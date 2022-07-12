Из Симферополя дорога к КПП Армянск на границе Крыма и Херсонской области заняла около двух часов. Автобус полупустой, большая часть людей едет в первый раз.
Кто-то навестить родственников, кто-то поработать. Один парень рассказал, что собирается открыть бизнес — «книжный и литературный», но подробности раскрывать не стал — наверное, опасался конкуренции: вдруг я тоже решу открыть книжную лавку? Первое бросающееся в глаза отличие от российских пейзажей — в полях слева и справа от дороги на украинской территории виднеется огромное количество неподвижных ветряков. По дороге из Москвы в Херсонскую область мне такого не попадалось.
Перед КПП растянулась на несколько сотен метров очередь из десятков грузовиков, микроавтобусов и легковушек. Наш водитель в ней стоять не стал, объехал ее и выгрузил всех пассажиров прямо у входа на пункт пропуска.
Проход КПП
Для пассажиров маршрутных автобусов установлен особый порядок, значительно ускоряющий переход границы.
Сначала пограничник на входе осмотрел вещи полутора десятков прибывших и пяти-шести тех, кто собирался присоединиться к поездке отсюда. Потом через отдельный вход мы под предводительством местной сотрудницы проследовали к месту проверки документов, который находился уже у выхода на ту сторону.
Перед этим пришлось выключить все телефоны, так как режимный объект. Предупредили, что в противном случае — административный штраф 3 тысячи рублей.
Пока ждал своей очереди, понаблюдал, как работают пограничники. За то время, что мы проходили паспортный контроль, через КПП проследовало три-четыре грузовика — для них была отдельная очередь.
Человек в военной форме тщательно осматривал машину снаружи и внутри, заглядывал под днище с помощью зеркальца, установленного на специальном щупе, проверял груз. Отдельно проверяли легковые автомобили и микроавтобусы. Там контроль был еще более дотошным. При мне из легковушки на специально поставленные на такой случай столы молодая пара выгружала из машины продукты — макароны, крупы, консервы. Ассортимент небольшого магазина. Ехали и без груза — этих пропускали быстрее.
Если бы наш автобус стоял в общей очереди, то мы бы попали в Херсон намного позже. За те без малого два часа, что пассажиры рейсового автобуса проходили проверку документов, мы бы даже не доехали к въездным воротам. Когда до меня дошла очередь и строгая красавица в окошке приняла у меня документы, я уже слегка взмок — жарковато, да и рюкзак давил на плечи.
— Цель поездки?
— Работать еду.
— А что за работа?
— Я журналист.
После этого лаконичного диалога девушка в военной форме слегка изменилась в лице, отложила мой документ в сторону и сказала: «Ждите». Несколько раз она выходила с моим паспортом в соседние домики, возвращалась обратно. Потом ушла, сказав снова «ждите» — и больше я ее не видел. У пункта проверки документов осталось еще два человека, которым также сказали ждать. Кроме меня, это была стройная дама в желтом платье и улыбчивый пенсионер. Вскоре подошел рослый пограничник и сообщил им, что их не пропускают, так как они числятся в базе судебных приставов как невыездные.
После недолгих препирательств они пошли обратно, а мне опять приказали ждать. Я остался один и уже начал вспоминать, а не найдется ли и у меня каких-нибудь просроченных кредитов и кому звонить, если меня не захотят пропускать в Херсон, как увидел, что в мою сторону бежит военный с автоматом.
За ним не успевает тот рослый пограничник, который уводил «отказников» — выражение лица у последнего извиняющееся.
— Из автобуса? Что здесь делаешь? Ты что, последний остался?
— Сказали ждать, я и жду. Документ-то мой не вернули.
Автоматчик заскакивает в будку, берет паспорт, сверяется с оригиналом и бегом ведет меня к автобусу. Там прощаемся, и я наконец начинаю движение по освобожденной территории.
Херсонская область
Практически сразу нас встречает блокпост, оборудованный на остановке «Бабенкивка перша». Флаг Победы и флаг России развеваются над ним, дорога частично заблокирована, на обочине противотанковые ежи. После таких блокпостов нам по дороге встретится еще с десяток. Проезжаем его спокойно. На следующем нас останавливают, и молодой бородатый парень, говорящий с легким кавказским акцентом, просит мужчин показаться и спрашивает, есть ли у кого татуировки. В очередной раз порадовался, что их у меня нет. Едем дальше, и после синей придорожной таблички «Мирне» впервые вижу знаменитый крымский канал. Он идет вдоль дороги, а его ответвление перпендикулярно пересекает трассу. Проезжаем по мостику, рядом с этим водяным Т-образным перекрестком лежит поваленная ржавеющая табличка, на которой несколько строк на украинском — успеваю прочитать только «увага» (внимание).
Дальше проезжаем взорванную дамбу — столько раз рассматривал ее на видео, и вот теперь узрел собственными глазами.
И слева, и справа от дороги появляются поля с ветряками. Вблизи они кажутся огромными, с пятиэтажный дом. Все они стоят, хотя какой-никакой ветерок дует.
«Зеленая» энергетика
Нужно сказать, что «зеленая» энергетика развивалась на Украине в основном в восточных и южных областях, и теперь в Киеве жалуются, что ее мощности в значительной степени потеряны. Однако из-за дороговизны получаемой энергии и нестабильности ее выработки у возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на Украине всегда были трудности: у государства не было денег заплатить компаниям за произведенное электричество, которое то было в избытке, то отсутствовало. Оно обходилось примерно втрое дороже получаемого из традиционных источников, а отказаться от него было нельзя, так как в основном ВИЭ-электростанции принадлежали европейским инвесторам. Еврокомиссия давила на украинские власти в этом вопросе, и они тратили миллиарды долларов ежегодно на никому не нужные мощности.
В общем, эти ветряки — отличный пример того, куда вела Украину её ориентация на Запад и увлечение «европейскими ценностями». Провозглашенный Евросоюзом курс отказа от традиционной энергетики и переход на ВИЭ оказался дорогой в никуда. Однако Украину заставляли следовать по этому губительному для экономики пути точно так же, как и подталкивали к конфронтации с Россией.
Дорога в Херсон и «на Киев»
В целом дороги были заметно похуже российских трасс — я имел с чем сравнить, так как сначала 26 часов ехал на автобусе в Симферополь из Москвы, а потом из Симферополя до границы с Херсонской областью. За все два с половиной часа, что мы ехали от Армянска в Херсон, только один участок дороги в десяток километров был сравним с российскими. Все остальные ощущались как «вибромассажер» с различной степенью интенсивности.
После первого поворота глазам предстали первые свидетельства того, что здесь случались бои. Несколько разваленных придорожных магазинов и кафешек, стены со следами пуль.
На нескольких вывесках еще можно что-то разобрать: «Домашняя еда», «Магани». На площадке перед ними какие-то ржавые перекрученные обломки. Остатки баррикады? Взорванное авто? Непонятно.
Вскоре пошли сельские домики. Многие выглядят очень аккуратными, больше домов кирпичных, но попадаются и деревянные. Каких-то особенностей архитектуры, отличающих их от таких же деревенских домов в России, я не заметил. Рядом с домами большие теплицы — на одном участке их может быть 5-10 штук. Растет виноград, кукуруза. Через дорогу — поле вангоговских подсолнухов. Богатая, урожайная земля.
Подъезжаем к Херсону, и дорога становится получше. Перед въездом в город знак на украинском языке: «На Киев», стрелка указывает путь. Вдохновляюще!
В Херсоне
Связь моя уже давно перестала работать — ни российские, ни крымские операторы сюда еще не дошли. Попросил у парня, который читал телеграм Олега Царева и смотрел разные видео из зоны спецоперации, телефон, чтобы позвонить встречающим, и он не отказал. Спокойно объяснил, что выходит раньше конечной, когда примерно я прибуду на центральный автовокзал и дал трубку.
Вообще, Херсон сразу показался мне очень спокойным и дружелюбным городом. Вот у дороги стоит блокпост военных, рядом спокойно идут дети. Пока я ехал, дети и подростки попадались чаще всего. Были они спокойнее и одесских детей, и московских. Еду дальше и вижу парня в военной форме и с автоматом, общающегося с девушкой. Рядом билборд: «Херсон — город с русской историей».
Молодые парни, девушки, пенсионеры, парочка любителей выпить — и все чинно и спокойно разговаривают, идут по своим делам, гуляют в парках и скверах.
Как приехал, расспросил местных — говорят, действительно, в городе обстановка хорошая, люди в основном приняли смену власти позитивно. «Хотя есть ещё те, кто ждет возвращения киевской власти, но их с каждым днем всё меньше и меньше. Вот банк русский открыли, магазины принимают и рубли, и гривны. Жизнь налаживается», — рассказал парень, назвавшийся Константином.
И даже прилет в центр города американской ракеты HIMARS в субботу или воскресенье ничего особо не изменил в настроениях горожан. Таково общение впечатление от настроений людей, с которыми я общался.
Многие еще опасаются украинских вояк, ждут, когда же будет взят Николаев и станет поспокойнее. Боятся украинских диверсантов и радуются, когда их вылавливают спецслужбы. Тем не менее жизнь в городе идет своим чередом, люди верят в то, что в конечном итоге все будет хорошо.