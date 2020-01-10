В этот день в 1934 году, родился Леонид Макарович Кравчук – первый президент Украины (в соответствии с Конституцией это почётное звание, сохраняющееся пожизненно). Несмотря на преклонный возраст и отсутсвие формальных должностей, Кравчук остаётся заметной политической фигурой

Леонид Кравчук — фигура для современной Украины во многом уникальная. И во многом же типичная — тот самый «хитрый хохол», который надурил всех, включая самого себя.

Первый президент Исторические мифы: украинцы создали первую в мире конституцию © peremogi.livejournal.com

Существует распространённый историей миф, запущенный в своё время Дмитрием Дорошенко, относительно того, что первым президентом Украины был Михаил Грушевский. Однако эта версия ничем не подтверждена — нет никаких документов, в принципе свидетельствующих о том, что в УНР был пост президента. Впрочем, в то время «президентом» зачастую назывался председательствующий на любом собрании, так что Грушевского вполне логично называть «президентом Центральной Рады».

А вот руководители правительства УНР в изгнании с 1948 года действительно имели титул президента, хотя и непонятно чего — это правительство не контролировало ни миллиметра украинской территории. Впрочем, если уж «Договоры и постановления» Орлика у нас числятся «конституцией», то усилиями возрождателей национальной памяти первым президентом вполне могут объявить Андрея Ливицкого (кстати, кто это?).

Ну а пока этого не произошло, Кравчук продолжает оставаться первым.

Западенец

Из всех президентов Кравчук единственный уроженец Западной Украины. Он родился на Волыни, около Ровно. Его отец даже успел послужить в польской кавалерии.

Остальные украинские президенты родились в Черниговской, Сумской, Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях. Казалось бы, учитывая роль, которую играют в современной Украине западные области и конкретно Галичина, логично было бы ожидать… Но нет. От имени Галичины выступает то уроженец Черкасщины Черновол, то Сумщины — Ющенко, то Днепропетровщины — Тимошенко…

Плод «коренизации» Леонид Кравчук. Биографическая справка © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

Кравчук является порождением послевоенной «коренизации» (т.н. «бериевской»). Партийную карьеру он, правда, начал делать значительно позже — в начале 60-х, но в университет-то, причём по идеологической специальности (а изучал он политэкономию), поступил в 1953-м… Т.е. Кравчук не просто так волынянин во власти, а волынянин целевой — его специально во власть готовили (хотя вошёл он в неё уже не по московскому умыслу, а в силу личных качеств).

«Фарбованый лис»

Кравчук — мастер установления баланса и поиска компромиссов, выдающийся приспособленец. Недаром в народе его называют «фарбованый (крашеный — укр.) лис» — в честь героя сказки Ивана Франко, который при неудачной попытке полакомиться курятиной попал в краску и решил воспользоваться своим необычным цветом для того, чтобы стать лидером в лесу.

Характерный анекдот: Леонид Макарович приезжает куда-то с официальным визитом. Идёт дождь.

— Леонид Макарович — зонтик.

— Да ничего, я так — между капельками…

Благодаря этому Кравчук служит эффективным «политическим барометром» — он всегда на стороне сильного (или перспективного) игрока и всегда делает заявления, которые уместны в данной конкретной политической ситуации.

Предатель или провидец? Что на самом деле Борис Ельцин сделал для Украины © РИА Новости, Дмитрий Донской | Перейти в фотобанк

Кравчук как руководитель идеологического направления в КПУ должен был бороться с украинским национализмом. Вместо этого он его возглавил.

Справедливости ради надо отметить, что Леонид Макарович тут ведущим не был. Просто он вовремя понял, к чему всё идёт, и сориентировался на тенденцию в элите УССР. Возглавил он эту тенденцию (как партия она никогда не была оформлена) просто по должности — все ниточки сходились к нему.

Кстати, не он один был суверен-коммунистом. Навскидку: Борис Ельцин — первый секретарь Свердловского обкома (а это не просто так обком — резервная столица), потом — первый секретарь МГК (просто столица); Нурсултан Назарбаев — первый секретарь ЦК КП Казахстана; Ислам Каримов — первый секретарь ЦК КП Узбекистана.

Успех и провал президента Кравчука

Его избрание стало результатом компромисса — украинцы на самом деле не очень-то любят принимать радикальные решения и предпочитают их уравновешивать. Такого рода равновесное решение было принято 1 декабря 1991 года — проголосовав за независимость и одновременно за Кравчука, который, как представлялось, сможет провести «развод» с Россией максимально цивилизованно и так, чтобы оставить максимум возможностей для реинтеграции. Кстати, Кравчук упредил Порошенко, победив уже в первом туре.

Что интересно, Кравчук именно так и сделал — ограничился построением институтов государства. Окончательное пресечение традиции единства (и юридическое и, что важнее, экономическое) произошло уже при Кучме.

Сейчас уже мало кто помнит, что именно Кравчук, а вовсе не Янукович, был первым президентом, отстранённым от власти досрочно, — он отсидел на своём посту чуть более двух с половиной лет (Янукович — более четырёх). День в истории. 1 августа: президент США в Киеве предостерег Украину от «самоубийственного национализма» © РИА Новости, Борис Бабанов | Перейти в фотобанк

Всё время правления Кравчука в стране бушевал системный кризис, дошедший в 1994 году до крайней точки — президент полностью утратил контроль над властью. Дошло до того, что Рада ввела прямые выборы глав облсоветов — президентская вертикаль рухнула, а Украина де-факто оказалась на грани федерализации.

Как ни странно, но даже в этих условиях шанс у Кравчука был — Кучма для многих был слишком радикальным рыночным реформатором и слишком радикально пророссийским. Но Кравчук сделал ставку на антироссийский радикализм и с треском проиграл, подобно Порошенко в 2019 году.

Кстати, Кучма финт со сменой базового региона успешно провернул на выборах 1999 года. Но там была уникальная ситуация (олигархический консенсус) и удачная стратегия (Кучма не отказался полностью от старой базы, опередив Симоненко в Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях).

Переходящий «свадебный президент»

Леонид Кравчук не создал своей партии и не обеспечил себе безбедного будущего (что удалось сделать Кучме благодаря удачному браку дочери). После поражения он остался без кола и двора. И он выбрал для себя путь «служебного князя», работая в интересах различных политических проектов.

В 1998 году он стал первым номером в списке СДПУ(о). Позже он был в команде Тимошенко. Кравчук легко переходил от покровителя к покровителю, подкрепляя его позицию своим авторитетом. Кстати, что такое «авторитет Кравчука», понятно далеко не всем, хотя вещи он, как правило, говорит правильные. Вот из новейшего, сказанного уже в этому году: «Мы страна разных интересов. Украина имеет три маленьких Украины: юго-восток, запад и центр». Ну что тут не так?