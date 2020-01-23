Его допрашивали трижды, и ни разу ни в чём он не признал себя виновным. В одном из протоколов зафиксировано его заявление: «Никакой контрреволюционной работой я никогда не занимался и националистом никогда не был. Я любил и люблю украинскую народную песню и украинскую музыку, и больше никаких националистических увлечений у меня нет»

Михаил Донец родился в большой многодетной семье, в которой росли пять девочек и два мальчика. Отец и мать были родом из бедных семей одного из сёл Васильковского уезда Киевской губернии. Женившись, старший Донец отправился на заработки в Киев, где устроился работать чертёжником на казённый оружейный завод «Арсенал». День в истории. 15 августа: Петр I заложил в Киеве крупнейшую в Европе крепость © commons.wikimedia.org, Public Domain/«Атлас крепостей Российской империи» | Перейти в фотобанк

23 января 1883 года здесь в Киеве недалеко от завода на улице Московской и родился в семье Донцов долгожданный мальчик. Отец Михаила был очень музыкальным и прекрасно дуэтом с женой пел народные песни. Однако мальчику не долго довелось слушать, как они поют. В 9 лет он остался сиротой — от туберкулёза умерла его мать Ирина Ивановна, а в 11 — круглым сиротой, потому что вслед за матерью умер и отец.

С 8 лет Мишу отдали в церковную школу, в которой он учился хорошо, но шалил. На уроках пения учитель обратил внимание на звонкий дискант мальчика и повёл его к известному в городе регенту Алексею Гринченко. Тот послушал, оценил исключительные слух и голос отрока и записал его в церковный хор. В 13-летнем возрасте администрация завода «Арсенал» устроила сироту в фельдшерскую школу, которую он закончил в 1899 году. Однокашником Донца оказался некий Ефим Алексеевич Придворов, позднее получивший широкую известность в качестве пролетарского поэта Демьяна Бедного.

В школе был драмкружок, в котором Михаил и увлёкся театром: рисовал декорации, делал бутафорию, исполнял различные роли, в том числе и женские (учились-то на фельдшеров тогда одни только мальчики). Голос его начал ломаться, поэтому пение в хоре пришлось оставить, зато в театральном кружке ему стали давать главные роли.

Незадолго до выпуска в школе поставили пьесу Александра Островского «Бедность не порок». От Жмеринки до Лондона. Изобретения и судьба «киевского Маркони» © culture.ru

На спектакль пригласили Николая Соловцова — знаменитого российского антрепренёра, актера и режиссёра, одного из создателей в Киеве «Товарищества драматических артистов» (современного Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки). Его заинтересовала игра Донца, его темперамент, откровенность и правдивость поведения. После окончания спектакля Николай Николаевич прошёл за кулисы и порекомендовал Михаилу пойти куда-нибудь учиться актёрскому мастерству всерьёз.

После выпуска Донец служил фельдшером в сапёрном батальоне, расквартированном в Киеве тут же возле завода.

Свободного времени у 17-летнего военного фельдшера было много, и Михаил стал обучаться вокалу на платных курсах Александры Александровны Сантагано-Горчаковой — известной в прошлом русской оперной певицы и переводчицы оперных либретто. Одним из её учеников был знаменитый тенор Леонид Собинов. Вторым преподавателем Донца стал известный российский оперный певец Михаил Бочаров. Под их чутким руководством Донец запел благородным бархатистого тембра басом.

В свободное время Михаил любил бегать в театр Бергонье, знакомые билетёры за небольшую плату пускали его на галёрку. Здесь выступала труппа всё того же Николая Соловцова, который к тому же вёл классы драматического искусства в Киевской музыкально-драматической школе М.К. Лесневич-Носовой. Как-то раз юноша отважился и прошёл за кулисы. Соловцов его узнал и предложил обучаться у него бесплатно. Конечно же, Михаил согласился и вскоре стал играть в труппе. «Святой доктор» © liveinternet.ru

Однако в 1902 году Соловцов скоропостижно скончался, а осенью 1906 года у Михаила закончился военный контракт. К тому времени бывший наставник Донца — Михаил Бочаров — уже выступал в Москве в известном театре Сергея Ивановича Зимина. По его рекомендации театр пригласил киевского певца на прослушивание. Бас и манера Михаила администрации понравились, и его зачислили в труппу.

Работая в театре, Донец учил все партии басового репертуара независимо от того, будет он их исполнять или нет.

Случилось так, что заболел Николай Сперанский — исполнитель партии Додона в опере Римского-Корсакова «Золотой петушок». Спектакль оказался под угрозой срыва. Режиссёр Пётр Сергеевич Оленин вызвал Михаила и спросил: «Говорят, что ты учишь все басовые партии. Может, и Додона знаешь?» «Да, — ответил Донец, — послушайте». После прослушивания режиссёр сразу же сказал готовиться к выступлению. Со временем этот образ стал одним из самых ярких в репертуаре исполнителя.

Михаил был патриотом родной земли. Пребывая в Москве, он вместе с Иваном Алчевским устраивал вечера украинской музыки. Вместе в 1909 году они создали украинский ансамбль, который носил название «Кобзарь». Этот творческий коллектив ставил спектакли, пытался создать украинскую оперу, однако тогда из этого ничего не вышло.

Вернувшись в 1913 году на Украину, Донец пел в Киевском оперном театре ведущие оперные партии. «Наиталантливейший язычник». Кем был человек, сделавший Киев художественным центром России © commons.wikimedia.org,

Он пользовался величайшим успехом благодаря объединению на сцене искусства вокала с драматической игрой, на него «шёл» зритель. В Киевском оперном театре Михаил Иванович исполнял такие знаковые партии, как Тарас Бульба в одноименной опере Лысенко, Иван Сусанин в опере Глинки «Жизнь за царя», глава раскольников Досифей в «Хованщине» Мусоргского, Карась в «Запорожце за Дунаем» Гулак-Артемовского, Выборный в «Наталке Полтавке» Лысенко, казак Чуб и Голова в «Майской ночи» и «Ночи перед Рождеством» Римского-Корсакова.

Вскоре началась Первая мировая война, которая закончилась распадом империи. Приход к власти правительства УНР Михаил Донец, как и подавляющее большинство украинской интеллигенции, приветствовал с невероятным воодушевлением. Вступление в Киев 14 декабря 1918 года войск Симона Петлюры (которым пытались сопротивляться герои булгаковской «Белой гвардии») Донец встречал на Софиевской площади с хлебом-солью.

Донец стал ярым безоглядным инициатором украинизации оперы. 18 ноября 1918 года по его инициативе впервые произошла премьера оперы П.И. Чайковского «Черевички» на украинском языке.

Вскоре в Киеве был организован театр музыкальной драмы. Лесь Курбас должен был ставить в нём «Тараса Бульбу» Н. Лысенко и пригласил исполнять главную партию Донца. Однако показывать представления пришлось немного другой публике — 5 февраля 1919 года в город вошли части Красной Армии.

Новых хозяев Михаил Иванович невзлюбил. Он вспоминал, что пришлось выступать «в анекдотических условиях. Еле живая кляча тянула подводу с подмостками, на которых стояли остатки пианино. Благодарили нас натурой. Один раз после концерта мне сказали: «Мы с вами, товарищ Донец, сегодня рассчитаемся по-министерски. Мне выдали фунт соли, три коробка спичек и две иголки». «Черносотенно-большевистские банды». Участвовали ли русские националисты в Январском восстании в Киеве © REUTERS, Gleb Garanich | REUTERS, Gleb Garanich | Перейти в фотобанк

С окончательным утверждением советской власти столицей УССР сделали Харьков, и Донца пригласили в Харьковский оперный театр.

Уже в 1924 году Михаил Иванович стал первым Заслуженным артистом Украины. В этот же период времени он женился на Марии Тессейр. Эта оперная певица была младше его на 6 лет и совсем недавно вернулась из Милана, где оканчивала консерваторию.

В 1927 году Михаил Донец вновь вернулся в Киев и оставался здесь уже до самой своей смерти.

В стране ускоренными темпами проводилась политика украинизации, и воодушевлённый Донец пожинал лавры. Он переучил на украинском языке все свои партии — Мефистофеля, князя Галицкого, дона Базилио, Салтана… Его жена также пела на сцене Киевской оперы.

Правительство выделило ему 20 тыс. рублей на строительство собственного дома на Зверинце, где он и поселился. В своём саду артист собственноручно высадил 500 кустов красных лилий. У него часто собиралась вся культурная элита города и приезжие деятели культуры из Москвы, Харькова, Ленинграда, других уголков страны. Его близкими друзьями были Остап Вишня и Максим Рыльский, с которыми он часто ходил на охоту и рыбалку. «Они не получили приказания»: Подвиг и трагедия русских защитников Киева © zalizyaka.livejournal.com

10 марта 1936 года в Москве в первый день декады украинского искусства состоялась премьера «Запорожца за Дунаем», где главную партию пел Михаил Донец. Это была вершина его карьеры: певца наградили орденом Трудового Красного Знамени, он был обласкан властями, в прессе его сравнивали со знаменитым Фёдором Шаляпиным.

Но… Донец всё равно к советской власти относился с пренебрежением и свысока. В узком кругу близких людей часто отзывался о ней нелицеприятно, не подозревая, что некоторые её подарки обладали специфическими свойствами, — в доме певца были установлены подслушивающие устройства, и все его антисоветские замечания документировались и регулярно ложились на стол наркома госбезопасности УССР Павла Яковлевича Мешика и первого секретаря ЦК КП(б) Украины Никиты Сергеевича Хрущёва.

Ещё в конце 20-х годов с началом наступления на национал-уклонительство во все республиканские и краевые управления ГПУ из Москвы поступил тайный приказ начать подготовку селекции национальных кадров интеллигенции. В реестр потенциальных врагов советского режима попал и Михаил Донец: одаривая «мытцив» украинской культуры одной рукой, второй власти пристально следили, кого они одаривают. Начиная с середины 30-х полетели первые головы, а затем процесс приобрёл страшные масштабы. Царский фельдшер, петлюровский чиновник, сталинский зэк, советский писатель. К 130-летию Остапа Вишни © Public domain

Правда, ужас 1937-39 годов Донец пережил благополучно, чего не скажешь о многих его друзьях.

22 июня 1941 года в 7 часов 15 минут Киев подвергся первой бомбардировке. В полдень по радио выступил Молотов и объявил о начале войны.

Прослушав это сообщение, Донец разразился гневной тирадой: «Это мы её (Германию) спровоцировали, хотя к войне не готовы. Правительство наше вело захватническую политику «освобождения братьев» Западной Украины и других». Его философствования прервал звонок с республиканского радио, где ему предложили выступить 23 июня. Он дал согласие, а затем со злостью бросил трубку, похабно выругался и сказал: «Когда вы пропадете!» Эти его высказывания тщательно записали и передали дальше по инстанции.

В первых числах июля после поражения войска Юго-Западного фронта в приграничном сражении его командование приказало готовить Киев к обороне. Одним из решений стало принятие мер по нейтрализации потенциальной «пятой колонны».

2 июля 1941 года начальник 2-го отделения 3-го управления НКВД УССР, лейтенант госбезопасности Пенкин на основании изучения собранных оперативных материалов нашёл, что пребывание на воле артиста оперного театра Донца М.И. может составлять для советской власти опасность, и выписал ордер на его арест. «После тяжелых и продолжительных боев нашими войсками оставлен город Киев» © wwii.space | wwii.space | Перейти в фотобанк

На допросы его водили трижды. После этого в личном деле Донца следователи оставили следующее заключение:

«Антисоветски настроенная личность. В период пребывания петлюровских частей в Киеве встречал их хлебом-солью, вывешивая петлюровский флаг… критиковал решения партии и правительства, распространял антиукраинские пасквили и анекдоты, переписывался со знакомыми и родственниками за рубежом».

После 6 июля 1941 года судьба певца теряется.

По одной из гипотез, его расстреляли по приказу наркома госбезопасности Меркулова 10 сентября, когда в процессе подготовки к сдаче города без приговора суда были расстреляны все заключенные киевских тюрем.

Реабилитировали Михаила Ивановича Донца только в 1989 году.