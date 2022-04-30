На фоне информации о том, что Польша готовит введение войск на Западную Украину, продолжается включение этого региона в польское гуманитарное пространство, что подтвердил визит первой леди Польши

Жена президента Польши посетила Тернопольскую и Хмельницкую области

На фоне информации о том, что Польша готовит введение войск на Западную Украину, продолжается включение этого региона в польское гуманитарное пространство. Так, на предыдущей неделе польский премьер открывал контейнерный городок во Львове и обещал одной из местных больниц приобрести аппарат магнитно-резонансной терапии. А ныне эстафету у него приняла первая леди Польши Агата Корнхаузер-Дуда, которая посетила Бучач (Тернопольская область) и Каменец-Подольский. Олег Хавич: кто он © из личного архива Олега Хавича

28 апреля в Каменец-Подольском, который занимает особое место в исторической памяти поляков, программа первой леди Польши была весьма насыщенной. Сначала Агата Корнхаузер-Дуда возложила корзину с цветами к мемориалу памяти «героев антитеррористической операции», а потом встретилась с высокопоставленными чиновниками — главой Хмельницкой областной военной администрации (ОВА) Сергеем Гамалием и мэром Каменца-Подольского Сергеем Поситко. Западная Украина за минувшую неделю: Губернатора Львовщины обвиняют в связях с «Газпромом», а на Закарпатье «воюют» бывшие соратники Медведчука © коллаж Украина.Ру

«Правительство Польши делает все возможное, чтобы эта война закончилась как можно скорее. Также мы будем и дальше помогать эвакуированным украинцам, особенно женщинам с детьми. Часть их уже адаптировались и нашли работу, а дети пошли в польские школы или учатся дистанционно, — отметила первая леди Польши. — Кроме этого, недавно в Варшаве открыта украиноязычная школа, где уже учатся более 200 детей с Украины. Не остаются без внимания и люди, нуждающиеся в медицинской и психологической помощи. Совместными усилиями проживающих в Польше поляков и украинцев мы поддерживаем их».

Выражая благодарность за помощь украинцам, нашедшим убежище в Польше, а также поддержку Украины на пути к вступлению в Евросоюз, губернатор Хмельницкой области отметил: «Поляки открыли для украинцев не только свои дома, но и свои сердца. Мы ведь общую историю и хорошо понимаем друг друга». А мэр Каменца-Подольского выразил восхищение тем, что «в это время польский президент отпустил супругу, чтобы поддержать украинцев».

В продолжение визита представители польской делегации посетили монастырь Ордена Паулинов, где Агата Корнхаузер-Дуда пообщалась с переселенцами, нашедшими здесь убежище. Также первая леди Польши встретилась с епископом-ординарием Каменец-Подольской епархии Римо-католический церкви Леоном Дубравским. США позволят Польше оккупировать Западную Украину, но при одном условии - Ищенко © РИА Новости, Нина Зотина

А 29 апреля супруга президента Польши посетила Бучач, где её приняла лишь заместитель городского головы Елена Сурмьяк. По сообщению пресс-службы горсовета Бучача, обсуждались вопросы развития туризма, в частности, реставрации Язловецкого дворца рядом с городом. Ныне в этом памятнике архитектуры национального значения, построенном польскими вельможами в середине XVII века, находится областная туберкулёзная больница реабилитации, а часть вернули женскому католическому монастырю, который находился в дворцовом комплексе в 1863-1947 годах. Первая леди Польши также обсуждала с вице-мэром Бучача и настоятельницей монастыря создание в Язловецком дворце дома милосердия.

Стоит отметить, что визиты супруг иностранных президентов обычно проходят в сопровождении местной первой леди. Однако последняя информация на сайте президента Украины, связанная с Еленой Зеленской, датирована 25 апреля. А в сообщениях на сайте президента Польши о визите Агата Корнхаузер-Дуды в Каменец-Подольский и Бучач вопрос отсутствия её украинской визави обойдён молчанием.

Кто поймает больше «изменников Родины» и «агентов Москвы»?

Судя по сообщениям пресс-служб областных властей и правоохранительных органов, из Киева спущен план по поимке «коллаборантов». Так, 27 апреля, Львовская ОВА сообщила, что с начала военного положения сотрудники СБУ во Львовской области проверили 5350 человек «на потенциальное участие в подрывной деятельности», 217 человек «привлечены к ответственности». При этом в СБУ открыли 14 уголовных производств, в которых сообщили о подозрении. Среди дел есть государственная измена, распространение информации о перемещении и расположении ВСУ, переправка мужчин мобилизационного возраста через границу, информируют чиновники.

Днём ранее Офис генерального прокурора сообщил, что житель Тернополя в публичных сообщениях «открыто поддерживал вооруженную агрессию РФ и активно распространял материалы с оправданием так называемой "спецоперации", а также отрицанием преступных действий российских оккупантов». В квартире мужчины провели обыски и изъяли компьютер. «Предателю инкриминируют ст. 436 УК Украины — пропаганда войны» — отмечено в сообщении. Кстати, эта статья среди подозрений «коллаборантам» встречается редко — обычно им вменяют «государственную измену», за которую грозит до 15 лет тюрьмы. «Глаз положили»: Эксперт раскрыл планы Польши и Румынии на территорию Украины © commons.wikimedia.org, Sgt. Andres Chandler

Так случилось с бывшим осуждённым во Львовской области, которого контрразведка СБУ назвала «завербованным российскими спецслужбами». «Следствие установило, что мужчина был осуждён за ряд преступлений и находился в местах лишения свободы на оккупированных территориях. Впоследствии он получил предложение о сотрудничестве от российских спецслужб — собирать разведданные на территории Украины. Для этого рецидивист попросил перевод в украинскую колонию для отбывания ещё нескольких месяцев наказания. Таким образом он легально оказался на территории, подконтрольной украинским властям» — сообщила пресс-служба Управления СБУ во Львовской области. По информации украинской спецслужбы, после выхода на свободу мужчина планировал вести «разведывательно-подрывную деятельность против Украины», ему уже сообщили о подозрении в совершении преступления по ч.1 ст.111 (государственная измена) УК Украины.

По этой же статье в Ровенской области в суд направлен обвинительный акт относительно местного жителя, сообщается на сайте Офиса генпрокурора Украины. «Досудебным расследованием установлено, что житель Ровно имел пророссийские взгляды и действовал по идеологическим мотивам. С октября 2021 года он собирал и с помощью мессенджеров передавал сотруднику правоохранительного органа РФ информацию о военных частях, расположенных в Ровенской области, о транспортных средствах военнослужащих и движении военной техники ВСУ. Обвиняемого задержали в Ровно в марте 2022 года при попытке собрать информацию о движении железнодорожных эшелонов с военной техникой» — пишут прокуроры.

А гражданин РФ, который более 25 лет вместе с семьёй проживает в одном из сёл Хмельницкой области, получил 4 года лишения свободы с конфискацией имущества за посты и комментарии в социальной сети «Одноклассники», которая запрещена на Украине. 27 апреля соответствующий приговор суда первой инстанции оставил без изменений Хмельницкий апелляционный суд. Мужчину был признан виновным в преступлении, предусмотренном ст. 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти, совершенные с использованием средств массовой информации).

Украинские спецслужбы также пытаются испортить жизнь родственникам тех «изменников», которым удалось уехать из Украины. Так, 26 апреля группа «активистов» в Ивано-Франковске пикетировала дом родителей политтехнолога Михаила Шпира, который ныне живёт в Москве. Пикетчики повесили на забор плакаты с информацией об «антиукраинской деятельности» Михаила, кричали и сигналили под его домом, называя Шпира «предателем Украины и предателем Ивано-Франковска». СБУ заблокировала активы группы российских энергокомпаний и аннулировала их лицензии © из открытых источников

Сам политтехнолог написал в своём Телеграм-канале: «Сегодня в Ивано-Франковске половозрелые обезьяны устроили митинг возле дома, в котором я не жил с 2010 года (даже прописку сменил на киевскую 12 лет назад). Двенадцать лет там не живу, Карл, но „велика українська боротьба триває"! Один только вопрос не покидает меня: вроде в стране три волны мобилизации прошло, почему эти вонючие бородатые рожи в рабочее время катаются по пригородам без полезного действия? Почему не на фронте?»

На Закарпатье призывают не ломать ветки цветущих сакур

На Закарпатье, как и всегда в конце апреля, зацвели сакуры — этих дерев в Ужгороде, Мукачево и Берегово по несколько тысяч. Больше всего их не в областном центре, а в Мукачево — около семи тысяч, в 2019-м именно этот город был объявлен «столицей закарпатской сакуры». Именно в Мукачево находится самая длинная в области аллея сакур протяженностью почти 1,4 километра, самая старая сакура в области, посаженная ещё в 1926 году, и здесь первой в стране цветет так называемая «сумасшедшая» сакура, это происходит в конце января — начале февраля.

Хотя первые сакуры в этом крае были высажены в Ужгороде в 1923 году, местная легенда гласит, что это дерево появилось в крае в начале ХХ века. Мол, однажды японцы ехали с визитом к австрийскому императору Францу-Иосифу I, и в подарок везли сакуры. Их путь пролегал через Закарпатье, где послы остановились на ночлег в Мукачево. Конечно, известие о визите японцев мгновенно облетело весь город. Ночью местные жители украли саженцы японской вишни, а затем под видом фруктовых деревьев продали в Ужгороде. С тех пор будто бы и растёт здесь это экзотическое растение, радуя глаз красивым розовым цветом — хотя и не даёт плодов. Правда, раньше их с лихвой компенсировали туристы, который каждый год съезжались посмотреть на цветение сакур.

Ныне же в Закарпатской области находится более 390 тысяч переселенцев, и, похоже, именно к ним обратился Ужгородский городской совет. «Берегите красоту вокруг вас. Сакура хороша на фото, а не в вазе, поэтому убедительно просим: не пригибайте ветки, они легко отламываются, не обрывайте сакуру, цвет быстро увядает, даже домой не донесёте» — сказано в сообщении на сайте горсовета. Призыв проиллюстрирован фото отломанной ветки сакуры с цветами, находящейся в багажной корзинке велосипеда. «К сожалению, это реальное фото с ужгородских улиц» — отмечено на сайте.