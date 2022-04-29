Польша и Румыния могут ввести войска на территорию Западной Украины и установить контроль над территорией. В свою очередь Запад не скрывает планов по отвлечению Москвы от ситуации в Донбассе

Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 29 апреля.

Польша и Румыния: планы в отношении Украины

В четверг, 28 апреля, Польша и Румыния объявили о военных учениях на фоне военной спецоперации России на Украине.

Как заявило Войско польское, с 1 мая в течение месяца на дорогах почти по всей стране будет передвигаться военная техника, в связи с чем граждан попросили не фотографировать ее.

Одновременно Минобороны Румынии, комментируя появившиеся в соцсетях сообщения о переброске военной техники к границе с Украиной и Молдавией, заявило о проведении учений с участием стран НАТО.

Вмешательство Польши и Румынии в ситуацию на Украине возможно, считает политолог и историк Олег Неменский. Хотя Польша открыто не заявляла о планах войти на Западную Украину, кулуарно обсуждается проект миротворческой операции, но пока до нее еще далеко, отметил эксперт.

В любом случае, пояснил он, это будет формат миротворческих сил, вводимых с согласия Киева и имеющих целью сохранить подконтрольную Западу украинскую государственность хотя бы на части территории бывшей УССР. Олег Неменский: Свидомые украинцы сделали все, чтобы русские считали их своими врагами © РИА Новости, Нина Зотина

В то же время Неменский сомневается, что в вводе своих войск на Украину заинтересована Румыния: «скорее, у нее может произойти активизация политики по Молдавии в связи с ситуацией в Приднестровье».

«В принципе, страны НАТО и так очень активно вмешиваются в ситуацию на Украине, обильно помогают оружием, финансами и советниками. Грань между таким вмешательством и открытым переходом войсками украинской границы на каком-то этапе может оказаться тонкой и легко преодолимой.

Возможно, что через какое-то время мы увидим попытку Польши с коалицией ввести на Западную Украину свои вооруженные силы. Но это вряд ли произойдет раньше, чем российские войска вновь окажутся западнее Киева», — заявил политолог.

Поставки оружия для Украины: что делать России?

Польша и Румыния — это две страны, которое долгое время были обласканы США, говорит военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. В обеих странах размещены позиционные районы ПРО, а в целом и польское, и румынское военное руководство находится под полным контролем Вашингтона.

«Конечно, Россия внимательно наблюдает за обстановкой, но эти учения действительно были заранее объявлены. Если бы маневры были внеплановыми, то наше Минобороны по этому поводу высказалось бы. Если мы не высказываемся, значит, все под контролем», — сказал Леонков.

Также он прокомментировал просьбу президента США Джо Байдена в адрес Конгресса о выделении 33 млрд долларов на поддержку Украины.

По словам военного эксперта, вопрос в скорости поставок и в скорости их уничтожения. Алексей Леонков: Если Россия военным путем остановит все поставки оружия в Украину, к середине мая ВСУ уйдут из Донбасса © РИА Новости, Сергей Мамонтов

«Одно дело, когда это оружие доехало до поля боя, в результате чего началась артиллерийская или танковая дуэль. Другое дело, когда оно едет к месту боевых действий, и где-то в пункте сосредоточения уничтожаются десятки и сотни единиц боевой техники. Третий момент, когда пути следования техники находятся под контролем наших ВКС.

Основные узлы на западе и в центре Украины уже не раз бомбили и будут бомбить еще не раз, затрудняя движение этой техники и заставляя противника сосредотачивать ее в каких-то пунктах, чтобы дождаться, когда будут отремонтированы логистические пункты, дабы запустить по ним ракеты.

Таким образом, сбивается скорость поставок вооружений, в котором нуждается украинская армия на востоке, и это создает предпосылки для ее уничтожения», — заявил Леонков.

«Приглашение к пересмотру позиции России»

О прямом военном столкновении Польши и Румынии с Россией речи не идет. Задача этих стран — установить свой контроль над рядом западноукраинских территорий, считает эксперт Института русского зарубежья Игорь Иваненко. Они в большей степени могут готовиться к этому, нежели к военному конфликту — потому что военно-политические потенциалы просто несопоставимы.

В то же время, добавил он, военные учения Польши и Румынии могут быть демонстрацией возможностей или даже приглашением к пересмотру позиции России. Игорь Иваненко: Польша и Румыния прямо предлагают России поделить украинскую территорию © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Игорь Иваненко

«На этапе заключения всеобъемлющего мирного урегулирования, как любят говорить дипломаты, могут потребоваться новые договоренности с восточноевропейскими государствами и их кураторами», — пояснил Иваненко.

«Отвлечь внимание Кремля от фронта в Донбассе»

В свою очередь заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков напомнил, что еще в ноябре-декабре прошлого года в Приднестровье были очень встревожены сообщениями Джона Болтона — во время президентства Дональда Трампа он был советником главы государства по безопасности.

Болтон раздавал интервью ведущим изданиям Соединенных Штатов и заявлял: в случае гипотетической войны Украины с Россией нужно будет отвлечь внимание Кремля от фронта в Донбассе, поэтому нужно будет развязать военные действия в Приднестровье. Игорь Иваненко: Польша и Румыния прямо предлагают России поделить украинскую территорию © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Игорь Иваненко

Также в качестве возможной горячей точки Болтон называл Южную Осетию.

«Эти замороженные конфликты могут использовать, чтобы отвлечь наше внимание, рассредоточить силы. Я думаю, они могут поджечь вполне и Казахстан, у которого государственность оказалась очень хрупкой», — сказал Скориков.