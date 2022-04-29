Без содействия извне Украина не сможет урегулировать внутригосударственный кризис. Но вопрос заключается в том, какую помощь она выберет: неограниченные поставки оружия от США и их союзников либо эвакуацию мирных жителей и переговоры от ООН

Американский лидер второй раз за неделю выступил с речью, посвящённой Украине. Тема осталась прежней — оказание помощи Киеву. Президент США Джо Байден объявил, что направил в Конгресс запрос о выделении на эти цели дополнительно $33 млрд. Отрезвляющие ракеты. США по-прежнему хотят воевать с Россией украинскими руками, но есть сомнения © AP, Carolyn Kaster

Как уточнил Белый дом, из этой суммы $3 млрд предназначены для оказания гуманитарной помощи и поддержки Украины в сфере продовольственной безопасности, $8,5 млрд — экономической помощи, а $20,4 млрд — военной помощи.

Этот пакет помощи призван обеспечить бесперебойные поставки Украине дополнительных единиц артиллерии, бронетехники, противотанковых и противовоздушных средств, нарастить производство боеприпасов и добычи стратегически важных минералов, усилить разведывательную деятельность, увеличить финансирование в сфере кибербезопасности и направить средства на разминирование территорий, «обеспечение безопасности и устранение угроз, связанных с химическими, биологическими, радиологическими и ядерными материалами».

При этом Киев не получит всех $20,4 млрд. Часть денег предназначена для государств-членов НАТО, которые, оказывая военную помощь Украине, «истощили собственные запасы», сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома на брифинге для журналистов. А также «для укрепления позиций Североатлантического альянса за счёт поддержки развёртывания на его территории американских войск».

По словам представителя администрации, в рамках этого запроса в Конгресс Байден приведёт в силу Закон об оборонном производстве, который позволит ему увеличить внутреннее производство отдельных видов продукции (в частности никеля и лития, необходимых для производства от оборонных систем до автомобилей) в целях национальной безопасности и фактически установить контроль над секторами гражданской экономики, перераспределять основные ресурсы, вводить контроль над ценами. Литий из Сибири: чему современную Россию может научить советский опыт импортозамещения © РИА Новости, Константин Родиков / Перейти в фотобанк

В связи с этим заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предлагает решить задачу: «УСЛОВИЕ: Байден обратится к Конгрессу с предложением выделить $33 млрд на поддержку Украины. ВОПРОС: 1. Сколько процентов этой суммы украдут в текущей ситуации Зеленский с окружением, сколько украинские олигархи, а сколько освоят близкие к демократам американские компании, включая компании сына Байдена? 2. Какое время им потребуется на качественный распил этой суммы?»

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки решение этой задачи не предложила, но попыталась объяснить, зачем же глава государства обратился с запросом к законодателям — из выделенных Конгрессом в марте на оказание военной помощи Украине $3,5 млрд осталось всего $250 млн.

Для упрощения процедуры накачивания Киева оружием Палата представителей 28 апреля вслед за Сенатом одобрила законопроект о ленд-лизе (внесённый на рассмотрение ещё до начала спецоперации РФ, в январе), в ближайшее время он поступит на подпись Байдена. США задействуют этот механизм впервые со времён Второй мировой войны.

Благодаря этому документу, как уточняется, президент сможет в 2022 и 2023 финансовых годах дать распоряжение Белому дому «предоставить во временное пользование военную технику и имущество правительству Украины или правительствам стран Восточной Европы, на которые оказало воздействие вторжение Российской Федерации на Украину, чтобы помочь повысить обороноспособность этих стран».

В законопроекте нет никаких запретов на поставки отдельных видов продукции и нормы по количеству. Иными словами, Вашингтон может передавать союзникам какое угодно вооружение в неограниченных объёмах.

Как признался Байден, поддержка Киева дорого обходится Вашингтону. Однако заплатить придётся и Украине, предупредил председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.

«Ленд-лиз — это товарный кредит, причём недешёвый: за все боеприпасы, технику и продовольствие, которые поставят США, расплачиваться будут многие будущие поколения граждан Украины. Зеленский загоняет страну в долговую яму», — написал он в Telegram-канале.

Законопроект подразумевает, что США смогут передать оборудование сейчас, а Украина возместит его стоимость позднее, отмечает информационное агентство Reuters. Ленд-лиз: только факты © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

«Мотивы Вашингтона понятны. Ленд-лиз позволит увеличить прибыль американских военных корпораций в несколько раз. Так было и в период Второй мировой. Вдумайтесь: СССР получал вооружение от США по ленд-лизу. Об этом говорили как о помощи союзников. Наша страна спасла мир от фашизма дорогой ценой — 27 миллионов погибших. Возвращали долги, ограничивали себя многие годы, поставляя в США по взаиморасчётам платину, золото, лес, бесплатно ремонтировали американские суда и т.п. Но только спустя 61 год после Великой Победы, в 2006 году, были завершены эти выплаты!» — напомнил Володин.

Наращивание военной помощи Украине американские чиновники оправдывают необходимостью «защитить её от российской агрессии», но при этом всегда делают оговорки, что вступать в прямое военное противостояние с Россией не желают.

Вот и Байден в ходе выступления, посвящённого Украине, опроверг тезис одного из журналистов, что события вокруг Украины — это не скрытый конфликт США, НАТО и России.

«Мы не отправляем военных для борьбы с российскими военными на Украине. Мы не атакуем Россию», — добавил он.

Так настоятельно западные лидеры подчёркивают стремление избежать военного столкновения с Россией, потому что НАТО к этому не готова, объяснил бывший руководитель объединённого командования Вооружёнными силами Великобритании Ричард Бэрронс на слушаниях в парламентском комитете по обороне неделю назад.

Мир на Украине ООН устанавливает вместе с Россией

Пока президент США прикладывает усилия для решения украинского кризиса силовыми методами, в качестве «посланника мира» в европейское турне направился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Власти Украины были крайне недовольны тем, что Киев он посетил в последнюю очередь — после Турции и России.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, глава Всемирной организации выдвинул ряд идей по ситуации на Украине, которые Москва сейчас внимательно изучает: во-первых, сформировать трёхстороннюю группу Россия — Украина — ООН для обмена информацией и функционирования гуманитарных коридоров и доставки гуманитарной помощи; во-вторых, наладить взаимодействие в формате ООН — Международный Комитет Красного Креста с Вооружёнными силами РФ и ВСУ.

Эвакуация людей с территории «Азовстали» в Мариуполе стала одной из центральных тем переговоров Гутерриша с президентом Украины Владимир Зеленский 28 апреля. Украинский лидер со свойственной ему помпезностью на совместной пресс-конференции объявил о готовности к неотложным переговорам по этому вопросу и немедленному воплощению достигнутых договорённостей. Чтобы спасти жизни. Как проходит эвакуация из Донбасса © РИА Новости, Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Но его пыл быстро остудил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: «Президент (Владимир Путин — ред.) сказал вполне ясно: гражданские могут выйти и пойти в любую сторону, военные должны сложить оружие и тоже выйти, им сохранят жизнь, всем раненым и больным окажут медицинскую помощь. Что может быть темой для переговоров в этом случае?»

Действительно, что обсуждать? Нужно просто делать. Министерство обороны РФ неоднократно сообщало, что украинская сторона не согласовывает предложенных Россией гуманитарных коридоров, таким образом, именно по вине Киева раз за разом срывается эвакуация.

Видимо, осознавая недоговороспособность властей Украины, ООН, как рассказал источник издания «Известия», работает с межведомственным штабом, созданным в начале марта на базе Национального центра управления обороной РФ (структурного подразделения Министерства обороны РФ), задача которого заключается в оказании гуманитарной помощи населению на подконтрольных РФ украинских территориях, а также жителям ДНР и ЛНР. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, который и осуществляет эту деятельность, в начале апреля посетил Москву и Киев.

Россия не против участия ООН и Международного комитета Красного Креста в процессе урегулирования ситуации на Украине, однако предложение о создании под эгидой ООН гуманитарной контактной группы, в которой РФ и Украина могли бы координировать действия при создании таких коридоров, отклонила.

18 апреля первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Всемирная организация неоднократно обращалась с призывом к России и Украине провести встречи для обсуждения гуманитарных вопросов, однако эта инициатива не очень понятна.

«Они в принципе хотят найти какую-то нишу в урегулировании, в сближении позиции сторон. Ниша, наверное, возможна в том случае, если будут перспективы каких-либо договорённостей между Россией и Украиной, которых я лично сейчас не вижу, особенно в нынешней ситуации», — заявил дипломат.

О каком стремлении к достижению договорённостей со стороны Киева можно говорить, если, как сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, члены правительственной делегации не доложили Зеленскому о проекте соглашения, переданному Россией больше недели назад? Шойгу рассказал, когда закончится операция на заводе «Азовсталь» в Мариуполе © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Перед украинскими властями сейчас стоит выбор: либо продолжать воевать, регулярно получая с Запада всё новые партии оружия, либо задуматься о собственном населении и наконец пойти на мировую, чему готовы содействовать многие международные организации и лично лидеры многих стран. В идеальном мире всё развивалось бы по второму сценарию, но в нынешних реалиях практически без сомнений боевые действия будут продолжаться до последнего.

«Шансов у Украины нет никаких. Они могут затянуть эту агонию. Пусть тянут. А что делать, если они не понимают, что надо подписывать капитуляцию и прекратить уничтожение будущего поколения Украины?» — сказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин.