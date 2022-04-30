В списке украинских олигархов особое место занимает бывший министр экологии Николай Злочевский, который сумел серьезно подмочить репутацию нынешнего президента США и его семейства.

Злочевский — владелец одной из крупнейших украинских частных газодобывающих компаний Burisma. Проживает преимущественно в Лондоне, а на родине против него открыто дело по подозрению в коррупции и попытке дать взятку. В РФ против него ввели санкции в 2018 году.

Секс, наркотики, алкоголь: Хантер Байден откровенно рассказал о работе на Украине © AP, Visar Kryeziu

Свою карьеру он начинал в 1991 в должности заместителя директора компании «Инфокс», которая занималась торговлей нефтепродуктами. В 1999 году стал главой правления компании «Укрнефтесервис». В тот же период он возглавил Координационный совет предпринимателей при президенте Леониде Кучме. В 2002 году Злочевскому понадобился депутатский мандат, который он и получил, пройдя в Раду по списку Социал-демократической партии (СДПУ (о)), которую на тот момент возглавлял Виктор Медведчук. Впоследствии партия слилась с другими политическими силами, объединившимися в Партию регионов. В 2002 году Злочевский основал компанию «Бурисма», которая впоследствии сыграет свою роль в коррупционных скандалах, пошатнувших даже рейтинги политиков высшего эшелона власти в Вашингтоне.

В декабре 2003 года назначен председателем Государственного комитета природных ресурсов Украины. В парламент следующего созыва прошел уже по списку Партии регионов, а в 2010 году был назначен министром охраны окружающей среды. В том же году был назначен министром экологии и природных ресурсов. Министерство занималось выдачей лицензий на разработку природных ресурсов. В этой должности Злочевский все богатые участки выдавал своей компании, благодаря чему и стал мультимиллионером.

Джулиани: Хантер Байден сотрудничал с одним из самых больших жуликов Украины © commons.wikimedia.org, acaben

В состав Совета директоров Burisma Group вошли: экс-президент Польши Александр Квасьневский; бывший руководитель Антитеррористического Центра ЦРУ (1999-2002 гг.) Джозеф Кофер Блэк, а также сын Джо Байдена Хантер Байден. Какой-либо работы в руководстве компании они не проводили, но один только Хантер Байден получал зарплату от 166 000 тысяч долларов в месяц, что можно расценивать, как взятку.

В 2016 году Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин начал проводить коррупционное расследование в отношении компании Burisma Holdings. По словам самого Шокина, в тот период он составил план расследования, который «включал допросы и другие процедуры криминального расследования в отношении всех членов совета директоров, включая Хантера Байдена». Однако в этот момент нынешний президент Джо Байден фактически вмешался в процесс расследования, вынудив власти Украины уволить Шокина. Сам Джо Байден об этом даже рассказывал с гордостью, что уже само по себе говорит, что Украина на тот момент была не совсем суверенным государством.

За американскую коррупцию на Украине заплатит Зеленский © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Тучи заходили над Злочевским, когда президентом США стал Дональд Трамп, который не мог не использовать коррупционный скандал против своего оппонента Джо Байдена. В 2019 году Трамп звонил Зеленскому, после чего в американских СМИ появились материалы встревоженных демократов по поводу возможного давления на Зеленского с целью получения компромата против Байдена. Затем демократы даже начали процедуру импичмента Трампа, опасаясь разглашения информации, которая могла дискредитировать их основного кандидата.

Злочевский же тем временем вознамерился вернуться на Украину, так как руководить бизнесом «на удаленке» не всегда получается. Хотя Байдену и удалось уволить генпрокурора Украины, который «копал» под «Бурисму», но оставались и другие дела против Злочевского. В 2020 году он попытался «порешать» проблемы, по тому же принципу, как он всегда решал проблемы с западными элитами. В июне 2020 года НАБУ задержали в Киеве первого замначальника Государственной налоговой службы Киева Николая Ильяшенко и директора по правовым вопросам компании «Бурисма» Андрея Кичу. Последний пытался передать внушительную взятку — 6 миллионов долларов наличными.

Сейчас в США на фоне роста цен на энергоносители и продукты питания растет и недовольство бедных слоев населения. Ситуацией пытаются воспользоваться республиканцы, вновь напоминая своим избирателям об «украиногейте» и коррупционной деятельности семейства Байденов на Украине. Таким образом, украинский олигарх Злочевский, по сути, косвенно расшатывает даже американское общество. Благодаря ему в украинских коррупционных схемах оказались замешаны столько западных политиков, что можно сказать, он сделал своими подельниками чуть ли не весь блок НАТО.