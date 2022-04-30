Злочевский — владелец одной из крупнейших украинских частных газодобывающих компаний Burisma. Проживает преимущественно в Лондоне, а на родине против него открыто дело по подозрению в коррупции и попытке дать взятку. В РФ против него ввели санкции в 2018 году.
В 2020 году Forbes оценивал его состояние в $540 миллионов. Правда свой бизнес Злочевский официально переписал на своих дочерей Анну и Карину. Хотя на Украине Национальное агентство по борьбе с коррупцией объявило его в розыск, но это не помешало его компании Burisma развиваться активнее прочих. «За 2020 год компании, входящие в холдинг, пробурили 14 новых скважин — больше, чем любая другая частная добывающая компания», — говорит директор консалтинговой компании Expo Consulting Геннадий Кобаль. Самыми удачными считаются новые скважины на Козивском месторождении в Тернопольской области и на Кубашевском в Харьковской. Доля его компании среди украинских частных газодобытчиков составляет 30%, что неудивительно, так как Злочевский в свое время ведал выдачей разрешительных документов на разработку полезных ископаемых — он их выдавал сам себе.
Свою карьеру он начинал в 1991 в должности заместителя директора компании «Инфокс», которая занималась торговлей нефтепродуктами. В 1999 году стал главой правления компании «Укрнефтесервис». В тот же период он возглавил Координационный совет предпринимателей при президенте Леониде Кучме. В 2002 году Злочевскому понадобился депутатский мандат, который он и получил, пройдя в Раду по списку Социал-демократической партии (СДПУ (о)), которую на тот момент возглавлял Виктор Медведчук. Впоследствии партия слилась с другими политическими силами, объединившимися в Партию регионов. В 2002 году Злочевский основал компанию «Бурисма», которая впоследствии сыграет свою роль в коррупционных скандалах, пошатнувших даже рейтинги политиков высшего эшелона власти в Вашингтоне.
В декабре 2003 года назначен председателем Государственного комитета природных ресурсов Украины. В парламент следующего созыва прошел уже по списку Партии регионов, а в 2010 году был назначен министром охраны окружающей среды. В том же году был назначен министром экологии и природных ресурсов. Министерство занималось выдачей лицензий на разработку природных ресурсов. В этой должности Злочевский все богатые участки выдавал своей компании, благодаря чему и стал мультимиллионером.
С 2012 по 26 февраля 2014 он входил также в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), где курировал вопросы социальной и экономической безопасности. Переворот в феврале 2014 года лишил Злочевского хлебных должностей, но не прибыльного бизнеса. Чем больше власти Украины стремились к «энергетической независимости», тем выше становилась цена газа, который как раз и добывала компания Злочевского. Сам он уехал в Лондон, а в руководство и наблюдательный совет компании «Бурисма» пригласил западных политиков, фактически прикрывая ими свой бизнес.
В состав Совета директоров Burisma Group вошли: экс-президент Польши Александр Квасьневский; бывший руководитель Антитеррористического Центра ЦРУ (1999-2002 гг.) Джозеф Кофер Блэк, а также сын Джо Байдена Хантер Байден. Какой-либо работы в руководстве компании они не проводили, но один только Хантер Байден получал зарплату от 166 000 тысяч долларов в месяц, что можно расценивать, как взятку.
В 2016 году Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин начал проводить коррупционное расследование в отношении компании Burisma Holdings. По словам самого Шокина, в тот период он составил план расследования, который «включал допросы и другие процедуры криминального расследования в отношении всех членов совета директоров, включая Хантера Байдена». Однако в этот момент нынешний президент Джо Байден фактически вмешался в процесс расследования, вынудив власти Украины уволить Шокина. Сам Джо Байден об этом даже рассказывал с гордостью, что уже само по себе говорит, что Украина на тот момент была не совсем суверенным государством.
Сам же Злочевский тем временем продолжал практику подкупа западных элит. С 2016 года он ежегодно проводит в Монте-Карло «Форум по энергетической безопасности», на котором продвигает модные на западе теории об альтернативных источниках энергии и климатических изменениях. К этому мероприятию Злочевский подключил князя Монако Альбера II, бывшего президента Польши Александра Квасневского, а также «Атлантический совет» (Atlantic Council). Таким образом, он прикрыл свой бизнес европейскими аристократами и структурами НАТО.
Тучи заходили над Злочевским, когда президентом США стал Дональд Трамп, который не мог не использовать коррупционный скандал против своего оппонента Джо Байдена. В 2019 году Трамп звонил Зеленскому, после чего в американских СМИ появились материалы встревоженных демократов по поводу возможного давления на Зеленского с целью получения компромата против Байдена. Затем демократы даже начали процедуру импичмента Трампа, опасаясь разглашения информации, которая могла дискредитировать их основного кандидата.
Злочевский же тем временем вознамерился вернуться на Украину, так как руководить бизнесом «на удаленке» не всегда получается. Хотя Байдену и удалось уволить генпрокурора Украины, который «копал» под «Бурисму», но оставались и другие дела против Злочевского. В 2020 году он попытался «порешать» проблемы, по тому же принципу, как он всегда решал проблемы с западными элитами. В июне 2020 года НАБУ задержали в Киеве первого замначальника Государственной налоговой службы Киева Николая Ильяшенко и директора по правовым вопросам компании «Бурисма» Андрея Кичу. Последний пытался передать внушительную взятку — 6 миллионов долларов наличными.
Сейчас в США на фоне роста цен на энергоносители и продукты питания растет и недовольство бедных слоев населения. Ситуацией пытаются воспользоваться республиканцы, вновь напоминая своим избирателям об «украиногейте» и коррупционной деятельности семейства Байденов на Украине. Таким образом, украинский олигарх Злочевский, по сути, косвенно расшатывает даже американское общество. Благодаря ему в украинских коррупционных схемах оказались замешаны столько западных политиков, что можно сказать, он сделал своими подельниками чуть ли не весь блок НАТО.