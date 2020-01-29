Младший брат моего деда и мой тезка Дмитрий не ломал ворот Освенцима, но погиб во время освобождения Польши. Вообще среди тех, кто крушил немца, добывая полякам свободу, большинство были уроженцами Украины. Но это не значит, что некий «Украинский фронт», упомянутый президентами Зеленским и Дудой, существовал сам по себе

Просто мотивы закопать правду в ворохе политических ужимок у двух лидеров разные. И за одного из них откровенно стыдно.

Когда Воронежский фронт стал 1-м Украинским по направлению своего движения, украинцев в его рядах тут же прибавилось. Это определяла неумолимая логика наступающих частей, постоянно пополнявшихся за счет мобилизованных.

Киевскую область освобождали сумчане и черниговцы, за Полесье аж до самой границы ложились киевляне и житомиряне, Галичину у врага отбили подоляне, а жители Западной Украины гибли на земле ближайшего соседа и родственника.

Но мы все прекрасно понимаем, что кроме них в стрелковых частях, артиллерии, у саперов и противотанкистов, в полевых хлебопекарнях и госпиталях ежедневно трудились на общую победу люди многих национальностей.

Всех их объединяла принадлежность к Красной армии, поэтому и друг для друга, и для тех же поляков, и для врага они все были красноармейцами. Или даже русскими — в том самом значении, как разномастные жители США для всех являются американцами. Трудное освобождение и легкое беспамятство Житомира © Public domain

Политическая целесообразность ломает это простое понимание.

Например, для Анджея Дуды вслух поблагодарить Красную армию — дело невероятное.

У поляков есть свой набор старых обид, своя мифология, которой они верны, и не случайно польский лидер, нахваливая коллегу в своем бодром выступлении, вспомнил «солдат Пилсудского», воевавших против большевиков. То есть против Красной армии. Предложил чествовать их вместе с украинцами, представители которых «тоже воевали», участвовали «в общем деле».

Зеленский тихо сглотнул это, поскольку явно не понимает, о чем говорил коллега. Равно как не понимают этого и его советники со спичрайтерами.

Если поляки в 1920 году бились за Польшу до Днепра и успели побывать в Киеве, оставив на Байковом кладбище могилу своих легионеров, то за какое «общее дело» боролись петлюровцы? Где в этом «деле» независимая Украина, которую вроде бы представляет Владимир Александрович? Пора надежд, пора невзгод. 1920-й год на Украине © topwar.ru

Но сглотнув предложенный чужой формат вроде бы от невинной неосведомленности, он тут же неизбежно стал жалким, прочитав собственную речь.

Ведь если украинцы и поляки — братья по оружию и пострадавшая сторона, то 100-я стрелковая дивизия, которую Зеленский похвалил за решительные действия по освобождению Освенцима, не может чествоваться просто никак.

Изначально она была создана в 1923 году на территории УССР, в Украинском военном округе, и базировалась в Киевской области. В ее состав вошли «оккупационные» части — полки 45-й Волынской Краснознамённой стрелковой дивизии, лупившей Петлюру, и 44-й Киевской стрелковой дивизии имени Щорса, участвовавшей в советско-польской войне.

Более того, новое формирование под номером 100 участвовало в походе на Западную Украину и Западную Белоруссию, то есть была, по выражению Зеленского, машиной «сговора тоталитарных режимов», обидевших Польшу.

«Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», — сказал украинский лидер. Хотя даже в рамках базовых знаний мог бы на минуту задуматься о том, что в результате «сговора» его страна значительно увеличила свою территорию в западную сторону, а накануне неизбежной войны отодвинула границу от Киева на целых 600 километров.

Сотая дивизия первого формирования закончила свою историю в сентябре 1941 года, став первой гвардейской частью и передав свой номер по наследству. Могла ли Красная армия освободить Освенцим раньше? © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

А сотая дивизия второго формирования, впоследствии ставшая Львовской, вообще выглядит демонически, если исходить из того, что президент решил стать лучшим другом националистов двух европейских держав. Она была сформирована в Вологде из жителей Архангельской и Вологодской областей, а также Коми АССР.

Мокши и угро-финны из бандеровских сказок двинули свои полчища на украинскую землю транзитом через Воронеж, который освободили. А вот Харьков, Житомир, Проскуров (ныне Хмельницкий), Львов уже, надо полагать, оккупировали.

Так кого же «полтавчанин еврейского происхождения» Анатолий Шапиро привел к воротам Освенцима, господин президент?

Не все так просто и с 322-й Житомирской стрелковой дивизией, чья ударная группа из-под Кракова рванула к лагерю смерти, вступая в бой за каждое село и оставляя на погостах своих бойцов.

Эта воинская часть формировалась с 10 по 26 августа 1941 года в г. Горький, ныне Нижний Новгород, из местных уроженцев. Командирами рот и взводов стали выпускники училища им. Верховного Совета РСФСР в Москве. И свой первый боевой опыт дивизия приобрела в битве за Москву, ее путь до Украины был очень долгим. Через Краков на Освенцим. О мыле, абажурах и благодарности © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Только с января 1943 г. она попала на юг, в состав 40 Армии Воронежского фронта, потом 60 Армии, и только после долгих и тяжелых боев оказалась на реке Сейм и начала освобождение Сумщины и всего северного Полесья.

Или опять оккупации?

Здесь Офису президента явно не хватает опытной руки сотрудников Института национальной памяти, которые легко порхают в переплетении идей, превращая политическую шизофрению в основы внешней и внутренней политики.

Хотя на самом деле от Зеленского никто не ждет глубоких познаний в истории. От него ждут искренности и твердости.

Если он решил встать на тот же путь, который привел Виктора Ющенко в темноту, а Петра Порошенко — к почетному статусу самого омерзительного президента, то нужно сделать это от всей души. Как упомянутые персонажи. Тогда его можно будет так же ненавидеть, но принимать позицию как природную и цельную.

Если же он на самом деле говорит «нет» тоталитарным идеологиям, «нет» ксенофобии, агрессии, любым проявлениям репрессий, ненависти и нетерпимости», то очевидно должен перестать подливать в эту самую ненависть свежего керосину. День в истории. 27 января: 75 лет назад освобождён нацистский лагерь смерти в польском Освенциме © РИА Новости, Ольга Игнатович | Перейти в фотобанк

Перестать стесняться себя, своих корней и прошлого своей страны. Не мифической страны, слепленной вятровичами на скорую руку из деяний недалеких, глупых, жадных, агрессивных людей, а местами и откровенных мерзавцев. И не польской сказки о невинной жертве агрессии, никогда не разжигавшей Второй мировой войны.

А той страны, которую подарили нам уроженцы Нижегородчины, Коми АССР, Сумщины, Полесья или, как мой тезка Дмитрий, маленьких болгарских сел на южных землях, приобретенных и освоенных для будущей Украины, когда и слова такого никто не знал. И так же, как он, рядовой 112 гв. стрелкового Люблинского полка 39 гв. стрелковой Барвенковской дивизии, лежащие на воинских мемориалах по всей Польше.

Настоящий Украинский фронт должен очистить все наносное, прекратить культурную войну и принести людям элементарную правду: подвиг семи миллионов украинцев в рядах Красной армии никогда не может быть замазан мелкой суетой и позорным недугом, который пропаганда обратила в великий подвиг.

Но поскольку пока наш глава государства стесняется говорить правду, мы поблагодарим победителей нацизма сами. Ведь пока каждый следующий украинский президент хуже предыдущего. А наши герои для нас всегда безупречны.