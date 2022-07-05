Главный ястреб Европы Ярослав Качиньский, брат Леха. Астрология и политика

Польша, пожалуй, самый главный антироссийский центр Европы. А в Польше всем заправляет главный русофоб не только Польши, но и всей Европы Ярослав Качиньский, который более 20 лет явно и неявно управляет страной. Он брат бывшего президента Леха Качиньского. Бывший премьер-министр страны. Председатель правящей партии "Право и справедливость"

Он почти всегда остаётся в тени, но именно его называют самым влиятельным человеком Польши.

О чем говорит его астрологическая карта, каков он по характеру и чего надо ждать от серого кардинала польской политики в будущем?

Незаметный стратег

Вице-премьер Польши Качиньский ушел в отставку © AP, Czarek Sokolowski Ярослав Качиньский покинул пост вице-премьера в правительстве Польши. Новость не стала слишком сенсационной. Вице-премьером Качиньский был около 20 месяцев, и слухи об отставке ходили почти всё это время.

До этого самый известный и влиятельный политик современной Польши десять лет не занимал значимых постов.

Редкий случай: занять пост вице-премьера его заставила… оппозиция. Он предпочитал быть серым кардиналом, и согласился на пост в правительстве только под давлением.

Оппозиция возмущалась: человек, который фактически управляет Польшей, ни за что официально не несёт ответственности.

Как и предполагалось, он покинул эту должность при первом удобном случае. Тем более что политическая ситуация чрезвычайно сложная, а управлять ему привычнее «из тени».

Проблемы в отношениях с ЕС, растущая инфляция, вопросы с поставками нефти и газа. И самое главное — заявления польских политиков о том, что «не будет границы между Польшей и Украиной».

«Мы не должны упустить свой шанс»

В марте этого года в Киев прибыла делегация: премьеры Чехии и Словакии, премьер-министр Польши и вице-премьер правительства Польши.

Странным и неожиданным в этой группе было наличие сразу двух представителей Польши, в том числе серого кардинала Ярослава Качиньского.

Известно, что Ярослав крайне редко покидает территорию Польши. Но также известно, что для Украины он делает исключение. Украина занимает чрезвычайно важное место в польских стратегических планах.

Он приезжал в Киев в 2013 году, когда только начинался Майдан, встречался с политиками Украины. Он лично встречался в 2016 году с Петром Порошенко. И вот сейчас, в 2022-ом, он счёл возможным и необходимым проделать путь в Киев на поезде, чтобы лично пообщаться с Зеленским.

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Шесть лет тому назад после общения с Порошенко Ярослав Качиньский чётко сказал: «В Европе Бандеры не будет».

Что же сейчас? В интернете, конечно, сразу появились мемы «польский пан приехал посмотреть, как еврей-арендатор управляет его поместьями».

Но проблема в том, что сегодняшняя Польша — это не Речь Посполита прошлых веков, а такое же, во многом вассальное государство, как и Украина. Так что это был приезд не хозяина «поместья», а «старшего по аренде».

Польша мечтает быть самостоятельным геополитическим игроком, вернуть себе былое могущество. Возможно, превратиться в империю.

По поводу «кресов всходних» (бывшие территории Польши, дословно «восточные окраины», сейчас в составе Украины и Белоруссии) всё понятно — любой польский политик, который вернёт эти земли Польше, станет героем истории. И Польша, конечно, ждёт в напряжении — удастся или нет? Вернётся ли «польский город Львов» в Польшу? А может, не только Львов?

«Мы не должны упустить этот шанс», — сказал президент Дуда, говоря уже о возможном объединении Польши и Украины. «Нас вместе 80 миллионов», — так заявил польский президент в парламенте Украины.

Но мечты эти осуществить не так просто. Качиньский, как всегда, будет руководить процессом "с заднего сиденья". А при случае — критиковать за неудачи.

Хотя кого же критиковать? У власти в Польше находятся представители его же партии, "Право и справедливость", которая с небольшими перерывами правит Польшей последние 20 лет. В том числе и президент Анджей Дуда, и глава правительства Матеуш Моравецкий.

Но Качиньский всегда найдёт, кого критиковать.

«Постоянно интриговали»

Ещё Лех Валенса, первый президент Польши после коммунистической эпохи, говорил, что выгнал братьев Качиньских из своей канцелярии за удивительную склочность: «Они постоянно подозревали людей, постоянно интриговали».

Это «фирменный стиль» Ярослава Качиньского. Он ссорится всё время и со всеми. Но, конечно же, не столько из-за своего неуживчивого характера (хотя это, безусловно, имеет место). За всеми ссорами, возмущением и «поиском справедливости» стоит сугубый расчёт, как и принято у профессиональных политиков.

Против кого вооружается Германия?

Совсем недавно Качиньский сделал заявление, которое, видимо, станет одним из основных тезисов предвыборной кампании его партии.

Он сообщил, что после того как Польша объявила об усилении своей армии, «немцы тут же объявили то же самое». И дальше: «Хотят ли немцы вооружаться против России или против нас, я не знаю, но в любом случае они будут вооружаться».

Бывший депутат Сейма Марек Якубяк сразу же подхватил мысль: «Мы должны исходить из того, что враг может прийти с любой стороны, не только с востока».

С Германией «братья Качиньские» (читай — Польша) поссорились ещё в 2005 году, во времена Ангелы Меркель. Характеры братьев были похожими.

Лех Качиньский, брат Ярослава и бывший президент Польши, позволял себе такие, например, высказывания: «Германия мне знакома лишь по плевательнице в мужском туалете аэропорта Франкфурта».

Это был намёк на то, что до избрания президентом он был в Германии только проездом. Но высказано, конечно, в удивительно агрессивной форме.

Несмотря на то, что Польша в разные годы уже получила репарации, политики продолжают требовать новые компенсации за ущерб после Второй мировой войны.

Ярослав Качиньский уже не раз озвучивал сумму претензий к Германии — около 48 миллиардов долларов.

Впрочем, официальный иск так и не был оформлен, так как шансы на получение «дополнительных репараций» Польшей практически равны нулю. Но это ещё одна постоянная, уже два десятилетия, беспроигрышная предвыборная тема.

Сейчас она становится особенно актуальной из-за общего кризиса экономики Европы. Тем более сейчас Польшу перестанет кормить Евросоюз (10 миллиардов евро получала страна ежегодно — такова была цена «польского чуда»).

«Вещества или нет?»

Но, конечно же, главный враг Польши, по мнению Ярослава Качиньского — это Москва. Он давно, ещё до начала антирусской истерики в Европе, обвинял Россию в «неоимпериализме».

Особенно после катастрофы самолёта с Лехом Качиньским под Смоленском в 2010 году. Несмотря на то, что расследования показали — виноват пилот (или те, кто управлял его действиями) и метеоусловия, которыми пренебрегли и лётчики, и члены делегации, Качиньский продолжает обвинять в катастрофе лайнера Россию.

Даже Лех Валенса написал: «Виноват президент Польши», который принимал решение о вылете самолёта в тяжёлых метеоусловиях и приказал не садиться на другой аэродром, а продолжать полет.

В 2010 году Ярослав написал специальное письмо послам западных стран в Польше, где предостерегал их от связей с Россией.

После этого тогдашний министр иностранных дел страны Радослав Сикорский сказал: «Если речь идёт о последнем выступлении Качиньского, то вы меня простите, я всегда задаюсь вопросом, принимает он какие-то вещества или нет».

«Враг Евросоюза»

«Европейское Политбюро» — так характеризует органы власти Евросоюза Качиньский. А члены его партии называли власти Евросоюза «оккупантами» (что в немалой степени, конечно, правда).

Спор о верховенстве права идёт уже несколько лет. Что выше: польское законодательство или европейское? Конституционный суд Польши решил, что польское. В Евросоюзе с этим не согласны.

Для Качиньского и его партии это постоянная тема, которой можно увлекать польского избирателя. «Наше право выше!»

Так Качиньский умудрился поссориться не только с Германией, но и практически со всеми странами Европы. Джордж Сорос в одном из интервью назвал его «врагом Евросоюза».

Создаётся впечатление, что он делает это специально. Но как сказать, может, это не только впечатление.

За действиями Качиньского видна «англосаксонская рука». И Британии, и США было бы выгодным максимальное ослабление Евросоюза.

«Радужная чума»

Ещё одна предвыборная тема Качиньского — ЛГБТ. Разумеется, в такой консервативной католической стране как Польша, электорат поддерживает только того политика, который «против ЛГБТ».

Качиньский — резко против, но на словах. На деле «парады гордости» гомосексуалистов, лесбиянок и различных их небинарных разновидностей в Польше проводятся регулярно.

Но в речах он называет их радужной чумой и сравнивает с бывшими коммунистическими руководителями Польши.

Надо заметить, что у коммунистических лидеров было немало недостатков, но всё-таки поддержка «гей — лобби» никогда не входила в их число.

Но это неважно. В пылу борьбы все средства хороши. Он широкими мазками рисует зловещие фигуры врагов. Враги повсюду. И «радужная чума», и «немецкая угроза», и «бывшие коммунисты», и «оккупанты из Евросоюза».

Польша старательно становится возмутителем спокойствия и «элементом хаоса» в Европе. Остаётся только догадываться: кому же это выгодно?

Путь к власти

Свой путь в политику братья-близнецы Качиньские начинали в профсоюзе "Солидарность", были соратниками Леха Валенсы. Потом поссорились с ним и создали свою партию.

"Право и справедливость".

В 2005 году Лех стал президентом, а через год Ярослав стал премьером. Уникальный случай в истории. Около года страной правили не просто братья, а братья — близнецы.

В 2010 году уже Ярослав шёл на выборы президента, но занял второе место, проиграв Брониславу Коморовскому.

В 2015 он сам уже не выдвигался, а поддерживал на выборах кандидатуру Анджея Дуды, своего однопартийца, а по сути, личного выдвиженца, который стал президентом Польши.

В 2015 и в 2019 на парламентских выборах его партия, "Право и справедливость", занимала первое место и получала большинство в парламенте.

Так или иначе, Качиньские правили Польшей сначала вместе, а потом один Ярослав — последние 20 лет. Братья, по сути, построили современную политическую структуру страны — и видимую часть айсберга, и невидимую.

Многолетние опросы населения показывают, что поляки считают — и «права», и «справедливости» в их жизни стало не больше, а меньше за время правления «партии Качиньских».

Но различные объективные причины и ловкие политические приемы позволяли братьям оставаться у власти все эти годы.

Гороскоп. Четырежды близнец

В гороскопе Ярослава (и Леха, конечно, тоже) Солнце в соединении с Ураном, Марс в соединении с Меркурием.

Три планеты находятся в знаке Близнецов, и одна из них — Меркурий, который управляет этим знаком. Таким образом, можно сказать, он четырежды Близнец! Удивительное совпадение. Чуть ли не самые известные близнецы в истории — и настолько выражен в их гороскопе знак Близнецов.

Сатурн, Марс и Меркурий в квадрате и оппозиции, в жёстких аспектах, к планетоиду Хирон.

Это ловкий, находчивый человек. Любитель «комбинаций» на шахматной доске.

Солнце в соединении с Ураном говорит о том, что человек будет подвержен вспышкам раздражительности, нетерпимости.

Уран делает человека очень необычным, нестандартным, привлекательным, но и нетерпимым. Это образ «сумасшедшего профессора». И может быть, Ярослав или Лех, если бы они стали учёными, сделали бы какое-то нестандартное открытие в науке.

Но братья Качиньские стали юристами и политиками. Значит, было не обойтись без политических схваток с их участием.

Ещё и Марс в соединении с планетой речи Меркурием. Очень энергичный, острый ум. Но и необычайная язвительность, воинственность (Марс) в речах (Меркурий). Типичные адвокаты, юристы, которые устроят всем «школу злословия».

Так и было. В тот год, когда Польшей правили близнецы (Лех — президент, Ярослав — премьер-министр), вздорный характер братьев привел к досрочным парламентским выборам, на которых победила в итоге оппозиция.

Резкость, поспешность, склонность рубить с плеча. Но и стремление добиваться чего-то в общей команде, в партии (по Урану).

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Совершенно естественно для такого человека быть в оппозиции и писать (Меркурий плюс Марс) энергичные, едкие статьи для оппозиционной прессы. Именно этим занимался Ярослав Качиньский, когда пришел в польский профсоюз "Солидарность" в 80-х годах.

Катастрофа, в которой погиб Лех Качиньский, тоже в определенной степени запрограммирована таким гороскопом. Солнце соединение Уран — надо опасаться внезапного удара молнии, электрошока, стихийных бедствий или катастрофы из-за нелепости, из-за «оригинального» пренебрежения опасностью.

Военный или дипломат?

Точно так же сочетание Солнца и Урана и активные Марс с Меркурием отвечают, например, за очень опасные, если не сказать безответственные, высказывания Качиньского о размещении ядерного оружия США на территории Польши. Это «усилило бы сдерживание Москвы», объясняет он.

Марс, планета войны, подталкивает принимать соответствующие законы (Меркурий).

Не зря Качиньский своим главным достижением за последние годы считает принятие закона «О защите Отечества». Расходы на армию, согласно этому закону, увеличиваются. В 2022 году до 2,2 процентов ВВП, в 2023 — на 3 процента.

Но конечно, если бы Ярослав был просто конфликтным человеком, он бы не удержался долго на вершине власти. Значит, есть что-то ещё.

Да, конечно же, есть. Это «аспекты дипломата». Аспекты всех ведущих планет с Хироном. Они дают возможность лавировать и решать многие вопросы закулисными методами, «под столом».

Он «дёргает за ниточки с заднего сиденья», как написал один из депутатов польского сейма.

Высказывается он охотно и резко, по любому значимому для общества вопросу. На словах — резкость и агрессия (Марс с Меркурием).

Но решения будут — дипломатические и ловкие комбинации, по Хирону и планетам в Близнецах.

Это стратег и дипломат, который время от времени надевает маску конфликтного борца. Хотя эта конфликтность присуща ему изначально, он пускает её в ход больше для выигрыша в игре, когда необходимо проявить неуживчивость.

Коты лучше политиков

В личной жизни Ярослав Качиньский — вежливый и приветливый человек. Очень любит котов, о чём знает вся Польша.

В Польше выходит юмористический сериал «Ухо председателя», главный герой которого — кот председателя партии. А когда одна газета проводила опрос, кто из политиков Польши самый популярный, то шутки ради поместили и фотографию кота Качиньского. Конечно же, именно этот кот и занял первое место среди всех политиков страны.

Дома у него живут кот и кошка, и он заботится ещё и о соседских.

А когда репортёры сделали снимок Качиньского в парламенте с книжечкой «Атлас котов» (это было приложение к газете, случайно попавшее в его руки), произошел просто информационный взрыв. Этот атлас с его автографом был продан на аукционе больше чем за 7000 евро.

Ярослав никогда не был женат. Самыми близкими людьми для него были брат и мама.

Когда Леха не стало, он попросил напечатать для их мамы специальный экземпляр газеты, в которой не было сообщения о гибели брата. Чтобы подготовить её к страшному событию.

На могиле своего брата, Леха, он бывает около 70 раз в год. Получается, каждые 5 дней.

Эта удивительная верность, братские чувства, преданность своей семье действительно привлекают к нему сердца людей.

Живёт он очень скромно, как пишут, в доме с протекающей крышей, и не имеет даже банковского счёта. Из-за чего Ярослава иногда называют аскетом из Жолибожа (Жолибож — район Варшавы, где он проживает).

Это проявляется аспект Солнце — Сатурн, который всегда есть у государственных деятелей, и у него тоже (Солнце секстиль Сатурн). Во-первых, большая работоспособность. Во-вторых, желание довольствоваться малым.

Две планеты, отвечающие за симпатии людей и личные предпочтения, Луна и Венера, находятся у Ярослава в женственных, мягких, добрых знаках — Рыбы и Рак.

Любовь и верность своей семье на всю жизнь.

Оппозиция не раз намекала на его гомосексуальность. Но это вряд ли.

Просто такой человек, такой характер. Немного мистически настроенный, очень чувствительный, не имеющий стремления к материальным благам (по Луне в Рыбах). На первом месте среди женщин — мама.

А как же его брат-близнец, Лех? Он в свое время женился, есть дочь и уже появились внучки.

Ему тоже сложно было создать семью, но Леху повезло встретить такую женщину, которая была «как мама». А Ярославу не повезло. Кроме гороскопа, есть ещё обстоятельства жизни, есть и свободная воля.

Он просто не встретил такую женщину, с которой захотел бы разделить дом в Жолибоже, заботу о маме, кошках и стране.

Аскет из Жолибожа вряд ли уже теперь, в 73 года, удивит Польшу какими-то личными подробностями жизни.

Но этот хваткий, цепкий, энергичный человек, конечно, ждёт момента, чтобы войти в историю своей страны. «Мы не должны упустить этот шанс», — так сказал президент Польши, а значит, так говорит Качиньский.

Какие-то многоходовые комбинации уже складывает он в своей сложной шахматной партии.

Скромный пенсионер, который так любит котов. Это настоящий «председатель» Польши, который никогда не выпускает власть из своих рук, никогда не упускает своих шансов.