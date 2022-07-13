На подконтрольной Киеву территории слухи об упрощенной процедуре выдачи паспортов начали циркулировать еще в прошлом месяце. Многие жители Днепра, Харькова и Запорожья на свой страх и риск пускались в опасное и дорогое путешествие через линию фронта, но, пробившись в Херсон или Мелитополь, узнавали, что на них до сих пор не распространялась упрощенная процедура.
Единственный гуманитарный коридор для выезда на неподконтрольные Киеву территории действовал последнее время между Запорожьем и Мелитополем, но сопряжен он с повышенными рисками попасть под обстрел или подорваться на минах. Запорожские таксисты за такой риск требуют немалую для украинцев сумму — около тысячи долларов, хотя никакой гарантии, естественно, предоставить не могут. Свои услуги они предлагают в Telegram-каналах, назначая день и место встречи, обещая провезти проселочными дорогами мимо блокпостов.
В некоторых случаях, по свидетельствам запорожских Telegram-каналов, гражданские, пытавшиеся выехать в Мелитополь становились жертвами разбойных нападений и грабежа со стороны псевдо-таксистов в так называемой «серой зоне».
Существует и более цивилизованный вариант выезда, но им сложнее воспользоваться военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Для выезда из Запорожья граждане Украины должны подавать заявление в украинскую областную военную администрацию, указав мотив выезда. Заявление также можно подать онлайн. Мотивацией может служить желание эвакуировать пожилых родственников, навести справки о состоянии жилья, забрать невесту, жениха и тому подобное. Заявление может рассматриваться до двух недель, а в этот период жителям других городов придется снимать себе временное жилье. Тем, кто получил разрешение, назначают место и время формирования автоколонны для движения по гуманитарному коридору. Как правило, колонны формируются на авторынке Запорожья, что находится на Ореховском шоссе.
Выезжающие также проходят процедуру фильтрации — их допрашивают сотрудники СБУ, военной администрации и полиции, записывают IMEI телефона (код для идентификации). Военнообязанные мужчины последнее время при попытке покинуть подконтрольную Киеву территорию, получают повестки в армию. Некоторым из них удается убедить украинских силовиков, пообещав прийти в военкомат сразу после возвращения через пару дней, но таковых последнее время немного. Киев не желает выпускать потенциальное пушечное мясо, тем более что выехавшие на день-два, как правило, уже не возвращаются. Не исключена вероятность, что за получение разрешения СБУ потребуют какую-нибудь, «услугу», связанную с террористической деятельностью.
Жители Украины без своего автотранспорта могут тоже явиться на пункт фильтрации к началу проверки и либо попроситься в автомобиль попутчиком, либо заплатить частным перевозчикам, которые уже наладили бизнес на этом деле. Цена вопроса — около 400 долларов. По свидетельствам жителей Харькова и Днепра, с некоторых из них помимо этого за разрешение военной администрации требовали 10 000 гривен.
Автоколонна тех, кто смог пройти фильтрацию и получил разрешение, сопровождается полицией от Запорожья до «серой зоны». По пути автомобили и пассажиры дополнительно досматриваются еще на шести блокпостах. Самый трудный участок начинается в самой «серой зоне», которая растянута на 15 километров. Часть пути — по бездорожью в районе взорванного моста возле поселка Каменское, где в период дождей проехать весьма проблематично. На этом участке на проселочной дороге попадаются мины и неразорвавшиеся снаряды, которые приходится объезжать. Существует также опасность получить в «серой зоне» минометный обстрел в спину от ВСУ.
По одной из версий именно так погиб в начале мая бывший украинский депутат Давид Жвания. В 2020 году он признал себя соучастником преступного захвата власти Петром Порошенко и его командой, хотел дать признательные показание в прокуратуре и просил предоставить ему гарантии безопасности, поэтому не исключено, что убит он был киевскими силовиками.
За «серой зоной» на блокпосту возле поселка Васильевка Запорожской области автоколонну встречают и досматривают либо чеченские бойцы Росгвардии, либо военнослужащие ДНР. В дальнейшем беженцы из Украины могут обратиться за предоставлением им убежища и гражданства либо в крупных населенных пунктах Запорожской и Херсонской области, либо проследовать для этого дальше — на территорию РФ или Л/ДНР.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 11 июля назвал упрощенную процедуру предоставления украинцам российского гражданства «попытками навязать гражданство силой» и в ответ на это потребовал от Запада срочно поставить более тяжелое вооружение. В реальности многим украинцам приходится выложить крупную сумму перевозчикам и коррупционерам в украинских ведомствах, подвергать себя риску при пересечении «серой зоны» ради самой возможности такого «навязывания».