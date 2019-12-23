День в истории. 23 декабря в Петербурге родился Небесный богатырь, придуманный киевлянином

Корпусный аэродром Санкт-Петербурга находился в районе нынешней станции метро «Электросила». Именно здесь 23 декабря 1913 года впервые поднялся в воздух самолёт конструкции Игоря Сикорского С-22, названный «Илья Муромец». Самолёт, ставший этапным для всей мировой авиации

Разумеется, гигантские самолёты Сикорского могли быть построены только в большой стране, которой была Российская империя. Однако они прочно связаны с Киевом.

Во-первых, происхождением самого Игоря Ивановича — русского человека, жившего в Киеве на Большой Подвальной улице (сейчас это Ярославов Вал).

Во-вторых, тем, что исторический прототип былинного Ильи Муромца служил киевскому князю, под конец жизни стал монахом Печерского монастыря и похоронен в Верхних пещерах Киево-Печерской Лавры.

«Илья Муромец» не стал первым в мире четырёхмоторным самолётом только потому, ему предшествовал взлетевший 26 мая того же года С-21 «Русский витязь», на конструкцию которого Сикорский, собственно опирался. «Илья Муромец» строился на Русско-балтийском вагонном заводе, что несколько отразилось на его конструкции и внешности.

Когда «Витязь» взлетел, в авиационном мире того времени это сочли неудачной шуткой — с первого полёта братьев Райт прошло всего 10 лет, никто просто не мог себе представить самолёт с несколькими моторами. Чтобы пресечь слухи и собрать деньги на развитие проекта, Сикорский усадил на борт всех желающих и провёз их над Невском проспектом. Движение в городе остановилось — такого ещё никто не видел. Ещё бы! Ширина Невского у Мойки — 25 метров, а размах верхнего крыла «Витязя» — 27 метров (у «Муромца» — 34,5…).

Моторная схема самолёта менялась. Сначала он был двухмоторным с тянущими винтами, потом четырёхмоторным с тянущими и толкающими винтами и наконец — четырёхмоторным с тянущими.

Век «Витязя» был недолгим. 11 сентября 1913 года на 3-м конкурсе военных самолётов сорвавшийся с пролетавшего над «Русским Витязем» самолёта «Меллер-II» двигатель упал на левую коробку крыльев русского самолёта, сильно повредив её. Самолёт не стали восстанавливать.

Конструкция нового самолета и его двухъярусная коробка фанерных крыльев с установленными на нижней консоли четырьмя моторами остались без особых изменений. Разве что двигатели «Аргус» имели мощность не 100, а 140 л.с., что позволило разогнать самолёт до 105 км/ч, против 90 у «Витязя». Выросли также потолок (до 3000 м.) и полезная нагрузка (с 600 до 1500 кг.).

Изначально самолёт задумывался как пассажирский. Впервые в истории авиации он был оснащён отдельным от кабины салоном, спальными комнатами и ванной с туалетом. В пассажирской кабине имелось отопление, электрическое освещение и даже небольшой «бульвар» — пассажиры в полёте могли выходить на палубу, оборудованную на хвостовой балке (на крылья для контроля состояния двигателей механики выходили ещё и через 20 лет после «Ильи Муромца», когда скорости самолётов выросли вдвое).

12 декабря 1913 года «Илья Муромец» установил рекорд грузоподъёмности в 1100 кг. (предыдущий рекорд составлял 653 кг.), 12 февраля 1914 года в воздух было поднято 16 человек и собака, общим весом 1290 кг. Второй самолёт в июне 1914 года совершил перелёт из Петербурга в Киев с одной пересадкой.

К началу Первой мировой войны было выпущено 4 самолёта, из которых один был переоборудован в поплавковый гидроплан.

23 декабря 1914 года император Николай II утвердил решение военного совета о создании Эскадры воздушных кораблей. Теперь это День дальней авиации России.

За годы войны в войска поступило 60 машин (всего построено 73). Военные варианты самолёта несли от двух до шести пулемётов разного типа и от 350 до 1500 кг. бомб или иной нагрузки (против кавалерии, например, использовались кованые стрелы). Для сброса бомб был разработан электосбрасыватель. На двух самолётах были установлены 37 мм. пушки для борьбы с германскими цепеллинами, но испытания показали их низкую эффективность и в боевых условиях они не применялись.

Эскадра совершила 400 боевых вылетов, сбросила 65 тонн бомб и уничтожила 12 вражеских истребителей. В частности, при попытке атаковать «Муромца» погиб гауптман фон Маккензен, сын командующего 9-й германской армией, будущего маршала. При этом за всю войну непосредственно истребителями неприятеля была сбита всего 1 машина (которую атаковало сразу 20 самолётов), а подбито — 3. Полной статистики по потерям С-22 нет, но по меньшей мере 13 самолётов были разбиты в лётных происшествиях, один — сбит зенитным огнём, два — уничтожены экипажами ввиду приближения неприятеля при невозможности взлететь.

Военные, например — Алексей Брусилов, впрочем, полагали, что свою функцию «Муромец» не выполнили. Эффект от применения огромных воздушных кораблей ожидался большим, но тут многое зависело от тактики и управления, а придумать их было нельзя — только выработать с опытом.

Игорь Сикорский, как известно, Октябрьскую Революцию не принял и уехал в США. Молодая Советская республика не имела необходимых ресурсов, чтобы наладить эксплуатацию этих сложных машин. В ходе Гражданской войны было сделано всего несколько боевых вылетов. Самолёты Эскадры воздушных судов Украинского государства Павла Скоропадского и вовсе не совершили ни одного полёта. Впрочем, за всё время существования гетманата удалось только наладить учёт и складирование имущества.

После войны непродолжительное время осуществлялись полёты по маршрутам Екатеринбург-Сарапул и Москва-Харьков. Последние полёты С-22 относятся к 1922-23 годам и были учебными.

Дальнейшие попытки строить тяжёлые самолёты подобной схемы к особым успехам не привели. Сама конструкция быстро устарела, и от неё отказался и сам Сикорский.

Разумеется, ни один самолёт по сей день не сохранился, но в 1979 году режиссёр Даниил Храбровицкий (широко известна его картина «Укрощение огня» о Сергее Королёве) решил снять фильм о Сикорском. Поскольку персонаж этот был антисоветский, чтобы обойти требования Главлита был исполнен хитрый идеологический манёвр — по сценарию Сикорский познакомился с Андреем Туполевым ещё до революции (чего по ряду причин быть не могло) и на протяжении всего фильма происходит соревнование двух знаменитых конструкторов. В фильме, кстати, появляется и другой беженец — Сергей Рахманинов. В «Поэме о крыльях» снялись замечательные актёры — Юрий Яковлев (в роли Сикорского), Владислав Стржельчик (Туполев), Олег Ефремов (Рахманинов).

Естественно, к такому актёрскому коллективу надо было придать и соответствующее техническое оформление. В 1978 году студентами Рижского института инженеров гражданской авиации, по чертежам, сделанным в КБ Миля (сотрудники которого выступали консультантами — ведь Сикорский был зачинателем и мирового вертолётостроения), был изготовлен полноразмерный макет «Ильи Муромца» снабжённый настоящими двигателями чешского производства. Макет способен делать пробежки по аэродрому и использовался в съёмках в варианте с двумя и четырьмя моторами.

С 1985 года этот аппарат помещён в экспозицию Центрального музея ВВС России в Монино.