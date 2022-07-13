В понедельник 11 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления гражданства РФ всем жителям Украины, а не только жителям Запорожской и Херсонской области, которые стали получать российские паспорта с конца мая

Путин упростил получение российского гражданства для жителей всей Украины © РИА Новости, Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Единственный гуманитарный коридор для выезда на неподконтрольные Киеву территории действовал последнее время между Запорожьем и Мелитополем, но сопряжен он с повышенными рисками попасть под обстрел или подорваться на минах. Запорожские таксисты за такой риск требуют немалую для украинцев сумму — около тысячи долларов, хотя никакой гарантии, естественно, предоставить не могут. Свои услуги они предлагают в Telegram-каналах, назначая день и место встречи, обещая провезти проселочными дорогами мимо блокпостов.

В некоторых случаях, по свидетельствам запорожских Telegram-каналов, гражданские, пытавшиеся выехать в Мелитополь становились жертвами разбойных нападений и грабежа со стороны псевдо-таксистов в так называемой «серой зоне».

Покушение на Сальдо, российское гражданство для жителей Украины и Донбасса, потери Украины. Хроника событий на Украине на 16:00 11 июля © ВГА Херсонской области / Telegram

Выезжающие также проходят процедуру фильтрации — их допрашивают сотрудники СБУ, военной администрации и полиции, записывают IMEI телефона (код для идентификации). Военнообязанные мужчины последнее время при попытке покинуть подконтрольную Киеву территорию, получают повестки в армию. Некоторым из них удается убедить украинских силовиков, пообещав прийти в военкомат сразу после возвращения через пару дней, но таковых последнее время немного. Киев не желает выпускать потенциальное пушечное мясо, тем более что выехавшие на день-два, как правило, уже не возвращаются. Не исключена вероятность, что за получение разрешения СБУ потребуют какую-нибудь, «услугу», связанную с террористической деятельностью.

Жители Украины без своего автотранспорта могут тоже явиться на пункт фильтрации к началу проверки и либо попроситься в автомобиль попутчиком, либо заплатить частным перевозчикам, которые уже наладили бизнес на этом деле. Цена вопроса — около 400 долларов. По свидетельствам жителей Харькова и Днепра, с некоторых из них помимо этого за разрешение военной администрации требовали 10 000 гривен.

Автоколонна тех, кто смог пройти фильтрацию и получил разрешение, сопровождается полицией от Запорожья до «серой зоны». По пути автомобили и пассажиры дополнительно досматриваются еще на шести блокпостах. Самый трудный участок начинается в самой «серой зоне», которая растянута на 15 километров. Часть пути — по бездорожью в районе взорванного моста возле поселка Каменское, где в период дождей проехать весьма проблематично. На этом участке на проселочной дороге попадаются мины и неразорвавшиеся снаряды, которые приходится объезжать. Существует также опасность получить в «серой зоне» минометный обстрел в спину от ВСУ.

Борьба с терроризмом и российские паспорта: Олег Царёв о главных потерях и успехах Давид Жвания. В 2020 году он признал себя соучастником преступного захвата власти Петром Порошенко и его командой, хотел дать признательные показание в прокуратуре и просил предоставить ему гарантии безопасности, поэтому не исключено, что убит он был киевскими силовиками.

За «серой зоной» на блокпосту возле поселка Васильевка Запорожской области автоколонну встречают и досматривают либо чеченские бойцы Росгвардии, либо военнослужащие ДНР. В дальнейшем беженцы из Украины могут обратиться за предоставлением им убежища и гражданства либо в крупных населенных пунктах Запорожской и Херсонской области, либо проследовать для этого дальше — на территорию РФ или Л/ДНР.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 11 июля назвал упрощенную процедуру предоставления украинцам российского гражданства «попытками навязать гражданство силой» и в ответ на это потребовал от Запада срочно поставить более тяжелое вооружение. В реальности многим украинцам приходится выложить крупную сумму перевозчикам и коррупционерам в украинских ведомствах, подвергать себя риску при пересечении «серой зоны» ради самой возможности такого «навязывания».