названия «Россия». М., 2012. С. 76).

Однако распространение оно получило лишь к концу XVII в. через выходцев из Западной Руси. Его употребляет в своих виршах «белорусец», учитель царских детей Симеон Полоцкий, говоря о всех жителях Великой, Малой и Белой России (Симеон Полоцкий. Вирши. Минск, 1990. С. 69-70.

Что ж з царя Алексея?— Орел Русси всея.

Кол красен?— Зело ясен.

Кол силны?— Предивны.

Что слава?— Даст Бог будем глава.

Ким народом?— России плодом. <…>

Будь славен, Алексею, над землею всею,

Где светят луча слонца во вся земли конца,

Вся страны з Россияны да тя величают

И работают.

(ок. 1660 г.)

Форма «россияне» была возвышенным, литературным вариантом слова «русские» (русаки, русины).

Его употребляли архимандрит Иннокентий Гизель (его «Синопсис» 1674 г. был наиболее популярным в России историческим повествованием вплоть до середины XVIII в.), иеромонах Карион Истомин («Книга, желательно приветство мудрости», 1682 г.), А.И. Лызлов («Скифская история», 1692 г.), архиепископ Феофан Прокопович, император Петр Великий, М.В. Ломоносов, А.В. Суворов и др. Украинские исторические мифы: запорожец Иван Сирко – «национальный герой Франции» © Public domain

(Мечта о русском единстве. Киевский синопсис (1674). М., 2006. С. 55 и далее; Памятники общественно-политической мысли в России конца XVII века. Литературные панегирики. М., 1983. Ч. 1. С. 55, 73; Лызлов А. Скифская история. М., 1990. С. 5, 8, 10, 14, 16 и далее; Феофан Прокопович. Сочинения. М.-Л., 1961. С. 126; ПСЗ. Т. 4. С. 733, 827 и т.д.; Ломоносов М.В. Древняя российская история… // Полное собрание сочинений. М., 1952. Т. 6. С. 222 и далее; Суворов А.В. Письма. М., 1986. С. 75, 283, 319, 363, 372, 375, 376, 381, 397).

Аналогичное польское слово «Rosjanie» было заимствовано из русского, а не наоборот. (Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4-х т.: Пер. с нем. 2-е изд., стереотип. М., 1987. Т. 3. С. 505.)

Первым, кто раскрыл коварство москалей-мокшан, стал Михаил Грушевский — основатель украинской государственности и лауреат Сталинской премии. Для него перенос митрополии и политического центра Руси из Киева в Москву был немыслим. Зато вполне мыслим был ее перескок из Киева во Львов, затем в Вильно, потом на Сечь и обратно в Киев и Львов.

Наследовали Руси униаты козацького роду. Козак-униат и Украина-Русь — разве не логично?