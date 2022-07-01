В четверг, 30 июня, Украина начала экспорт электроэнергии в ЕС, что украинские СМИ называют «энергетическим безвизом». В то же время украинцев призывают экономить электроэнергию и пугают возможными веерными отключениями электроэнергии в отопительный сезон

Хроника энергетической войны. G7 не договорилась об ограничении цен на российскую нефть, в Германии активирован «режим тревоги» © коллаж Украина.Ру Денис Шмыгаль 30 июня назвал экспорт электроэнергии событием долгожданным и выразил надежду, что продажа электричества станет существенным источником доходов для государства. «Сегодня с часа ночи экспорт пошел в направлении Румынии. Начальный объем составляет 100 МВт. Энергетический безвиз с ЕС дает свой очень обозримый и практический результат», — говорится в заявлении Шмыгаля.

За первый день экспорта государственное предприятие «Укрэнерго» заработает 10 млн грн на продаже доступа к межгосударственному сечению, но учитывая значительный потенциал экспорта электроэнергии в Европу (до 2,5 ГВт) в Кабмине Украины рассчитывают заработать более 70 млрд грн в год. «Энергетика станет одним из драйверов восстановления нашей экономики, как уже стала драйвером нашей интеграции в ЕС», — прогнозирует Шмыгаль.

На прошлой неделе Украина предложила экспортировать электроэнергию украинских АЭС в Германию для обеспечения энергетической безопасности этой страны. Об этом министр энергетики Украины Герман Галущенко написал в немецком издании Wirtschaftswoche. Он отметил, что решение Германии избавиться от зависимости от российских энергоресурсов является гигантским вызовом, и этот вопрос становится все более актуальным в свете ограничения поставок газа из России, но, по словам министра, Украина может поддержать Германию.

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Санкции против РФ и рост цен на газ спровоцировали рекордный рост стоимости электроэнергии по всей Европе, подпитывая инфляцию и увеличивая экономическую нагрузку. В начале июня Европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E согласовала запрос "Укрэнерго" на экспорт электроэнергии, чтобы восполнить недостачу и сдержать рост цен.

Складывается впечатление, что у Украины переизбыток электроэнергии, которую она пытается продать на Запад, но это не совсем так — электроэнергии может не хватить собственному населению. Однако при выборе между своим населением и пожеланиями западных партнеров украинские власти всегда предпочитают интересы Запада.

Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий успокаивает украинцев, уверяя, что нехватки электроэнергии не будет, так как Украина скоро «деоккупирует» потерянные территории.

«По мере того, как мы будем деоккупировать наши территории, будем возвращать и захваченные энергетические объекты. Это значит, что у нас будет расти не только потребление, которое на сегодняшний день временно потеряно, но и генерация», — заявляет Кудрицкий.

Киев утратил контроль над Запорожской АЭС, хотя электроэнергия еще поступает на подконтрольную территорию. На неподконтрольной территории, в солнечных Херсонской и Запорожской областях, осталось и большая часть «зеленой энергетики» — солнечных панелей. Значительная часть энергетической инфраструктуры была уничтожена в ходе боевых действий, что может вызвать очередной энергетический кризис на Украине уже к началу отопительного сезона. Энергетики жалуются, что объемы ремонтных работ возросли в разы из-за боевых действий, рабочих стало намного меньше, а необходимое оборудование раньше закупалось в РФ или Белоруссии, откуда сейчас нет поставок. К тому же с начала СВО многие украинцы практически перестали платить за электричество: кто-то выехал за рубеж, кто-то лишился доходов. Украинские эксперты прогнозируют неминуемый рост цен и тарифов, как и нехватку угля для ТЭС.

И дело даже не в российской СВО. Несколько месяцев назад Украина запрашивала экстренную помощь электроэнергией у Белоруссии, несмотря на напряженные отношения между странами. В январе-феврале украинские эксперты гадали, сможет ли энергетическая система дотянуть до конца отопительного сезона.

Удар по ДНР, подготовка к самой тяжёлой зиме. Итоги 8 июня на Украине © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк Константин Башкаленко в январе напоминал, что кризисные явления в украинской энергетике стали систематическими. «Украинская энергетика объективно была не готова к зиме. Это происходит из года в год и касается как государства, так и частных компаний, работающих в энергетическом секторе. В 2020-м коллапс энергетической системы случился один раз, в феврале, в самые холодные зимние месяцы, когда пришлось запрашивать аварийную помощь у соседних стран (украинская энергетическая система не может работать на максимуме больше месяца без сбоев). В 2021-м аварийную помощь пришлось запрашивать у Беларуси уже в начале ноября, что говорит даже не о частичной, а о полной неготовности энергетической отрасли к холодам. И это в ситуации, когда Украина — импортозависимая от энергоресурсов страна», — писал эксперт.

И вот сейчас импортозависимая страна, утратившая с тех пор часть энергетической инфраструктуры, решает вдруг экспортировать электроэнергию туда, где она стоит дороже.

Сейчас украинская оптовая цена на электроэнергию практически втрое ниже среднеевропейской цены, следовательно, экспорт энергии в ЕС неминуемо вызовет либо выравнивание цен (повышение до уровня цен в ЕС) либо дефицит электроэнергии на внутреннем рынке. Если что-то можно продать в три раза дороже, власти Украины это неминуемо сделают, даже если без света будут сидеть жители Чернигова или Житомира. В начале июня Владимир Зеленский заявил, что следующая зима будет для украинцев самой тяжелой за годы независимости. Возможно, так и будет, но тяжелой она будет и благодаря экспорту электроэнергии в страны ЕС.