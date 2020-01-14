В этот день в 1944 году во Львове погиб Роман Сушко - один из создателей Украинской войсковой организации и позднее один из лидеров мельниковской фракции ОУН. Гибель Сушко в оккупированном немцами городе до сих пор не раскрыта. Согласно наиболее популярной версии, он пал от рук бандеровцев, но возможны и иные варианты

Сушко родился в 1894 году в селе Ременов, ныне находящемся во Львовской области Украины, а тогда расположенном в Австро-Венгрии. К началу Первой мировой войны он учился на юридическом факультете львовского университета. Как образованный человек в звании поручика был мобилизован в армию и служил в составе сечевых стрельцов. Эти части австро-венгерской армии комплектовались из этнических украинцев.

В 1916 году Сушко попал в российский плен. К этому времени он был уже в звании обер-лейтенанта. Вместе с остальными сечевиками после революции он перебрался в Киев, где на их базе начали создавать украинские национальные части. День в истории. 30 сентября: завершилось самое кровопролитное сражение легиона УСС © uateka.com

После провозглашения независимости УНР Сушко возглавил сначала сотню, а затем и полк дивизии Сечевых стрельцов, созданной в Киеве. Сечевики принимали участие в подавлении восстания пробольшевистских рабочих на киевском арсенале.

После прихода на Украину немцев сечевики были расформированы. Позднее гетман Скоропадский разрешил восстановить полноценные формирования сечевиков в Белой Церкви. Там Сушко и встретил выступление Петлюры. Как и большинство других галичан, оказавшихся в гетманской Украине, он поддержал восстание Директории против гетмана и перешел на сторону Петлюры.

В период Директории Сушко возглавил дивизию сечевиков, которую усилили мобилизованными крестьянами, а также бывшими гетманскими сердюками, согласившимися перейти к победителям.

Какими-то блестящими успехами в Гражданской войне Сушко не отметился, хотя и оставался командиром одной из дивизий. После наступления РККА он вместе с остальными частями был интернирован в Польше.

В дальнейшем Сушко был командиром одного из отрядов, отправившегося в бесславный Второй Зимний поход под началом Тютюнника. Поход оказался плохо продуманной авантюрой и завершился уже через пару недель полным крахом. Одни участники похода были наголову разбиты, другие успели вернуться в Польшу.

После окончания войны Сушко остался во Львове. Вскоре усилиями Евгения Коновальца на базе бывших сечевиков была сформирована подпольная украинская войсковая организация, в руководство которой вошел Сушко. В конце 20-х годов он дважды становился краевым комендантом УВО (одна из высших должностей). Тогда же в качестве довеска к УВО возникла ОУН. Сушко вошел в Провод (т.е. руководящую структуру) организации. День в истории. 30 июля: украинские националисты в Праге создали предтечу ОУН* © предоставлено автором

В начале 30-х поляки начали активно противодействовать подпольной деятельности украинских националистов, и Сушко, оказавшись в поле зрения польских органов, эмигрировал в Вену. Там он не задержался, поскольку был направлен руководством организаций в США, где он должен был объединить эмигрантов-украинцев на националистической платформе.

В 1938 году Сушко вернулся в Австрию. В это время в Европе уже намечалась серьезная заварушка. Немцы недобро посматривали на Польшу, и в их планах нашлось место и украинским националистам. В Зауберсдорфе был создан учебный центр для украинских националистов. Курировал работу этой школы Сушко.

Первоначально предполагалось, что в случае нападения на Польшу силам ОУН будет отведена немалая роль.

Они должны будут дезорганизовать возможное сопротивление в Галиции и на Волыни. Программа-максимум предусматривала украинское восстание в этих регионах и полный срыв польских оборонительных мероприятий. В программе-минимум речь шла о сугубо вспомогательных функциях националистов — формировании небольшого диверсионного отряда, который будет сеять хаос, пользуясь знанием языка, быта местных жителей и местности.

В 1939 году с одобрения абвера началось формирование украинских добровольческих частей для участия в польской кампании. Возглавил эти части лично Сушко. ОУН возлагала на эти части очень большие надежды. Предполагалось, что они станут ядром будущей национальной Украины под началом нового руководителя ОУН Андрея Мельника. Однако жизнь внесла существенные коррективы в эти планы.

Немцам удалось договориться с советским руководством о разделении сфер влияния, и вести войсковые операции на Волыни и в Галиции не было нужды, они все равно становились частью СССР. Поэтому немцы потеряли интерес к украинским формированиям. Бандера пришел, порядок не навел. Какую роль на самом деле Бандера играл в ОУН* © РИА Новости, Александр Мазуркевич | Перейти в фотобанк

Хотя сами члены ОУН громко именовали их Украинским легионом или Военными отрядами националистов, немцы официально называли их «крестьянами-горцами». Пару сотен легионеров привлекли к польской кампании, но их участие было крайне незначительным. Они не принимали участия в военных действиях, двигались вторым эшелоном вслед за наступавшими частями вермахта и выполняли лишь полицейские и охранные функции.

Немцы не слишком нуждались в их поддержке, поэтому к серьезным делам легион Сушко не допустили. А сразу после окончания польской кампании легион расформировали, переквалифицировав несостоявшихся диверсантов в полицейских.

Сам Сушко остался в Генерал-губернаторстве (часть Польши, непосредственно включенная в состав рейха), где возглавил Провод ОУН.

Стоит отметить, что к этому времени единой ОУН уже не существовало, она раскололась на две фракции — изначальную ОУН, признававшую руководителем Мельника, и фракцию Бандеры, которая видела лидером именно его. Обе эти фракции неистово враждовали. Сушко, как человек, стоявший у истоков УВО и ОУН, поддержал в этом конфликте Мельника.

Сушко был одной из самых крупных фигур мельниковцев в Генерал-губернаторстве. Он поучаствовал и в создании Украинского центрального комитета (нечто вроде руководства местной диаспоры. Сушко пролоббировал кандидатуру Владимира Кубийовича на пост председателя), и в создании дивизии СС «Галичина». Однако ни в одну, ни в другую организацию он официально не входил.

14 января 1944 года (в некоторых источниках встречается менее популярная дата — 12 января) Роман Сушко был застрелен во Львове прямо на улице выстрелом в спину. Использовали, а затем пустили в расход. За что в Бабьем яру расстреляли украинских националистов © AP, | AP, | Перейти в фотобанк

Мельниковцы винили в его гибели бандеровцев, которые активно расправлялись с крупными фигурами из конкурирующей фракции.

Также существует версия, что Сушко был убит немцами. После окончательного перелома в войне многие мельниковцы, ранее выступавшие за сотрудничество с немцами, стали подумывать о том, как бы им отмежеваться от них и переориентироваться на другие силы. Это не укрылось от внимания немцев, которые подвергли верхушку мельниковцев репрессиям.

Не исключено, что Сушко как одна из фигур, пользовавшихся у немцев наибольшим доверием, был убит именно по этой причине.

* организация запрещенная в Российской Федерации